Британское СМИ: испытание БРСД «Орешник» стало предостережением Западу от эскалации конфликта на Украине
Самая обсуждаемая сейчас в мире тема, без сомнений, первое применение российскими военными новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник». Напомним, удар был нанесен фактически по главному из оставшихся действующими оборонному предприятию Украины «Южмашу» в Днепропетровске (Днепре) утром 21 ноября.
До этого практически все, не только на Западе, но и в России, кроме узкого круга посвященных, считали, что у ВС РФ давно нет на вооружении БРСД, и уж тем более способных развивать скорость 10 Махов, что делает их практически неуязвимыми для любых средств ПВО/ПРО. Ведь наши вроде все ракеты данного класса утилизировали в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, РСМД), подписанном Горбачевым и Рейганом еще в начале декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне.
Пока натовские и украинские специалисты разгребают завалы в месте попадания боеголовок российской ракеты, в западной прессе и экспертных кругах выдвигают версии, отчего Москва решилась не на испытание нового оружия, как это обычно бывает в таких случаях, на полигоне, а сразу на его боевое применение.
Британский журнал The Economist считает, что боевое испытание баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по территории украинского предприятия ОПК "Южмаш" стало попыткой России убедить западные страны воздержаться от активизации участия в украинском конфликте. Да и предупреждение тем европейским странам НАТО, которые усиленными темпами готовятся к «неизбежной войне» с РФ получилось весьма прозрачным. Тамошние эксперты уже прикинули, что в зависимости от мест размещения комплексов «Орешник», несбиваемые гиперзвуковые ракеты в считанные минуты могут достать до любой точки Старого света, включая Британские острова.
Есть и своего рода персональное послание новоизбранному на второй срок президенту США Дональду Трампу, который хотя и заявлял в предвыборных речах о необходимости скорейшего завершения украинского конфликта, его конкретные решения по этому поводу после инаугурации пока непонятны.
Британское издание отмечает, что с учетом изменений в ядерной доктрине России, новая версия которой опубликована 19 ноября, Москва предупреждает, что вполне может поднять ставки в ответ на военные усилия Киева и Запада. Ну а само по себе применение гиперзвуковой БРСД «Орешник» в The Economist называют не иначе, как «частью новой эры боевых действий с применением ракетного оружия».
Впрочем, утративший легитимность Зеленский, как всегда, в своем репертуаре и пытается перевернуть все с ног на голову. Британское издание пишет, что главарь киевской хунты заявил, что использование Россией нового типа баллистической ракеты средней дальности стало «явной и серьезной эскалацией» в войне.
Можно даже к гадалке не ходить, что после такого заявления Зеленский вновь потребовал от Запада новых поставок вооружений, включая американские «Томагавки», лучше прямого участия НАТО в конфликте (вот это пока сомнительно). Ему бы еще свой бункер проверить на предмет того, сможет ли он устоять от ударов «Орешника». Ведь, судя по всему, по «Южмашу» были применены пока что «холостые» боеголовки новейшей российской БРСД.
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