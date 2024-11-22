То, что вы сделали на этом направлении, перемолов лучшие части ВСУ, фактически сорвали им всю кампанию 2025 года.

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Продвижение российской армии в зоне СВО ускорилось, лучшие части ВСУ уже перемолоты в боях. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов, посетивший пункт управления группировки войск «Север».Глава военного ведомства провел инспекцию группировки войск «Север», в ходе которой заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск и характеру действий противника в зоне ответственности. При этом министр подчеркнул, что в последнее время продвижение российских войск в зоне СВО ускорилось, а компания Киева, планируемая на следующий год, фактически сорвана.- заявил Белоусов.Министр поблагодарил командиров подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды. Также на командном пункте он ознакомился с применяемым противником вооружением стран НАТО, после чего отправился на полигон в одном из тыловых районов, где происходит слаживание резервов группировки «Север».Как ранее сообщалось, войска группировки «Север» продолжают сжимать кольцо вокруг формирований ВСУ в Курской области, постепенно выдавливая ее с территории российского региона.