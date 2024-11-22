Концерн «Калашников» отчитался о выполнении контрактов по поставкам в войска основной номенклатуры стрелкового оружия

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Концерн «Калашников» отчитался о выполнении контрактов по поставкам в войска основной номенклатуры стрелкового оружия

Концерн «Калашников» вслед за снайперскими винтовками Чукавина СВЧ и модернизированными автоматами АК-12 досрочно завершил поставки и другого боевого стрелкового оружия в рамках контрактов этого года. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Согласно сообщению, Дивизион оружейного производства концерна передал заказчику всю номенклатуру стрелкового оружия в рамках заключенных контрактов. При этом большая часть из них выполнена досрочно. Помимо снайперских винтовок Чукавина СВЧ и автоматов АК-12 образца 2023 года, о которых уже сообщалось, в войска поставлены снайперские винтовки Драгунова со складным прикладом СВДС, снайперские винтовки СВ-98, подствольные гранатометы ГП-34 калибра 40 мм, пистолеты-пулеметы ППК-20 и другие образцы оружия, применяемые в зоне СВО.



Показатели 2024 года по количеству отгруженных единиц боевого стрелкового оружия стабильно высокие и продолжат расти в 2025 году. Благодаря слаженной работе коллектива предприятия наши военнослужащие своевременно получают востребованные образцы вооружения и военной техники,

— заявил глава концерна Алан Лушников.

Ранее в концерне сообщили о досрочном завершении контрактов на изготовление и поставку в войска винтовок СВЧ и автоматов АК-12, а также выросшем в шесть раз производстве пистолетов за счет запуска в серию новых моделей, в частности пистолетов Лебедева в двух вариантах.
9 комментариев
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  1. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 15:20
    А что с Ковровцами? Вот интересно, их совсем задушил блатной концерн или как? Знатоки, поведай е, может кто что знает
    1. svp67 Звание
      svp67
      0
      Сегодня, 15:40
      Цитата: Вадим С
      А что с Ковровцами?

      С языка сняли... Мне очень жаль, что с оружием у нас сейчас "одеяло у одной стороны"... Да, у нас же еще имеется мелкие фирмы производители стрелковки, тот же Лобанов, ЦНИИТочМаш, но они точно без своих "крох" не останутся, а вот "Дегтяревцы", с такими хорошими образцами оружия..., дали бы им возможность экспортных поставок, что ли
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 15:22
    Разговаривал с одним спецом оттуда - ковровцы вынуждены тихо сидеть в углу и не отсвечивать...К сожалению.
    Все средства валят концерну.
    У концерна и ПЛК, и РПЛ, и БПЛА, и новая лента одноразовая и вообще много чего красивого на выставки.

    зы 4х рядки готовят и новый бубен.
    1. Вадим С Звание
      Вадим С
      +1
      Сегодня, 15:32
      Однокашник одно время там работал, когда ещё были классные наработки, лучше калаша уж точно. Но теперь смотрю всё, монополия и отсутствие конкуренции позволяет модернизировать старьё бесконечно. Все покровители сидят высоко, все проплачено, отличная кормушка
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 15:32
      Дополнение - но это вовсе не факт что примут на вооружение...
  3. Игорь Белобров Звание
    Игорь Белобров
    0
    Сегодня, 15:32
    А что насчёт Тульского оружейного завода? Или этот "Калашников" хочет стать монополистом, а потом диктовать цены государству? Бессмертные что ли? А если парабеллум в рот.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 15:33
      Он уже монополист.... А всё что в сторону - ересь недостойная внимания.

      зы Какая нафик модернизация???? Несъемный ДТК это офигительная модернизация??? Форму приклада поменяли - дикая модернизация????
      Как был калаш - так и остался по схеме.
      Разве что предохранитель сделали шторкой и ввели рычаг двусторонний.
      Что реально то улучшили в схеме Калашникова?
  4. Рязанец87 Звание
    Рязанец87
    0
    Сегодня, 15:40
    С ручниками на фронте напряженная ситуация. РПД вполне себе активно в ход идут.
    Надеюсь, учтут при новом госзаказе.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 15:42
      Да, РПД пошли очень активно со складов НЗ. Родственник на СВО в отпуске был - рассказывал, дофига их появилось. ПКП что ли не хватает уже? Или даже ПКМ ? До ДП то не дойдём ли?