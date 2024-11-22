Над шестью регионами Украины замечены российские дроны-камикадзе «Герань-2»
Как сообщили в местной администрации, в Днепровском районе Днепропетровской области удары ВС России привели к повреждениям инфраструктуры. Местные паблики сообщают о нескольких взрывах и клубах дыма.
А украинские мониторинговые ресурсы сообщают, что над шестью регионами Украины были замечены российские дроны-камикадзе «Герань-2».
В частности, пишут об аппарате, летящем над Черниговской областью в северном направлении. Еще как минимум один заметили на западе Сумщине, другой – на Полтавщине. Кроме того, наблюдатели сообщают о российских БПЛА над Киевской, Черкасской и Кировоградской областями. Примечательно, что все упомянутые аппараты движутся в разных направлениях. Можно предположить, что немалая их часть осталась незамеченной.
Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх прокомментировал недавнюю серию ударов ВС России по военным, промышленным и энергетическим объектам региона.
- заявил он.
Чиновник утверждает, что сегодня впервые российские военные применили дроны «Герань» (которые он называет «Шахедами») в кассетном исполнении.
Одним из основных результатов российских ударов по украинским регионам стали массовые плановые и внеплановые отключения электроэнергии по всей стране.
Стоит отметить, что беспилотники типа «Герань-2» зачастую являются не самостоятельным средством поражения, а составной частью комплексного российского ракетно-дронового удара. Украинские источники отмечают, что такие атаки состоят из нескольких волн. В первую входят БПЛА-«обманки», затем следуют «Герани», а заключительным «аккордом» становится ракетная атака.
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