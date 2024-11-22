Показаны кадры нового удара ФАБ-1500 по позициям ВСУ в Курской области
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В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент нового удара ФАБ-1500 по пункту временной дислокации украинских оккупантов на Курском направлении.
На снятых при помощи беспилотника кадрах объективного контроля можно увидеть мощный взрыв, характерный для полуторатонных авиабомб. У находившихся на пораженной позиции украинских военнослужащих шансов выжить было крайне мало.
В настоящее время на Курском участке линии боевого соприкосновения отмечается относительное затишье. По линии Нижний Клин – Николаево-Дарьино продолжается наступление нашей армии. Нижний Клин пока еще за ВСУ, в селе Дарьино ВС РФ удалось уверенно закрепиться в западной части.
На восточном фасе Курского направления с нашей стороны продолжаются попытки расширить зону контроля в Плехово, при этом на данном участке украинские оккупанты используют большое количество иностранных наемников, которые традиционно являются приоритетной целью для атак ВС РФ. В Погребках, Орловке и окрестностях Макаровки продолжаются позиционные бои.
Всего за период времени с начала вторжения ВСУ в приграничный район Курской области противник потерял более 34690 военнослужащих, 215 танков и значительное количество другой военной техники, в том числе западного производства. Оккупанты выдавливаются из захваченного ВСУ курского приграничья. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.
Минобороны России
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