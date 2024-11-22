Китай призвал стороны украинского конфликта к сдержанности после обмена ракетными ударами
Вчерашнее выступление президента России Владимира Путина, в ходе которого он рассказал о характеристиках новой ракеты средней дальности «Орешник», посредством которой ВС РФ нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске, вызвало немалую панику среди западных экспертов.
Во многих СМИ выходят заголовки о третьей мировой и ядерном апокалипсисе. При этом стоит отметить, что удар новейшим вооружением в неядерном исполнении был нанесен нашими военными в ответ на предшествующие ему атаки на российские регионы западными ракетами.
В целом, во многих странах мира обеспокоены началом нового витка эскалации и призывают участников конфликта проявить сдержанность.
Так, официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь в ходе своего сегодняшнего брифинга отметил важность сохранения хладнокровия всеми вовлечёнными сторонами. С его слов, вместо наращивания напряженности необходимо сосредоточиться на поиске путей к диалогу.
Как он выразился, китайская сторона убеждена, что только через переговоры можно создать условия для прекращения огня и достижения долгосрочного мира. При этом Линь Цзянь добавил, что эскалация конфликта неприемлема, так как она угрожает не только безопасности региона, но и глобальной стабильности.
Стоит отметить, что это уже не первое заявление Пекина в таком ключе. При этом дальше сдержанных призывов и выражения обеспокоенности китайские власти не заходят, вероятно, опасаясь ответной реакции Запада, на котором у КНР «завязана» большая часть торговли.
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