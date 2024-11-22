Китай призвал стороны украинского конфликта к сдержанности после обмена ракетными ударами

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Китай призвал стороны украинского конфликта к сдержанности после обмена ракетными ударами

Вчерашнее выступление президента России Владимира Путина, в ходе которого он рассказал о характеристиках новой ракеты средней дальности «Орешник», посредством которой ВС РФ нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске, вызвало немалую панику среди западных экспертов.

Во многих СМИ выходят заголовки о третьей мировой и ядерном апокалипсисе. При этом стоит отметить, что удар новейшим вооружением в неядерном исполнении был нанесен нашими военными в ответ на предшествующие ему атаки на российские регионы западными ракетами.



В целом, во многих странах мира обеспокоены началом нового витка эскалации и призывают участников конфликта проявить сдержанность.

Так, официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь в ходе своего сегодняшнего брифинга отметил важность сохранения хладнокровия всеми вовлечёнными сторонами. С его слов, вместо наращивания напряженности необходимо сосредоточиться на поиске путей к диалогу.

Как он выразился, китайская сторона убеждена, что только через переговоры можно создать условия для прекращения огня и достижения долгосрочного мира. При этом Линь Цзянь добавил, что эскалация конфликта неприемлема, так как она угрожает не только безопасности региона, но и глобальной стабильности.

Стоит отметить, что это уже не первое заявление Пекина в таком ключе. При этом дальше сдержанных призывов и выражения обеспокоенности китайские власти не заходят, вероятно, опасаясь ответной реакции Запада, на котором у КНР «завязана» большая часть торговли.
15 комментариев
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  1. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 13:23
    При этом Линь Цзянь добавил, что эскалация конфликта неприемлема, так как она угрожает не только безопасности региона, но и глобальной стабильности.
    Переведу с китайского на русский:
    "С кем же мы торговать будем, если вы друг дружку поубиваете?!!!"
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 13:33
      Цитата: Смею_заметить_
      Переведу с китайского на русский:
      "С кем же мы торговать будем, если вы друг дружку поубиваете?!!!"

      так себе перевод...я вот так понял : "мы посмотрим,и сделаем выводы,как нам поступить с Тайванем".
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 13:43
        китайская сторона убеждена, что только через переговоры можно создать условия для прекращения огня
        А с кем говорить ? Зеля не легитимный и указ издал о запрете переговоров ! wassat
        1. Смею_заметить_ Звание
          Смею_заметить_
          -1
          Сегодня, 14:00
          Уверен, на Тайване та же хрень...
    2. ААК Звание
      ААК
      -1
      Сегодня, 15:02
      Скорее тут более простой перевод - "...мы тоже хотим свой кусок пирога на украине, нам было обещано и мы даже за кое-что заплатили вперёд, поэтому дайте нам наш кусок не разрушенным..."
  2. hohohol Звание
    hohohol
    +1
    Сегодня, 13:24
    А зачем Китай это комментирует? Его это напрямую не касается, так что голос надо подавать не первым, а так ....где то во втором десятке.
    1. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      -6
      Сегодня, 13:52
      Китай — свободная и независимая страна и может комментировать все, что захочет. Тем более будучи мировой державой, в отличие от России. Этот конфликт напрямую затрагивает их, поскольку они торгуют как с США, так и с Европой.
  3. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +3
    Сегодня, 13:26
    Представляю как в 1937 году СССР попросил китайцев быть сдержаннее и не обижать японцев.
    1. MidnightBear Звание
      MidnightBear
      0
      Сегодня, 14:01
      При вашей аналогии он просил бы японцев
  4. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +4
    Сегодня, 13:35
    Если долго сидеть на берегу реки и ждать пока по ней проплывет труп врага, то можно и не дождаться, а самому трупом стать.
    1. Хорон Звание
      Хорон
      +1
      Сегодня, 13:51
      Если долго сидеть на берегу реки и ждать пока по ней проплывет труп врага, то...

      ...можно утонуть во время паводка.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 13:35
    Китаю большое человеческое спасибо за эмбарго поставок редкозёмов .У ВПК G 7 возникают проблемы ,но они решаемы ими.Фора у нас до пяти лет.
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +1
      Сегодня, 13:53
      В нынешнее время даже фора в полчаса может решить многое, если не все. Я про подлетное время ракет говорю.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 14:01
        Товарищ Берия hi Я о сурьме уже писал ,48 % у КНР в добыче и 5% у России ,остальные по мелочи .США купили рудник в Словакии ,который стоял на консервации с 1995 г шахта) и действующий рудник в Канаде.Сурьма используется в широком спектре вооружений и в артиллерии и снаряда к ним тоже.Байден передаёт проблемы с сурьмой Трампу - страшный сон Трампа начнётся сразу с 20 января 2025 г.Это публикация по сурьме вылезла недавно,на экономических порталах запада.
  6. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 14:14
    А могли сказать что если будут удары по рф то направим своих военных, немного,милионн отсилы, сразу бы притухли.