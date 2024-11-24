Реактивный снаряд из дерева
Источник вдохновения — 107-мм реактивный снаряд тип 63
Поскольку у нас намечается мировая война, настало время снова погрузиться в военно-мобилизационное безумие. Хотя, как сказать, это при определённых условиях может оказаться и не безумием вовсе. В общем, встречайте — реактивный снаряд из дерева, а точнее, из досок.
Надеюсь, что на третий год СВО уже никто не будет заявлять, что нет никаких проблем с боеприпасами, в частности со снарядами, потому что де «склады у нас вон какие». У нас уже был опыт нехватки боеприпасов, чуть было не дошедший до серьёзных происшествий. К этому вопросу надо всегда относиться серьёзно и изыскивать все меры по наиболее простому, лёгкому и дешёвому изготовлению боеприпасов различного типа.
Из сферы массового вооружения
Изначально это были раздумья на тему неметаллических боеприпасов, из разных сортов пластика. Хотя эти раздумья дали определённый и неплохой результат, тем не менее возникла такая мысль. Зачем размениваться на мелочи? Самое доступное сырье, которого много и которое будет в самом тяжелом случае из всех возможных — это древесина. Вот и надо придумать снаряд из этой самой древесины.
Почему реактивный снаряд? Потому что этот тип боеприпасов не нуждается в сложных в изготовлении и дорогих артиллерийских стволах. Им можно пускать из труб, с уголков или просто с земли.
Это имеет своё значение, поскольку деревянный реактивный снаряд предназначается в первую очередь для пехоты, в качестве «карманной артиллерии». Пехотинцам лишняя нагрузка в виде артустановки не нужна, а нужен сравнительно лёгкий, но достаточно мощный штурмовой снаряд, применяющийся на дистанциях до 1500 метров. И дешёвый, чтобы этот снаряд выпускался в больших количествах и выдавался реально каждому самому мелкому подразделению, каждой штурмовой группе в количестве «сколько унесёте».
Что касается самой идеи и её публикации. Как известно, с инновационными идеями в военной сфере у нас обращаться фактически некуда, а с такой экстравагантной идеей — и подавно. Я даже не надеюсь переломить силу стереотипов, предрассудков и предубеждений. К тому же хорошая штука, появившись сначала на одной стороне, быстро появляется у всех, и дальше лишь вопрос того, кто уделил новинке серьёзное внимание, пустил в производство и широкомасштабное использование. Как вышло с квадрокоптерами с гранатой. Сначала о них писали сугубо в теоретическом плане. Первыми в бою их применили украинцы. Потом они появились и у нас, и теперь ими украинцев бьют и истребляют.
Так что хорошая идея непременно проложит себе дорогу, тем более в сфере не уникального, а массового вооружения.
Общий вид
Итак, конструкция.
Можно выдвинуть два основных варианта: трёхгранный и четырёхгранный. Они схожи, только в первом меньше деталей и по форме менее привычный.
Когда искал иллюстрацию, как может выглядеть трёхгранная труба из досок, то нашёл только это. Некоторые изделия просто не изготовляются по отсутствию в них потребности
Из трёх или четырёх досок собирается труба. Доски должны быть простроганы, поскольку это повлияет на лётные качества, и должны сплачиваться без зазоров. В первой стадии монтажа доски трубы скручиваются саморезами.
В трубу вставляется брусок, трёхгранный или четырёхгранный, который разделяет отсек для шашки ракетного топлива и заряда. Брусок должен быть такой, чтобы не иметь зазоров с трубой. Он тоже прикручивается саморезами.
Носок делается из трёхгранной или четырёхгранной шашки, по размеру того торца трубы, где будет заряд, вырезанной из толстой плахи, края которого подрезаются так, чтобы вышла усечённая пирамида. В центре сверлится отверстие для взрывателя. Носок прикручивается к трубе саморезами же.
Взрыватель самый простой. Можно сделать на основе холостого патрона. Для этого изготовляется деревянный круглый стержень, в центре которого сверлится сквозное отверстие, диаметром, достаточным для размещения внутри автоматного патрона 7,62 мм или 5,45 мм. За ним, в ту часть, которая будет смотреть наружу, закладывается боёк. Его можно сделать из отрезка любого железного прутка подходящих размеров, один конец которого сточен на конус. Боёк должен быть такого диаметра, чтобы входить в отверстие с натягом и немного не доходить до капсюля патрона. При ударе о препятствие силы удара будет достаточно, чтобы сдвинуть боёк и произвести накол патрона. Снаряжённый стержень вставляется в отверстие носка, с натягом или на клее, смотря по условиям. Если есть другие взрыватели, то можно использовать их, соответственно изменив отверстие в носке.
Для торца отсека для шашки ракетного топлива из ДВП делается крышка, которая пришпиливается мелкими гвоздями или скобками. В центре её небольшое отверстие для пропуска огнепроводного шнура для запала шашки. При зажигании шашки эту крышку оторвёт и отбросит.
Изделие можно покрасить. Но оно может использоваться, конечно, и в неокрашенном виде. Впрочем, окраска предпочтительнее, поскольку краска запечатает мелкие щели, герметизировав изделие.
Прочность и размеры
Насколько такая конструкция прочна и не разнесёт ли её давлением? Такой вопрос может возникать.
Давление при сгорании шашки твёрдого топлива достигает примерно 5 Мпа или 49,3 атмосферы. Это весьма много. Но и древесина тоже материал весьма прочный. Прочность на изгиб у сосны составляет 79 Мпа, а на скалывание в радиальном направлении, то есть разламывание доски вдоль волокон, — 6-8 Мпа.
Но у древесины есть уязвимое место в виде слабой прочности соединения нескольких частей из древесины. Шурупы слишком слабы. Но всё придумано до нас ещё в старину, когда бочки скреплялись железными оковками. Сейчас таких бочек почти нет, но есть, к примеру, пресс-бочки, использующиеся для отжима масла. Многие пресс-бочки делаются из деревянных клёпок, стянутых железными оковками. Один из образцов из ясеня с площадью внутренней, рабочей полости в 0,01 кв. метров, держит нагрузку до 30 тонн, что соответствуют 29,4 Мпа. Причём это длительная и неоднократная нагрузка. Нам требуется на один раз и для весьма короткого времени, потому железные оковки подойдут.
Для напоминания, что такое оковки и как они выглядят
Железные оковки могут делаться формой, соответствующей сечению изделия, из одной полосы железа и заклепываться одной заклёпкой, или же делаться из трёх или четырёх полосок, которые заклёпываются на отогнутых концах, чтобы получался выступ. Это зависит от наличного материала, оборудования и технологического удобства. Оковки с натягом забиваются на изделие. Количество оковок будет зависеть от длины, но не менее двух: одна вблизи торца отсека шашки ракетного топлива, а другая над помещённым внутрь бруском.
Для некоторой защиты корпуса снаряда от жара пламени целесообразно покрыть внутреннюю часть отсека для шашки реактивного топлива жидким стеклом.
Все размеры изделия зависят всецело от размеров применяемых шашек ракетного топлива и их количества. Но можно предложить две основные разновидности: короткую и длинную. Короткая — это снаряд для стрельбы прямой наводкой или в качестве квази-миномётного снаряда, что-то по габаритам вроде 107-мм снаряда к РСЗО тип 63; может быть чуть больше или чуть меньше. Длинная — это нечто вроде эрзац-РСЗО примерно в габаритах 122-мм снаряда. Вес заряда в диапазоне 0,5-1 кг для короткой версии и 4-5 кг для длинной версии.
При определении точных размеров и требований для серийного изготовления всё же требуется сделать пробные партии и провести испытания, чтобы достичь устойчивого полёта и приемлемой точности. Если не получилось, снаряд можно легко модифицировать.
Простота, допускающая поточное изготовление
Главное военно-хозяйственное преимущество такого снаряда в том, что он легко изготовляется любым человеком, владеющим или обученным азам столярного дела. Он, к примеру, конструктивно проще табуретки — типичного изделия на уроках труда в советской школе. Единственное требование, чтобы древесина была нормативной влажности, чтобы доски не имели пороков, из-за которых снаряд может разорвать при старте, и чтобы доски корпуса были прямыми, ибо искривлённый корпус криво же и полетит, ну и все детали должны быть указанных размеров.
Мебельная фабрика может выпускать их тысячами, столярная мастерская — сотнями, и даже какой-нибудь энтузиаст, имеющий свой верстак и инструменты, может изготовить десяток-другой корпусов.
Более того, такие корпуса можно делать прямо в лесу, на лесосеке. Есть мобильные пилорамы, развернуть столярную мастерскую в большой палатке или в наспех сооружённом сарае, запитать её от мобильного генератора. Потребуется ещё сушилка. Есть мобильные варианты, самые разнообразные, от СВЧ-сушилок до сушильных печей на дровах, с автоматикой контроля и без неё.
Для изготовления оковок тоже не требуется сложного оборудования, хватит и слесарного инструмента. Но лучше иметь пресс для вырубки и клепальную машину. Если совсем приспичит, то эти оковки можно выковать из кричного железа.
Простота деталей позволяет также распределить их изготовление, специализировать обработку и ввести поточную сборку и снаряжение.
При высокой специализации операций, многие из них могут с успехом выполнять инвалиды, использующие соответствующие приспособления.
Карманная артиллерия
Тактически такой снаряд, как уже говорилось, предназначен в качестве «карманной артиллерии» пехоты для решения тех задач, для которых им дали приказ, но не выделили огневых средств. Такое бывает, и нередко. К тому же бои теперь часто ведутся в городской застройке, со штурмом многоэтажных домов, которые берутся с трудом и потерями.
Такой снаряд позволит пехоте поразить или, по крайней мере, подавить именно ту цель, которую она видит непосредственно и которая ей непосредственно мешает, причём именно в тех условиях, когда нет времени или возможности запрашивать поддержку.
В особенности он будет хорош в боях на коротких дистанциях или в местах, исключающих применение артиллерии и бронетехники: большие промышленные цеха, большие подвалы, комплексы многоэтажных домов. У него образуется весьма широкая сфера применения в пехотном бою, которая почти не закрывается другими видами вооружения. Да и, в общем, использование в качестве эрзац-артиллерии тоже возможно.
Вьетнамские товарищи пускали 122-мм снаряды без всяких изысков
Но эти качества могут быть в полной мере реализованы, только если таких снарядов много и их выдают каждому подразделению и каждой группе без особо точного счёта. Именно поэтому была принята столь экстравагантная идея изготовлять его из дерева, ради простоты и дешевизны и, как следствие, доступности. Это именно тактическое требование к военному хозяйству.
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