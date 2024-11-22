WSJ: американский предприниматель выразил желание купить газопровод «Северный поток – 2»

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WSJ: американский предприниматель выразил желание купить газопровод «Северный поток – 2»

Американский предприниматель Стивен Линч выразил желание купить газопровод «Северный поток – 2». Он обратился к правительству США с просьбой предоставить ему лицензию на участие в аукционе, если объект будет выставлен на торги в рамках процедуры банкротства в Швейцарии.

Такой информацией располагают журналисты газеты The Wall Street Journal (WSJ), хотя Линч свое обращение не афишировал.

По мнению инвестора из Майами, переход поврежденного газопровода в американскую собственность превратит его в серьезный рычаг давления на Москву во время мирных переговоров. Он убеждает власти Соединенных Штатов, что контроль американцев над взорванным «Северным потоком – 2» будет способствовать скорейшему окончанию вооруженного конфликта на Украине.

Кроме того, владея СП-2, США начинают контролировать европейскую электроэнергетику до окончания эпохи ископаемого топлива. Таким образом, данное приобретение в долгосрочной перспективе будет служить национальным интересам Америки. Бизнесмен считает, что по окончании украинского конфликта россияне и их европейские партнеры захотят восстановить и запустить СП-2 независимо от того, в чьей собственности он будет находиться.


Примечательно, что раньше Линч в течение примерно двух десятилетий вел в Москве дела с предпринимателями России.

Ранее немецкий депутат Райнер Ротфусс, представляющий партию «Альтернатива для Германии», предложил потребовать от нового руководства США компенсацию за уничтожение «Северных потоков». А лидер движения «Союз Сары Вагенкнехт» и вовсе выдвинула идею заняться восстановлением этих газопроводов.
24 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Анатолий Шпалин Звание
    Анатолий Шпалин
    +3
    Сегодня, 13:24
    Я вообще не догоняю с какой стати мы тянули его аж до самой Германии по чужим территориям и так вокруг него тряслись.

    если европейцам настолько нужен был газ, могли бы хоть немного пошевелиться и поучаствовать в процессе чтоб его получить.

    а ещё лучше - принимали бы его прямо на границе с ЕС в какой-нибудь Польше. Мы его на распределительную станцию у границы подали и хватит - дальше его сами в всякие Германии и Чехии доставляйте как хотите, хоть в шариках, хоть в вёдрах.
    1. hohohol Звание
      hohohol
      +1
      Сегодня, 13:31
      Хотели поставить Германию смотрящей по газу в Европе, тем самым экономически привязав её к себе, но злобный американос всё испортил. А планы были хорошие, просто просчитались в оценки страны на её независимость, но Германия оказалась слаба на .....
      1. krot Звание
        krot
        +2
        Сегодня, 14:18
        Америкосы уничтожили, а теперь купить хотят за 3 копейки?
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 14:46
          Цитата: krot
          Америкосы уничтожили, а теперь купить хотят за 3 копейки?
          Что-то новое в стратегии американского бизнеса? Не уверен, всегда так было.
          Причём придумали это вовсе не в Америке. Тогда придумали, когда считали, что на том месте, где сейчас Америка, аккурат край Земли находится.
        2. Анатолий Шпалин Звание
          Анатолий Шпалин
          0
          Сегодня, 15:37
          это называется бизнес. ничего необычного
    2. Aleprok Звание
      Aleprok
      -5
      Сегодня, 14:30
      Да просто нам он и был более всего нужен

      Европа практически заместила все поставки, да дороже, но всё же.
      А нам его девать теперь некуда, точнее есть куда, да нет возможности другой. СПГ задавили (Новатек загибается совсем, газовозов нет обещанных). Думать надо было раньше, а не когда жареный петух клюнул. Стратегия должна быть на десятки лет вперёд, а не только на завтрашний день.
    3. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      -1
      Сегодня, 14:39
      Цитата: Анатолий Шпалин
      могли бы хоть немного пошевелиться и поучаствовать в процессе чтоб его получить.

      Так, в проекте половина их "половину финансируют европейские компании Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea"
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 13:25
    Предприниматель Линч большой оптимист, однако, как я погляжу. Рассчитывать, что всё будет как прежде - несколько наивно. Хотя, если денег дофига, то чего не купить.
    1. sagitovich Звание
      sagitovich
      +2
      Сегодня, 13:32
      Так это теперь просто металлолом на дне Балтийского моря.
      К эксплуатации он не годен.
      Соленую воду не удалить полностью.
      Коррозия металла началась и продолжится. Давление газа трубы выдержат, лет 5 не больше!
      1. Bad_gr Звание
        Bad_gr
        +2
        Сегодня, 13:49
        Цитата: sagitovich
        Так это теперь просто металлолом на дне Балтийского моря.
        К эксплуатации он не годен.
        Соленую воду не удалить полностью.
        Коррозия металла началась и продолжится. Давление газа трубы выдержат, лет 5 не больше!
        Во первых
        газопровод стоял под давлением. Другими словами, он заполнен водой максимум на несколько сотен метров (если труба по дну шла строго горизонтально или с уклоном вверх к месту подрыва. Далее воду не пустит давление в трубе. И завод по сжижению газа, то же, был бы не лишним.
        Во вторых
        смотри первый пункт. Если в трубе нет воды то нет и остальных проблем.

        Я не специалист, но с моего дивана виден хороший вариант куда пристроить этот взорванный газопровод. Переориентировать его на Калининград, он как раз там по пути находится. И сделать тут хаб. И завод по сжижению газа, то же был бы тут не лишним.
        1. Bad_gr Звание
          Bad_gr
          0
          Сегодня, 13:56
          Время, когда можно исправить ошибки в своём сообщении урезано по самые яйца. Для чего это сделали ?
        2. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          0
          Сегодня, 15:48
          Цитата: Bad_gr
          Я не специалист, но с моего дивана виден хороший вариант куда пристроить этот взорванный газопровод. Переориентировать его на Калининград, он как раз там по пути находится. И сделать тут хаб. И завод по сжижению газа, то же был бы тут не лишним.

          yes
          А я давно предлагал так сделать...Мало того, есть одна труба «СП-2»...Президент как-то говорил, что никто не желает запустить этот вариант поставки газа.
          Считаю самым правильным решением будет завернуть взорванную трубу «СП-2» в КО и сделать там газовый хаб. А целую трубу «СП-2» держать в резерве.
          А трубы «СП-1» продать...Купят и хрен бы с ними...Только газ там сам по себе не появится...
      2. Aleprok Звание
        Aleprok
        0
        Сегодня, 14:35
        Не факт. Там толщина стенки мама не горюй, да и материал не марка "сталь-2" наверняка. Спецы могут только определить на сколько его хватит.

        В конце концов можно наверное его после восстановления продуть и антикором каким-нибудь аэрозольно обработать, хоть это конечно и очень затратно будет. Наверняка технологии какие-то существуют.
        1. sagitovich Звание
          sagitovich
          +3
          Сегодня, 14:39
          Труба диаметром 1440 мм, наверное. Можно загнать туда гастробайтеров и вручную антикором обработать. laughing
    2. fif21 Звание
      fif21
      +1
      Сегодня, 13:47
      Цитата: Pharmacist
      Хотя, если денег дофига, то чего не купить.

      По этим трубам , Линч будет качать Балтийскую воду . wassat Россия переходит на СПГ , что гораздо выгоднее . hi
  3. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 13:25
    Ничего личного , просто бизнес . Обесценить актив и купить бизнес за копейки . Как были гангстерами , так и остались .
  4. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 13:26
    переход поврежденного газопровода в американскую собственность превратит его в серьезный рычаг давления на Москву
    Если там будет газ ! А без газа - трубы и все !
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 15:53
      Цитата: Uncle Lee
      Если там будет газ !

      Ну...Только такой...
      На дне Балтийского моря находится, предположительно, несколько тысяч тонн ядовитого газа иприта из запасов нацистской Германии.
  5. mark1 Звание
    mark1
    -1
    Сегодня, 13:26
    Может это и нормально в мире бизнеса, но с точки зрения национальных интересов РФ не желательно (хотя наверное многие будут доказывать обратное), ну а чисто с обывательской и вовсе обидно - строили, строили, корячились, корячились, такую детективу в ходе стройки устроили, преодолевали американское противодействие, а потом все им и слили (если сольем)
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:50
    А где Линч будет брать газ для Северных Потоков.Да хана им уже.Кроме одной нитки.1,5 млн тонн металлолома - можно сдать на приёмку к нам с Тофиком.Но есть нюанс.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 15:56
      Цитата: tralflot1832
      Кроме одной нитки.1,5 млн тонн металлолома - можно сдать на приёмку к нам с Тофиком.

      Чистое любопытство (да или нет):
      Тофика не Виктор Васильевич зовут?
  7. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 14:16
    Миллиардов за 20 можно продать. С постройкой потоков изначально мутная схема, козе было понятно, что они не защищены и вести дела с бандой или с "дружеским" Китаем сомнительное удовольствие, да еще на условиях бери-плати, да вообще на каких-то условиях. Шулер условий, кроме своих, не признает.
  8. Aleprok Звание
    Aleprok
    -3
    Сегодня, 14:25
    столько денег байдену под хвост((( просто жесть, ну нельзя же быть в современном мире такими доверчивыми иванами-дурачками
  9. Живан Звание
    Живан
    0
    Сегодня, 15:17
    Старая западная практика!!!
    Вы ломаете его, чтобы купить дешево!!!