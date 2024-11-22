The Telegraph: После прихода Трампа к власти Зеленский перестал говорить о необходимости выхода ВСУ на границы 1991 года

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The Telegraph: После прихода Трампа к власти Зеленский перестал говорить о необходимости выхода ВСУ на границы 1991 года

Зеленский больше не хочет выхода украинской армии на границы 1991 года, риторика главаря киевской хунты в последнее время резко поменялась. Об этом сообщает The Telegraph.

Нелегитимный «президент» Украины по-прежнему хочет нанести поражение России и выйти из конфликта победителем, но о выходе на границы 2022 года, не говоря уже и о 1991-м, больше не говорит. По мнению британского издания, это связано с приходом к власти в США Дональда Трампа, который намерен вообще прекратить этот конфликт, так как риторика Зеленского изменилась как раз в начале ноября.



Зеленский (...) хотел полностью вытеснить российских военных с Украины. Теперь же он, похоже, готов согласиться на меньшее, даже если изменения в его словах едва заметные,

— отмечает издание.

Как заметили британские журналисты, Зеленский перестал говорить не только о выходе на границы, но и возвращении занятых российскими войсками регионов силой. В интервью иностранным изданиям он все чаще заявляет о планах «вернуть» Крым и новые регионы России «дипломатическим путем», признавая, что у ВСУ на это не хватит сил.

Между тем глава хунты не намерен идти на переговоры на условиях Москвы, пытаясь протолкнуть свою «формулу мира», которую в Европе не воспринимают серьезно из-за абсурдности предложений. Тем не менее он пытается подсунуть ее Трампу, чтобы предложение США основывалось именно на украинских условиях. Как будет на самом деле, покажет время.
11 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 12:45
    Да не намерен Трамп прекратить конфликт.У него другая задача,и она внутрення
    1. APASUS Звание
      APASUS
      +1
      Сегодня, 12:48
      Трамп хочет его вручить Европе и шинковать купоны.Это основная цель
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        -3
        Сегодня, 12:50
        А вдруг Иванка снова заплачет,глядя на потисканого Вову еврея
        1. APASUS Звание
          APASUS
          +1
          Сегодня, 12:56
          Цитата: dmi.pris1
          А вдруг Иванка снова заплачет,глядя на потисканого Вову еврея

          Что бы спасти потасканного еврея ,с его манией величия ,ей не плакать надо ,а упасть в кому ................
    2. BecmepH Звание
      BecmepH
      0
      Сегодня, 13:41
      Цитата: dmi.pris1
      Да не намерен Трамп прекратить конфликт.У него другая задача,и она внутрення

      Я тоже так считаю. Я его больше Байдена побаиваюсь. Что у него на уме?((
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 12:49
    Границы 2022, границы 1991... А о границах 1654 года фюрер не мечтает? Да и то жирно будет.
  3. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    0
    Сегодня, 13:08
    . «президент» Украины по-прежнему хочет нанести поражение России и выйти из конфликта победителем, но о выходе на границы 2022 года, не говоря уже и о 1991-м, больше не говорит

    А какое же это будет поражение России, если Украина не вернёт себе территории, плюс миллион человек убитых и покалеченных и в хлам разрушенная инфраструктура? Он вообще идиот?
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 14:56
      Цитата: Южноукраинец
      А какое же это будет поражение России, если Украина не вернёт себе территории, плюс миллион человек убитых и покалеченных и в хлам разрушенная инфраструктура?

      Статья эта не полная, несколько дней назад я уже написал не совсем удачную статью на эту тему. Зеленский готов пойти на так называемый германский вариант заморозки конфликта, заморозка по ЛБС без признания новых территорий России и немедленное вступление Украины в НАТО. Если вступление Украины в НАТО не поражение для нас, то что это?
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -1
    Сегодня, 13:10
    Одна бабка сегодня в трамвае рассказывала, что в начале февраля 2025 года румынские,венгерские и польские войска двинутся на Украину под предлогом защиты этнических граждан своих стран . В результате Украина будет поделена на оккупационные зоны,в том числе и Киев. 1/4 часть Киева будет контролироваться коалицией западных стран,а 3/4 российскими войсками. Западная коалиция построит стену разделяющая Киев на зоны оккупации прям по Крещатику. . . request
  5. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    0
    Сегодня, 13:16
    После прихода Трампа к власти Зеленский перестал говорить о необходимости выхода ВСУ на границы 1991 года

    Пусть скажет спасибо, что вообще не перестал говорить... впрочем, об этом судить можно будет наверное только в следующем году.
  6. rruvim Звание
    rruvim
    0
    Сегодня, 13:22
    Что то мы Зеленского за последние несколько лет стали серьёзно воспринимать. Может он действительно стал политиком мирового масштаба? А его Квартал новой масонской ложей? Решения решают в других местах и связаны они с глобальной геополитикой.