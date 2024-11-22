Американский предприниматель Стивен Линч выразил желание купить газопровод «Северный поток – 2». Он обратился к правительству США с просьбой предоставить ему лицензию на участие в аукционе, если объект будет выставлен на торги в рамках процедуры банкротства в Швейцарии.Такой информацией располагают журналисты газеты The Wall Street Journal (WSJ), хотя Линч свое обращение не афишировал.По мнению инвестора из Майами, переход поврежденного газопровода в американскую собственность превратит его в серьезный рычаг давления на Москву во время мирных переговоров. Он убеждает власти Соединенных Штатов, что контроль американцев над взорванным «Северным потоком – 2» будет способствовать скорейшему окончанию вооруженного конфликта на Украине.Кроме того, владея СП-2, США начинают контролировать европейскую электроэнергетику до окончания эпохи ископаемого топлива. Таким образом, данное приобретение в долгосрочной перспективе будет служить национальным интересам Америки. Бизнесмен считает, что по окончании украинского конфликта россияне и их европейские партнеры захотят восстановить и запустить СП-2 независимо от того, в чьей собственности он будет находиться.Примечательно, что раньше Линч в течение примерно двух десятилетий вел в Москве дела с предпринимателями России.Ранее немецкий депутат Райнер Ротфусс, представляющий партию «Альтернатива для Германии», предложил потребовать от нового руководства США компенсацию за уничтожение «Северных потоков». А лидер движения «Союз Сары Вагенкнехт» и вовсе выдвинула идею заняться восстановлением этих газопроводов.

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