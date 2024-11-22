Кадыров: Как только начнутся прилёты по западным странам, так сразу появятся предложения о переговорах

Я, как и десятки тысяч воинов на передовой, давно ждал такого заявления Верховного Главнокомандующего. Пора в ответ на такие вражеские удары накрыть тротилом их тыловые военные объекты, чтобы камня на камне не осталось. Им там на Западе сидится, видите ли, тепло и достаточно спокойно. Так пусть почувствуют на своей шкуре, что такое настоящая война.

Необходимо продемонстрировать всю убийственную мощь российского дальнобойного оружия, чтобы не только украинские нацисты, но и весь Запад содрогнулся от страха и безысходности перед нашими передовыми военными разработками. Они хотели настоящей войны с Россией? Так пусть досыта её получат! Поддерживаю нашего Верховного Главнокомандующего!