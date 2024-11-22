Россия вернула домой жителей Курской области, насильно вывезенных ВСУ на Украину в ходе вторжения в российский регион

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Россия вернула домой жителей Курской области, насильно вывезенных ВСУ на Украину в ходе вторжения в российский регион

России удалось вернуть с украинской территории жителей Курской области, насильно вывезенных в ходе оккупации приграничных районов ВСУ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Всего в рамках переговорного процесса в Россию вернулись 46 человек, вывезенных украинскими вооруженными формированиями после нападения в августе этого года. Среди возвращенных 12 детей, в том числе один новорожденный, один до 3-х лет, а также инвалид-колясочник. Обмен произошел на границе с Белоруссией, всех россиян автобусами доставят на российскую территорию, где окажут всю необходимую помощь, в том числе психологическую.



Сегодня в Россию с Украины в результате переговорного процесса с украинской стороной вернулись 46 жителей Курской области.

- написала Москалькова в своем ТГ-канале.

Что получила Украина в рамках этого обмена, не сообщается, на украинских ресурсах тишина, никаких сведений нет.

Вернуть российских граждан удалось в ходе очень сложных переговоров, но это не все российские граждане, угнанные украинскими боевиками на территорию Украины. Как ранее сообщалось, Зеленский намеревался пополнить мирными российскими гражданами так называемый «обменный фонд», чтобы потом вытаскивать из российского плена националистов.

19 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    -7
    Сегодня, 19:04
    ...мирняк конечно надо защищать и возвращать - без вопросов. чисто любопытство - сколько нациков туда отдали? 3:1 ? Больше???
    1. BAI Звание
      BAI
      +4
      Сегодня, 19:12
      По фигу. Сколько надо, столько и гадо отдать
      1. Mitos Звание
        Mitos
        0
        Сегодня, 19:51
        Именно. Все равно сколько их отдали. 2ого шанса у них на фронте уже не будет если попадутся "живыми".
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Сегодня, 19:06
    А ведь многих мирных просто так расстреливали при передвижении и там не только нацики, но и наёмники зверствовали.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 19:08
      Это уже известно и было многими озвучено (военкоры, различные каналы информации, отпускники рассказывали).
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +3
      Сегодня, 19:25
      Точно. И после этого чубатых ещё и предупреждать будут,о прилете " Орешника". Может им ещё интернет голосование устроить,с выбором города , для нанесения удара?
      1. ANB Звание
        ANB
        0
        Сегодня, 19:38
        . Может им ещё интернет голосование устроить,с выбором города , для нанесения удара?

        Я понимаю, что это был сарказм, но ведь идея то хороша!!!
        Объяаляется несколько целей. И голосование платными sms. Можно за цель или против.
  3. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 19:07
    С возвращкнием ,куряне! Всего вам наилучшего!
  4. Alexej Звание
    Alexej
    +1
    Сегодня, 19:07
    После бури негодований, связанных с азовом, теперь, видимо, при пленении высокопоставленных военных и националистов, не разглашаются никакие детали.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 19:10
      ...получается нацики остаются козырной разменной картой. если надо наших возвращать. обычных свидомых чет там не сильно хотят забирать обратно.
      1. Alexej Звание
        Alexej
        +1
        Сегодня, 19:13
        В нациков денег много вбухано, их англичане науськивали, плюс они помогали российский бизнес выдавливать. А обычных свидомых можно пачками черпать отовсюду.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 19:14
          ...и вообще - свидомых вытащишь, а оне опять в плен готовы сдаться....
          laughing
          не ну если сзади нацики не пристрелят....
          1. Alexej Звание
            Alexej
            +1
            Сегодня, 19:16
            Цитата: Nexcom
            ...и вообще - свидомых вытащишь, а оне опять в плен готовы сдаться....

            Ога, после того как БК весь расстреляют.Повара...
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Сегодня, 19:16
              Именно так.

              да, короткий. знаю.
  5. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 19:10
    Как ранее сообщалось, Зеленский намеревался пополнить мирными российскими гражданами так называемый «обменный фонд», чтобы потом вытаскивать из российского плена националистов.
    Брать "мирняк" в заложники, да ещё никто и не стесняется об этом говорить...
    И после такого наша либерота, Запад, сами "анасзашо" спрашивают, зачем мы всё это в 22-м году начали? am

    Когда-нибудь, после смачных люлей, и наши либершлюхи язык прикусят, и Запад понятливым станет, и "насзашо" сразу протрезвеют - бывало такое уже в истории. Нам бы только, КАК ТОГДА, не забыть, ЗА ШО мы их...
    1. Владимир-ТТТ Звание
      Владимир-ТТТ
      0
      Сегодня, 19:23
      Цитата: Zoldat_A
      Когда-нибудь, после смачных люлей, и наши либершлюхи язык прикусят, и Запад понятливым станет, и "насзашо" сразу протрезвеют - бывало такое уже в истории. Нам бы только, КАК ТОГДА, не забыть, ЗА ШО мы их...

      Вы бы так не увлекались - Путин - либерал, о нам это в свое время озвучивал. И окружение его тоже никак не коммунистической направленности, как в том же Китае, на который мы стали часто ровняться, а все больше либеральной.
    2. Магнетар Звание
      Магнетар
      +1
      Сегодня, 19:33
      Брать "мирняк" в заложники, да ещё никто и не стесняется об этом говорить.

      Пропаганда работает в обе стороны. Уверен, в украинских и западных СМИ это подавалось как эвакуация доблестными всушниками, с риском для жизни, мирных жителей Курской области на территорию Украины, подальше от ужасов войны, по их многочисленным и горячим просьбам.
      Вспомните ситуацию с детьми. За это МУС влепил Темнейшему и Львовой-Беловой ордера на арест. На Западе этих детей называют похищенными, насильно разлучёнными с их семьями.
      1. Skif3216 Звание
        Skif3216
        0
        Сегодня, 19:47
        Детей постоянно передают обе стороны. Об этом факте сообщила российским государственным СМИ в четверг, 26 сентября, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
        "Сегодня по поручению президента России Владимира Путина воссоединяем группу детей, находившихся в России, с их родителями и другими родственниками, которые проживают в Украине. Это группа из восьми мальчиков в возрасте от 12 до 17 лет и одной девочки 17 лет, она жила у бабушки в Крыму, а захотела переехать к маме в Киев".По ее данным, всего с начала СВО с родственниками в Украине и в третьих странах воссоединились 80 украинских детей из 62 семей, а 13 детей из восьми семей воссоединились с родственниками в РФ.
  6. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 19:11
    Круто. Молодцы. А сколько еще осталось?
  7. Комментарий был удален.