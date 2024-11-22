Йеменские повстанцы заявили о нанесении удара по израильской авиабазе «Неватим» гиперзвуковой ракетой «Палестина-2»
Поступают сообщения об очередном ударе по одному из военных объектов Израиля. Ранее ливанская «Хизбалла» сообщала о ракетном ударе по авиабазе Хацор, расположенной в районе Ашдода примерно в 150 км от границы с Ливаном. Теперь йеменские хуситы заявляют о ракетном ударе по другой базе ВВС ЦАХАЛ.
По последним данным, речь идёт об авиабазе «Неватим», расположенной в районе города Беэр-Шева.
Это именно та авиабаза, по которой в октябре этого года был нанесён ракетный удар Ираном. Тогда, как заявили в Израиле, были «незначительно повреждены некоторые технические постройки».
Теперь, как утверждают йеменские повстанцы, удар по «Неватиму» был нанесён гиперзвуковой ракетой. Приводится её название – «Палестина-2». Ранее эта ракета описывалась как сверхзвуковая. И к какому именно классу её относить, сказать сложно из-за отсутствия подтверждённых тактико-технических характеристик.
Пресс-офицер движения «Ансар Аллах»:
К настоящему моменту в Израиле ракетную атаку на авиабазу Южного округа страны не комментируют. Оставляют без комментариев и заявления «Хизбаллы» об атаке на авиабазу «Хацор».
Для справки: на базе ВВС ЦАХАЛ «Неватим» размещаются сразу несколько авиационных эскадрилий, включая 116-ю эскадрилью истребителей F-16 и 131-ю военно-транспортную эскадрилью, оснащённую американскими Локхид C-130 «Геркулес».
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