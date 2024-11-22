ГУР Украины утверждает, что удар по заводу Южмаш якобы наносился не «Орешником», а ракетным комплексом «Кедр»

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ГУР Украины утверждает, что удар по заводу Южмаш якобы наносился не «Орешником», а ракетным комплексом «Кедр»

ГУР МО Украины утверждает, что для удара по предприятию «Южмаш» в Днепропетровске ВС РФ применили не новую гиперзвуковую баллистическую ракету «Орешник», о чем заявил накануне президент России Владимир Путин, а ракетный комплекс «Кедр». На основании чего украинская разведка пришла к подобным выводам, не уточняется.

При этом отмечается, что подлетное время ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания по военно-промышленному объекту в Днепропетровске составило около 15 минут. Ракета была оснащена шестью боевыми частями, каждая из которых, в свою очередь, шестью суббоеприпасами. Скорость ракеты на конечном участке траектории, по информации украинского ГУР, превышала 11 Махов. Украинская разведка также заявляет, что, по данным Киева, испытания комплекса проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области осенью 2023 и летом 2024 года.



Исходя из того, что впервые информация о «Кедре» появилась в начале 2021 года, а на завершение разработки ракет такого типа требуется продолжительное время, предполагалось, что комплекс поступит на вооружение ВС РФ не ранее конца текущего десятилетия. На 2024 год были запланированы лишь опытно-конструкторские работы. Таким образом, украинское ГУР предполагает, что России удалось сделать эту ракету в несколько раз быстрее, чем планировалось ранее.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне заявили, что удар по «Южмашу» якобы наносился не «Орешником», а некой другой ракетой, созданной на базе проекта «Рубеж».

Всё смешалось в зарубежных оценках...
85 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Gvardeetz77 Звание
    Gvardeetz77
    +16
    Сегодня, 16:13
    В России в лесах много разных деревьев и кустарников растет, немудрено супостата запутаться:)
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 16:37
      Цитата: Gvardeetz77
      В России в лесах много разных деревьев и кустарников растет, немудрено супостата запутаться:

      А вот ГУР МО Украины на раз всё разузнало, даже точней ВВП определило, чем по заводу шарахнуло. Вот только и "Кедр" (пусть будет "Кедр", раз им больше нравится smile ) прилетел неожиданно для них, не спасла эрудиция. request
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +9
      Сегодня, 16:48
      Цитата: Gvardeetz77
      В России в лесах много разных деревьев и кустарников растет, немудрено супостата запутаться

      Да какая разница, кедр или орешник, главное хорошо получилось, вон как запад с зелей визжат.
      1. Комментарий был удален.
      2. фигвам Звание
        фигвам
        +8
        Сегодня, 17:27
        Прилител кедровый орешник
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +2
          Сегодня, 17:34
          Цитата: фигвам
          Прилител кедровый орешник

          Целая пригоршня кедровых орехов.
        2. Ростов Папа Звание
          Ростов Папа
          +3
          Сегодня, 17:43
          Месть от ГУР будет страшна, подожгут пару шкафов на нашей железной дороге.
      3. isv000 Звание
        isv000
        +6
        Сегодня, 17:51
        Цитата: carpenter
        Да какая разница, кедр или орешник, главное хорошо получилось, вон как запад с зелей визжат.

        yes С удовольствием наблюдаю как чертей корёжит! И это была ракета средней дальности, старших братьев пока не показывали... feel
        1. МВГ Звание
          МВГ
          0
          Сегодня, 19:13
          И это была ракета средней дальности, старших братьев пока не показывали... feel

          старшие братья прибережены для Лондона и Вашингтона )))
      4. Тополь Звание
        Тополь
        0
        Сегодня, 19:02
        Да какая разница, кедр или орешник, главное хорошо получилось

        Навеяло из классики советского кино: "У тебя там не закрытый, а открытый перелом".
        Согласен, какая разница: кедр или орешник?
    3. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 17:29
      Ну украинцы всё же способны отличить скорлупки от орехов от кедровых скорлупок...
  2. BAI Звание
    BAI
    +3
    Сегодня, 16:13
    ракетный комплекс «Кедр»

    А что за Кедр? Ничего не слышал.
    Орешник, кедр...
    Надо ждать появления Фундука, Арахиса и т.д.?
    1. K._2 Звание
      K._2
      +8
      Сегодня, 16:15
      Фундук и арахис ненашенские. У нас Орешник и Кедр.
      1. Roma-92 Звание
        Roma-92
        +9
        Сегодня, 16:20
        Фундук нашенский. У меня на даче растёт. В Севастополе.
        1. K._2 Звание
          K._2
          +5
          Сегодня, 16:29
          Возможно, лещина? Так это лесной орех, по нашему орешник
          1. abrakadabre Звание
            abrakadabre
            +6
            Сегодня, 16:32
            Возможно, лещина? Так это лесной орех, по нашему орешник
            Фундук и лещина - это синонимы одного и того же ореха
            1. K._2 Звание
              K._2
              +1
              Сегодня, 16:55
              Ну всё к орешнику идёт, как сказал президент.
            2. ААК Звание
              ААК
              -1
              Сегодня, 18:21
              Не совсем синонимы - у фундука более круглые орехи, а у лещины - более вытянутые
        2. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 17:05
          Цитата: Roma-92
          Фундук нашенский. У меня на даче растёт. В Севастополе.

          У деда в Забайкалье растёт, мешками собирали кедровые орехи. А масло кедровое - обьеденье и полезное.
          Ну супротив врага, "кедр" тоже полезен.
      2. Forcecom Звание
        Forcecom
        +7
        Сегодня, 16:44
        "... и прислонившись к "Сосне" он дал "Дуба"" smile
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      +7
      Сегодня, 16:16
      Жёлудя. Специфику хоть отражать будет.
      1. Tagan Звание
        Tagan
        +1
        Сегодня, 17:36
        Жёлудя. Специфику хоть отражать будет.
    3. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +2
      Сегодня, 16:20
      Цитата: BAI
      ракетный комплекс «Кедр»

      А что за Кедр? Ничего не слышал.
      Орешник, кедр...
      Надо ждать появления Фундука, Арахиса и т.д.?


      Кедр это как раз новейшая разработка.Продолжение темы Ярса.

      . «21 ноября 2024 года Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету, вероятно, из состава ракетного комплекса «Кедр». Подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в городе Днепр составило 15 минут. На ракете было установлено шесть боевых частей: каждая оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории – более 11 Махов», – говорится в сообщении.

      Утверждается, что к разработке комплекса был привлечен ряд предприятий ВПК России.

      «Испытания ракетного комплекса «Кедр» проходили на 4-м государственном центральном межвидовом полигоне РФ (г. Капустин Яр, Астраханская обл.) в октябре 2023 и июне 2024 года. ГУР МО Украины напоминает – за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет должное справедливое возмездие», – угрожает украинская разведка.


      Авторы Telegram-канала «Военный осведомитель» предположили, чем могут быть связаны российские военные разработки.
      Еще в начале 2021 года появилась первая информация о проектировании нового стратегического ракетного комплекса в рамках НИР «Кедр». Проект был включен в Госпрограмму вооружений до 2027 года, а его переход на стадию опытно-конструкторских работ (ОКР) с последующим изготовлением и испытанием ракет-прототипов планировался не позднее 2024 года, сообщает источник.

      Комплекс «Кедр» должен был получить твердотопливную баллистическую ракету подвижного и шахтного базирования. Предполагалось, что новый комплекс разрабатывается с заделом минимум на среднесрочную перспективу как возможная будущая замена МБР «Тополь-М» и «Ярс». Делались выводы, что «Кедр» станет перспективной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) с прицелом на 2030-е годы.

      «Неизвестно, имеет ли «Кедр» из новостей 2021 года отношение к текущему «Кедру/Орешнику», прилетевшему в Днепропетровск и являющемуся уже БРСД, а не МБР, либо же это просто высказанное противником от балды название, а настоящий «Орешник» просто разработан на основе РС-26 «Рубеж», — рассказывается в материале канала.


      Судя по вчерашним попаданиям, боевые блоки "Орешника" легли по двум старым ракетным цехам "Южмаша", а также накрыли территорию между цехом номер 7 и номер 8, рядом с токарным и кузнечным цехами, где, предположительно, могли производиться некие компоненты ракетного вооружения. Любопытно, что на территории "Южмаша" порядка 25 цехов большой площади, поэтому при необходимости прилететь туда может ещё раз,
      - пишут военкоры "Военной хроники".
      1. Orange-Bigg Звание
        Orange-Bigg
        +4
        Сегодня, 16:26
        Снимок завода Южмаш.Оцените размеры.
        1. svp67 Звание
          svp67
          -1
          Сегодня, 16:41
          Цитата: Orange-Bigg
          Оцените размеры.

          И это только видимые, а что и сколько там еще в низу... Это не многие знаю
          1. Аскольд65 Звание
            Аскольд65
            +2
            Сегодня, 16:53
            Цитата: svp67
            И это только видимые, а что и сколько там еще в низу... Это не многие знаю

            Весь циммес в том, что по Южмашу, как производителю баллистических ракет, баллистическая ракета и прилетела. wassat laughing
          2. ГолыйМужик Звание
            ГолыйМужик
            +2
            Сегодня, 18:25
            С учетом скорости боеголовок там внизу тоже должно весело стать
        2. Eug Звание
          Eug
          0
          Сегодня, 17:45
          В левом нижнем углу снимка футбольный стадион, вмещающий тысяч эдак 60 в советское время. Очень наглядно.
      2. Bianconeri Звание
        Bianconeri
        -2
        Сегодня, 16:56
        ""..Комплекс «Кедр» должен был получить твердотопливную баллистическую ракету подвижного и шахтного базирования.." - вроде все уже сошлись во мнении (ну по инфошуму вокруг) что то что прилетело было с жидкостным двигателем. Но это, естественно, не точно..
        1. svan26 Звание
          svan26
          +3
          Сегодня, 17:59
          - "что то что прилетело было с жидкостным двигателем. Но это, естественно, не точно.."
          -а может быть это Р-36 ?! Или ее первая ступень! Стряхнули пыль, заправили и послали на место рождения умирать. Как лососи приходят умирать в те ручьи , в которых вылупились...
        2. Havoc Звание
          Havoc
          0
          Сегодня, 18:34
          Цитата: Bianconeri
          ""..Комплекс «Кедр» должен был получить твердотопливную баллистическую ракету подвижного и шахтного базирования.." - вроде все уже сошлись во мнении (ну по инфошуму вокруг) что то что прилетело было с жидкостным двигателем. Но это, естественно, не точно..

          "Кедр" это комплекс в него входят и пусковые установки и машины обеспечения, а вот какие ракеты в него заряжать "Орешник" или от "Тополя М" или ещё что нибудь из новинок, зависит от поставленных задач. Комплекс просто унифицировали , я думаю в заначке ещё не мало найдётся. Вспомните слова Путина о оружии на других физических принципах, все думали он блефует, а вышло вона как.
          PS Смотрел видео удара, такое ощущение что смотришь фантастический фильм, даже как то не реально.
    4. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      +1
      Сегодня, 16:31
      Цитата: BAI
      Надо ждать появления Фундука, Арахиса и т.д.?

      Судя по логической цепочки следующим будет Дуб и тогда будет полный бандерлогам.
      1. astepanov Звание
        astepanov
        +3
        Сегодня, 18:27
        Цитата: Vitaly_pvo
        будет Дуб

        Осина им будет. На которой Иуда повесился.
    5. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 16:33
      Цитата: BAI
      ракетный комплекс «Кедр»

      А что за Кедр? Ничего не слышал.
      Орешник, кедр...
      Надо ждать появления Фундука, Арахиса и т.д.?

      А мне дуб нравится. good
      Дубовые бочки нужны для производства коньяка. wink drinks
      Всех с тяпницей. drinks
      И хо. Хлов дубом хорошо накрывать.
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 16:59
        Ой, не дубом бы их накрыть уже
    6. svp67 Звание
      svp67
      +2
      Сегодня, 16:39
      Цитата: BAI
      А что за Кедр? Ничего не слышал.

      В начале 20-х прошла информация о начале НИОКР по созданию данного РК с МБР на замену "ЯРСов"
    7. hhurik Звание
      hhurik
      +2
      Сегодня, 16:39
      Как это не слышал? angry Вот же "Кедр". С него и мочили, к гадалке не ходи. Из дирижабля пролетного. hi
    8. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 16:39
      Всё смешалось в зарубежных оценках...

      Все смешалось, кони, люди......
    9. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 17:26
      Цитата: BAI
      Надо ждать появления Фундука, Арахиса и т.д.?

      а может ясень или тополь
  3. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    +3
    Сегодня, 16:17
    Почему бы и нет. Например.
    15Ж66 Скорость строилась на основе 2-3 ступеней 15Ж58 Тополь.
    Максимальная дальность 4000 км.
  4. dimy44 Звание
    dimy44
    +2
    Сегодня, 16:17
    Аа, ну тогда ничего страшного))
  5. Лимон Звание
    Лимон
    +10
    Сегодня, 16:19
    Пусть гадают! Когда подключатся британские ученые,станет совсем интересно.)))
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 17:28
      Цитата: Лимон
      Когда подключатся британские ученые,станет совсем интересно.)))

      это страшно, они сразу вспомнят про боевых улиток больных венерическими заболеваниями
    2. Leon68 Звание
      Leon68
      0
      Сегодня, 19:40
      Цитата: Лимон
      Пусть гадают! Когда подключатся британские ученые,станет совсем интересно.)))

      Неээ! Совсем интересно станет, когда после британских вчёных подключится эстонская разведка. Месяцев так через 6-8. Вот их аналитика будет самая интересная и самая точная. recourse
  6. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +3
    Сегодня, 16:19
    Никак киклы не придумают, как из этой грандиозной зрады сделать перемогу.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +3
      Сегодня, 16:24
      Придумали уже. На укропедии статейку сегодня накропали, где пытаются намекнуть что это была модификация Рубежа, ну а раз так, то Россия этим нарушила действующий договор СНВ-3.
  7. bambr731 Звание
    bambr731
    +2
    Сегодня, 16:21
    ГУР МО Украины утверждает, что для удара по предприятию «Южмаш» в Днепропетровске ВС РФ применили не новую гиперзвуковую баллистическую ракету «Орешник», о чем заявил накануне президент России Владимир Путин, а ракетный комплекс «Кедр». На основании чего украинская разведка пришла к подобным выводам, не уточняется.

    Ну если в ГУР так сказали, то, наверное, так оно и есть, ведь ГУР, как всё остальное в 404-й, самая могучая разведка мира. Там знают то, о чём наш верховный не в теме
  8. alexandreII Звание
    alexandreII
    0
    Сегодня, 16:22
    Сейчас такая каша у них в головах,все в одну кучу,ещё бы,со страху пукают по полной,ехал сегодня на работу,так на улице такая вонь стоит,думал откуда,да ещё по утру,а это из Брюсселя несёт
  9. Монтесума Звание
    Монтесума
    -1
    Сегодня, 16:25
    ГУР Украины утверждает, что удар по заводу Южмаш якобы наносился не «Орешником», а ракетным комплексом «Кедр»

    Интересные дела, ГУР Украины знает, что прилетело по Южмашу лучше чем ВВП. smile А вообще, в РФ много чего произрастает, например борщевик - бойтесь, супостаты, эта зараза будет покруче кедра. negative
  10. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 16:26
    «ГУР Украины утверждает, что удар по заводу Южмаш якобы наносился не "Орешником", а ракетным комплексом "Кедр"» —

    — Да вы хоть "Кокосом" назовите, результат-то понравился? ...
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 17:05
      Вот именно.
      Что имя, роза пахнет розой
      Хоть розой назови её хоть нет
  11. Ныробский Звание
    Ныробский
    +3
    Сегодня, 16:27
    Вот интересно, какая собственно говоря бандерлогам разница в том, как называлась ракета, которая "оптимизировала" мощности Южмаша, "Орешник" или "Кедр", если результат очевиден, а имеющаяся у них ПВО не способна сбить ни ту ни другую?
    Взирайте поросята и повизгивайте.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 16:53
      hi А это им важно очень!Укропы смотрят на картинки деревьев, сравнивают с результатом на Южмаше, обдумывають, где все деревья скоро появятся и recourse Думают
      Куды бечь?
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +1
        Сегодня, 17:01
        Цитата: Reptiloid
        hi А это им важно очень!Укропы смотрят на картинки деревьев, сравнивают с результатом на Южмаше, обдумывають, где все деревья скоро появятся и recourse Думают
        Куды бечь?

        hi Они думали, что получив хвалёные матрасные Пэтриоты, они как мухобойкой будут хлопать все российские ракеты и самолёты, но вышло как то совсем по другому и половину из поставленных комплексов Россия вынесла "старыми" ракетами, а тут вдруг нарисовалась новая, которую вообще ничем сбить не получится. Очередная бандерлоговская мрия вмерла(мечта умерла)! lol
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 17:16
          Ну шо Вы говорите? lol Они щеневмелые! ( пока не здохшие) И песня такая есть! Называется crying "Щеневмерла" Но мозги уже отказали. Теперь не знают ,как свою свиную харю сохранить перед матрасами. А штанишки изгадили так, что всем иностранным они не нужны теперь.
  12. lisikat2 Звание
    lisikat2
    +2
    Сегодня, 16:28
    Всем доброго здоровья.
    Простите, а что-то поменялось от того , что ракета называется'"Кедр", а не "Орешник"? Разрушения меньше стали или Путину запретят использовать эти ракеты?
    Мне, например,:"Кедр" больше нравится
    1. Галеон Звание
      Галеон
      -6
      Сегодня, 16:36
      Вам кто-то поставил минус. Видимо, мешаете раздувать обсуждение пустой темы. Но мне тоже по барабану, как оно там называется. Главное, чтобы болванками больше не стрелял этот писюн сморщеный.
    2. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +1
      Сегодня, 17:27
      Простите, а что-то поменялось от того , что ракета называется'"Кедр", а не "Орешник"? Разрушения меньше стали или Путину запретят использовать эти ракеты?
      Мне, например,:"Кедр" больше нравится
      Видите-ли, это два разных изделия. Ну не будете же Вы называть ВАЗ Мерседесом, только потому, что так красивее? От этого ВАЗ никак не станет Мерседесом... smile
    3. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 17:33
      Цитата: lisikat2
      Мне, например,:"Кедр" больше нравится

      а мне вообще нравится русский лес и ясень, и тополь, и все остальные
  13. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    +3
    Сегодня, 16:30
    Таким образом, украинское ГУР предполагает, что России удалось сделать эту ракету в несколько раз быстрее, чем планировалось ранее.
    ТЮ а как же страна бензоколонка с порванной в клочья экономикой с населением гужбанищем день и ночь боярышник, тююю опять ЗРАДА или не вы их сбили Южмашем
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 16:57
      Начались глупые понты! Уж такие всеведующие! bully А если всё так знали, чего же не сбегли куда подальше, а выделывались во всех международных говорильнях negative
  14. svp67 Звание
    svp67
    0
    Сегодня, 16:42
    Ранее сообщалось, что в Пентагоне заявили, что удар по «Южмашу» якобы наносился не «Орешником», а некой другой ракетой, созданной на базе проекта «Рубеж».
    Умом Россию не понять, аршином общим не измерить...
    А кто сказал, что на базе МБР нельзя создать более лёгкую ракету уже средней дальности
  15. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 16:42
    Цитирую дословно Путина:
    В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности – в данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали её «Орешник».

    Заметьте, не конструкторы, не ГРАУ.
    У военные они такие, с них станется. Ведь обозвали же атомную бомбу РДС-7 мощностью в 1 МТ "Дураком". Так она и по документам проходила. laughing
    1. Аскольд65 Звание
      Аскольд65
      0
      Сегодня, 16:55
      Цитата: Товарищ Берия
      Заметьте, не конструкторы, не ГРАУ.

      Скорей всего, как раз их, как ракетчиков -- производителей ракет, он и имел ввиду.
    2. Петр Яковлев Звание
      Петр Яковлев
      +1
      Сегодня, 17:26
      Конструктор Герберт Ефремов, создавший первую в мире стратегическую крылатую ракету «Метеорит», которую была не в силах распознать ни одна ПРО, и под чьим руководством была создана система «Авангард», также неуязвимая для любых, в том числе американских, комплексов ПРО, прокомментировал в разговоре с aif.ru главную новость последних дней — применение Россией новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
      — И в случае с «Авангардом» мир узнал о названии нового оружия из речи президента (об «Авангарде» Владимир Путин рассказал в 2018 году во время послания к Федеральному Собранию — прим. ред.), и в случае с «Орешником» все узнали название новейшей ракеты из обращения Путина.
      — " Владимир Владимирович — верховный главнокомандующий, он имеет право решать, посоветовавшись со своими ближайшими помощниками."
  16. cmax Звание
    cmax
    +1
    Сегодня, 16:44
    Как то очень много они знают. По видимому ещё много засланных крыс имеется в наличии. Работы у ФСБ ещё много!
    1. Петр Яковлев Звание
      Петр Яковлев
      0
      Сегодня, 17:27
      Скорее
      Да мало-ли шо там Путин казав, та мы бачымо "Рубеж-26,он-же "Кедр".
      Буданов , ЦРУ и МИ6 точно "усэ" краще знають....
  17. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +2
    Сегодня, 16:48
    Ну если буданов сказал , что это Кедр , то кто мы такие с мамкиным пирожком спорить ?
  18. Single-n Звание
    Single-n
    +1
    Сегодня, 16:49
    Это ГУР определил по тому что орехов не обнаружено- а вот шишки нашли
  19. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 16:51
    Свинопасам- виднее. Они там все " спецы".
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 16:54
      «Свинопасам- виднее. Они там все " спецы"» —
  20. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 16:54
    Это был кедровый орешник.
  21. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 17:09
    Ну этот шифр давно упоминался. Скорее "Кедр" будет заменой "ЯРСа"
  22. Hariton Laptev Звание
    Hariton Laptev
    0
    Сегодня, 17:15
    Какая разница в каком костре сгорит киевская хунта? В ореховом кедровом или тополином. Лишь бы горел жарче а прах потом развеять.
  23. Петр Яковлев Звание
    Петр Яковлев
    0
    Сегодня, 17:20
    На украине есть поговорка : «Нехай гірше, аби інше» ( «Пусть хуже, но по- другому» )- не так,як у москалив. ...Вот и получается : Да мало-ли шо там Путин казав, та мы бачымо "Рубеж-26,он-же "Кедр". Буданов , ЦРУ и МИ6 точно "усэ" краще знають....
  24. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 17:23
    может кедр, а может тополь, теперь гадайте
  25. tabletkin73 Звание
    tabletkin73
    +1
    Сегодня, 17:24
    В последующих сводках с украины теперь будут такие данные: сбито 3 кинжала, 5 орешников и т.д.
  26. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 17:25
    Ходят слухи, что за переговорный процесс по Украине теперь будет отвечать замруководителя администрации Президента Максим Орешкин.
  27. volgast1970 Звание
    volgast1970
    +1
    Сегодня, 17:26
    Если есть желание проверить ещё раз? обращаюсь к англичанам, пустите свои ракеты с территории украины, и думаю население Ливерпуля попросят удалиться как можно дальше , в течении 4-5ти часов, из гуманным побуждений.
  28. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 17:44
    ГУР Украины утверждает, что удар по заводу Южмаш якобы наносился не «Орешником», а ракетным комплексом «Кедр»

    И что? От перемены слагаемых сумма не меняется. А если бы туда нормальной взрывчатки положили?! До бандеровского офиса достали бы.
  29. Uprun Звание
    Uprun
    +1
    Сегодня, 17:50
    Да фигня все это, мультик, как Крымский мост. Верим, слушаем, знаем. Кастрюля.
  30. Grigory B Звание
    Grigory B
    0
    Сегодня, 17:51
    Какая разница под каким названием прилетело,факт,что противоядия нет.А воронка от названия ни больше ни меньше от названия не стала.
  31. Слесарь Звание
    Слесарь
    +1
    Сегодня, 18:48
    напомнило старый анекдот -официант -" Что пить будете ,чай или кофе ?" Посетитель -" кофе ! " , официант - " не угадали ,чай ! "
  32. Cronus Звание
    Cronus
    -1
    Сегодня, 18:55
    А почему такой выбор по заводу,который функционирует или нет.
    Может нужно было продемонстрировать силу избегая жертв, или нет,например по ГЭС не плохо,порту Одессы с фугасной начинкой чтоб сгорело все к чертям.Или те же тунели подземные по которым доставляют снаряды.Главное что по болезненным точкам и демонстративно.
    Или мы так же все еще не начали....
  33. Staxel Звание
    Staxel
    0
    Сегодня, 19:19
    Нннда, звучит конечно мощно, разведовательно. Типа точно выяснили:
    *На самом деле нас не клюшкой отухячили, на деле обычной бейсбольной битой отыбошили. А выбитые зубы нам и так нужно было удалять.*
  34. Игорь Белобров Звание
    Игорь Белобров
    0
    Сегодня, 19:33
    Ну кедровые орешки. Какая разница.