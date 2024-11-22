Кадыров: Как только начнутся прилёты по западным странам, так сразу появятся предложения о переговорах

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Кадыров: Как только начнутся прилёты по западным странам, так сразу появятся предложения о переговорах

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал применение Россией новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешек», заявив, что это было правильное решение. Об этом он написал в своем ТГ-канале.

Кадыров подчеркнул, что давно ждал заявления Путина с предупреждением Западу о праве России на удары по объектам тех стран, которые предоставляют свое оружие для ударов по России, и целиком поддерживает его. По его словам, необходимо ударить по западным странам, чтобы они на своей шкуре почувствовали, что такое война.



Я, как и десятки тысяч воинов на передовой, давно ждал такого заявления Верховного Главнокомандующего. Пора в ответ на такие вражеские удары накрыть тротилом их тыловые военные объекты, чтобы камня на камне не осталось. Им там на Западе сидится, видите ли, тепло и достаточно спокойно. Так пусть почувствуют на своей шкуре, что такое настоящая война.

- заявил глава Чечни.

Кадыров уверен, что как только начнутся прилеты по западным странам, предоставившим свои ракеты для ударов по России, так сразу же у них появится желание сесть за стол переговоров. Но идти на них нужно с одним требованием — выполнить все условия России без исключения.

Необходимо продемонстрировать всю убийственную мощь российского дальнобойного оружия, чтобы не только украинские нацисты, но и весь Запад содрогнулся от страха и безысходности перед нашими передовыми военными разработками. Они хотели настоящей войны с Россией? Так пусть досыта её получат! Поддерживаю нашего Верховного Главнокомандующего!

- добавил чеченский лидер.
28 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. AleksT Звание
    AleksT
    +10
    Сегодня, 13:20
    Так он прав на 100%. Красными линиями уже давно никого не напугаешь
    1. ДДсургут Звание
      ДДсургут
      +2
      Сегодня, 14:15
      поддерживаю на 100% и не надо бояться
      1. Vita VKO Звание
        Vita VKO
        0
        Сегодня, 15:35
        Цитата: ДДсургут
        не надо бояться

        Ни кто и не боится. Русским как всегда нечего терять кроме своих цепей. Боятся те, у кто "нажил непосильным трудом" за рубежом 3 катеджа, 3 яхты отечественный, 3 фотомодели ...
      2. Vita VKO Звание
        Vita VKO
        0
        Сегодня, 15:42
        Даже если Россия официально объявит войну НАТО там не один офицер или сержант при зарплате в 150 тыс.$ в год в мирное время не захочет сдохнуть на территории УССР за Соросят, Бушев, Ротшильдов или Рокфеллеров
    2. Mister X Звание
      Mister X
      0
      Сегодня, 15:16
      новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешек»,

      Автор, орешек у белочки, или у Золушки.
      А у России - Орешник wink
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +6
    Сегодня, 13:20
    Дык мы тоже поддерживаем Верховного, все пальцы уж обстучали о клавиатуру. Смотреть со стороны или получить по фейсу - большая разница. Запад давно напрашивается.
  3. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    -13
    Сегодня, 13:26
    Есть маленькое НО. Тогда и в нашу сторону полетят, только боюсь по количественному и качественному составу будет не в нашу пользу.
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      +5
      Сегодня, 13:28
      Как говорится... Зубов бояться... в лес не ходить.
      У нас просторы шире.
      1. Аскольд65 Звание
        Аскольд65
        +2
        Сегодня, 13:38
        Цитата: Смею_заметить_
        Как говорится... Зубов бояться... в лес не ходить.

        Тогда на Банковой откроют шапманское. yes
        Нужно выносить Украину, что называется -- по полной программе. Добивать их энергосистему, закрыть ПОЛНОСТЬЮ транзит газа, так как обеспечение газом центральных и восточных областей идёт за счёт давления из российской трубы, ударить тем же " Орешником" по ПХГ на западе "незалэжнэй".
        1. Смею_заметить_ Звание
          Смею_заметить_
          -1
          Сегодня, 13:57
          Ну не все же подарки разом дарить?!..
          Когда подарков много, их перестаёшь ценить...
          1. Аскольд65 Звание
            Аскольд65
            0
            Сегодня, 14:14
            Цитата: Смею_заметить_
            Ну не все же подарки разом дарить?!..
            Когда подарков много, их перестаёшь ценить...

            Это не подарки, а подлянки.... negative
            Когда подлянок мало и они мелкие, то на них не обращают внимание. Их нужно МНОГО и СРАЗУ, вот тогда их начинают "ценить"... yes
            1. Смею_заметить_ Звание
              Смею_заметить_
              0
              Сегодня, 15:14
              Это вы о нас?!
              Подлянки - не в нашей традиции.
              Мы или любим от всей души или... сразу по роже.
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +3
      Сегодня, 13:31
      Цитата: Холостой_пистон
      Есть маленькое НО. Тогда и в нашу сторону полетят, только боюсь по количественному и качественному составу будет не в нашу пользу.

      Боитесь? Потому и " холостой пистон"! laughing
    3. sgrabik Звание
      sgrabik
      +1
      Сегодня, 13:43
      Холостой_пистон, только вот не надо этой нелепой демагогии, в нашу сторону давно уже летят ракеты НАТО, и то что их запускают с территории Украины совсем не говорит о том что они украинские.
    4. жарофф Звание
      жарофф
      0
      Сегодня, 14:21
      Уже летают. Или жители приграничных областей,якобы " не по нам"? Лично мне без разницы от какого боеприпаса я погибну
    5. Дядя_Миша Звание
      Дядя_Миша
      0
      Сегодня, 15:32
      Минусов Вам понаставили российские " ястребы " laughing Видимо не знают, или забыли , что у каждой дубинки два конца. Уничтожение украинского БПЛА в непосредственной близости проветрит мозги в прямом и переносном смысле.
  4. Breard Звание
    Breard
    -3
    Сегодня, 13:26
    Хм... ну КАдыров то специалист. Зря не скажет. Генерал-полковник. Как генералы Победы! Жуков или Рокосовский, Василевский, Говоров...десятилетия военной учёбы и главное практики!
    Мерзко! и противно.
  5. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +5
    Сегодня, 13:26
    А вы говорили в России нет других Лидеров...
    Есть.
    И когда они станут у руля, наши "партнёры" будут вспоминать Темнейшего, как самого доброго в мире Санту!
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      -1
      Сегодня, 13:35
      Цитата: Смею_заметить_
      как самого доброго в мире Санту!

      Наравне с Горбачевым....
      1. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        0
        Сегодня, 13:58
        Наравне с Горбачевым...
        А кто это, вообще?.. belay
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          -1
          Сегодня, 14:00
          Цитата: Смею_заметить_
          А кто это, вообще?.

          Продавец пиццы....
          1. Смею_заметить_ Звание
            Смею_заметить_
            0
            Сегодня, 14:13
            А!.. Не знаю.
            Я пиццу едой не считаю. drinks
  6. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    -2
    Сегодня, 13:40
    А что думает об этом лидер Оренбурга Сергей Салмин?
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:42
    США уже заявили ,мы начнём ядерную войну если у нас останется в запасе ядерный бекомплект.То что я читал в NYT три года назад подтверждается- ограниченная ядерная война и победа принуждается по "очкам" ООН.
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 13:58
    Необходимо продемонстрировать всю убийственную мощь российского дальнобойного оружия, чтобы не только украинские нацисты, но и весь Запад содрогнулся от страха и безысходности перед нашими передовыми военными разработками. Они хотели настоящей войны с Россией? Так пусть досыта её получат! Поддерживаю нашего Верховного Главнокомандующего!

    И я поддержу эти слова. Именно такие мысли не покидают и меня...
    Устроили тут на нашей земле американские стрелялки...
    * * *
    Если прилёт дальнобойных ракет продолжится, можно смело бить по Западу, обозначив цели предварительно - пусть чешутся, эвакуируются. вспоминают про 1945 год...
  9. Master2030 Звание
    Master2030
    -1
    Сегодня, 14:30
    А что он скажет когда начнутся прилёты по его конюшням и особнякам?
    Ceterum censeo Washingtago delendam esse
    1. Дядя_Миша Звание
      Дядя_Миша
      +1
      Сегодня, 15:37
      Ничего не скажет laughing Прилетов просто не будет . Сейчас коллективный Запад лихорадочно ищет координаты Чечни , но безуспешно. А вот по мне лично прилетит , до ближайшей точки РВСН примерно 6 км по прямой.
      1. Master2030 Звание
        Master2030
        +1
        Сегодня, 15:43
        Как в анекдоте: и в апельсине жить хорошо, и в мандарине...
        Ceterum censeo Washingtago delendam esse