В ВСУ отстранили командование батальона, «уничтожившее свое подразделение»

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В ВСУ отстранили командование батальона, «уничтожившее свое подразделение»

Украинские ресурсы сообщают, что в 117-й бригаде ВСУ после скандала и публичных жалоб военнослужащих отстранено руководство 155-го батальона, фактически «уничтожившее свое подразделение».

Подразделение воюет на Краснолиманском направлении в ведении 63-й бригады ВСУ. По словам уцелевших военнослужащих, в последние несколько месяцев со стороны 63-й бригады отсутствовала огневая поддержка, кроме того, не эвакуировались раненые, что привело к беспрецедентно высокому уровню потерь даже по меркам украинской армии.



По словам оставшихся в подразделении военнослужащих, в некоторых ротах осталось по три-шесть человек. Помимо потерь от огня российской артиллерии, фиксировались множественные случаи дезертирства. Личный состав отказывался выполнять необдуманные приказы своего командования. Морально-психологическое состояние военнослужащих находится на крайне низком уровне.

В свою очередь, командование 63-й бригады ВСУ отрицает все обвинения, перекладывая ответственность на командование батальона, а также сетуя на недостаточную подготовку личного состава, который нередко впадает в панику и попросту сбегает с поля боя.

Из одиннадцати позиций, потерянных вышеназванным батальоном в последнее время, только две были утрачены в ходе реальных боевых действий — с остальных военнослужащие отступили по собственной инициативе, вопреки приказам командования удерживать опорные пункты.

Стоит отметить, что, вероятнее всего, подобная ситуация существует во многих формированиях ВСУ. Это обусловлено в первую очередь отсутствием мотивации отловленных на улицах и насильно мобилизованных в ВСУ военнослужащих и некомпетентностью командования украинской армии на всех уровнях.
12 комментариев
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  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 13:49
    А новые командиры батальона, стесняюсь спросить, как решат проблему некачественного состава и плохой огневой поддержки? Будут лучше приказывать?
    1. Single-n Звание
      Single-n
      -2
      Сегодня, 14:30
      Полагаю примерно так. Благо по их пропаганде отлично зайдет.
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    0
    Сегодня, 13:49
    военнослужащие отступили по собственной инициативе, вопреки приказам командования удерживать опорные пункты.

    А кому охота утилизироваться?
    Командиры то первые убегут! laughing
  3. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 13:50
    Опять же, мысль: а нафига нужно было устраивать эту дурацкую пляску, в головы недобитков так не приходит.
    Позволю себе повториться. Владим Владимыч говорил в самом начале - ступайте по домам? Не послушали? Ну...
    1. Single-n Звание
      Single-n
      0
      Сегодня, 15:16
      Те кто устраивал , те в шоколаде. А те кто в массовке был, тех особо и не спрашивали.
  4. Пионер1984 Звание
    Пионер1984
    +2
    Сегодня, 13:59
    Тут нам надо погоревать.А вот порадоваться за то что наконец убрали с командования упырей которые гробили нашу пехоту на Северском направлении.И втирали по полной генштабу о продвижении,там где его и близко не было.
  5. evgen1221 Звание
    evgen1221
    -2
    Сегодня, 14:13
    Командывание отстранено, отправлено на повышение как отличники сдачи финсредств за положенное поголовье свинины.
  6. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    0
    Сегодня, 14:15
    В нашей армии тоже должен быть какой-то институт который оценивает эффективность командиров начиная с батальонного уровня и имеет полномочия для их отстранения от командования и инициировать проверку в их отношении для привлечения к ответственности.

    Самодуров, которые кровью солдат зарабатывают себе на ордена и должности, у нас к сожалению больше чем достаточно.
    1. Магог_ Звание
      Магог_
      -5
      Сегодня, 15:01
      Самодуров, которые кровью солдат зарабатывают себе на ордена и должности
      "Орден и медаль Жукова" для таких придумали ? Или я что-то путаю ?
    2. владимир 290 Звание
      владимир 290
      0
      Сегодня, 15:47
      Уважаемый Ратмир, все уже было придумано до нас - солдатские комитеты в 1917 году в результате Февральской революции, после чего армия русская полностью утратила боеспособность.
  7. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    -1
    Сегодня, 14:21
    Ключевое слово-" уцелевшие". А если бы не " уцелели" то и жалоб не было. Мёртвые не кусаются.)
  8. puskarinkis Звание
    puskarinkis
    0
    Сегодня, 15:07
    Низкий моральный дух, низкий уровень подготовки, уничтоженные лучшие кадры, повальное дезертирство, некомпетентные командиры, сплошная коррупция, отток наёмников, сокращение финансирования и поставок с Запада... Каждый день слышим это, только результаты плохо сочетаются с заявлениями! Называйте вещи своими именами, а не "ублажайте слух"! Если "насильно мобилизованный" с "низким моральным духом" и брошенный командирами боец, израсходовав весь боекомплект, попадает в плен, то говорите "Взяли в плен", а не "сдался"! Единственное, в чём нет лукавства, это то, что никто не хочет погибать, а остальное уже, как получится: может медаль дадут и командиром сделают, а может в плену отсидеться получится. Жадность и изворотливость - суть "чубатых"!