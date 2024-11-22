Главарь «Азова»: ВС России активизировались на Запорожском направлении, а это очень опасно для Украины
Запорожское направление является наиболее опасным для Украины, поскольку здесь самое близкое расстояние до Днепра. Об этом заявил командир третьей штурмовой бригады «Азов»* Андрей Билецкий**.
Российские войска активизировались на Запорожском направлении, и это очень тревожит украинского националиста. Все дело в том, что здесь самое короткое расстояние до Днепра, штурмовые подразделения ВС России могут перерезать линии снабжения украинской армии. Кроме того, здесь равнинная местность без гор и крупных населенных пунктов, за которые можно зацепиться и держать оборону.
- заявил Билецкий.
На данный момент ВС России штурмуют Великую Новоселку, которую Билецкий** назвал «чрезвычайно важным» узлом обороны ВСУ на юге Украины. И никто не может гарантировать, что она будет удержана. Также не исключено, что в ближайшее время штурмы начнутся и западнее, в районах, где Днепр еще ближе.
Сейчас ВСУ в авральном режиме пытаются зарыться в землю, выстраивая линии обороны на вероятных направлениях наступления ВС России, а также насытить оборону живой силой.
«Азов»* - запрещенная в России террористическая группировка.
Андрей Билецкий** - внесен в России в список террористов и экстремистов.
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