Под контроль ВС РФ перешёл посёлок Копанки в Харьковской области

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Под контроль ВС РФ перешёл посёлок Копанки в Харьковской области

Российские войска добились нового успеха в Харьковской области. Речь идёт о продвижении на территориях, восточнее реки Оскол.
Поступают сообщения о том, что ВС РФ взяли под контроль очередной населённый пункт на этом направлении специальной военной операции. Речь идёт о селе Копанки.

Это село расположено в паре километров западнее границы Харьковской области с Луганской Народной Республикой. Оно расположено у автомобильной дороги между Райгородкой (ЛНР) и райцентром Боровая на Харьковщине.



После освобождения села Копанки и прилегающих территорий площадь контроль Вооружёнными силами России увеличена в Харьковской области ещё примерно на 4-5 квадратных километров. При этом важно то, что российские войска ближе подошли к Боровой. От Копанок до этого посёлка городского типа около 10 км по прямой.



Напомним, что Боровая крайне важна в том плане, что к западу от неё находится одна из переправ через Оскольское водохранилище, посредством которой противник пока имеет возможность осуществлять снабжение группировки к востоку от Оскола. Переправа неоднократно попадала под удары ВКС РФ, однако противник старается наводить переправы понтонного типа, чтобы сохранить контроль над участком дороги Р79.
1 комментарий
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  1. BAI Звание
    BAI
    -1
    Сегодня, 19:28
    Весь вопрос в том, будут ли существовать эти "населенные" пункты в дальнейшем. По дороге Луганск-Лисичанск 3 населенных пункта подряд: д. Желобок - пгт Новотошевское- д. Орехово. Ни одного не поврежденного здания, НИ ОДНОГО ЖИТЕЛЯ. Поперек желобка окопы проходят.
    Новотошевское: