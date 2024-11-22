ВС РФ уничтожают и вытесняют остатки подразделений противника из кармана севернее Антоновки на Кураховском направлении

Российские военные продолжают освобождать от киевской оккупации новые регионы нашей страны. Наиболее ожесточенные сражения сегодня происходят на Кураховском направлении (ДНР), где ВСУ рискуют попасть в полное окружение в одноименном городе.По данным некоторых экспертов, украинский гарнизон уже сейчас не имеет возможности покинуть населенный пункт без потерь, так как все пути отхода плотно простреливаются нашей армией. При этом даже в столь плачевной ситуации украинское командование не дает приказа на отступление из важного для обеих сторон в оперативном плане Курахово.В то же время российские военные с каждым днем усиливают натиск на противника и улучшают свое тактическое положение. Так, ВС РФ продолжают уничтожать и вытеснять украинских боевиков из кармана севернее Антоновки на Кураховском направлении. Здесь наши бойцы продвинулись на глубину 1,4 км на участке шириной 3 км вдоль ряда лесополос.В свою очередь, сообщается и об успехах российских подразделений южнее Курахова, где наши бойцы продвинулись вдоль балки Долгая на глубину около 1 км на участке шириной 2,2-2,3 км.Стоит напомнить, что освобождение Курахова не только откроет путь к Богатырю и Великой Новоселке, находящимся на границе с Днепропетровской областью, но и положит конец террористическим обстрелам Донецка.

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