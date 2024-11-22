России удалось вернуть с украинской территории жителей Курской области, насильно вывезенных в ходе оккупации приграничных районов ВСУ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Всего в рамках переговорного процесса в Россию вернулись 46 человек, вывезенных украинскими вооруженными формированиями после нападения в августе этого года. Среди возвращенных 12 детей, в том числе один новорожденный, один до 3-х лет, а также инвалид-колясочник. Обмен произошел на границе с Белоруссией, всех россиян автобусами доставят на российскую территорию, где окажут всю необходимую помощь, в том числе психологическую.- написала Москалькова в своем ТГ-канале.Что получила Украина в рамках этого обмена, не сообщается, на украинских ресурсах тишина, никаких сведений нет.Вернуть российских граждан удалось в ходе очень сложных переговоров, но это не все российские граждане, угнанные украинскими боевиками на территорию Украины. Как ранее сообщалось, Зеленский намеревался пополнить мирными российскими гражданами так называемый «обменный фонд», чтобы потом вытаскивать из российского плена националистов.

Сегодня в Россию с Украины в результате переговорного процесса с украинской стороной вернулись 46 жителей Курской области.

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