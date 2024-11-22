Угроза заключается в близости к Днепру, возможности перерезания линий снабжения ВСУ, которые вытянуты с запада на восток, равнинной местности и почти отсутствии больших населенных пунктов, где можно долго удерживать оборону,

Запорожское направление является наиболее опасным для Украины, поскольку здесь самое близкое расстояние до Днепра. Об этом заявил командир третьей штурмовой бригады «Азов»* Андрей Билецкий**.Российские войска активизировались на Запорожском направлении, и это очень тревожит украинского националиста. Все дело в том, что здесь самое короткое расстояние до Днепра, штурмовые подразделения ВС России могут перерезать линии снабжения украинской армии. Кроме того, здесь равнинная местность без гор и крупных населенных пунктов, за которые можно зацепиться и держать оборону.- заявил Билецкий.На данный момент ВС России штурмуют Великую Новоселку, которую Билецкий** назвал «чрезвычайно важным» узлом обороны ВСУ на юге Украины. И никто не может гарантировать, что она будет удержана. Также не исключено, что в ближайшее время штурмы начнутся и западнее, в районах, где Днепр еще ближе.Сейчас ВСУ в авральном режиме пытаются зарыться в землю, выстраивая линии обороны на вероятных направлениях наступления ВС России, а также насытить оборону живой силой.«Азов»* - запрещенная в России террористическая группировка.Андрей Билецкий** - внесен в России в список террористов и экстремистов.