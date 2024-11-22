Украинские СМИ сообщают о новых взрывах в Днепропетровске

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Украинские СМИ сообщают о новых взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщают о новых прилетах в Днепропетровске. Напомним, что на днях по заводу «Южмаш», расположенном в данном городе, был нанесен удар новейшей российской стратегической ракетой средней дальности «Орешник».

О том, чем именно были атакованы объекты ВСУ в Днепропетровске, сегодня – не говорится. ВС ВСУ сообщали о некой «скоростной цели», летевшей на город.



Позднее местные паблики стали выкладывать фото с клубами дыми, поднимающимися на месте прилета. При этом сообщается, что взрывов было несколько.

Стоит отметить, что недавний удар «Орешником» по «Южмашу» вызвал настоящий ажиотаж среди зарубежных экспертов. При этом особое внимание уделяется вчерашнему заявлению президента РФ Владимира Путина о невозможности перехватить новейшую ракету ни одним из существующих средств ПВО/ПРО.

В то же время, «Южмаш» не случайно стал целью для удара ВС РФ. По некоторым данным на этом крупнейшем предприятии и до вчерашнего дня производились ракеты для войск киевского режима.

В связи с этим, сразу после атаки, некоторые украинские чиновники и эксперты раскритиковали Зеленского за то, что тот «хвастался» налаживанием выпуска дальнобойных ракет «украинского производства».
22 комментария
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  1. Yf,k.lfntkm2012-2 Звание
    Yf,k.lfntkm2012-2
    +6
    Сегодня, 14:22
    Завод этот просто необходимо уничтожить. И добивать его нужно полностью. Я ещё удивляюсь почему его ещё в 2022 м не вынесли.
    1. Mavrikiy Звание
      Mavrikiy
      -5
      Сегодня, 14:47
      Цитата: Yf,k.lfntkm2012-2
      Завод этот просто необходимо уничтожить. И добивать его нужно полностью. Я ещё удивляюсь почему его ещё в 2022 м не вынесли.

      request Вероятно группа наших очень уважаемых людей имела толику малую с производства или с поставок на него.. recourse Кто знает или планировали получить целеньким, под ключ, Южмаш это если не брюлик, то жемчужина ракетостроения СССР request
      1. frruc Звание
        frruc
        +4
        Сегодня, 14:53
        Mavrikiy
        это если не брюлик, то жемчужина ракетостроения СССР

        Этот объект достояние народов СССР. И теперь это достояние досталось украинству и их дебилам. Завод там не нужен, подлежит уничтожению.
      2. Фразах Звание
        Фразах
        -4
        Сегодня, 15:05
        Вероятно группа наших очень уважаемых людей имела толику малую с производства или с поставок на него

        Вероятность близкая к 100%. По какой-то причине эта мысль вызывает изжогу у диванных воинов. А также слепоту и глухоту.
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          0
          Сегодня, 15:29
          Цитата: Фразах
          Вероятность близкая к 100%

          Вероятность близкая к нулю, поскольку существует десяток других, намного более вероятных причин. Однако по какой-то причине именно эта мысль вызывает восторженное желчеотделение у турбопатриотов.
    2. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      +5
      Сегодня, 14:52
      По Южмашу и КБ "Южное" били многократно, начиная с 2022 года.
  2. Аскольд65 Звание
    Аскольд65
    +3
    Сегодня, 14:25
    В то же время, «Южмаш» не случайно стал целью для удара ВС РФ. По некоторым данным на этом крупнейшем предприятии и до вчерашнего дня производились ракеты для войск киевского режима.

    Посмотреть бы на результаты удара.....
    1. Маз Звание
      Маз
      -14
      Сегодня, 14:29
      Не там никакого результата кроме подъездных путей и заводоуправления. Все цеха под землёй до 17 этажей вниз. Туда холостым блоком не добьешь, только ядерным.
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        -1
        Сегодня, 15:19
        Цитата: Маз
        Не там никакого результата кроме подъездных путей и заводоуправления. Все цеха под землёй до 17 этажей вниз.

        не 17, не ври,а только 16,5 этажоф..)))))
    2. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 14:54
      Может что то и всплывёт, видео прилетов однозначно снимали наши, а сейчас они там все обложили и всем НАТО изучают, разве что решат показать.
    3. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 16:06
      Цитата: Аскольд65
      Посмотреть бы на результаты удара.....

      Подождите. Вот когда освободят Днепропетровск, тогда возможно покажут. Дроны наблюдения и регистрации под землей пока не летают. Судя по выложенным кадрам, весь армагеддец происходил довольно глубоко. На поверхности ничего не взрывалось и не горело.
  3. demon184 Звание
    demon184
    +2
    Сегодня, 14:33
    Нужно власть фашистскую уничтожить в первую очередь!!!! Может после этого и инфраструктуру рушить не придется!!!
    1. vladimirvn Звание
      vladimirvn
      +3
      Сегодня, 14:39
      Цитата: demon184
      Нужно власть фашистскую уничтожить в первую очередь!!!! Может после этого и инфраструктуру рушить не придется!!!

      Мозги, мозги надо изменить большей части населения, а не только власти. Только через страдания, боль и холод всех там живущих ,начнутся изменения в государственной политике. А может и не начнется. Тогда нам с этим жить не одно поколение.
      1. A.A.G. Звание
        A.A.G.
        0
        Сегодня, 15:26
        Цитата: vladimirvn
        Цитата: demon184
        Нужно власть фашистскую уничтожить в первую очередь!!!! Может после этого и инфраструктуру рушить не придется!!!

        Мозги, мозги надо изменить большей части населения, а не только власти. Только через страдания, боль и холод всех там живущих ,начнутся изменения в государственной политике. А может и не начнется. Тогда нам с этим жить не одно поколение.

        Осознаю прекрасно, что нарвусь кучу минусов, НО! :
        Может быть, что и бОльшей части Нашего населения предстоит пройти через некоторые горнила тягот, лишений, боли... Чтобы осознать... Про власти не говорю... Бестолку, - это раз. Чревато, - это два...
        hi
  4. vladimirvn Звание
    vladimirvn
    -1
    Сегодня, 14:43
    Не понимаю я. Почему борьбу с фашизмом и блоком НАТО мы начали с Восточной Украины, а не с Западной. Или например с Польши или Прибалтики? А может быть сразу надо было начинать с Британии и Германии?! О Штатах помолчу пока.
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 15:30
      Цитата: vladimirvn
      Не понимаю я. Почему

      И как бы вы предложили начать с Польши или Германии?
      1. vladimirvn Звание
        vladimirvn
        -1
        Сегодня, 15:34
        Так же как с Украиной сегодня. Повод всегда можно найти. Чем они по большому счету отличаются?
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          +1
          Сегодня, 15:41
          Цитата: vladimirvn
          Так же как с Украиной сегодня

          То есть, начать полноценную войну против Германии, например, с которой у нас даже общей границы нет?
          В связи с чем тот же вопрос: и как бы вы предложили это сделать?
  5. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 14:43
    И так будет каждый день.
  6. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 14:50
    Южмаш и КБ "Янгель" нужно уничтодать полностью, под ноль. Что бы вна украине уже никогда не смогли возобновить производство ракет. Жалко, конечно жалко средств, пота и крови советских инженеров и рабочих, создавших этот завод. Но он ушел и ушел навсегда. Поэтому он должен остаться только в истории, а на его территории дожен быть построен огромный спортивный комплекс.
    1. A.A.G. Звание
      A.A.G.
      -2
      Сегодня, 15:30
      Цитата: Дилетант
      Южмаш и КБ "Янгель" нужно уничтодать полностью, под ноль. Что бы вна украине уже никогда не смогли возобновить производство ракет. Жалко, конечно жалко средств, пота и крови советских инженеров и рабочих, создавших этот завод. Но он ушел и ушел навсегда. Поэтому он должен остаться только в истории, а на его территории дожен быть построен огромный спортивный комплекс.

      "... огромный спортивный комплекс... ".
      Размечтались... Если и будет спорткомплекс, - то лишь не для всех... А, скорее всего, - уважаемые граждане ( не только РФ) уже давно имели планы на подобные активы... (((
  7. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 16:07
    Теперь, Украина не ракетная а семечко- свиная дЭржава! " И это- правильно" ( М.С.Горбачев)