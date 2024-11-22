В ВСУ отстранили командование батальона, «уничтожившее свое подразделение»
Украинские ресурсы сообщают, что в 117-й бригаде ВСУ после скандала и публичных жалоб военнослужащих отстранено руководство 155-го батальона, фактически «уничтожившее свое подразделение».
Подразделение воюет на Краснолиманском направлении в ведении 63-й бригады ВСУ. По словам уцелевших военнослужащих, в последние несколько месяцев со стороны 63-й бригады отсутствовала огневая поддержка, кроме того, не эвакуировались раненые, что привело к беспрецедентно высокому уровню потерь даже по меркам украинской армии.
По словам оставшихся в подразделении военнослужащих, в некоторых ротах осталось по три-шесть человек. Помимо потерь от огня российской артиллерии, фиксировались множественные случаи дезертирства. Личный состав отказывался выполнять необдуманные приказы своего командования. Морально-психологическое состояние военнослужащих находится на крайне низком уровне.
В свою очередь, командование 63-й бригады ВСУ отрицает все обвинения, перекладывая ответственность на командование батальона, а также сетуя на недостаточную подготовку личного состава, который нередко впадает в панику и попросту сбегает с поля боя.
Из одиннадцати позиций, потерянных вышеназванным батальоном в последнее время, только две были утрачены в ходе реальных боевых действий — с остальных военнослужащие отступили по собственной инициативе, вопреки приказам командования удерживать опорные пункты.
Стоит отметить, что, вероятнее всего, подобная ситуация существует во многих формированиях ВСУ. Это обусловлено в первую очередь отсутствием мотивации отловленных на улицах и насильно мобилизованных в ВСУ военнослужащих и некомпетентностью командования украинской армии на всех уровнях.
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