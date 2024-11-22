FT: испытание «Орешник» показало способность Москвы опередить Запад в принятии ответных мер

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FT: испытание «Орешник» показало способность Москвы опередить Запад в принятии ответных мер

Недавний удар новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по украинскому заводу «Южмаш» в Днепропетровске стал знаковым событием, вызвавшим широкий резонанс в международной прессе.

Как отмечают эксперты британской газеты Financial Times, данная демонстрация возможностей со стороны России послужила своеобразным предупреждением для западных стран на фоне текущего кризиса.



По мнению аналитиков, атака посредством сверхсекретной ракеты «Орешник» показала способность Москвы «опередить Запад в принятии ответных мер». Как говорится в статье, это событие подчеркивает стремление России сохранить стратегическое преимущество в условиях сложной геополитической обстановки, где военные и дипломатические меры активно используются как инструмент воздействия.

В свою очередь обозреватели издания обращают внимание на тот факт, что российское руководство заранее уведомило Пентагон о проведении испытания. Этот шаг свидетельствует о том, что, несмотря на высокий уровень напряженности, Кремль придерживается международных протоколов и демонстрирует ответственность в вопросах стратегической стабильности.

Вместе с тем, по мнению экспертов, испытание «Орешника» стало дополнительным поводом для украинских властей усилить свои требования к США о предоставлении современных систем противоракетной обороны. Киев, уже давно выражавший желание получить батареи THAAD, теперь будет еще настойчивее требовать таких поставок. Однако, как считают авторы статьи, шансы Украины на получение вышеупомянутых комплексов крайне малы.

Впрочем, американские комплексы, даже если их и предоставят Киеву, не решат проблему с «Орешником». В ходе вчерашнего выступления президент РФ Владимир Путин заявил, что ракета атакует со скоростью 10 Махов, что делает её неуязвимой для любого из существующих средств ПРО.
23 комментария
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  1. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +4
    Сегодня, 13:57
    .Киев, уже давно выражавший желание получить батареи THAAD, теперь будет еще настойчивее требовать таких поставок

    От мертвого осла уши.... Распиаренный Пэтриот оказался рядовой системой ПВО. Так ещё и THAAD опустить?
    1. sub307 Звание
      sub307
      +1
      Сегодня, 14:12
      "Так ещё и THAAD опустить?" Почему бы нет...? winked
      1. Arzoo Звание
        Arzoo
        0
        Сегодня, 14:24
        Всем, в том числе политикам и рядовым обывателям запада, стало очевидно, что оно прилетает точно, прилетает на гиперзвуке. Секундомер есть у всех, измерять скорость можно дома на диване. Всем очевидно, что это не "путинские мультики". Сбить после разгона и отделения боеголовок чрезвычайно сложно. Даже без маневрирования. Что там радар видит? Поля плазмы. Это немного отрезвит политиков Британии и Франции.

        P.S.:Даже вот утром Украинское ГУР признала, что там 11 махов.
        1. sub307 Звание
          sub307
          -2
          Сегодня, 14:26
          Ну да...- "кучно пошла"...А, как быстро то! yes
  2. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 13:58
    Что они все заладили,испытание,это не испытание,а боевое применение!
    1. sub307 Звание
      sub307
      +1
      Сегодня, 14:18
      "Что они все заладили,испытание,это не испытание,а боевое применение!"
      Не...всё таки, наверно - "испытание", а вот, когда будет "боевое применение"..., тогда и "залаживать" некому станет. winked
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 14:28
      Цитата: Лимон
      Что они все заладили,испытание,это не испытание,а боевое применение!
      Это не испытание и не боевое применение. Это - ДЕМОНСТРАЦИЯ.
      Примерно как Хиросима с Нагасаки. Тогда американцам не по японцам важно было ударить - дни Японии во Второй мировой и без того сочтены были. Им очень хотелось нас напугать.

      Сейчас то же самое - только от нас. Что, "Южмаш" раньше нечем разнести было? Вовремя продемонстрировали, заставив Европу взять циркули и посчитать, репу почесать - а что будет, если завтра ЭТО в ядерном варианте полетит к ним? А как же тогда все их учения со страшными названиями - зачем оно всё?
      Пусть подумают, что циркулями можно не только на шашей территории от своих ракет круги рисовать.
    3. topol717 Звание
      topol717
      +2
      Сегодня, 14:28
      Цитата: Лимон
      Что они все заладили,испытание,это не испытание,а боевое применение!

      В боевом применении будут совсем другие боеголовки.
  3. Лимон Звание
    Лимон
    +3
    Сегодня, 14:03
    Американскую базу на востоке Сирии накрыли массированным ракетным обстрелом - телеканал Al Mayadeen.

    Американские военные сторожат там газовое месторождение Conoco в сельской местности Дейр-эз-Зор.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:05
    А разрешите я по флужу- есть экспортный вариант " Орешника " " Греческая смоковница" ,это насчёт того если " Томагавки " появятся на Украине.
    1. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      +1
      Сегодня, 14:10
      Цитата: tralflot1832
      есть экспортный вариант " Орешника "

      Есть даже украинизированный
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 14:07
    Оре-е-е! Оре-е-е! Оре-е-е! Орешник! Россия вперёд ! . . . fellow
    1. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      -1
      Сегодня, 14:18
      Цитата: андрей мартов
      Оре-е-е! Оре-е-е! Оре-е-е! Орешник! Россия вперёд !

      Три "орешка" для золушки, вернее - золы, а еще вернее - для пепла.
  6. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 14:07
    Киев, уже давно выражавший желание получить батареи THAAD

    Можно подумать, что эта система не убиваема. Всё можно в дребезги, но тогда когда надо.
  7. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 14:10
    Прошедшая украинская ночь была относительно тихой, пару раз карту тревог открывал, красного не наблюдал, что не скажешь о дне. Герани и тактическая авиация а также армейские ракетчики кошмарят Украину начиная с утра.
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 14:25
      Теперь хохломе есть с чем сравнивать...
      После "Орешника" "Герани" им покажутся милыми домашними растениями...
  8. Mishka78 Звание
    Mishka78
    +1
    Сегодня, 14:11
    После этого удара я вижу следующие варианты развития событий.
    1. Американцы охолонут и остановят/умерят поставки вооружений укропам. Вероятность наименьшая, КМК.
    2. По факту американцам ничего не угрожает, поэтому они нарастят необходимые укропам поставки, включив в них побольше ПВО + равноценные комплексы РСМД. Полагаю они выберут этот вариант.
    3. Всё останется как есть. Тоже высоковероятно.
    Всё сказанное - сугубо ИМХО.
    1. Ракитин Звание
      Ракитин
      0
      Сегодня, 15:03
      Следующим этапом можно промахнуться по британскому посольству в Куиве. Ровно как амеры "случайно" попали по посольству КНР в Белграде в 1999 г. Потом принести искренние и глубокие извинения мелкобритам, сославшись на то, что "працуэ ППО". А мы целились совсем не туда - а в посольство США.
  9. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    +3
    Сегодня, 14:12
    Запад как всегда лукавит относительно того, что Москва опередила Запад в принятии мер. Наоборот, у нас была очень долгая задержка в подобном решении. Это стоило было сделать гораздо раньше, не дожидаясь и не доводя ситуацию до предела.
  10. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 14:17
    Ага, у свинины старые игрушки опять поломались, тащите новые. Теперь хотим томогавки,завтра до минитменов дойдут. Чем конец ближе тем громче визг в свинарнике.
  11. БЭТ-МЕНТ Звание
    БЭТ-МЕНТ
    +1
    Сегодня, 14:18
    Именно после распада СССР, как считает Буш-старший, Россия начала свой подъем и восстановление собственной мощи.

    "Россия преодолеет свои нынешние проблемы и станет гораздо более злой и могучей, и хорошо запомнит всех, кто ее нынче обидел, - уверял экс-президент. - И я хотел бы быть таким же другом России, каким я был врагом для Советов".

    Предрек тогда Буш и триумфальное возвращение экономики России после распада СССР, поскольку стране больше не пришлось бы тратиться на сельхоздотации.

    "Россия оказывается с бюджетным профицитом и ее казна оказывается больше и мощнее советской. А потом она с триумфом вернется и нам все припомнит, а у нашей экономики уже граничное состояние - нулевой прибыли", - резюмировал Буш.
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 14:19
    У Трампа проблемы ,он в 2019 г вышел из договора РМСД,такого он явно не ожидал.Как всегда Владимир Владимирович вышел из этой ситуации мужиком - не один коментатор на ВО ,в том числе и я не предполагал что у нас уже есть " Орешник" готовый к использованию в боевых условиях.Сейчас Пентагон исследует показания локаторов ПРО в Польше и Румынии.Наверно балистика " Орешника" наводит их на грустные мысли.Кстати на днях схожу в Сочинский порт ,что то там интересное появилось из яхт класса " Линкор".
  13. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 14:23
    это событие подчеркивает стремление России сохранить стратегическое преимущество в условиях сложной геополитической обстановки, где военные и дипломатические меры активно используются как инструмент воздействия.
    Дурачьё!
    Россия стремится ко всеобщему (глобальному!) МИРУ, чтоб никто в дом без приглашения не лез и клубнику на огороде не воровал.
    А у себя во дворе!... Да хоть голым ходи!