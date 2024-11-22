FT: испытание «Орешник» показало способность Москвы опередить Запад в принятии ответных мер
Недавний удар новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по украинскому заводу «Южмаш» в Днепропетровске стал знаковым событием, вызвавшим широкий резонанс в международной прессе.
Как отмечают эксперты британской газеты Financial Times, данная демонстрация возможностей со стороны России послужила своеобразным предупреждением для западных стран на фоне текущего кризиса.
По мнению аналитиков, атака посредством сверхсекретной ракеты «Орешник» показала способность Москвы «опередить Запад в принятии ответных мер». Как говорится в статье, это событие подчеркивает стремление России сохранить стратегическое преимущество в условиях сложной геополитической обстановки, где военные и дипломатические меры активно используются как инструмент воздействия.
В свою очередь обозреватели издания обращают внимание на тот факт, что российское руководство заранее уведомило Пентагон о проведении испытания. Этот шаг свидетельствует о том, что, несмотря на высокий уровень напряженности, Кремль придерживается международных протоколов и демонстрирует ответственность в вопросах стратегической стабильности.
Вместе с тем, по мнению экспертов, испытание «Орешника» стало дополнительным поводом для украинских властей усилить свои требования к США о предоставлении современных систем противоракетной обороны. Киев, уже давно выражавший желание получить батареи THAAD, теперь будет еще настойчивее требовать таких поставок. Однако, как считают авторы статьи, шансы Украины на получение вышеупомянутых комплексов крайне малы.
Впрочем, американские комплексы, даже если их и предоставят Киеву, не решат проблему с «Орешником». В ходе вчерашнего выступления президент РФ Владимир Путин заявил, что ракета атакует со скоростью 10 Махов, что делает её неуязвимой для любого из существующих средств ПРО.
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