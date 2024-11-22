Украинский эксперт: одного удара «Орешника» с ядерным зарядом достаточно для уничтожения Киева
На Западе продолжается активное обсуждение, а на Украине нарастает рефлексия, по поводу первого испытательного применения ВС РФ новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Удар был нанесен вчера ранним утром по крупнейшему украинскому предприятию ОПК «Южмаш» в Днепропетровске (Днепре).
Достоверные последствия удара пока неизвестны, хотя первые спутниковые снимки якобы территории «Южмаша» после прилета «Орешника» публикуются в сети. Судя по вчерашним попаданиям, боевые блоки «Орешника» легли по двум старым ракетным цехам «Южмаша», а также накрыли территорию между цехом №7 и №8, рядом с токарным и кузнечным цехами, где, предположительно, могли производиться некие компоненты ракетного вооружения. И это при том, что почти все эксперты сходятся во мнении, что при первом применении новейшей БТРК, скорее всего, боеголовки вообще не были ничем заряжены, а все разрушения достигнуты за счет высокой скорости (более 10 Махов) ракеты.
Касательно ТТХ «Орешника» практически ничего неизвестно, кроме того, что в момент атаки применяется шесть (вероятно) разделяющихся боеголовок. Причем есть мнение, что и они несут суббоепипасы. Эксперты утверждают, что кроме обычных зарядов каждая из них способна нести ядерный. Наверняка это так и есть. Да, еще вроде как новейшая российская ракета не должна поражать цели на расстоянии более 5500 километров, иначе она уже не БТРК, а практически МБР. Но кто сказал, что это ограничение действительно существует?
Впрочем, и без этого «Орешник» может достать до любого объекта в Европе, включая Великобританию. Да и сбить его западными системами ПВО/ПРО практически невозможно.
При этом бывший украинский президент требует от Запада «возмездия» за удар по «Южмашу». Очевидно, получился он (удар) не только эффектным, что показывают кадры видео в сети, но и весьма эффективным. Зеленский требует поставок большего количества дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь РФ, лучше всего — американские «Томагавки».
Впрочем, последнее слово точно не за Зеленским. Скорее всего, некое промежуточное решение будет принято в рамках заседания Совета Украина — НАТО, которое пройдет 26 ноября. Однако последнее слово за США, где дорабатывает свое президентство Джо Байден, а с 21 января следующего года все решения будет принимать Дональд Трамп и его администрация.
Между тем, на самой Украине, в отличие от воинственных выкриков и призывов Зеленского, звучат и весьма здравые предупреждения о последствиях дальнейшей эскалации конфликта с Россией. Украинский эксперт, кандидат химических наук Глеб Репич заявил в эфире телеканала «Киев 24», что одного удара ракеты «Орешник» в ядерном варианте достаточно для полного уничтожения столицы. По его оценке, хватит даже пяти блоков из шести, а шестым еще можно уничтожить населенный пункт в пригороде.
При этом во вчерашнем телеобращении к нации президент РФ Владимир Путин пообещал, что население Украины будет заранее уведомлено в случае новых ударов «Орешником». Можно представить, что начнется в Киеве, если он станет целью российской БРСД. Наверняка первым из столицы рванет как раз Зеленский со своей свитой. Ведь нет уверенности, что даже советские бункеры, построенные на случай ядерной войны, в этом случае спасут.
Впрочем, у Москвы наверняка нет и не будет цели полностью разрушать старинный русский город. Ну а Зеленского и его приспешников можно достать, что называется, более аккуратно и точечно, если понадобится.
Аналогичные заявления звучат и в самих США. Директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона Питер Кузник считает, что в оставшееся время до передачи дел Трампу Джо Байден попытается сделать все, чтобы спровоцировать Путина. К этому его подталкивают советники, в первую очередь «главный стратег» администрации Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен.
— заявил в беседе с журналистом телеканала «Звезда» Кузник.
Он считает, что именно безумные действия властей США вынудили Россию ответить, применив БРСД «Орешник». По словам Кузника, неизвестно, кто тянул Байдена за «ниточки», но очевидно, что у него нет сил что-либо возразить своим самым большим «ястребам» среди советников.
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