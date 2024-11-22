«Все боевые блоки достигли цели»: Минобороны подтвердило первое боевое применение новой БРСД «Орешник» по Украине
Российские войска продолжают наступление по всей линии боевого соприкосновения, вынуждая противника отступать. За прошедшую неделю войсками группировок «Южная», «Центр» и «Восток» освобождено семь населенных пунктов на Покровско-Кураховском направлении и на Времевском выступе. Об этом говорится в сводке военного ведомства за неделю.
В период с 16 по 22 ноября ВС России нанесли один массированный и 30 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по военной и энергетической инфраструктуре Украины, поразив назначенные цели. Кроме того, 21 ноября в ответ на применение Киевом британских и американских ракет был нанесен комбинированный удар по одному из объектов ВПК Украины в Днепропетровске.
- заявили в Минобороны.
В течение недели группировки войск продолжали выполнять боевые задачи в зонах ответственности. Группировка «Север» продолжает вести бои в Курской и Харьковской областях, есть продвижение на курском направлении. Войска группировки «Запад» продвинулись как в самом Купянске, так и в его окрестностях. Идут ожесточенные бои.
Штурмовые подразделения «Южной» группировки освободили населенный пункт Дальнее южнее Курахово. Войска группировки «Центр» в ходе боев освободили населенные пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка и Новодмитровка.
Наступающая на Южно-Кураховском направлении группировка войск «Восток» освобождена Макаровка на Времевском выступе. Подразделения группировки войск «Днепр» активизировались на Запорожском направлении, атакуя в районах Орехово и Гуляйполе.
Таким образом, в течение недели ВСУ потеряли убитыми и ранеными 13860 человек. В плен сдались 82 украинских военных, из них 52 на Курском направлении.
Средствами ПВО за неделю сбиты одна управляемая ракета большой дальности «Нептун», пять оперативно-тактических ракет ATACMS, две крылатые ракеты Storm Shadow, 16 управляемых авиационных бомб Hammer, 18 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 642 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
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