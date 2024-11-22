Минобороны США: Пентагону может потребоваться корректировка ядерной стратегии

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Минобороны США: Пентагону может потребоваться корректировка ядерной стратегии

Пентагону может потребоваться корректировка ядерной стратегии. Следует внести изменения в стратегию сдерживания потенциальных противников.

Как сообщает пресс-служба Минобороны США, об этом заявил зампомощника главы Пентагона по ядерной политике и противодействию оружию массового уничтожения Ричард Джонсон.

Мы сталкиваемся с многочисленными ядерными конкурентами, многочисленными государствами, которые наращивают, диверсифицируют и модернизируют свои ядерные арсеналы, а также, к сожалению, отдают приоритет роли ядерного оружия в своих стратегиях национальной безопасности

- отмечает американский чиновник.

Он считает, что американцам может потребоваться внести изменения в документ под названием «Обзор ядерной политики» от 2022 года.

Джонсон обращает внимание на возросший ядерный потенциал Москвы и Пекина. Кроме того, по его мнению, США должны готовиться к тому, что с февраля следующего года международные соглашения по контролю за ядерным вооружением могут перестать действовать.


Соединенные Штаты, отметил Джонсон, уже начали делать шаги по укреплению своего оборонного потенциала на фоне возросших угроз. В первую очередь, речь идет о модернизации гравитационных бомб B61-13 и повышении боеготовности подводных лодок класса Ohio с ядерным вооружением на борту.


Заявлению Джонсона предшествовал представленный 15 ноября Пентагоном на рассмотрение конгресса США «Доклад 491». В документе содержится обновленная стратегия применения ядерного оружия Соединенными Штатами.
5 комментариев
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  1. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 14:50
    Каждый год корректируют,да дополняют.
  2. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 15:15
    Черти и так упростили все свои доктрины до упора. Два пункта: гегемон всегда прав, а если не прав - смотри пункт первый.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 15:36
    США в роли догоняющих, у них гиперзвук есть? И как выясняется у них нет резервов ,кроме социалки- слишком много денег тратят ,чтобы негры не бунтовали.Но это у них поправимо.
    1. военком Котёнок Звание
      военком Котёнок
      -1
      Сегодня, 15:47
      Им гиперзвук и не нужен, могут обломки взять и спецбч на них поставить.
  4. mad-max78 Звание
    mad-max78
    0
    Сегодня, 15:41
    Позавчера в Пентагоне говорили что менять стратегию ядреную нет необходимости, а тут орех упал и понадобилась корректировка))).