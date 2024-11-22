Главарь «Азова»: ВС России активизировались на Запорожском направлении, а это очень опасно для Украины

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Главарь «Азова»: ВС России активизировались на Запорожском направлении, а это очень опасно для Украины

Запорожское направление является наиболее опасным для Украины, поскольку здесь самое близкое расстояние до Днепра. Об этом заявил командир третьей штурмовой бригады «Азов»* Андрей Билецкий**.

Российские войска активизировались на Запорожском направлении, и это очень тревожит украинского националиста. Все дело в том, что здесь самое короткое расстояние до Днепра, штурмовые подразделения ВС России могут перерезать линии снабжения украинской армии. Кроме того, здесь равнинная местность без гор и крупных населенных пунктов, за которые можно зацепиться и держать оборону.



Угроза заключается в близости к Днепру, возможности перерезания линий снабжения ВСУ, которые вытянуты с запада на восток, равнинной местности и почти отсутствии больших населенных пунктов, где можно долго удерживать оборону,

- заявил Билецкий.

На данный момент ВС России штурмуют Великую Новоселку, которую Билецкий** назвал «чрезвычайно важным» узлом обороны ВСУ на юге Украины. И никто не может гарантировать, что она будет удержана. Также не исключено, что в ближайшее время штурмы начнутся и западнее, в районах, где Днепр еще ближе.

Сейчас ВСУ в авральном режиме пытаются зарыться в землю, выстраивая линии обороны на вероятных направлениях наступления ВС России, а также насытить оборону живой силой.

«Азов»* - запрещенная в России террористическая группировка.

Андрей Билецкий** - внесен в России в список террористов и экстремистов.
24 комментария
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  1. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 18:05
    Об этом заявил командир третьей штурмовой бригады «Азов»* Андрей Билецкий**.
    Интересно, всё ещё живой ?
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 18:08
      Цитата: carpenter
      Интересно, всё ещё живой ?

      Командир «Азова» Билецкий: ВС России активизировались на Запорожском направлении, а это очень опасно для Украины

      Давно известно, чем выше активизации Вооруженных Сил России, тем ниже активность бандеровцев.
    2. Ясная Звание
      Ясная
      +5
      Сегодня, 18:09
      Цитата: carpenter
      Об этом заявил командир третьей штурмовой бригады «Азов»* Андрей Билецкий**.
      Интересно, всё ещё живой ?

      Интересно, почему еще живой?
    3. убей фашиста Звание
      убей фашиста
      +1
      Сегодня, 18:19
      Конечно,живой. Он же не с ЛБС вещает, он как фюрер - из бункера. Думаю, что этот даже стреляться не станет, а сбежит в канаду и оттуда будет вещать о своих подвигах.
      1. Ясная Звание
        Ясная
        0
        Сегодня, 18:45
        Цитата: убей фашиста
        Конечно,живой. Он же не с ЛБС вещает, он как фюрер - из бункера. Думаю, что этот даже стреляться не станет, а сбежит в канаду и оттуда будет вещать о своих подвигах.

        Понятное дело. Но, у меня вопрос больше к нашим руководителям спецслужб.
    4. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      0
      Сегодня, 19:17
      Конечно живой ведь он же в Киеве находится! Впрочем как и многие другие украинские отцы командиры, а в окопах на 0 сидит рядовое быдло аля пушечное мясо, расходный человечиский материал.
    5. Арутюнян Арутюн Звание
      Арутюнян Арутюн
      0
      Сегодня, 19:30
      Все еще живы эти черти.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 18:07
    «Здесь равнинная местность без гор и крупных населенных пунктов, за которые можно зацепиться» —

    Цепляйтесь за Карпаты, а там видно будет ...
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 18:23
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Здесь равнинная местность без гор и крупных населенных пунктов, за которые можно зацепиться» —

      Цепляйтесь за Карпаты, а там видно будет ...

      Видно им оттуда будет только Румынию, Словакию и Австрию.
  3. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 18:18
    На Кураховском направлении ГрВ «Восток» освободила село Трудовое . Котелок в Елизаветовке все четче и четче вырисовывается.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      -1
      Сегодня, 18:25
      Цитата: Товарищ Берия
      На Кураховском направлении ГрВ «Восток» освободила село Трудовое . Котелок в Елизаветовке все четче и четче вырисовывается.

      Очевидно дадут возможность выйти. Котелки, при ограниченном колличестве сил и средств задерживают наступление.
  4. Uprun Звание
    Uprun
    +2
    Сегодня, 18:21
    Пока бандерлогам беспокоится не стоит, вот когда над администрацией Одессы будет флаг Победы, та ды - ой. Помним, верим, знаем, Трампуша не при делах.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 18:46
      Цитата: Uprun
      Пока бандерлогам беспокоится не стоит, вот когда над администрацией Одессы будет флаг Победы, та ды - ой. Помним, верим, знаем, Трампуша не при делах.

      Однозначно, от Черного моря укров нужно изолировать, иначе так и будут море поганить.
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 18:26
    Держу пари, что наши обетованные в пух и в прах разнесут западных обетованных! . .ибо месть за "святые 90-е" только начинается! Слава нашим обетованным! . . . fellow
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 18:47
      Цитата: андрей мартов
      Держу пари, что наши обетованные в пух и в прах разнесут западных обетованных! . .ибо месть за "святые 90-е" только начинается! Слава нашим обетованным! . . . fellow

      Андрей, я конечно "за" и плюсую, но кто такие - обетованные? request
  6. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +3
    Сегодня, 18:30
    Как то пофиг мнение командиров "Азова". Это твари подлежащие уничтожению, а не публикации их "мнений"
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +3
      Сегодня, 18:48
      Цитата: th.kuzmichev
      Как то пофиг мнение командиров "Азова". Это твари подлежащие уничтожению, а не публикации их "мнений"

      Верно. Противно читать,
      Билецкий заявил...
  7. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 18:42
    Билецкий давно уже должен лежать с дыркой в черепе...в какой нибудь яме.
    Его комментарии мало чего стоят.
  8. pexotinec Звание
    pexotinec
    +2
    Сегодня, 18:54
    Он живой потому что окопы заменил на пляжи Европы. Его хрен загонишь в окопы.
  9. Napayz Звание
    Napayz
    0
    Сегодня, 19:12
    ...ЗапорожскоЕ направлениЕ ...очень тревожит украинского националиста
    - пусть не чешет его.
  10. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    +1
    Сегодня, 19:13
    Вот тогда возможно и будет смысл ударить по пресловутым мостам. Похоже теперь и оружие подходящее появилось.
  11. Жужжу Звание
    Жужжу
    +1
    Сегодня, 19:14
    А что, еще "не уконтропупили упыря"? Жаль... Кстати что-то давно не видно и не слышно Яроша и второго ,жирного такого, в ж.пу раненого... Интересно где эти вояки?
  12. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    +2
    Сегодня, 19:20
    Запорожское направление является наиболее опасным для Украины, поскольку здесь самое близкое расстояние до Днепра.

    Территория Украины вообще очень опасное место. Турция, так-то, поспокойнее.
  13. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 19:42
    Российские войска активизировались на Запорожском направлении

    Ведь все признали (открыто), что ВСУ оттащили войска на Курск и участок фронта с их стороны оголен. Ну почему не наступать, просто не ударить? Активизировали