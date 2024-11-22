Орбан: изменение ядерной доктрины РФ - это не трюк или коммуникационная уловка
На фоне информационной суматохи, вызванной недавним применением нашей страной своей новейшей стратегической ракеты средней дальности «Орешник», премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил прокомментировать недавние изменения в позиции России относительно использования своих ядерных сил.
В своем недавнем интервью он подчеркнул, что любые заявления Москвы в этой сфере нельзя рассматривать как простую риторику или попытку информационного воздействия. По мнению Орбана, изменения, внесенные в российскую военную доктрину, имеют реальный характер и несут долгосрочные последствия, которые нельзя игнорировать.
В свою очередь, венгерский премьер обратил внимание на недавнее обращение президента России, в котором были обозначены ключевые моменты новой стратегии. Российская сторона заявила, что считает допустимым определять военными целями те страны, которые поставляют Украине оружие большой дальности.
Орбан подчеркнул, что такие заявления России следует воспринимать с максимальной серьезностью, поскольку они исходят от государства, обладающего одной из самых мощных армий мира и значительным арсеналом современного вооружения.
- заявил политик в эфире одного из венгерских телеканалов.
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