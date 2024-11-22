Приведет ли удар «Орешника» к повторению «ракетного» противостояния СССР и США 80-х годов
21 ноября текущего года произошло важнейшее для нашей оборонной отрасли событие. Российские военные успешно атаковали украинский завод «Южмаш» в Днепропетровске новейшей ракетой, разработка которой находилась в строгой секретности.
Изначально в ВСУ распространили информацию о том, что по промышленному объекту был нанесен удар российской МБР, что моментально подхватили многие зарубежные СМИ. Между тем в своём вчерашнем обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил, что нашими военными была применена новейшая гиперзвуковая ракета средней дальности «Орешник».
Со слов российского лидера, данный боеприпас способен атаковать цель на скорости до 10 Махов, что делает невозможным его перехват ни одной из существующих систем ПРО.
Также известно, что «Орешник» обладает разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения и может быть использован в ядерном оснащении.
Естественно, данное событие серьезно обеспокоило Запад, особенно европейских членов НАТО, до территории стран которых достает новейшая российская ракета. При этом стоит отметить, что это не первый боеприпас такого класса, который создает серьезные проблемы для США и их союзников.
Напомним, что противостояние между Советским Союзом и Соединёнными Штатами в области вооружений достигло пика в 1970–1980-х годах, когда на арену вышли баллистические ракеты средней дальности. В центре этого «состязания» оказались советская РСД-10 «Пионер» и американская «Першинг-2».
Данные ракетные системы стали символами гонки вооружений, усилив глобальное напряжение и подтолкнув стороны к заключению исторического договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Советская ракета РСД-10 «Пионер», поступившая на вооружение в 1976 году, была модернизированной и более мощной версией ракеты Р-12. Её дальность составляла от 600 до 5000 километров, что позволяло поражать цели практически на всей территории Западной Европы.
«Пионер» оснащался разделяющейся головной частью с тремя ядерными боеголовками, каждая из которых могла быть нацелена на разные объекты. Такая конструкция делала её грозным оружием, способным преодолевать системы противоракетной обороны.
В целом, очень напоминает «Орешник», если не брать в расчёт гиперзвук. Впрочем, за основу для разработки новейшей российской ракеты вполне могла быть взята РСД-10.
В ответ США разработали и развернули ракеты «Першинг-2». Принятая на вооружение в 1983 году, эта ракета имела дальность до 1770 километров, что ограничивало её воздействие только европейским театром военных действий.
Однако американский боеприпас компенсировал отставание в дальности высокой точностью и скоростью. Оснащённая системой наведения на основе радиолокационных карт местности, ракета могла поражать цели с минимальным отклонением, что делало её идеальной для уничтожения ключевых объектов, включая командные пункты и бункеры.
Появление «Пионеров» вызвало серьёзную обеспокоенность в США и НАТО. Советские ракеты могли быть запущены практически незаметно, угрожая европейским союзникам США и подрывая стратегический баланс. Развёртывание «Першингов-2» и крылатых ракет в Европе стало ответной мерой, что ещё больше усилило напряжённость. В итоге угроза взаимного уничтожения заставила обе стороны искать пути к снижению рисков.
Результатом стал договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный в 1987 году Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом. Этот документ впервые предусматривал полное уничтожение целого класса вооружений: обе стороны обязались ликвидировать ракеты с дальностью от 500 до 5500 километров. Для выполнения договора были уничтожены 1846 советских ракет, включая «Пионеры», и 846 американских, включая «Першинги-2».
Стоит напомнить, что в 2019 году, в ходе своего первого президентского срока, Дональд Трамп отказался продлевать договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Теперь, после удара «Орешником», республиканец, который 20 января 2025 года вернется в Белый дом, может передумать.
Впрочем, не стоит исключать и нового витка «гонки вооружений».
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