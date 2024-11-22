Минобороны США: Пентагону может потребоваться корректировка ядерной стратегии
Пентагону может потребоваться корректировка ядерной стратегии. Следует внести изменения в стратегию сдерживания потенциальных противников.
Как сообщает пресс-служба Минобороны США, об этом заявил зампомощника главы Пентагона по ядерной политике и противодействию оружию массового уничтожения Ричард Джонсон.
- отмечает американский чиновник.
Он считает, что американцам может потребоваться внести изменения в документ под названием «Обзор ядерной политики» от 2022 года.
Джонсон обращает внимание на возросший ядерный потенциал Москвы и Пекина. Кроме того, по его мнению, США должны готовиться к тому, что с февраля следующего года международные соглашения по контролю за ядерным вооружением могут перестать действовать.
Соединенные Штаты, отметил Джонсон, уже начали делать шаги по укреплению своего оборонного потенциала на фоне возросших угроз. В первую очередь, речь идет о модернизации гравитационных бомб B61-13 и повышении боеготовности подводных лодок класса Ohio с ядерным вооружением на борту.
Заявлению Джонсона предшествовал представленный 15 ноября Пентагоном на рассмотрение конгресса США «Доклад 491». В документе содержится обновленная стратегия применения ядерного оружия Соединенными Штатами.
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