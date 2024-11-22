Британское СМИ: испытание БРСД «Орешник» стало предостережением Западу от эскалации конфликта на Украине

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Британское СМИ: испытание БРСД «Орешник» стало предостережением Западу от эскалации конфликта на Украине

Самая обсуждаемая сейчас в мире тема, без сомнений, первое применение российскими военными новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник». Напомним, удар был нанесен фактически по главному из оставшихся действующими оборонному предприятию Украины «Южмашу» в Днепропетровске (Днепре) утром 21 ноября.

До этого практически все, не только на Западе, но и в России, кроме узкого круга посвященных, считали, что у ВС РФ давно нет на вооружении БРСД, и уж тем более способных развивать скорость 10 Махов, что делает их практически неуязвимыми для любых средств ПВО/ПРО. Ведь наши вроде все ракеты данного класса утилизировали в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, РСМД), подписанном Горбачевым и Рейганом еще в начале декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне.



Пока натовские и украинские специалисты разгребают завалы в месте попадания боеголовок российской ракеты, в западной прессе и экспертных кругах выдвигают версии, отчего Москва решилась не на испытание нового оружия, как это обычно бывает в таких случаях, на полигоне, а сразу на его боевое применение.

Британский журнал The Economist считает, что боевое испытание баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по территории украинского предприятия ОПК "Южмаш" стало попыткой России убедить западные страны воздержаться от активизации участия в украинском конфликте. Да и предупреждение тем европейским странам НАТО, которые усиленными темпами готовятся к «неизбежной войне» с РФ получилось весьма прозрачным. Тамошние эксперты уже прикинули, что в зависимости от мест размещения комплексов «Орешник», несбиваемые гиперзвуковые ракеты в считанные минуты могут достать до любой точки Старого света, включая Британские острова.

Есть и своего рода персональное послание новоизбранному на второй срок президенту США Дональду Трампу, который хотя и заявлял в предвыборных речах о необходимости скорейшего завершения украинского конфликта, его конкретные решения по этому поводу после инаугурации пока непонятны.

Британское издание отмечает, что с учетом изменений в ядерной доктрине России, новая версия которой опубликована 19 ноября, Москва предупреждает, что вполне может поднять ставки в ответ на военные усилия Киева и Запада. Ну а само по себе применение гиперзвуковой БРСД «Орешник» в The Economist называют не иначе, как «частью новой эры боевых действий с применением ракетного оружия».

Впрочем, утративший легитимность Зеленский, как всегда, в своем репертуаре и пытается перевернуть все с ног на голову. Британское издание пишет, что главарь киевской хунты заявил, что использование Россией нового типа баллистической ракеты средней дальности стало «явной и серьезной эскалацией» в войне.

Можно даже к гадалке не ходить, что после такого заявления Зеленский вновь потребовал от Запада новых поставок вооружений, включая американские «Томагавки», лучше прямого участия НАТО в конфликте (вот это пока сомнительно). Ему бы еще свой бункер проверить на предмет того, сможет ли он устоять от ударов «Орешника». Ведь, судя по всему, по «Южмашу» были применены пока что «холостые» боеголовки новейшей российской БРСД.
26 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 13:25
    Потом после " Орешника " мы отполировали Х 101,все ракеты были сбиты мощностями производства " Южный" ,но попытка перехвата была.Где то на третьем прилёте.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 13:30
      Мячты сбываются,Голливуд уже не один фильм снял по этому поводу- используется неядерное оружие из космоса.
      1. krot Звание
        krot
        0
        Сегодня, 14:25
        Ведь, судя по всему, по «Южмашу» были применены пока что «холостые» боеголовки новейшей российской БРСД

        Очень и очень зря. Многие не поняли возможной разрушительной мощи в неядерном исполнении этого оружия!
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 13:32
      испытание БРСД «Орешник» стало предостережением Западу от эскалации конфликта на Украине
      А некоторые завопили, что Россия начала третью мировую.....
      1. seregatara1969 Звание
        seregatara1969
        +4
        Сегодня, 13:35
        Испытание? Пусть не льстят себе! Это было применение, целенаправленное,с известным заранее результатом. Оружие испытано и проверено давно и стоит на вооружении!
    3. Маз Звание
      Маз
      0
      Сегодня, 13:57
      В ответ на созыв коференции нато, по пуску ракеты по Днепропетровску : ВС РФ закроют 23-24 ноября часть воздушного пространства для следующего испытания РСД. Какая именно ракета будет испытана в этот раз пока неизвестно
  2. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    -7
    Сегодня, 13:32
    Напомним, удар был нанесен фактически по главному из оставшихся действующими оборонному предприятию Украины «Южмашу» в Днепропетровске (Днепре) утром 21 ноября.
    Стесняюсь спросить...
    Я нигде не встречал информацию о результатах этого удара.
    Цель поражена? "Южмаш" - всё?
    100% или через месяц опять как новенький?..
    1. Aken Звание
      Aken
      -6
      Сегодня, 13:43
      Вот это самая большая загадка. Второй день жду сообщений. Тишина.
      Так и хочется задать сакраментальный вопрос, а был ли мальчик?
      1. Лимон Звание
        Лимон
        +5
        Сегодня, 13:54
        "Орешник" попал по цехам "Южмаша", где делают ОТРК "Гром-2" и дальние БПЛА

        Вдобавок пострадали секретные подземные цеха завода под наземными постройками. Туда свозили со стран НАТО оснастку и детали для баллистических ракет малой дальности (от 500 до 1500 км), которые можно было выдать за украинские.

        Территория завода в Днепропетровске до сих пор оцеплена. СБУ следит, чтобы в городе не узнали о нанесенном ущербе.
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 13:58
          Вы это откуда узнали? Поделитесь источником.
          1. Лимон Звание
            Лимон
            +2
            Сегодня, 14:00
            ,,Анна ньюс,,вчера по-моему..
            1. Aken Звание
              Aken
              -1
              Сегодня, 14:22
              Спасибо. Хотя, конечно же, неплохо ещё один источник. Независимый . Сразу верить за прошедшие горды разучился.
        2. Смею_заметить_ Звание
          Смею_заметить_
          0
          Сегодня, 14:16
          Спасибо.
          Хоть что-то...
          А то ведь в этом главное - не "Орешник"! И не то, что такого никто не видел.
          А то - ЧТО ОН МОЖЕТ.
  3. двп Звание
    двп
    -5
    Сегодня, 13:43
    Гм,а вот у меня совсем не радужные мысли. Не открыли ли мы этими ударами "ящик Пандоры"? А не начнет ли Запад поставлять украинцам новейшие ракеты, БПЛА,самолёты? Не увеличит ли поставки танков,БМП,САУ,РСЗО,ЗРК и т.д? После таких ударов страны НАТО могут полностью пересмотреть "концепцию помощи Украине". И что нам теперь ждать? Зеленский может отдать приказ о нанесении массированных ударов ракетами по Москве и Питеру, терять ему уже нечего.
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      +3
      Сегодня, 13:55
      На войне радужных мыслей не бывает.
      Нужно бить врага пока он не сдастся или сдохнет.
      Третьего никогда не было.
    2. Aken Звание
      Aken
      -2
      Сегодня, 13:59
      А какие варианты. Уже до Урала добрались. На очереди Новосибирск. Хотите умирать медленно?
    3. Игнатий555 Звание
      Игнатий555
      +3
      Сегодня, 14:04
      Ящик пандоры открыли сша и запад, разрешив удары по нашей территории, по-существу, сами себе (поскольку украина не имеет технической возможности самостоятельно наносить такие удары). Насчет ваших сомнений, то тут все с точностью до наоборот. Если бы мы не нанесли подобный удар, то по нам бы тогда прилетело с намного большей вероятностью, чем без подобного удара по Южмашу. Ибо подобные удары отрезвляют. Еще бы по мостам через Днепр и по западному ж.д. туннелю долбанули, чтобы окончательно привести в себя фашиствующий режим в киеве и его хозяев в сша и на западе.
    4. jayich Звание
      jayich
      +1
      Сегодня, 14:05
      Нет не открыли, а скорее захлопнули от всей души. Красные линии рисовались все эти годы войны, это уже как мем стало восприниматься. Вчера было продемострировано всему миру, что в загашнике есть ещё очень много чего интересного от БЖРК до орбитальных бомбардировщиков с кинетикой на орбите( вот не верю что тяжёлую Ангару с болванками запускали).
      Второе чётко дали понять что яйца все-таки есть и по НАТО будем бить уже ядерным оружием и спасения от него нет у них и в ближайшее время не появиться у нас же есть А235 и какой она район покрывает никто не расскажет.
    5. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      -1
      Сегодня, 15:25
      "Не открыли ли мы этими ударами "ящик Пандоры"///
      ---
      Открыли, но не так.
      Применение БРСД дает американцам "право"
      разместить подобные же ракеты в Европе. С подлетным временем до Москвы 9 минут. Вместо 31 минуты из Америки.
      Возврат в 80-е годы, когда США быстро разместили в Европе ракеты Першинг-2.
      Политбюро испугалось не на шутку и инициировало договор о запрещении БРСД.
      Першинги распилили.
      Теперь наклепают заново что-то подобное.
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 15:40
        Цитата: voyaka uh
        Применение БРСД дает американцам "право" разместить подобные же ракеты в Европе

        Во-первых, а у американцев подобные ракеты есть?
        Во-вторых, из договора о запрещении БРСД Америка вышла пять лет назад, так что им ничего не мешает их клепать и размещать – наши действия на это никак не влияют.
  4. magier Звание
    magier
    +3
    Сегодня, 13:57
    Цитата: Смею_заметить_
    Цель поражена? "Южмаш" - всё?

    Писали, что били болванками (инертными боевыми блоками). Кинетической энергии достаточно для нанесения солидного ущерба. Возможно, цель заключалась в уничтожении заглубленных объектов. Можно предположить, что это просто наглядное предупреждение, не столько украине, сколько западу.
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 14:11
      Я о чём...
      Когда рядом приземляется, например, ФАБ-500... ты это очень хорошо чувствуешь, ибо тебя подбрасывает сейсмическая волна.
      В Днепре такого публика не наблюдала (прочел в пабликах)...
      А опыт у горожан за эти пару лет уже поднакопился... не доверять им у меня нет оснований.
      1. YanniKounnar Звание
        YanniKounnar
        +1
        Сегодня, 14:28
        Il me semble que peu de temps après l'arrivée des missiles il y a eu une trés violente explosion, je crois c'est Traflot 1832 qui l'a posté hier ?

        Мне кажется, что вскоре после прибытия ракет произошел очень сильный взрыв, я полагаю, это был Traflot 1832, который опубликовал его вчера ?
        1. Смею_заметить_ Звание
          Смею_заметить_
          0
          Сегодня, 14:58
          Почему-то все быстро забыли, что удар был КОМБИНИРОВАННЫМ.
          То, о чём Вы говорите, могло быть прибытием на планету другого изделия.
          Например: Кинжал. wink
  5. БЭТ-МЕНТ Звание
    БЭТ-МЕНТ
    -1
    Сегодня, 14:19
    Именно после распада СССР, как считает Буш-старший, Россия начала свой подъем и восстановление собственной мощи.

    "Россия преодолеет свои нынешние проблемы и станет гораздо более злой и могучей, и хорошо запомнит всех, кто ее нынче обидел, - уверял экс-президент. - И я хотел бы быть таким же другом России, каким я был врагом для Советов".

    Предрек тогда Буш и триумфальное возвращение экономики России после распада СССР, поскольку стране больше не пришлось бы тратиться на сельхоздотации.

    "Россия оказывается с бюджетным профицитом и ее казна оказывается больше и мощнее советской. А потом она с триумфом вернется и нам все припомнит, а у нашей экономики уже граничное состояние - нулевой прибыли", - резюмировал Буш.
  6. demon184 Звание
    demon184
    -1
    Сегодня, 14:36
    Нужно раду с клоуном уничтожить, тцк, административные органы, полицию и тд. Нужно помочь народу украины уничтожить фашистскую хунту, может тогда и инфраструкткру не нужно будет рушить