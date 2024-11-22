Песков: в Кремле не верят, что уходящая администрация Байдена прислушается к посылам России

14
Песков: в Кремле не верят, что уходящая администрация Байдена прислушается к посылам России

Главный посыл российского президента Владимира Путина в адрес западных стран, сделанный им накануне в ходе обращения, — это то, что все решения Запада не останутся без реакции России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля выступил на очередном брифинге для журналистов, в ходе которого заявил, что накануне Владимир Путин послал Западу ясный и четкий сигнал об ответных действиях России в случае дальнейшей эскалации конфликта. Под этим российский президент имел в виду производство и поставку на Украине ракет для ударов по российской территории.



Главный месседж — это то, что безрассудные решения и действия западных стран, которые производят ракеты, поставляют их на Украину и впоследствии принимают участие в проведении ударов по российской территории, не могут остаться без реакции российской стороны,

— заявил Песков.

По его словам, в четверг утром Россия четко продемонстрировала свои возможности, обозначив контуры дальнейших ответных действий на случай, если наши озабоченности не будут приняты во внимание. В Москве надеются, что Белый дом ознакомился с заявлением Путина и понял его. Однако в Кремле не верят, что уходящая администрация во главе с Байденом прислушается к российскому посылу, она выбрала путь эскалации. После обращения никаких контактов с американской стороной не было.

Мы, конечно, предпочли бы, чтобы Вашингтон прислушался к заявлениям российского президента, (...) но мы видим, что уходящая администрация предпочитает идти дальше по пути эскалации, и делает это достаточно безрассудно,

— заявил Песков, добавив, что Россия открыта для диалога.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. kventinasd Звание
    kventinasd
    -7
    Сегодня, 15:06
    Владимир Путин послал Западу ясный и четкий сигнал об ответных действиях России в случае дальнейшей эскалации конфликта.

    Зато сегодня Лукашенко послал так послал:
    Лукашенко в ходе встречи со студентами высказался о необходимости защиты интересов Минска в переговорах между Россией и Украиной
    Лукашенко отметил, что ситуация с эскалацией конфликта продолжает ухудшаться. По его словам, Белоруссия не должна вмешиваться в эти события, однако, в случае столкновения России с НАТО, Минску будет тяжело. Президент выразил обеспокоенность, чтобы военные действия не разворачивались на территории его страны и не затрагивали интересы Белоруссии.
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +3
      Сегодня, 15:15
      Цитата: kventinasd
      Владимир Путин послал Западу ясный и четкий сигнал об ответных действиях России в случае дальнейшей эскалации конфликта.

      Зато сегодня Лукашенко послал так послал:
      Лукашенко в ходе встречи со студентами высказался о необходимости защиты интересов Минска в переговорах между Россией и Украиной
      Лукашенко отметил, что ситуация с эскалацией конфликта продолжает ухудшаться. По его словам, Белоруссия не должна вмешиваться в эти события, однако, в случае столкновения России с НАТО, Минску будет тяжело. Президент выразил обеспокоенность, чтобы военные действия не разворачивались на территории его страны и не затрагивали интересы Белоруссии.

      вырвано из контекста с целью дискредитировать наши с Беларусью братские отношения.смершу пора появиться.
      1. kventinasd Звание
        kventinasd
        -4
        Сегодня, 15:22
        Цитата: Аэродромный
        вырвано из контекста с целью дискредитировать наши с Беларусью братские отношения.смершу пора появиться.

        Читайте статью полностью. https://news.rambler.ru/world/53789491-lukashenko-potreboval-uchityvat-interesy-minska-na-peregovorah-po-ukraine/
        Никто не дискредитирует наши братские отношения, но факты - упрямая вещь. Батька сколько раз переобувался на лету в своих заявлениях, да и новые регионы России почему то не торопится признавать.
        1. Аэродромный Звание
          Аэродромный
          +2
          Сегодня, 15:23
          читал... каждый видимо понимает в меру своей испорченности.
          Некоторые материалы в интернете могут содержать недостоверную информацию. Пожалуйста, будьте внимательны.
          1. kventinasd Звание
            kventinasd
            -4
            Сегодня, 15:29
            Цитата: Аэродромный
            Некоторые материалы в интернете могут содержать недостоверную информацию. Пожалуйста, будьте внимательны.

            Вот вам первоисточник https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/22472645
            1. Аэродромный Звание
              Аэродромный
              +2
              Сегодня, 15:30
              Цитата: kventinasd
              https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/22472645
              первоисточник это Президент а не всякие информагества..
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 15:08
    Байден сдаёт Европу Трампу в ручном управлении 52 штат США ( на правах резервации) ,кроме Венгрии.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 15:18
      Цитата: tralflot1832
      Байден сдаёт Европу Трампу в ручном управлении 52 штат США ( на правах резервации)

      Когда англосаксы и европейцы создавали США, то они не думали, что окажутся в роли современных индейцев. А вот и оказались.
  3. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 15:13
    Однако в Кремле не верят, что уходящая администрация во главе с Байденом прислушается к российскому посылу, она выбрала путь эскалации.
    США и создавались англосаксами, для войны с Россией.
  4. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    -5
    Сегодня, 15:16
    При политики "соплижуйства и рассосальства" Кремля, назовите хоть одну причину, что бы в Белом Доме к Кремлю прислушивались.
  5. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 15:22
    Я слышал, один довольно известный дядя много лет назад писал, что достучаться до справедливости в золотые ворота дворцов можно только прикладами винтовок. В Днепропетровске определенно нет таких ворот
    1. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      -1
      Сегодня, 15:29
      Гм... Первый раз, можно вполне, согласиться с Песковым.. yes Почему он так сказал? Да все просто- после событий "Орешника" -из Белого дома последовали слова о том, что будут изыскиваться средства и всяческие возможности для усиления и ускорения военной помощи Украине... То есть- полный игнор.
    2. Комментарий был удален.
  6. Olive1 Звание
    Olive1
    -1
    Сегодня, 15:33
    Не следуте обольщаться - на удары по самой Украине им всё равно
  7. Mедвежонок Звание
    Mедвежонок
    -1
    Сегодня, 15:50
    The Washington Post писала, что атака нового российского «вундерваффе» вызвала в Пентагоне реакцию, близкую к зевку. А по телевидению активист-республиканец Борис Пинкус заявил: «Трамп поддержал решение Байдена дать Украине разрешение нанести удар вглубь Российской Федерации. Байден поделился своим планом, обсудил его с Трампом и получил положительный ответ. Политика Трампа — это мир, основанный на силе».
    Продолжайте молиться Трампу. У вас усы отпадут, когда выяснится, что он в три раза хуже Байдена.