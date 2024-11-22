Украинские СМИ сообщают о новых взрывах в Днепропетровске
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Украинские СМИ сообщают о новых прилетах в Днепропетровске. Напомним, что на днях по заводу «Южмаш», расположенном в данном городе, был нанесен удар новейшей российской стратегической ракетой средней дальности «Орешник».
О том, чем именно были атакованы объекты ВСУ в Днепропетровске, сегодня – не говорится. ВС ВСУ сообщали о некой «скоростной цели», летевшей на город.
Позднее местные паблики стали выкладывать фото с клубами дыми, поднимающимися на месте прилета. При этом сообщается, что взрывов было несколько.
Стоит отметить, что недавний удар «Орешником» по «Южмашу» вызвал настоящий ажиотаж среди зарубежных экспертов. При этом особое внимание уделяется вчерашнему заявлению президента РФ Владимира Путина о невозможности перехватить новейшую ракету ни одним из существующих средств ПВО/ПРО.
В то же время, «Южмаш» не случайно стал целью для удара ВС РФ. По некоторым данным на этом крупнейшем предприятии и до вчерашнего дня производились ракеты для войск киевского режима.
В связи с этим, сразу после атаки, некоторые украинские чиновники и эксперты раскритиковали Зеленского за то, что тот «хвастался» налаживанием выпуска дальнобойных ракет «украинского производства».
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