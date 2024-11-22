Кадыров: Как только начнутся прилёты по западным странам, так сразу появятся предложения о переговорах
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал применение Россией новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешек», заявив, что это было правильное решение. Об этом он написал в своем ТГ-канале.
Кадыров подчеркнул, что давно ждал заявления Путина с предупреждением Западу о праве России на удары по объектам тех стран, которые предоставляют свое оружие для ударов по России, и целиком поддерживает его. По его словам, необходимо ударить по западным странам, чтобы они на своей шкуре почувствовали, что такое война.
- заявил глава Чечни.
Кадыров уверен, что как только начнутся прилеты по западным странам, предоставившим свои ракеты для ударов по России, так сразу же у них появится желание сесть за стол переговоров. Но идти на них нужно с одним требованием — выполнить все условия России без исключения.
- добавил чеченский лидер.
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