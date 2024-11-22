Над шестью регионами Украины замечены российские дроны-камикадзе «Герань-2»

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Над шестью регионами Украины замечены российские дроны-камикадзе «Герань-2»

Как сообщили в местной администрации, в Днепровском районе Днепропетровской области удары ВС России привели к повреждениям инфраструктуры. Местные паблики сообщают о нескольких взрывах и клубах дыма.

А украинские мониторинговые ресурсы сообщают, что над шестью регионами Украины были замечены российские дроны-камикадзе «Герань-2».

В частности, пишут об аппарате, летящем над Черниговской областью в северном направлении. Еще как минимум один заметили на западе Сумщине, другой – на Полтавщине. Кроме того, наблюдатели сообщают о российских БПЛА над Киевской, Черкасской и Кировоградской областями. Примечательно, что все упомянутые аппараты движутся в разных направлениях. Можно предположить, что немалая их часть осталась незамеченной.

Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх прокомментировал недавнюю серию ударов ВС России по военным, промышленным и энергетическим объектам региона.

Враг оказывает психологическое давление для того, чтобы принудить Украину к переговорам на неприемлемых для нас условиях

- заявил он.

Чиновник утверждает, что сегодня впервые российские военные применили дроны «Герань» (которые он называет «Шахедами») в кассетном исполнении.

Одним из основных результатов российских ударов по украинским регионам стали массовые плановые и внеплановые отключения электроэнергии по всей стране.

Стоит отметить, что беспилотники типа «Герань-2» зачастую являются не самостоятельным средством поражения, а составной частью комплексного российского ракетно-дронового удара. Украинские источники отмечают, что такие атаки состоят из нескольких волн. В первую входят БПЛА-«обманки», затем следуют «Герани», а заключительным «аккордом» становится ракетная атака.
10 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 17:52
    «Дроны "Герань", которые он называет "Шахедами"» —

    — Назовите их "Шахерезадами", они устроят вам "Тысячу и одну ночь" ...
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 18:03
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Дроны "Герань", которые он называет "Шахедами"» —

      — Назовите их "Шахерезадами", они устроят вам "Тысячу и одну ночь" ...

      Добивать надо! Без этого никак!
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 17:53
    Сегодня Герани "распоясались", работают начиная с 10:00 МСК. Что-то ожидается. Не зря наши заявили о закрытии некоего воздушного пространства на 23-24 ноября для "ракетных испытаний".
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +2
      Сегодня, 18:04
      С приятной тревогой жду. Надеюсь. Только бы болванки зарядить начинками надо, чтобы зря в холостую не летали. Пусть испытания с сюрпризами проходят.
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +2
        Сегодня, 18:17
        Цитата: Олеся Леся
        С приятной тревогой жду. Надеюсь. Только бы болванки зарядить начинками надо, чтобы зря в холостую не летали. Пусть испытания с сюрпризами проходят.

        Вот именно, все предупреждаем по 100 раз. Если уж запускать, то с начинкой.
  3. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 18:01
    Да и как самостоятельное средство поражения,,Герань,,очень даже ничего! ВВ 50кг.это не слабо.Что то предвидится...
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +1
      Сегодня, 18:11
      Сегодня в Сумах Герани атаковали какой-то секретный объект. Укры пишут, что боеголовки у них были "шрапнельні" и "і багато жертв".
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +1
        Сегодня, 18:19
        Цитата: Товарищ Берия
        Укры пишут, что боеголовки у них были "шрапнельні" и "і багато жертв".

        Жертв будет ровно столько, сколько скакало с факелами и речевками на майдане.
  4. bbb Звание
    bbb
    +1
    Сегодня, 18:11
    Надо Арешкиным обнулить подстанции 750.
  5. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин
    -3
    Сегодня, 18:24
    По цене 100 штук "Герань 2" равны одному "Байрактар ТБ2". Вес боевой нагрузки примерно одинаковый. А они посылают их на аналогичные задачи. Недавно появился видос сбития "Байрактар ТБ2" в Подмосковье. 5 млн долларов отправили в один конец.