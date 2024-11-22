Начались бои на восточной окраине Великой Новосёлки - у основания Времевского выступа

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Начались бои на восточной окраине Великой Новосёлки - у основания Времевского выступа

Украинские источники сообщают о начале активных штурмов российских войск в направлении населенного пункта Великая Новоселка на юге ДНР. Ссылаясь на информацию от военнослужащих ВСУ, сообщается об активизации боевых действий в районе Раздольного, а также штурмах со стороны Ровнополья с целью выйти на трассу Новоселка – Великая (Большая) Новоселка.

Противник опасается, что российские войска намереваются обойти Великую Новоселку и взять этот имеющий важное значение для обороны ВСУ населенный пункт, находящийся у основания Времевского выступа, под огневой контроль. Накануне отмечалось продвижение ВС РФ в районе Раздольного на глубину около 4-5 километров, вследствие чего трасса на Великую Новоселку со стороны Богатыря оказалась практически полностью перерезана. Между тем, подразделения морской пехоты ВС РФ, наступая со стороны Золотой Нивы и Новодонецкого, зашли на восточные окраины Великой Новоселки.





Украинские формирования в Великой Новоселке, являющейся крупнейшим укрепрайоном ВСУ на юге ДНР, оказались в огневом мешке и методично выдавливаются с территории населенного пункта. Великая Новоселка расположена недалеко от границы ДНР с Запорожской областью, в районе Времевского выступа. Населенные пункты Золотая Нива и Шахтерское к востоку от Великой Новоселки, а также Урожайное и Старомайорское к югу уже освобождены подразделениями российской армии.

Тем временем, до точки, откуда начиналось «контрнаступление» ВСУ летом прошлого года, осталось около трех-четырёх километров.
2 комментария
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  1. Перфильева Вера Звание
    Перфильева Вера
    +1
    Сегодня, 15:45
    Удачи нашим воинам! Победа будет за нами!
  2. ulembeck Звание
    ulembeck
    0
    Сегодня, 16:02
    Остатки контрнаступа. Сколько же лемингов попёрло оттуда в прошлом году...