Пресса США: Трамп расспросил европейских лидеров о «плане победы» Зеленского

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Пресса США: Трамп расспросил европейских лидеров о «плане победы» Зеленского

Избранный президент США Дональд Трамп активно обсуждает Украину с лидерами стран Евросоюза, однако при этом «задает вопросы, а не предъявляет требования». В частности, американского лидера интересует так называемый «план победы» главы киевского режима Владимира Зеленского.

Как пишет обозреватель Дэвид Игнатиус в колонке для американского издания The Washington Post, в ходе разговора с немецким канцлером Олафом Шольцем Трамп интересовался мнением своего собеседника о Зеленском и президенте России Владимире Путине. Издание отмечает, что подобные разговоры также состоялись с лидерами Франции, Польши, Дании, Чехии и других стран Евросоюза.



Игнатиус приводит слова немецкого чиновника, отметившего, что тон этих разговоров был более дружелюбным, чем ожидалось, однако Трамп был в большей степени в режиме слушателя. Европейские лидеры пытались убедить Трампа, что в случае заключения «плохой сделки» по Украине это может негативно отразиться на американском президенте, и призывают основывать любые мирные соглашения на гарантиях устойчивого мира в регионе и защите безопасности Украины.

В статье также констатируется, что Европа в значительной мере смирилась с возвращением Трампа к власти в США и советует американскому лидеру окончательно решить украинскую проблему таким образом, чтобы она гарантированно не вернулась по крайней мере до конца его президентского срока. Что отвечает на эти предложения Трамп, не сообщается.
19 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -3
    Сегодня, 12:23
    «Трамп расспросил европейских лидеров о "плане победы" Зеленского*» —

    — Те ответили: "Мы не курим" ...
    (Хотя, кто его знает)
    1. Бородач Звание
      Бородач
      -1
      Сегодня, 12:38
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Трамп расспросил европейских лидеров о "плане победы" Зеленского*» —

      — Те ответили: "Мы не курим" ...
      (Хотя, кто его знает)

      План у Зеленского забористый. wassat fellow belay
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        0
        Сегодня, 12:40
        «План у Зеленского* забористый» —
      2. carpenter Звание
        carpenter
        -1
        Сегодня, 13:11
        Цитата: Бородач
        План у Зеленского забористый.

        Он уже давно с "плана" перешёл на "кокс".
  2. paul3390 Звание
    paul3390
    +3
    Сегодня, 12:27
    Похоже - Донни просто пытается заранее определить степень дебилизма будущих типа европейских партнёров...
    1. APASUS Звание
      APASUS
      +4
      Сегодня, 12:38
      Цитата: paul3390
      Похоже - Донни просто пытается заранее определить степень дебилизма будущих типа европейских партнёров.

      Как нормальный американский бизнесмен,Трамп выясняет платежеспособность оппонента .Потянет ли Европа дальше конфликт или его проще списать. Трамп - это про деньги
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        0
        Сегодня, 12:42
        Угу.. А под конец каждого разговора - настоятельно просит обязательно прислать ему справку о доходах собеседника.. wink
        1. APASUS Звание
          APASUS
          +2
          Сегодня, 12:44
          Цитата: paul3390
          настоятельно просит прислать ему справку о доходах собеседника..

          ....и справку от психиатра.Что бы быть уверенным ,не свернет ли клиент lol
          1. carpenter Звание
            carpenter
            -1
            Сегодня, 13:12
            Цитата: APASUS
            ...и справку от психиатра.Что бы быть уверенным ,не свернет ли клиент

            Да тут и без психиатра видно, все клиенты с вывихом.
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 12:28
    Очень хороший план. Зеленскому вставляет- капитально. Аж укры,визжат.
  4. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 12:31
    Секрета нет. План такой: Дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. все бэзвоздмэздно, т.е на халяву.
  5. Yf,k.lfntkm2012-2 Звание
    Yf,k.lfntkm2012-2
    +3
    Сегодня, 12:33
    Пресса США: Трамп расспросил европейских лидеров о «плане победы» Зеленского
    Трамп наверное после всех этих выслушиваний подумал. "Мама родная, ну и дурдом".
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 12:35
    Я знаю только одно ,во всех беседах с западными лидерами Трамп будет говорить одну фразу : Если бы я был Президентом США ,Путин бы не сделал ракету " Орешник" - мы с ним ладим.
  7. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 12:49
    Правильно и делает.
    Для оценки обстановки надо получать более-менее достоверную информацию о реальном состоянии дел.
    А пока у него что имеется: поговорил с Байденом часок? Заявления Карин Жан-Пьер и Сингкх? Блинкина и Салливана?
    Разведсообщества, которое против него работало аж еще в предыдущее его президентство? Из продемократских СМИ?
    Даже Зеленского приходится слушать, чтобы какие-то свои выводы сделать.
    А вот уже обладая более-менее точной информацией, а потом и реальной властью придется делать выводы и принимать какие-то решения.
    Враг неглупый, оттого и опасный, будем делать ошибки -воспользуется на 200%.
    А вот не будем - может о чем толково и договоримся.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 12:56
      Трамп уже неделю ежедневно получает отчёты всех разведок США.Практика в США такая.И разговаривать с западными лидерами ему нет смысла.Это может быть газетная " утка".Путину он уже звонил. bully
      1. faterdom Звание
        faterdom
        +1
        Сегодня, 13:23
        Разведки США пока возглавляют люди Обамы и Байдена.
        Поэтому получать то можно, а вот доверять, на месте Трампа я бы не стал.
  8. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    -1
    Сегодня, 12:57
    ...призывают основывать любые мирные соглашения на гарантиях устойчивого мира в регионе
    Стесняюсь спросить...
    Они ему текст обращения Путина от 21.12.2021 года подсовывают?! belay
  9. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 13:23
    Вообще то Трамп упёртый,поэтому и богат,послушает послушает,а сделает по своему....
    Сейчас он слушает тех,кто его хаил,определяет степень лизоблюдства...
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 14:04
      Ага... В прошлое его пришествие ему быстро рога пообломали и в стойло сунули.
      Как шёлковый был!
      Даже пытался насрать бОльшую кучу, чем срали нам до него...