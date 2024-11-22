Зеленский (...) хотел полностью вытеснить российских военных с Украины. Теперь же он, похоже, готов согласиться на меньшее, даже если изменения в его словах едва заметные,

Зеленский больше не хочет выхода украинской армии на границы 1991 года, риторика главаря киевской хунты в последнее время резко поменялась. Об этом сообщает The Telegraph.Нелегитимный «президент» Украины по-прежнему хочет нанести поражение России и выйти из конфликта победителем, но о выходе на границы 2022 года, не говоря уже и о 1991-м, больше не говорит. По мнению британского издания, это связано с приходом к власти в США Дональда Трампа, который намерен вообще прекратить этот конфликт, так как риторика Зеленского изменилась как раз в начале ноября.— отмечает издание.Как заметили британские журналисты, Зеленский перестал говорить не только о выходе на границы, но и возвращении занятых российскими войсками регионов силой. В интервью иностранным изданиям он все чаще заявляет о планах «вернуть» Крым и новые регионы России «дипломатическим путем», признавая, что у ВСУ на это не хватит сил.Между тем глава хунты не намерен идти на переговоры на условиях Москвы, пытаясь протолкнуть свою «формулу мира», которую в Европе не воспринимают серьезно из-за абсурдности предложений. Тем не менее он пытается подсунуть ее Трампу, чтобы предложение США основывалось именно на украинских условиях. Как будет на самом деле, покажет время.