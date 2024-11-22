Показаны кадры нового удара ФАБ-1500 по позициям ВСУ в Курской области

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Показаны кадры нового удара ФАБ-1500 по позициям ВСУ в Курской области

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент нового удара ФАБ-1500 по пункту временной дислокации украинских оккупантов на Курском направлении.

На снятых при помощи беспилотника кадрах объективного контроля можно увидеть мощный взрыв, характерный для полуторатонных авиабомб. У находившихся на пораженной позиции украинских военнослужащих шансов выжить было крайне мало.






В настоящее время на Курском участке линии боевого соприкосновения отмечается относительное затишье. По линии Нижний Клин – Николаево-Дарьино продолжается наступление нашей армии. Нижний Клин пока еще за ВСУ, в селе Дарьино ВС РФ удалось уверенно закрепиться в западной части.

На восточном фасе Курского направления с нашей стороны продолжаются попытки расширить зону контроля в Плехово, при этом на данном участке украинские оккупанты используют большое количество иностранных наемников, которые традиционно являются приоритетной целью для атак ВС РФ. В Погребках, Орловке и окрестностях Макаровки продолжаются позиционные бои.

Всего за период времени с начала вторжения ВСУ в приграничный район Курской области противник потерял более 34690 военнослужащих, 215 танков и значительное количество другой военной техники, в том числе западного производства. Оккупанты выдавливаются из захваченного ВСУ курского приграничья. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.

11 комментариев
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  1. Uprun Звание
    Uprun
    -1
    Сегодня, 17:56
    Таки так себе новость, после вчера, Орешник прилетит, прорядит где надо, чтоб два раза не ходить. Да наше, а ви помните как тараканов в своей квартире морили, а соседи спрашивали о состоянии здоровья.....
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +7
    Сегодня, 17:59
    https://ok.ru/video/8199362120320

    Это, конечно, не ФАБ-1500, но тоже интересно.
    Охота на Козак-7 на Покровском направлении. Хлопцы уже решили, что оторвались от дрона на оптоволокне, но внезапно дорога повернула обратно, а дрон повел себя неспортивно и срезал дистанцию laughing , чем подвел черту земному пути хлопчиков.
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +2
      Сегодня, 18:11
      Хорошее качественное видео, понравилось. Только они не назад повернули, а налево, и дрон срезал угол. Оператор знал куда ведёт дорога, поэтому правильное решение принял. Получилось как в пятак заехал.
      1. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        +1
        Сегодня, 18:14
        Налево ходить грех, но кто не грешен, пусть бросит в меня камень smile
    2. Ясная Звание
      Ясная
      +2
      Сегодня, 18:14
      Цитата: Товарищ Берия
      https://ok.ru/video/8199362120320

      Это, конечно, не ФАБ-1500, но тоже интересно.
      Охота на Козак-7 на Покровском направлении. Хлопцы уже решили, что оторвались от дрона на оптоволокне, но внезапно дорога повернула обратно, а дрон повел себя неспортивно и срезал дистанцию laughing , чем подвел черту земному пути хлопчиков.

      Да. Без суеты и спешки, разобрали хлопчиков на атомы.
    3. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 18:27
      Как у вас там нынче, в клубе знатоков, тепло ли? хорошо кормят?
    4. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      0
      Сегодня, 19:04
      Всем дрон хорош, но скорости конечно не хватает.
  3. Лимон Звание
    Лимон
    +3
    Сегодня, 18:04
    Так их,на молекулы чубатых!! Ибо нефиг топтать нашу землю!
  4. wedmed5 Звание
    wedmed5
    +1
    Сегодня, 18:35
    Как бы больше на ОДАБ похоже.
  5. wladimirjankov Звание
    wladimirjankov
    +1
    Сегодня, 19:31
    Все эти единичные удары ФАБами, искандерами, кинжаламии т.д. мало что решают. Они болезненны,красивы смотрятся со стороны, но не более. Критично на базисную устойчивость обороны врага они как правило не влияют. Для нормального и эффективного ведения войны нужны массовое применение тех же ФАБов. Не по 1-4 штуки за один заход на опорный пункт, а сразу 50-100 шт. Подошли к опорному пункту в поселке, городе где засели нацисты, вызвали нашу авиацию Запустили по нему несколько десятков ФАБ с управляющими модулями, на удалении 40-60 км. Сравняли все и перемешали с землей. Добавили артогнем, если этого будет не достаточно. И можно после этого,заходить туда нашим штурмовым группам, зачищать пространство. Американцы так делают, евреи. Сначала сносят все, потом заходят. Почему мы так не делаем не понятно. Зачем нам надо обязательно штурмовать в лоб опорники, города с высотными постройками с засевшими там врагами?
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      0
      Сегодня, 19:48
      Критично на базисную устойчивость обороны врага они как правило не влияют.

      Критично то не влияют, но уменьшают поголовье врага. После таких ударов часто появляются видео с большим количеством трупов врага явно скошенных ударной волной. А так, эта война характеризуется малой плотностью бойцов с обеих сторон, слишком протяжённая линия фронта.