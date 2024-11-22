Для нас эти решения ничтожны: Песков прокомментировал выдачу ордера МУС на арест Нетаньяху
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал на сегодняшнем брифинге очередное «суровое» решение так называемого Международного уголовного суда (МУС), заседающего в Гааге. Речь идет о том, что после более чем полугодового расследования судьи МУС признали очевидное всему миру и выписали ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны этой страны Йоава Галанта.
— коротко ответил на соответствующий вопрос журналиста ТАСС спикер Кремля.
Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта за «преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года». Все время, пока длилось расследование, власти США, включая лично президента Байдена, оказывали давление на МУС, даже санкции против его сотрудников грозились ввести в случае выписки ордера на арест Нетаньяху. И это при том, что США (как и Китай, и ряд других значимых на международном уровне государств) даже не подписали Римский статут, на основании которого действует этот международный судебный орган.
Россия отозвала свою подпись под Римским статутом в 2016 году. Перед этим главный прокурор МУС Фату Бенсуда в своем ежегодном отчете назвала факт вхождения Крыма в состав России в 2014 году «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Украиной и Россией.
В марте 2023 года Международным уголовным судом в Гааге были выданы ордера на «арест» президента РФ Владимира Путина и на уполномоченного при главе государства по правам ребенка (детский омбудсмен) Марию Львову-Белову по запросу прокурора МУС Карима Хана. В МУС их обвинили в якобы принудительной депортации украинских детей в Россию из прифронтовых регионов Донбасса.
Теперь получается, что МУС фактически приравнял израильское военно-политическое руководство, продолжающее геноцид мирных палестинцев в секторе Газа, а с недавнего времени и виновного в убийствах тысяч жителей Ливана, с президентом РФ и детским омбудсменом, благодаря которым были спасены от обстрелов ВСУ украинские дети.
Определенную пикантность ситуации добавляет то, что недавно МУС объявил о начале расследования по обвинению в сексуальных домогательствах против своего главного прокурора Карима Хана. Совпадение или нет, но первые обвинения против него появились незадолго до того, как Хан запросил ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его тогдашнего министра обороны Йоава Галанта. Генпрокурор МУС свою вину отрицает и выразил готовность содействовать в объективном расследовании.
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