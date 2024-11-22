Украинские ресурсы со ссылкой на источники в Генштабе своей страны утверждают, что ВСУ в настоящее время все еще удерживают около 800 квадратных километров территории Курской области. При этом, как заявляется, максимально украинские формирования удерживали более 1300 квадратных километров территории приграничного района Курской области.Однако украинские военно-мониторинговые паблики дают значительно более скромную оценку масштабов контроля ВСУ в курском приграничье. По их данным, украинская армия в настоящее время контролирует не более 560 квадратных километров.Пресса Украины сетует, что российская армия сейчас контролирует в 138 раз больше территории, которую Киев считает своей, чем ВСУ контролирует в Курской области. Кроме того, отмечается, что ВС РФ продолжают ежедневно продвигаться на ряде участков линии боевого соприкосновения. Наибольшее ежедневное продвижение российских войск наблюдается в районе города Курахово, падение украинской обороны которого, скорее всего, произойдет уже в ближайшее время.Ранее сообщалось, что на территорию России в результате переговоров удалось вернуть 46 жителей Курской области, которые в августе текущего года были вывезены украинскими оккупантами в качестве заложников на Украину.

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