Киев намерен запросить у США поставку современных систем ПВО, способных перехватывать российские баллистические ракеты

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Киев намерен запросить у США поставку современных систем ПВО, способных перехватывать российские баллистические ракеты

На фоне обещаний Байдена передать Украине военную помощь до инаугурации Трампа аппетиты Киева только возрастают. Как пишут украинские медиа, Зеленский намерен просить у западных партнеров системы ПВО, способные перехватывать российские баллистические ракеты.

Как утверждает информированный источник, Киев хочет получить от западных спонсоров противоракетные системы, способные сбивать баллистические ракеты, запускаемые Россией. На сегодняшний день у Украины таких систем нет, но есть у американцев. Речь идет о модернизированных комплексах ПВО Patriot, а также системах Aegis.



У Украины нет средств, способных сбивать межконтинентальные ракеты, но они есть у американцев. Украина обратится в США для передачи таких вооружений,

- заявил источник.

Такая же информация имеется и у западных медиа, по информации американского издания Bloomberg, Зеленский положил глаз на системы ПРО THAAD, которые США применяют для перехвата баллистических ракет. Однако Пентагон имеет ограниченный запас этих комплексов, поэтому Киев вряд ли их получит. Тем более при существующей угрозе уничтожения.

На данный момент Киев ожидает прибытия западных специалистов, которые могли бы определить по обломкам тип примененной Россией ракеты. После ее идентификации и будет сформирован запрос на предоставление систем ПВО.
12 комментариев
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  1. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 19:31
    Малый не д.у.р.а.к , но и д.у.р.а.к немалый. Кто ж тебе систему ПРО THAAD доверит? laughing

    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      0
      Сегодня, 19:38
      Западу самому интересно проверить свои системы в действии . Поэтому возможность такой поставки есть . Это же не часто удается узнать как их системы работают на настоящей войне . И если надо доработать . Такую возможность американцы думаю не упустят .
      1. Tagan Звание
        Tagan
        0
        Сегодня, 19:49
        Западу самому интересно проверить свои системы в действии

        И хочется и колется. Риски большие.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 19:50
        Цитата: Кузнец 55
        Западу самому интересно проверить свои системы в действии . Поэтому возможность такой поставки есть . Это же не часто удается узнать как их системы работают на настоящей войне . И если надо доработать . Такую возможность американцы думаю не упустят .

        Во-первых, мало таких систем. Во-вторых, априори они пока не способны перехватывать ракеты, подобные "Орешнику". То есть, уже сразу ясно, что они требуют доработки.
        Учитывая известную на данный момент информацию (а она крайне скудна), можно предположить, что на маршевых отрезках настильных траекторий (на высотах 85 — 110 км) до момента разведения боевых блоков ракету «Орешник» способен обнаружить на удалении порядка 700 — 1300 км только многофункциональный радар AN/TPY-2 TMD-GBR противоракетного комплекса THAAD. После завязки трассы может быть выдано целеуказание системам наведения перехватчиков KV. Тем не менее, ожидать успешного перехвата не стоит, так как в ступени разведения боевых блоков «Орешника» имеются ещё инфракрасные ловушки и аэрозоли, способные противодействовать устойчивому захвату «Орешника» инфракрасными ГСН противоракет KV THAAD. Более того, после снижения на высоты менее 80 — 70 км экзоатмосферные перехватчики THAAD уже не смогут эффективно функционировать ввиду высокого аэродинамического сопротивления.
  2. Старый_войн Звание
    Старый_войн
    +1
    Сегодня, 19:34
    Так и атомную бомбу попросят winked

    Шажочками идут в этом направлении. Конечно не дадут, но требовать точно будут.
  3. BAI Звание
    BAI
    -1
    Сегодня, 19:36
    Киев получит любое оружие, которое подлежит у поставщиков утилизации. Зачем тратить деньги на утилизацию, когда можно отдать Киеву?
    Проблема - ядерное оружие тоже подлежит утилизации (рано или поздно).
  4. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    +3
    Сегодня, 19:41
    Орешник был испытанием новой системы в боевых условиях.
    THAAD никогда не проверялся в боевых условиях.
    Как проверку, было бы интересно испытать THAAD против БРСД Орешник recourse
    Разделяющиеся БЧ... ложные цели - перехватит или нет?
    Для этого THAAD и разрабатывали, но одно дело полигон, другое - война
    1. D16 Звание
      D16
      0
      Сегодня, 19:52
      ТХААД уже занят защитой еврейской жены.
  5. dmitryaves Звание
    dmitryaves
    +1
    Сегодня, 19:45
    А еще говорят, чтт там спецы остались... Нет ПРО на 10 махов
  6. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 19:48
    просить у западных партнеров системы ПВО, способные перехватывать российские баллистические ракеты

    Он старика Деменция чё - реально за Хаттабыча держит? Откуда у матрасников такие системы-то?
  7. Тополь Звание
    Тополь
    0
    Сегодня, 19:48
    Мне думается, маловероятно, что наши и далее будут применять Орешник по окраине. Скорее всего, это был намёк "партнёрам", что в следующий раз прилетит к ним, если продолжатся удары западных ракет по нашей территории. Так что, никто xoxлам ничего не даст, им самим теперь очень нужно.
  8. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 19:50
    Кошерное семейство прикинет кое что к носу и, если баланс сойдется, поставят в рамках расходов и доходов любую вундервафлю своему братану.