Совет (бесплатный, на эстонский бюджет не повлияет): деньги на свои посольства Таллину необходимо потребовать у НАТО, раз уж единственный смысл их существования – пропаганда установок альянса

Эстонии следует требовать у НАТО деньги на содержание своих зарубежных диппредставительств. Ведь эстонские власти не располагают для этого достаточными средствами.Такой совет дала Таллину официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.- пишет российский дипломат.Так она отреагировала на сообщение министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны о том, что существует риск закрытия 13 посольств страны в ряде государств мира из 38 имеющихся из-за отсутствия средств на их содержание. Дескать, приходится экономить. Это тревожит главу МИД Эстонии. Он не согласен с таким решением властей, так как оно не даст существенной экономии, но приведет к значительным имиджевым потерям.Российский дипломат отметила, что тут Цахкна ошибается, так как большой ущерб имиджу Эстонии наносит не закрытие посольств, а их неразумная деятельность. Она не видит смысла в их существовании, так как у Таллина напрочь отсутствует самостоятельная внешняя политика. Он лишь исполняет предписания Вашингтона и Брюсселя.Захарова назвала абсурдом тот факт, что у эстонцев нет денег на содержание собственных диппредставительств, но средства легко находятся на военную помощь киевскому режиму.