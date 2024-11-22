Украинский эксперт: одного удара «Орешника» с ядерным зарядом достаточно для уничтожения Киева

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Украинский эксперт: одного удара «Орешника» с ядерным зарядом достаточно для уничтожения Киева

На Западе продолжается активное обсуждение, а на Украине нарастает рефлексия, по поводу первого испытательного применения ВС РФ новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Удар был нанесен вчера ранним утром по крупнейшему украинскому предприятию ОПК «Южмаш» в Днепропетровске (Днепре).

Достоверные последствия удара пока неизвестны, хотя первые спутниковые снимки якобы территории «Южмаша» после прилета «Орешника» публикуются в сети. Судя по вчерашним попаданиям, боевые блоки «Орешника» легли по двум старым ракетным цехам «Южмаша», а также накрыли территорию между цехом №7 и №8, рядом с токарным и кузнечным цехами, где, предположительно, могли производиться некие компоненты ракетного вооружения. И это при том, что почти все эксперты сходятся во мнении, что при первом применении новейшей БТРК, скорее всего, боеголовки вообще не были ничем заряжены, а все разрушения достигнуты за счет высокой скорости (более 10 Махов) ракеты.





Касательно ТТХ «Орешника» практически ничего неизвестно, кроме того, что в момент атаки применяется шесть (вероятно) разделяющихся боеголовок. Причем есть мнение, что и они несут суббоепипасы. Эксперты утверждают, что кроме обычных зарядов каждая из них способна нести ядерный. Наверняка это так и есть. Да, еще вроде как новейшая российская ракета не должна поражать цели на расстоянии более 5500 километров, иначе она уже не БТРК, а практически МБР. Но кто сказал, что это ограничение действительно существует?

Впрочем, и без этого «Орешник» может достать до любого объекта в Европе, включая Великобританию. Да и сбить его западными системами ПВО/ПРО практически невозможно.

При этом бывший украинский президент требует от Запада «возмездия» за удар по «Южмашу». Очевидно, получился он (удар) не только эффектным, что показывают кадры видео в сети, но и весьма эффективным. Зеленский требует поставок большего количества дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь РФ, лучше всего — американские «Томагавки».

Впрочем, последнее слово точно не за Зеленским. Скорее всего, некое промежуточное решение будет принято в рамках заседания Совета Украина — НАТО, которое пройдет 26 ноября. Однако последнее слово за США, где дорабатывает свое президентство Джо Байден, а с 21 января следующего года все решения будет принимать Дональд Трамп и его администрация.

Между тем, на самой Украине, в отличие от воинственных выкриков и призывов Зеленского, звучат и весьма здравые предупреждения о последствиях дальнейшей эскалации конфликта с Россией. Украинский эксперт, кандидат химических наук Глеб Репич заявил в эфире телеканала «Киев 24», что одного удара ракеты «Орешник» в ядерном варианте достаточно для полного уничтожения столицы. По его оценке, хватит даже пяти блоков из шести, а шестым еще можно уничтожить населенный пункт в пригороде.

При этом во вчерашнем телеобращении к нации президент РФ Владимир Путин пообещал, что население Украины будет заранее уведомлено в случае новых ударов «Орешником». Можно представить, что начнется в Киеве, если он станет целью российской БРСД. Наверняка первым из столицы рванет как раз Зеленский со своей свитой. Ведь нет уверенности, что даже советские бункеры, построенные на случай ядерной войны, в этом случае спасут.

Впрочем, у Москвы наверняка нет и не будет цели полностью разрушать старинный русский город. Ну а Зеленского и его приспешников можно достать, что называется, более аккуратно и точечно, если понадобится.

Аналогичные заявления звучат и в самих США. Директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона Питер Кузник считает, что в оставшееся время до передачи дел Трампу Джо Байден попытается сделать все, чтобы спровоцировать Путина. К этому его подталкивают советники, в первую очередь «главный стратег» администрации Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен.

В администрации США есть много сумасшедших, которых следовало бы закрыть в психбольнице. К сожалению, некоторые из них имеют возможность принимать решения провести ограниченную ядерную войну

— заявил в беседе с журналистом телеканала «Звезда» Кузник.

Он считает, что именно безумные действия властей США вынудили Россию ответить, применив БРСД «Орешник». По словам Кузника, неизвестно, кто тянул Байдена за «ниточки», но очевидно, что у него нет сил что-либо возразить своим самым большим «ястребам» среди советников.
40 комментариев
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  1. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 14:28
    на Украине нарастает рефлексия, по поводу первого испытательного применения ВС РФ новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
    Боевого применения.
    Иначе, вы бы так не стонали...
    1. sub307 Звание
      sub307
      -1
      Сегодня, 14:36
      "Иначе, вы бы так не стонали..." Да не надо стонать..., пускай любуются себе.. орешником (он же - лещина обыкновенная), и "извилинами" скрипят, пока есть чем, возможно...
      1. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        0
        Сегодня, 14:44
        Они бы и поскрипели... да нечем.
    2. sagitovich Звание
      sagitovich
      +2
      Сегодня, 14:42
      Нагнетание жути для европейцев и больше ничего!
      Никто по Киеву ядерный удар наносить не будет!
      1. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        -2
        Сегодня, 14:45
        Согласен.
        Я ставлю на... Рамштайн! fellow
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 15:02
          Понятно,шутка юмора.Черного.Почему тут многие так захотели в рай?Так там-пусто...Ведь есть другие возможности.Продолжать усиленно добивать экономику на вна..
          1. Аэродромный Звание
            Аэродромный
            +1
            Сегодня, 15:10
            Цитата: dmi.pris1
            Почему тут многие так захотели в рай?Так там-пусто..

            знакомых там точно нет, и мне там не место...я к своим.
          2. Смею_заметить_ Звание
            Смею_заметить_
            0
            Сегодня, 15:43
            Стесняюсь спросить...
            А мы что... с ВНА воюем?!
            Нужно лечить не последствия, а саму болезнь.
            1. dmi.pris1 Звание
              dmi.pris1
              0
              Сегодня, 16:10
              Ну,если так рассуждать,то мы не туда пошли воевать.В феврале 2022-го.Курсом видимо ошиблись.Надо было сразу по Рамштайну?Тогда уже по всему НАТО бахнуть
        2. fif21 Звание
          fif21
          0
          Сегодня, 15:53
          Цитата: Смею_заметить_
          Я ставлю на... Рамштайн!

          Не все новейшие изделия еще испытаны на Украине . Европейские курицы ,возомнившие себя ястребами , должны быть гарантировано зажарены .
          Моя ставка - ВПК Франции и Англии . hi
  2. Yf,k.lfntkm2012-2 Звание
    Yf,k.lfntkm2012-2
    +6
    Сегодня, 14:29
    Украинский эксперт: одного удара «Орешника» с ядерным зарядом достаточно для уничтожения Киева
    Да ты шо ! У тож экспеРд так ЭксперД. Можно подумать у России средств доставки до "Орешника" ядерных бч не было. А на Ютубе ! laughing Каких только балбесов не показывают ! Какой только галиматьи не насмотрелся.
    зы. Ради общего развития так сказать bully
    1. Tochilka Звание
      Tochilka
      +1
      Сегодня, 15:10
      Так сегодня день "экспертов" по "Орешнику"! О котором вообще никто и ничего не знал 3 дня назад laughing Тема модная, обсуждаемая, просмотры набегают.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 14:31
    Аризонский кратер появился от 50 тонного метеорита.Т -90 без экипажа , на гиперзвуке такой-же оставит.Так пофлудить. laughing drinksБыло шесть блоков по "южмашу" ,а 15 не вариант?
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      Сегодня, 14:37
      Интересная идея - навернуть разогнанным до гипера Т-90... what laughing
      1. Single-n Звание
        Single-n
        -3
        Сегодня, 14:52
        Был такой фильмец. Бросок кобры -2. Там примерно таким и пуляли.
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 14:53
        Цитата: paul3390
        Интересная идея - навернуть разогнанным до гипера Т-90...
        Вспомнилось...
        - Вот, ты спроси, спроси, чем я не бита? Кочергой – бита. Поленом – бита. О печку – бита. Печкой... Вот печкой не бита!
        Уверен - в нашем ГШ продумывают варианты использования полигона "Украина", раз уж они сами себе такой судьбы захотели. Хотелось бы надеяться, что творческих людей у нас хватает... lol
    2. astepanov Звание
      astepanov
      0
      Сегодня, 15:20
      Цитата: tralflot1832
      Т -90 без экипажа , на гиперзвуке такой-же оставит.
      А с экипажем? Считать не умеете. Скорость метеоритов, а зависимости от направления движения относительно Земли, составляет от 20 до 60 км/с. Пусть среднее, 40 км/с. У ракеты скорость пусть была 11 М, т.е. 4 км/с. Тогда их энергии при равной массе соотносятся как (40/4)^2, или 100/1. Кратер от танка получился бы по объему примерно в 100 раз меньше, чем от метеорита. По диаметру - примерно в 5 раз меньше.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 15:30
        Разделим 1200 метров Аризонского кратера на 5 .Ничего себе пруд для прудовых рыбок получается .Согласен вами полностью.
  4. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 14:33
    Какую-же чушь они начали разгонять про "ограниченную ядерную войну", это просто капец... Неужели они настолько тупые?
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +1
      Сегодня, 14:45
      Какую-же чушь они начали разгонять про "ограниченную ядерную войну", это просто капец... Неужели они настолько тупые?
      Думаю, не настолько, в даже чуть больше...
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 14:36
    Да вот прям по ихней Банковой, или где там они гнездятся, и навернули бы... Эффект явно был бы ощутимо вразумительнее.. Снеся правительственный квартал к чёртовой матери вместе с обитателями. И дорогим западным партнёрам намёк был бы точно понятнее.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 14:53
      Я в Киеве ни когда не был .Но подозреваю рядом с посольством США есть военный объект. За полчаса в Вашингтон: "Ахтунг ,в небе сейчас будет " Орешник" .
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 15:01
      Цитата: paul3390
      Эффект явно был бы ощутимо вразумительнее.

      И более зрелищный.
  6. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +5
    Сегодня, 14:39
    Я по поводу американской администрации давно все иллюзии растерял, допустить могу что угодно.
    Так вот в связи с этим - а, при особом желании, эта "хромая стая" с селезнем-маразматиком во главе за оставшиеся два месяца успеет, например, дать Зе те же "Томогавки" или, например, тактическое ядерное или ещё как-нибудь подгадить всему миру? Что они так вот, экстренно, катастрофического могут устроить?
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      +2
      Сегодня, 14:46
      Обязательно!
      К гадалке не ходи.
    2. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +1
      Сегодня, 14:52
      Так вот в связи с этим - а, при особом желании, эта "хромая стая" с селезнем-маразматиком во главе за оставшиеся два месяца успеет, например, дать Зе те же "Томогавки" или, например, тактическое ядерное или ещё как-нибудь подгадить всему миру? Что они так вот, экстренно, катастрофического могут устроить?
      Да навалом пакости могут придумать. Вплоть до ядерной провокации. Не думаю, что так сложно запустить по нашей территории что-нибудь из района прибалтики, к примеру. Надеюсь, что до этого не дойдет, но технически - реально. Скажем, прямо из акватории порта какой-нибудь риги или клайпеды, с подводной лодки, совершить пуск этих Томагавков. И тут-же осудить действия "украинских патриотов", сумевших с борта прогулочной яхты... Дед там ничего не решает, и, думаю, даже не соображает, что делает. Сказали ему - помаши ручкой, поулыбайся, он и машет. А потом уходит в джунгли...
    3. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 15:03
      Игорь hi Ввиду того что Трамп будет расчищать поляну для Вэнса в свои Президентский срок,а он расчистит .8 лет для демократов очень много. Пойдут на все до 20 января 2025 г.Для вас нашёл очень хорошую инфографику из США.Вот откуда у Трампа : Я сделаю " США вновь великой" .Опасный этот парень Трамп. drinks
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 15:46
        Андрей, hi!
        Цитата: tralflot1832
        Пойдут на все до 20 января 2025 г.
        У нас многие попкорном запасаются к 20 января, прогнозируют, кто в этот раз Капитолий брать будет...
        А я думаю о том, что Трампампаму вобще до 20 января дожить бы. Мало ли в Америке "Освальдов"? В ФБР наверняка даже ферма специальная есть, где их выращивают.

        А инфографика - хорошая инфографика. Как раз для тех, кто любит кричать о "мощнейшей американской экономике". Потому что экономика - это, например, такие как я, которые дома и заводы строят. Которые "не было ничего, руки приложил - и вот оно есть".
        А банкиры, официанты и коридорные - это не экономика. Это - обслуга. Мы без них можем, они без нас никто, им просто некому без нас прислуживать.
        Трампампам бизнесмен. Потому он это понимает. Отсюда и лозунги.
  7. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 14:39
    на Украине нарастает рефлексия, по поводу первого испытательного применения ВС РФ новейшей гиперзвуковой

    Так сами Подоляки, Порошенки, Даниловы призвали из украины сделать испытательный полигон. Мы услышали их просьбу.
    хватит даже пяти блоков из шести, а шестым еще можно уничтожить населенный пункт в пригороде.

    Почему бы не применить этот РК (хотя бы в фугасном варианте б/ч) по военным объектам США и Великобритании, в мире их довольно много. Это будет нормальным ответом на их запуски КР по Брянской и Курской обл., где погибли люди.
    1. Лешак Звание
      Лешак
      0
      Сегодня, 15:19
      Почему бы не применить этот РК (хотя бы в фугасном варианте б/ч) по военным объектам США и Великобритании, в мире их довольно много.
      Не всё сразу, перефразируя известную поговорку: "Путин медленно запрягает, но быстро едет".
      Возможно и до ударов по объектам НАТО дело дойдёт. Ситуация меняется непредсказуемо (благодаря неадекватному правлению в укропии и странах запада).
      Мы, конечно, предпочли бы, чтобы Вашингтон прислушался к заявлениям российского президента, (...) но мы видим, что уходящая администрация предпочитает идти дальше по пути эскалации, и делает это достаточно безрассудно — заявил Песков, добавив, что Россия открыта для диалога.
      цитата из статьи на ВО.
  8. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 14:42
    все эксперты сходятся во мнении, что при первом применении новейшей БТРК, скорее всего, боеголовки вообще не были ничем заряжены, а все разрушения достигнуты за счет высокой скорости (более 10 Махов) ракеты.
    Это они, наверное, меня начитались... feel
    Я же говорил, что боеголовки были заряжены чистым воздухом.
    Не... Щас лопну от гордости! ))))
  9. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +4
    Сегодня, 14:43
    Пора бы уже забыть манеру что киев- старинный русский город. Киев- столица рагулья и украинства. Поздно. " спасибо Горбачеву". Константинополь тоже был- столицей Византии. И где теперь- Византия? 21 век на дворе.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 15:08
      Цитата: Андрей Николаевич
      Киев- столица рагулья и украинства.

      Когда немцы заняли Киев, то весь Крещатик разнесли заложенными фугасами. Это военная необходимость.
  10. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 14:47
    Много хотят чубатые!))) На Киев и ,,Искандера,, со спецб/ч хватит!
    1. A.A.G. Звание
      A.A.G.
      -1
      Сегодня, 14:56
      Цитата: Лимон
      Много хотят чубатые!))) На Киев и ,,Искандера,, со спецб/ч хватит!

      Т. е. разницы между носителями, их градацией по подписанным, утверждённым, ратифицированным договорам, и снаряжением ББ( боевых блоков), ГЧ( головных частей) Вы не замечаете?
  11. svp67 Звание
    svp67
    0
    Сегодня, 15:00
    а все разрушения достигнуты за счет высокой скорости (более 10 Махов) ракеты.
    За счет кинетической энергии... И главной целью были ПОДЗЕМНЫЕ ЦЕХА и ПОМЕЩЕНИЯ, которые эти блоки способны разрушить
  12. жарофф Звание
    жарофф
    0
    Сегодня, 15:06
    Так прикольно! Надо заранее предупредить об ударе по Киеву,Львову,Харькову. Народ рванет из городов, будет паника,давка. А удар можно и не наносить.
  13. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 15:13
    Удар "орешником" запустил череду мемов.
    Вот один и интернета, авторство неизвестно.
  14. patxi46 Звание
    patxi46
    0
    Сегодня, 15:35
    Перед Киевом идут Вашингтон, Брюссель, Лондон и Париж.
  15. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 15:47
    там 1 боеголовки с ядерной ночинкой хватит..36 перебор будет..этот дурик себе льстит.