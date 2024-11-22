Захарова: Эстонии следует требовать у НАТО деньги на содержание своих зарубежных диппредставительств
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Эстонии следует требовать у НАТО деньги на содержание своих зарубежных диппредставительств. Ведь эстонские власти не располагают для этого достаточными средствами.
Такой совет дала Таллину официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Совет (бесплатный, на эстонский бюджет не повлияет): деньги на свои посольства Таллину необходимо потребовать у НАТО, раз уж единственный смысл их существования – пропаганда установок альянса
- пишет российский дипломат.
Так она отреагировала на сообщение министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны о том, что существует риск закрытия 13 посольств страны в ряде государств мира из 38 имеющихся из-за отсутствия средств на их содержание. Дескать, приходится экономить. Это тревожит главу МИД Эстонии. Он не согласен с таким решением властей, так как оно не даст существенной экономии, но приведет к значительным имиджевым потерям.
Российский дипломат отметила, что тут Цахкна ошибается, так как большой ущерб имиджу Эстонии наносит не закрытие посольств, а их неразумная деятельность. Она не видит смысла в их существовании, так как у Таллина напрочь отсутствует самостоятельная внешняя политика. Он лишь исполняет предписания Вашингтона и Брюсселя.
Захарова назвала абсурдом тот факт, что у эстонцев нет денег на содержание собственных диппредставительств, но средства легко находятся на военную помощь киевскому режиму.
МИД РФ
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