«Может воевать ещё довольно долго»: Британское издание подсчитало мобилизационный ресурс Украины

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«Может воевать ещё довольно долго»: Британское издание подсчитало мобилизационный ресурс Украины

Западные страны считают, что Украина может воевать против России еще «довольно длительное время», учитывая ее мобилизационные ресурсы. Об этом пишет The Financial Times.

На Западе подсчитали мобилизационные ресурсы Украины и пришли к выводу, что Украина способна вести боевые действия против российской армии. Согласно данным FT, на сегодняшний день Киев имеет 3,7 млн потенциальных призывников в возрасте от 25 до 60 лет. И это без учета молоди от 18 до 25.



Общее количество мужчин призывного возраста на Украине составляет 11,1 млн человек, столько насчитали британцы. Из этого числа убираем 1,2 млн — это те, кто уже мобилизован или ушел на фронт добровольно. 2,9 млн мужчин проживают на «оккупированных» территориях, 1,3 млн сбежали за границу и воевать за Украину не намерены. 1,5 млн являются непригодными к военной службе, а 600 тысяч получили бронь от мобилизации.

Таким образом, остается 3,7 млн мужчин, которых можно загнать в окопы и воевать еще довольно длительное время, считает британское издание. Правда, из этого количества примерно 900 тысяч ни в одном реестре не регистрировались, поэтому их как бы нет. Но и остальных вполне хватит. При этом о судьбе украинцев на Западе совершенно не думают, как и о будущем Украины.

Несмотря на где-то бегающих по Украине 3,7 млн мужчин, ТЦК не в состоянии выполнить план мобилизации. Сейчас Киев намерен набрать до февраля 160 тысяч мобилизованных, чтобы замедлить наступление российской армии до инаугурации Трампа. Зеленский считает, что если ВСУ покажут себя способными воевать с ВС России и «побеждать», то новая администрация США поддержит Киев и окажет военную помощь.
30 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 17:43
    «Может воевать ещё довольно долго» —

    — "До последнего украинца!" ...
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +10
      Сегодня, 18:02
      Запад их считает по головам, как скот, который ещё можно на убой отправить. Все признаки стадного колониализма, даже колючая проволока по всему периметру.
      1. Ясная Звание
        Ясная
        0
        Сегодня, 18:30
        «Может воевать ещё довольно долго»: Британское издание

        Мобресурс, это еще не факт профессионально воевать. Если только через западные страны будете их обучать и вооружать,но тогда "Орешник" вам в лагеря подготовки.
  2. Николай Басалай Звание
    Николай Басалай
    +1
    Сегодня, 17:45
    Патриотизм уже не тот, ропщет народ на власть.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 18:32
      Цитата: Николай Басалай
      Патриотизм уже не тот, ропщет народ на власть.

      Да. Прыжков на майдане уже не видно. В Европе еще укробеженцы по пятницам что-то мурзятся в адрес России, но только за еду.
    2. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      +1
      Сегодня, 18:33
      Патриоты первые кончились.
  3. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин
    -1
    Сегодня, 17:48
    Лишь бы продержаться до инаугурации Трампа... Зачем? Трамп второй фронт откроет?
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 17:54
      Подарит победу на блюдечке с голубой каёмочкой. Просто так, от чистого сердца. Вот никому ничего никогда американцы не давали за просто так, не потребовав взамен в 10 раз больше, но может вот наконец оно случится?!
  4. Vulpes Звание
    Vulpes
    -1
    Сегодня, 17:54
    Ну тут они ничего неожидаеного не рассказали. И тем смешнее выглядит бредятина про исчерпание людских ресурсов у бандерья.
  5. tihonmarine Звание
    tihonmarine
    +2
    Сегодня, 18:01
    Согласно данным FT, на сегодняшний день Киев имеет 3,7 млн потенциальных призывников в возрасте от 25 до 60 лет. И это без учета молоди от 18 до 25.
    Любят на Западе, считать чужое "пушечное мясо". Оно не свое, его не жалко.
  6. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 18:02
    Общие потери всушников около 900 тысяч штыков...за три года войны.
    Значит если придерживаться этой статистики воевать укронацики могут ещё около 15 лет. what
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 18:39
      если придерживаться этой статистики воевать укронацики могут ещё около 15 лет.

      Не могут. Простое умножение тут вообще не канает.
  7. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 18:10
    Все труднее и труднее загонять в окопы чубатых.Аппетиты снизились от 1млн.до 160тыс.
  8. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 18:14
    Интересно - откуда взята цифра 3,7 млн. рыл? Если сейчас, на Украине, реально проживает около 20 - 22 млн. человек. Т. е. грубо говоря, каждый шестой на фронт? Где их взять? Очередная вариация из Лондона на тему - денег нет. но вы держитесь)))
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:17
    Да наглам то что, дело есть до каких то папуасов скакуасов... да хоть все пусть могилизируются, лишь бы нагадить России.
  10. Хибинский Пластун Звание
    Хибинский Пластун
    +2
    Сегодня, 18:17
    Да понятно- зачем столько? Такого количества обслуживающего персонала им не нужно. Тем более, что и землю, и недра они уже распределили. В первом ряду амеро-англы, гансы и лягушата тоже своими клювами влезть собираются.
    Демократия, в нынешнем виде, это американская блевотина которую они пытаются заставить вылизывать весь мир. Амбандерам оказана особая честь- подохнуть за право стать прислугой.
  11. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 18:18
    «Может воевать ещё довольно долго»: Британское издание подсчитало мобилизационный ресурс Украины

    До последнего украинца?
    Потери пин дос сии во время ВМВ составили около 420 тысяч и во время Вьетнамской около 60 тысяч. Это они считали огромным количеством. Причём вспыхивали бунты в америке из-за больших потерь во Вьетнаме.
    На окраине военные потери уже около миллиона военнослужащих.
    сколько америка или та же британия смогла бы воевать с таким уровнем потерь без народных бунтов и неповиновений?
    Там бы и президента давно подстрелили и весь госдепартамент гоняли бы по улицах в куринных перьях.
    А украинцев им не жалко.
    в конце концов они там не население "спасают" а захватывают ресурсы, почти бесплатно. lol
    1. Владимир-ТТТ Звание
      Владимир-ТТТ
      +1
      Сегодня, 19:15
      Цитата: К-50
      На окраине военные потери уже около миллиона военнослужащих.

      А наши сколько?
      Как говорят знающие люди, при таком формате - "позиционная война" - потери сторон соизмеримы.
      Соизмеримы - это одного порядка. То есть может быть разница - в два раза, может чуть больше.
      Цитата: К-50
      Там бы и президента давно подстрелили и весь госдепартамент гоняли бы по улицах в куринных перьях.

      Ничего близкого к этому не наблюдается. Кроме прошлогоднего марша Пригожина, и то, не против власти а против конкретных Шойгу и Герасимова.
  12. Uprun Звание
    Uprun
    +1
    Сегодня, 18:25
    Посчитали сколько в ЕС, конечно не сказав, сколько у них туалеты моет, отсюда и такая уверенность, походу скоро их из ЕС, особенного бритии и пшекии поголовно попрут.
  13. Александр Ра Звание
    Александр Ра
    +1
    Сегодня, 18:29
    Загадка – если уже годы Украина воюет с Россией исключительно благодаря «помощи» запада, то почему перемалывание только на Украине, а стимулятору войны никакого ответа, одни красные линии и предупреждения? На западе кровь сотен тысяч за годы, но до сих пор «партнеры». Великоукры это одна тема. Но на западе большая кровь наших людей. Что за толерантность?
  14. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    0
    Сегодня, 18:35
    Все так и есть.

    Поэтому наша концепция и стратегия войны с ВСУ должны формироваться на основе технического превосходство во всех видах вооружения.

    Начать можно с того, чтобы создать наконец-то тяжёлую БМП и пустить её в серию. Она должна иметь почти танковую защиту, с ДЗ и КАЗ, возможность установки противоминного трала, пушку максимум 30-мм, пока можно и 2А42 оставить, но позже ей нужна замена на более точную, переднемоторную компановку с аппарелью сзади, где должны ещё располагаться баки, как на М113. А вот плавать ей не надо.
  15. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 18:37
    «Может воевать ещё довольно долго»: Британское издание подсчитало мобилизационный ресурс Украины

    Какой любопытный вывод... belay Это какой же цинизм нужно культивировать в себе, чтобы рассуждать, как долго славяне смогут убивать славян...
    По данным на 1 октября 2024 года, численность населения Великобритании — 69 242 017 человек.

    А, интересно, каковы будут мобилизационные ресурсы GB, если среди ночи по территории ударить парой «Сарматов», или запустить десяток «Орешников», или задействовать «Посейдон»?
    Может быть, с исчезновением на земле «англов» у «саксов» пропадёт тяга к славянским «гладиаторским боям»?
  16. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 18:44
    Содержать миллионную вооруженную шайку уже не выгодно, основную сумму вбухали. Старую советскую технику и частично старую свою отправили в утиль. Надо подогнать одно к другому. Расчетная прибыль с откатами поделена. Ищут баланс, ведь во главе плана всем известные бухгалтера и ростовщики.
  17. Анатолий Шпалин Звание
    Анатолий Шпалин
    0
    Сегодня, 18:46
    ну правильно. функциональная экономика стране-торпеде не нужна. у неё функция только нанести РФ максимум возможного урона чужими руками и очистить оставшуюся территорию под раздел западыми корпорациям
  18. МВГ Звание
    МВГ
    0
    Сегодня, 18:47
    «Может воевать ещё довольно долго»: Британское издание подсчитало мобилизационный ресурс Украины

    смешно, не? Британия подсчитывает мобресурс Украины... "А скока еще там еще у деда собак для охоты осталось?" Циничные самки собаки...
  19. Ныробский Звание
    Ныробский
    +1
    Сегодня, 18:50
    Дожились скакуасы, заморские пастухи их уже как баранов считают и решают кого можно стричь, кого на бойню отправить, а кого на расплод оставить. А помнится на майдане щеневмерлики орали - "Помятай чужинец, тут господарь украинец".
    Всё, отпанувались шустрики.
  20. alexandreII Звание
    alexandreII
    0
    Сегодня, 18:58
    Вот сволочи пархатые, им чужие жизни ни почем, уничтожить надо англичан всех, чтобы на земле даже запаха их не осталось
  21. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    0
    Сегодня, 19:27
    Бриты всех пересчитают.
  22. hiller Звание
    hiller
    0
    Сегодня, 19:28
    Мелкобриттам верить? Эти твари любят считать чужое. Как и красть без стыда и совести. Вся история существования этой территории тому подтверждение. Бандерлоги для них только расходный бесплатный материал, который обеспечивает достижение мелкобриттовских целей.
  23. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 19:31
    Интересно, а как они считали? Вся беда в том, что пусть попробуют эту толку в 2,5 млн найти, одеть, вооружить и довести до места утилизации. Но украинцев должно порадоваться, как англо-саксы планируют утилизировать все мужское население Украины.