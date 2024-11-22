Белоусов: ВС России перемололи лучшие части ВСУ, фактически сорвав компанию Киева на 2025 год

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Белоусов: ВС России перемололи лучшие части ВСУ, фактически сорвав компанию Киева на 2025 год

Продвижение российской армии в зоне СВО ускорилось, лучшие части ВСУ уже перемолоты в боях. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов, посетивший пункт управления группировки войск «Север».

Глава военного ведомства провел инспекцию группировки войск «Север», в ходе которой заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск и характеру действий противника в зоне ответственности. При этом министр подчеркнул, что в последнее время продвижение российских войск в зоне СВО ускорилось, а компания Киева, планируемая на следующий год, фактически сорвана.



То, что вы сделали на этом направлении, перемолов лучшие части ВСУ, фактически сорвали им всю кампанию 2025 года.

- заявил Белоусов.

Министр поблагодарил командиров подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды. Также на командном пункте он ознакомился с применяемым противником вооружением стран НАТО, после чего отправился на полигон в одном из тыловых районов, где происходит слаживание резервов группировки «Север».

Как ранее сообщалось, войска группировки «Север» продолжают сжимать кольцо вокруг формирований ВСУ в Курской области, постепенно выдавливая ее с территории российского региона.

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23 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 11:26
    Белоусов: ВС России перемололи лучшие части ВСУ, фактически сорвав компанию Киева на 2025 год

    У Украины уже давно кончились мотивированные бойцы,остались те кого крутят на рынках. Но боятся надо не ВСУ ,а отмороженных типа Буданова. Тому состряпать ракету с мусором из АЭС или послать с токсинами в город диверсантов ,не хрен делать
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 11:30
      Цитата: APASUS
      Белоусов: ВС России перемололи лучшие части ВСУ, фактически сорвав компанию Киева на 2025 год

      У Украины уже давно кончились мотивированные бойцы,остались те кого крутят на рынках. Но боятся надо не ВСУ ,а отмороженных типа Буданова. Тому состряпать ракету с мусором из АЭС или послать с токсинами в город диверсантов ,не хрен делать

      Сколько мы уже слышали басен про перемол. wink
      А воз и ныне там. yes
      1. APASUS Звание
        APASUS
        -1
        Сегодня, 11:34
        Цитата: Бородач
        Сколько мы уже слышали басен про перемол.
        А воз и ныне там.

        ВСУ готовились к обороне 10 лет . Вы еще Славянск не видели ,во что его превратили
        1. vikk62
          vikk62
          +1
          Сегодня, 11:44
          Вы сами себе противоречите
          1. APASUS Звание
            APASUS
            -2
            Сегодня, 11:46
            Цитата: vikk62
            Вы сами себе противоречите

            Вы думаете брать ДОТ , с не подготовленным пулеметчиком легче ?
            1. vikk62
              vikk62
              0
              Сегодня, 11:50
              Естественно.Это вам только так кажется что из пулемета легко пулять.Видно в армии не служили.Даже из простого автомата,не подготовленным,вы будете пулять в белый свет,как в копеечку
              1. APASUS Звание
                APASUS
                +1
                Сегодня, 11:52
                Цитата: vikk62
                .Видно в армии не служили

                В отличие от вас, пишу о том ,что знаю и даже принимал участие в БД .
                1. vikk62
                  vikk62
                  0
                  Сегодня, 11:54
                  Я тоже принимал в афгане.Поэтому не верю,что вы пишите глупости,принимая участие в боевых действиях.
            2. suhorukofal Звание
              suhorukofal
              +1
              Сегодня, 11:50
              Вы чертовски правы, тут все хихикают, говорят об окружении, думают как это просто. Бараны на картах лини чертят, а это жизни ребят. Такие не видели этих укреплений, не штурмовали, там в бетоне все залито, да много чего.
              1. APASUS Звание
                APASUS
                0
                Сегодня, 11:53
                Цитата: suhorukofal
                Такие не видели этих укреплений, не штурмовали, там в бетоне все залито, да много чего.

                Одни только Пески брали пол года
  2. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    -2
    Сегодня, 11:27
    фактически сорвав компанию Киева на 2025 год
    Это из американской серии, мы предупреждали поэтому ничего не случилось)
  3. Сципион Африканский Звание
    Сципион Африканский
    0
    Сегодня, 11:28
    "Линия Суровикина" стала барьером на пути контрнаступа , и перемолола
    не только небратьев, но и элиту спецназа Британии, и прочих мразей
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +3
      Сегодня, 11:44
      Перемолола тогда не линия,а наши бойцы и командиры!
    2. vikk62
      vikk62
      0
      Сегодня, 11:52
      Про элиту спецназа британии,поподробней можно? smile
  4. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 11:30
    То, что вы сделали на этом направлении, перемолов лучшие части ВСУ, фактически сорвали им всю кампанию 2025 года.
    - заявил Белоусов.
    Сложно не вспомнить компании 2022-го , а также 2023-го годов. recourse
  5. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +1
    Сегодня, 11:36
    Сколько же надо перемолоть, чтобы победить?
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +1
      Сегодня, 11:43
      Сколько же надо перемолоть, чтобы победить?
      Что бы победить надо в первую очередь молотить не этих.
  6. RuAbel Звание
    RuAbel
    +2
    Сегодня, 11:37
    Министр новый, а лозунги от прежнего остались. И про "врать нельзя" позабылось уже...
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      0
      Сегодня, 11:53
      Система других на пушечный выстрел не подпустит.
  7. Маз Звание
    Маз
    -1
    Сегодня, 11:40
    Цитата: APASUS
    Цитата: Бородач
    Сколько мы уже слышали басен про перемол.
    А воз и ныне там.

    ВСУ готовились к обороне 10 лет . Вы еще Славянск не видели ,во что его превратили

    А мы чо десять лет делали вместо подготовки? Воровали в мо рф? Парады показушные устраивали и танковый биатлон? А что, мы не знали что придетсч отбивать донецкую, луганскую как минимум области? А теперь нам снова лапшу вешают на уши , уже новый министр обороны. Красавчик. Не далеко от шойгу и его банды ушёл, и лапин там же., воитель лампасный , командир отделения
  8. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +1
    Сегодня, 11:41
    ВС России перемололи лучшие части ВСУ, фактически сорвав компанию Киева на 2025 год©

    Ошибаться можно , врать нельзя .
  9. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 11:52
    У них перманентная мобилизация. Боюсь, что части ВС РФ гораздо раньше "перемолотятся" об нескончаемый поток xoxлов.
  10. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 11:56
    Интересно министр обороны ответил бы на вопрос. Защита Родины от укронацизма это обязанность только коренных жителей России, а вновь испечённые граждане РФ таджикской, узбекской, киргизкой, азербайджанской и т.д. национальностей освобождены от священной обязанности защита Отечества, вот интересно есть данные сколько человек из этой категории было отмобилизовано осенью 2022г.?