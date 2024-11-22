Песков: в Кремле не верят, что уходящая администрация Байдена прислушается к посылам России
Главный посыл российского президента Владимира Путина в адрес западных стран, сделанный им накануне в ходе обращения, — это то, что все решения Запада не останутся без реакции России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля выступил на очередном брифинге для журналистов, в ходе которого заявил, что накануне Владимир Путин послал Западу ясный и четкий сигнал об ответных действиях России в случае дальнейшей эскалации конфликта. Под этим российский президент имел в виду производство и поставку на Украине ракет для ударов по российской территории.
— заявил Песков.
По его словам, в четверг утром Россия четко продемонстрировала свои возможности, обозначив контуры дальнейших ответных действий на случай, если наши озабоченности не будут приняты во внимание. В Москве надеются, что Белый дом ознакомился с заявлением Путина и понял его. Однако в Кремле не верят, что уходящая администрация во главе с Байденом прислушается к российскому посылу, она выбрала путь эскалации. После обращения никаких контактов с американской стороной не было.
— заявил Песков, добавив, что Россия открыта для диалога.
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