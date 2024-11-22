Пресса США: Трамп расспросил европейских лидеров о «плане победы» Зеленского

Избранный президент США Дональд Трамп активно обсуждает Украину с лидерами стран Евросоюза, однако при этом «задает вопросы, а не предъявляет требования». В частности, американского лидера интересует так называемый «план победы» главы киевского режима Владимира Зеленского.Как пишет обозреватель Дэвид Игнатиус в колонке для американского издания The Washington Post, в ходе разговора с немецким канцлером Олафом Шольцем Трамп интересовался мнением своего собеседника о Зеленском и президенте России Владимире Путине. Издание отмечает, что подобные разговоры также состоялись с лидерами Франции, Польши, Дании, Чехии и других стран Евросоюза.Игнатиус приводит слова немецкого чиновника, отметившего, что тон этих разговоров был более дружелюбным, чем ожидалось, однако Трамп был в большей степени в режиме слушателя. Европейские лидеры пытались убедить Трампа, что в случае заключения «плохой сделки» по Украине это может негативно отразиться на американском президенте, и призывают основывать любые мирные соглашения на гарантиях устойчивого мира в регионе и защите безопасности Украины.В статье также констатируется, что Европа в значительной мере смирилась с возвращением Трампа к власти в США и советует американскому лидеру окончательно решить украинскую проблему таким образом, чтобы она гарантированно не вернулась по крайней мере до конца его президентского срока. Что отвечает на эти предложения Трамп, не сообщается.

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