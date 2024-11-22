«Может воевать ещё довольно долго»: Британское издание подсчитало мобилизационный ресурс Украины

Западные страны считают, что Украина может воевать против России еще «довольно длительное время», учитывая ее мобилизационные ресурсы. Об этом пишет The Financial Times.На Западе подсчитали мобилизационные ресурсы Украины и пришли к выводу, что Украина способна вести боевые действия против российской армии. Согласно данным FT, на сегодняшний день Киев имеет 3,7 млн потенциальных призывников в возрасте от 25 до 60 лет. И это без учета молоди от 18 до 25.Общее количество мужчин призывного возраста на Украине составляет 11,1 млн человек, столько насчитали британцы. Из этого числа убираем 1,2 млн — это те, кто уже мобилизован или ушел на фронт добровольно. 2,9 млн мужчин проживают на «оккупированных» территориях, 1,3 млн сбежали за границу и воевать за Украину не намерены. 1,5 млн являются непригодными к военной службе, а 600 тысяч получили бронь от мобилизации.Таким образом, остается 3,7 млн мужчин, которых можно загнать в окопы и воевать еще довольно длительное время, считает британское издание. Правда, из этого количества примерно 900 тысяч ни в одном реестре не регистрировались, поэтому их как бы нет. Но и остальных вполне хватит. При этом о судьбе украинцев на Западе совершенно не думают, как и о будущем Украины.Несмотря на где-то бегающих по Украине 3,7 млн мужчин, ТЦК не в состоянии выполнить план мобилизации. Сейчас Киев намерен набрать до февраля 160 тысяч мобилизованных, чтобы замедлить наступление российской армии до инаугурации Трампа. Зеленский считает, что если ВСУ покажут себя способными воевать с ВС России и «побеждать», то новая администрация США поддержит Киев и окажет военную помощь.