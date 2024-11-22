Йеменские повстанцы заявили о нанесении удара по израильской авиабазе «Неватим» гиперзвуковой ракетой «Палестина-2»

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Йеменские повстанцы заявили о нанесении удара по израильской авиабазе «Неватим» гиперзвуковой ракетой «Палестина-2»

Поступают сообщения об очередном ударе по одному из военных объектов Израиля. Ранее ливанская «Хизбалла» сообщала о ракетном ударе по авиабазе Хацор, расположенной в районе Ашдода примерно в 150 км от границы с Ливаном. Теперь йеменские хуситы заявляют о ракетном ударе по другой базе ВВС ЦАХАЛ.

По последним данным, речь идёт об авиабазе «Неватим», расположенной в районе города Беэр-Шева.



Это именно та авиабаза, по которой в октябре этого года был нанесён ракетный удар Ираном. Тогда, как заявили в Израиле, были «незначительно повреждены некоторые технические постройки».

Теперь, как утверждают йеменские повстанцы, удар по «Неватиму» был нанесён гиперзвуковой ракетой. Приводится её название – «Палестина-2». Ранее эта ракета описывалась как сверхзвуковая. И к какому именно классу её относить, сказать сложно из-за отсутствия подтверждённых тактико-технических характеристик.

Пресс-офицер движения «Ансар Аллах»:

Гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2» достигла своей цели.

К настоящему моменту в Израиле ракетную атаку на авиабазу Южного округа страны не комментируют. Оставляют без комментариев и заявления «Хизбаллы» об атаке на авиабазу «Хацор».

Для справки: на базе ВВС ЦАХАЛ «Неватим» размещаются сразу несколько авиационных эскадрилий, включая 116-ю эскадрилью истребителей F-16 и 131-ю военно-транспортную эскадрилью, оснащённую американскими Локхид C-130 «Геркулес».
13 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 17:23
    Тама где-то лоханка американская плавает , долбаните по ней.
    1. Звездочет Звание
      Звездочет
      +3
      Сегодня, 17:27
      Эта лохонка уже свалила на дальность видимого горизонта.
      1. Лимон Звание
        Лимон
        0
        Сегодня, 17:37
        Точно. Свалил авик от греха подальше.Хотелось бы конечно,чтоб хуситы продырявили какой-нибудь западный фрегат.
  2. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +4
    Сегодня, 17:33
    А что всё по авиабазам, пора и по овощебазам ударить! Нефиг сионистам брюкву жрать!
  3. Конрад1045 Звание
    Конрад1045
    -4
    Сегодня, 17:55
    Приводится её название – «Палестина-2». Ранее эта ракета описывалась как сверхзвуковая.
    Не нужно бросаться терминами, давая заголовок статью с термином гиперзвуковая. Далеко им до таких технологий.
  4. Vulpes Звание
    Vulpes
    -1
    Сегодня, 17:56
    Такая же гиперзвуковая как и Фау-2. Уже начинает раздражать этот цирк с окрещиванием любой баллистики в гиперзвуковое оружие. Гагарин видимо тоже полетел в космос на гиперзвуковой ракете.
    1. Комментарий был удален.
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 19:27
      Ну вообще-то да, если о скорости ракеты говорить.))
  5. Uprun Звание
    Uprun
    0
    Сегодня, 17:59
    Как всегда, ошибка перевода в наименовании ракеты...., ну да ладно, пусть будет так. Люди в тапках гиперзвук запускают, а полосатые его только испытывают.
  6. Murka Звание
    Murka
    0
    Сегодня, 18:09
    Нельзя ли по зданию Кнессета жахнуть во врем пленарного заседания .Вот это было бы очень болезненный удар по сионистским фашистам!
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      -1
      Сегодня, 18:42
      Цитата: Murka
      Нельзя ли по зданию Кнессета жахнуть во врем пленарного заседания .Вот это было бы очень болезненный удар по сионистским фашистам!

      Лучше Бене в спальню запулить, часа в 4 утра, когда самый крепкий сон. Заслужил.
      1. Ryaruav Звание
        Ryaruav
        -1
        Сегодня, 18:54
        а еще лучше по самому главному супостату
  7. Nexcom Звание
    Nexcom
    -1
    Сегодня, 18:45
    А чего, слабо какой-нибудь старенький гиперзвук воинам в халатах и шлёпанцах поставить? Ну пусть реально то хоть один авианосец утопят, не?
    А потом так же как Людвиг Аристархович - Аааа кто это им поставил то а ??? belay
    Надо так же и "зеркалить" всем этим западным "партнёрам", ну пора уже усечь что или они нас уничтожат или мы их. Не будет уже нормальных отношений.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 19:17
      Nexcom
      Сегодня, 18:45
      А чего, слабо какой-нибудь старенький гиперзвук воинам в халатах и шлёпанцах поставить? Ну пусть реально то хоть один авианосец утопят, не?

      hi По словам очевидцев, там на море тишь да гладь, да Божья благодать.
      Зашхерились супостаты, выковыривать надо с морских баз.
      У Понтыгона ( Фашингтон ) при слове хусит непроходящая икота и диарэя. angry