«Все боевые блоки достигли цели»: Минобороны подтвердило первое боевое применение новой БРСД «Орешник» по Украине

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«Все боевые блоки достигли цели»: Минобороны подтвердило первое боевое применение новой БРСД «Орешник» по Украине

Российские войска продолжают наступление по всей линии боевого соприкосновения, вынуждая противника отступать. За прошедшую неделю войсками группировок «Южная», «Центр» и «Восток» освобождено семь населенных пунктов на Покровско-Кураховском направлении и на Времевском выступе. Об этом говорится в сводке военного ведомства за неделю.

В период с 16 по 22 ноября ВС России нанесли один массированный и 30 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по военной и энергетической инфраструктуре Украины, поразив назначенные цели. Кроме того, 21 ноября в ответ на применение Киевом британских и американских ракет был нанесен комбинированный удар по одному из объектов ВПК Украины в Днепропетровске.



Впервые в боевых условиях в ударе успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Цель пуска достигнута. Все боевые блоки достигли объекта поражения.

- заявили в Минобороны.

В течение недели группировки войск продолжали выполнять боевые задачи в зонах ответственности. Группировка «Север» продолжает вести бои в Курской и Харьковской областях, есть продвижение на курском направлении. Войска группировки «Запад» продвинулись как в самом Купянске, так и в его окрестностях. Идут ожесточенные бои.
 
Штурмовые подразделения «Южной» группировки освободили населенный пункт Дальнее южнее Курахово. Войска группировки «Центр» в ходе боев освободили населенные пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка и Новодмитровка.

Наступающая на Южно-Кураховском направлении группировка войск «Восток» освобождена Макаровка на Времевском выступе. Подразделения группировки войск «Днепр» активизировались на Запорожском направлении, атакуя в районах Орехово и Гуляйполе.

Таким образом, в течение недели ВСУ потеряли убитыми и ранеными 13860 человек. В плен сдались 82 украинских военных, из них 52 на Курском направлении.

Средствами ПВО за неделю сбиты одна управляемая ракета большой дальности «Нептун», пять оперативно-тактических ракет ATACMS, две крылатые ракеты Storm Shadow, 16 управляемых авиационных бомб Hammer, 18 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 642 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
4 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 15:59
    «Цель пуска достигнута. Все боевые блоки достигли объекта поражения» —

    — Надо ставить новые цели, делать новые пуски ...
  2. Serg Koma Звание
    Serg Koma
    +2
    Сегодня, 16:02
    В Главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины не верят Владимиру Путину и утверждают, что Армия России ударила по Днепропетровску не «Орешником», а ракетным комплексом «Кедр».

    2 апреля (2021 год) ТАСС вновь подняло тему НИР (Научно Исследовательская Работа) «Кедр» и опубликовало новую информацию от своего источника. Сообщалось, что новый проект получает финансирование в рамках текущей Госпрограммы вооружений, рассчитанной до 2027 г. Уже в 2023-24 гг. текущая НИР перейдет на стадию ОКР, результатом которой в дальнейшем станет готовый ракетный комплекс.

    Толи "Кедр", толи "Орешник" - какая разница покойнику от чего скопытился.
    Молодцы ракетостроители - ударными темпами работают good
    1. fif21 Звание
      fif21
      0
      Сегодня, 16:04
      Цитата: Serg Koma
      Молодцы ракетостроители - ударными темпами работают

      Как поется в известной песне - Еще не вся черемуха , к тебе в окошко брошена ! wassat
  3. владимир 290 Звание
    владимир 290
    +1
    Сегодня, 16:03
    Как то странно, ряд комментаторов ВО, которые по многу раз каждый день вещали про Гроссмейстера и гаранта, красные линии, со вчерашнего дня пропали, сразу после сообщений о применении некой ракеты по заводу в Днепропетровске. Я уже прямо беспокоится за них начал. wink