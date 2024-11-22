ГУР Украины утверждает, что удар по заводу Южмаш якобы наносился не «Орешником», а ракетным комплексом «Кедр»
ГУР МО Украины утверждает, что для удара по предприятию «Южмаш» в Днепропетровске ВС РФ применили не новую гиперзвуковую баллистическую ракету «Орешник», о чем заявил накануне президент России Владимир Путин, а ракетный комплекс «Кедр». На основании чего украинская разведка пришла к подобным выводам, не уточняется.
При этом отмечается, что подлетное время ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания по военно-промышленному объекту в Днепропетровске составило около 15 минут. Ракета была оснащена шестью боевыми частями, каждая из которых, в свою очередь, шестью суббоеприпасами. Скорость ракеты на конечном участке траектории, по информации украинского ГУР, превышала 11 Махов. Украинская разведка также заявляет, что, по данным Киева, испытания комплекса проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области осенью 2023 и летом 2024 года.
Исходя из того, что впервые информация о «Кедре» появилась в начале 2021 года, а на завершение разработки ракет такого типа требуется продолжительное время, предполагалось, что комплекс поступит на вооружение ВС РФ не ранее конца текущего десятилетия. На 2024 год были запланированы лишь опытно-конструкторские работы. Таким образом, украинское ГУР предполагает, что России удалось сделать эту ракету в несколько раз быстрее, чем планировалось ранее.
Ранее сообщалось, что в Пентагоне заявили, что удар по «Южмашу» якобы наносился не «Орешником», а некой другой ракетой, созданной на базе проекта «Рубеж».
Всё смешалось в зарубежных оценках...
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