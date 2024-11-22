Песков: в Кремле не верят, что уходящая администрация Байдена прислушается к посылам России

Главный месседж — это то, что безрассудные решения и действия западных стран, которые производят ракеты, поставляют их на Украину и впоследствии принимают участие в проведении ударов по российской территории, не могут остаться без реакции российской стороны,

Мы, конечно, предпочли бы, чтобы Вашингтон прислушался к заявлениям российского президента, (...) но мы видим, что уходящая администрация предпочитает идти дальше по пути эскалации, и делает это достаточно безрассудно,