Ненулевая вероятность поставок ракет Tomahawk Украине
Гиперзвуковой ракетный комплекс средней дальности стал фактическим ответом на выход в одностороннем порядке США из Договора РСМД. О чём накануне в своём обращении и сказал президент Владимир Путин.
В течение весьма продолжительного времени Россия фактически оставалась единственной стороной этого договора, что было, мягко говоря, странно. Москва, несмотря на американский демарш, сдерживала себя в рамках соглашения, которое, по сути, перестало существовать ещё несколько лет назад. Произошёл выход Соединённых Штатов из ДРСМД, кстати, при Трампе, который в нашей стране многими по каким-то малопонятным причинам продолжает восприниматься чуть ли не как главный заокеанский пацифист. А ведь там, как уже показывала «сирийская» практика, достаточно Иванке посмотреть утренний выпуск новостей на любом американской канале, и «Томагавки» летят уже через несколько минут… Как говорится, разбираться они будут потом...
На этом фоне вполне очевидно, что те же «Томагавки» могут появиться и на Украине, хотя бы исходя из того факта, что всё запрашиваемое в тот или иной момент Киевом рано или поздно киевскому режиму предоставлялось. Классическая цепочка – от касок и аптечек до F-16 и дальнобойных ATACMS.
На фоне заявлений о том, что «союзники США (Франция и Британия) хотят поставить Украину в лучшее положение для достижения мира», вероятность поставок новых ударных вооружений не может быть нулевой. Во-первых, Киев уже сделал запрос по Tomahawk, во-вторых, Байдену и тем, кто за ним напрямую стоит, находиться во власти ещё почти два месяца, в-третьих, на фоне решений Трампа в годы его первого президентского срока, нет никакой гарантии того, что новые ударные средства Украина не получит уже от него - после 20 января.
Но проблема в том, что не только в Украине дело. У американцев есть позиционный район ПРО в польском Редзиково, открывшийся на днях официально. И как уже неоднократно говорилось, нет никаких гарантий того, что на его территории армия США не разместит помимо противоракет те же ракеты ударного типа. Подлётное время до Калининграда минимально, и всё Балтийское море как на ладони с нашим же Балтфлотом.
В связи с этим следует констатировать, что ударом БРСД «Орешник» наши войска противника в лице НАТО задуматься, конечно, заставили, но полагать, что он от этого сразу же ляжет на спину и поднимет лапки - несколько наивно. Пока в натовских головах преобладает горючая смесь мышления эпохи Холодной войны, забывчивости от ситуации с Карибским кризисом, ещё и фоне отсутствия по-настоящему ответственных лидеров, там будут продолжать наращивать военный потенциал у границ России, так или иначе прощупывая наши уязвимые места. Тем более при учёте того, что англосаксонскими жизнями за свою авантюру они практически не платят.
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