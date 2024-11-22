Киев намерен запросить у США поставку современных систем ПВО, способных перехватывать российские баллистические ракеты
12
На фоне обещаний Байдена передать Украине военную помощь до инаугурации Трампа аппетиты Киева только возрастают. Как пишут украинские медиа, Зеленский намерен просить у западных партнеров системы ПВО, способные перехватывать российские баллистические ракеты.
Как утверждает информированный источник, Киев хочет получить от западных спонсоров противоракетные системы, способные сбивать баллистические ракеты, запускаемые Россией. На сегодняшний день у Украины таких систем нет, но есть у американцев. Речь идет о модернизированных комплексах ПВО Patriot, а также системах Aegis.
У Украины нет средств, способных сбивать межконтинентальные ракеты, но они есть у американцев. Украина обратится в США для передачи таких вооружений,
- заявил источник.
Такая же информация имеется и у западных медиа, по информации американского издания Bloomberg, Зеленский положил глаз на системы ПРО THAAD, которые США применяют для перехвата баллистических ракет. Однако Пентагон имеет ограниченный запас этих комплексов, поэтому Киев вряд ли их получит. Тем более при существующей угрозе уничтожения.
На данный момент Киев ожидает прибытия западных специалистов, которые могли бы определить по обломкам тип примененной Россией ракеты. После ее идентификации и будет сформирован запрос на предоставление систем ПВО.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация