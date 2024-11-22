Ненулевая вероятность поставок ракет Tomahawk Украине

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Ненулевая вероятность поставок ракет Tomahawk Украине

Tomahawk


Гиперзвуковой ракетный комплекс средней дальности стал фактическим ответом на выход в одностороннем порядке США из Договора РСМД. О чём накануне в своём обращении и сказал президент Владимир Путин.



В течение весьма продолжительного времени Россия фактически оставалась единственной стороной этого договора, что было, мягко говоря, странно. Москва, несмотря на американский демарш, сдерживала себя в рамках соглашения, которое, по сути, перестало существовать ещё несколько лет назад. Произошёл выход Соединённых Штатов из ДРСМД, кстати, при Трампе, который в нашей стране многими по каким-то малопонятным причинам продолжает восприниматься чуть ли не как главный заокеанский пацифист. А ведь там, как уже показывала «сирийская» практика, достаточно Иванке посмотреть утренний выпуск новостей на любом американской канале, и «Томагавки» летят уже через несколько минут… Как говорится, разбираться они будут потом...

На этом фоне вполне очевидно, что те же «Томагавки» могут появиться и на Украине, хотя бы исходя из того факта, что всё запрашиваемое в тот или иной момент Киевом рано или поздно киевскому режиму предоставлялось. Классическая цепочка – от касок и аптечек до F-16 и дальнобойных ATACMS.

На фоне заявлений о том, что «союзники США (Франция и Британия) хотят поставить Украину в лучшее положение для достижения мира», вероятность поставок новых ударных вооружений не может быть нулевой. Во-первых, Киев уже сделал запрос по Tomahawk, во-вторых, Байдену и тем, кто за ним напрямую стоит, находиться во власти ещё почти два месяца, в-третьих, на фоне решений Трампа в годы его первого президентского срока, нет никакой гарантии того, что новые ударные средства Украина не получит уже от него - после 20 января.

Но проблема в том, что не только в Украине дело. У американцев есть позиционный район ПРО в польском Редзиково, открывшийся на днях официально. И как уже неоднократно говорилось, нет никаких гарантий того, что на его территории армия США не разместит помимо противоракет те же ракеты ударного типа. Подлётное время до Калининграда минимально, и всё Балтийское море как на ладони с нашим же Балтфлотом.

В связи с этим следует констатировать, что ударом БРСД «Орешник» наши войска противника в лице НАТО задуматься, конечно, заставили, но полагать, что он от этого сразу же ляжет на спину и поднимет лапки - несколько наивно. Пока в натовских головах преобладает горючая смесь мышления эпохи Холодной войны, забывчивости от ситуации с Карибским кризисом, ещё и фоне отсутствия по-настоящему ответственных лидеров, там будут продолжать наращивать военный потенциал у границ России, так или иначе прощупывая наши уязвимые места. Тем более при учёте того, что англосаксонскими жизнями за свою авантюру они практически не платят.

Материал выходит в новостной рубрике по техническим причинам.
14 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:44
    Вероятность поставки ,я бы сказал % 70.Другое дело что управление 100%за американцами ,а тут все зависит от желания DeepState обострить ситуацию
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 11:47
      Многое может зависеть от ответа России на очередной запуск штормов укропом.
  2. RuAbel Звание
    RuAbel
    0
    Сегодня, 11:47
    Половинчатость в действиях никогда не доводила до нужного результата. Ни сво с одной рукой за спиной, ни попытки договориться по "доброй воле", ни беззубая ядерная доктрина не приблизили достижение Целей. Поможет ли в этом удар "Орешником" без орехов
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 11:56
      Я вот так скажу.Чем дальше эта половинчатость будет продолжаться,чем дольше мы будем цацкаться с вна,тем стопроцентнее вероятность поставки топоров
  3. Heda Звание
    Heda
    +1
    Сегодня, 11:48
    Ага. То есть условный "посейдон", который якобы может затопить Британию и смыть половину США не заставил их задуматься, а очередная баллистическая ракета, коих у России и до этого была тысяча, заставила задуматься. Очень интересно.
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 11:48
    я вот думаю обновлять комп или уже смысла нет?!
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      0
      Сегодня, 11:51
      Цитата: Василенко Владимир
      я вот думаю обновлять комп или уже смысла нет?!

      Обновляйте, ведь если боитесь ядерной войны. То деньги на ваших счетах испарятся в случае обмена ударами
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 11:53
        так может лучше водки и девочек?
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 11:56
      Спирт, патроны, тушняк, лекарства, спички, керосин и тд.. Вот модные веяния нонешнего дня!!

      Я вот например - ещё с лета начал тратить свободное бабло на что полезное, благо что половина у меня баба разумная.. Буржуйка с трубами, генератор на 2 Квт, сухпайки, керосинки, куча других полезных мелочей..

      И своим наказал - когда начнётся, и дедушка уйдёт воевать, каждый раз растапливая печь и заводя генератор обязательно повторяйте - Спасибо, дедуля! И вовсе ты был не старый параноик, а мудрый, предусмотрительный и заботливый человек...
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    -1
    Сегодня, 11:50
    Я тоже думаю что они хрен образумятся от этого.. Увы - на верхах Запада предельно не вменяемые персонажи, тяжко больные манией своего величия.. Пока на лысины Орешник не получат - ничто их не проймёт..

    Таких необходимо лечить комплексно и обязательно курсом... Одной клизмой тут не отделаешься - надо было с самого начала их ставить, постепенно увеличивая объём вливаемого и диаметр шланга до уж совсем нестерпимых..

    Ну - или сразу пристрелить...
  6. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 11:50
    Может начнут уже спутники "выносить".
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      0
      Сегодня, 11:52
      Цитата: al3x
      Может начнут уже спутники "выносить".

      Мы у них или они у нас?
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 11:52
    А ведь там, как уже показывала «сирийская» практика, достаточно Иванке посмотреть утренний выпуск новостей на любом американской канале, и «Томагавки» летят уже через несколько минут…

    Чтобы России добиться уважения в мире необходимо создать такую ситуацию, когда Дмитрию Анатольевичу достаточно будет посмотреть утренний выпуск новостей на любом российском канале, и «Орешники» летят уже через несколько минут - наводят нулевой баланс…
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:55
    Появление Томагавков на Украине ,полностью развязыыает нам руки .Открывается очередной "ящик Пандоры"- экспорт ракетных технологий.Можете спокойно говорить о Кубе,Венесуэлле ,КНДР и хуситах и тд и тп.