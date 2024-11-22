Украинский Генштаб утверждает, что ВСУ удерживают около 800 кв км в Курской области

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Украинский Генштаб утверждает, что ВСУ удерживают около 800 кв км в Курской области

Украинские ресурсы со ссылкой на источники в Генштабе своей страны утверждают, что ВСУ в настоящее время все еще удерживают около 800 квадратных километров территории Курской области. При этом, как заявляется, максимально украинские формирования удерживали более 1300 квадратных километров территории приграничного района Курской области.

Однако украинские военно-мониторинговые паблики дают значительно более скромную оценку масштабов контроля ВСУ в курском приграничье. По их данным, украинская армия в настоящее время контролирует не более 560 квадратных километров.



Пресса Украины сетует, что российская армия сейчас контролирует в 138 раз больше территории, которую Киев считает своей, чем ВСУ контролирует в Курской области. Кроме того, отмечается, что ВС РФ продолжают ежедневно продвигаться на ряде участков линии боевого соприкосновения. Наибольшее ежедневное продвижение российских войск наблюдается в районе города Курахово, падение украинской обороны которого, скорее всего, произойдет уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что на территорию России в результате переговоров удалось вернуть 46 жителей Курской области, которые в августе текущего года были вывезены украинскими оккупантами в качестве заложников на Украину.
18 комментариев
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  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +4
    Сегодня, 21:20
    Пресса Украины сетует, что российская армия сейчас контролирует в 138 раз больше территории, которую Киев считает своей, чем ВСУ контролирует в Курской области.
    Что, для "поторговаться" не хватает?
    Так я "прессу Украины" успокою - торгов-обменов не будет!
    Вернём себе всю свою землю - и "историческую", и ту, которую это недоразумение, называемое "Украина", считает своей.

    А "прессу Украины" - на хозработы. Копайте могилы! Можно братские...
    1. krot Звание
      krot
      0
      Сегодня, 22:34
      хох лы действительно думают, что удержание наших земель это у них козырь...))) Наивные..
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 22:40
      Цитата: Zoldat_A
      Вернём себе всю свою землю - и "историческую", и ту, которую это недоразумение, называемое "Украина", считает своей.

      Самое большое недоразумение, это появление на территории России и Малой России, непонятного объединения - Украина. Ну не было её в 1654 году, не БЫЛО !!!
  2. частное лицо Звание
    частное лицо
    +1
    Сегодня, 21:21
    Однако украинские военно-мониторинговые паблики дают значительно более скромную оценку масштабов контроля ВСУ в курском приграничье. По их данным, украинская армия в настоящее время контролирует не более 560 квадратных километров.

    Наше МО РФ изначально информировало нас о захвате 120 кв. километрах. И кому верить ведь уже скоро 4 месяца как не можем выгнать всук.
    1. al3x Звание
      al3x
      -3
      Сегодня, 21:29
      Можно среднее арифметическое посчитать ещё, как вариант
    2. ZVOнарь Звание
      ZVOнарь
      +1
      Сегодня, 21:47
      Подожди, мы не только выгоняем - 34 тыс. всук уже кормят червей
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        -1
        Сегодня, 21:55
        мы не только выгоняем - 34 тыс. всук уже кормят червей

        Ну что по тихонько но всё же выгоняем это да но более 34тысяч потери всук как то не верится это население двух таких районов в котором я проживаю.5-6 тысяч это больше смахивает на правду в свете того соотношения наших и потерь всук 1:5 озвученных нашим главкомом.
    3. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +1
      Сегодня, 21:57
      Помимо вопроса о том, кому верить (а на войне всегда лгут обе стороны) есть и момент отсутствия сплошной линии фронта, занятой войсками. Т.е. мы имеем неизвестный массив территории в серой зоне, который может приписать себе любая сторона.
    4. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      -1
      Сегодня, 22:14
      Цитата: частное лицо
      И кому верить
      судя по карте не более 120 км
    5. fsvlad Звание
      fsvlad
      +1
      Сегодня, 22:28
      "Масштабы контроля" не имеют значения, важен сам факт. Зашли и удерживают. А кто-то всерьез рассуждает о безоговорочной капитуляции и выходе на польскую границу..
    6. Комментарий был удален.
    7. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 22:49
      Цитата: частное лицо
      И кому верить ведь уже скоро 4 месяца как не можем выгнать всук.

      Всё правильно делается, напряжёшься, пупок надорвёшь. Нужно делать всё методично и верно.

      Если нет выгоды, не двигайся; если не можешь приобрести, не пускай в ход войска; если нет опасности, не воюй. Государь не должен поднимать оружие из-за своего гнева; полководец не должен вступать в бой из-за своей злобы. Двигаются тогда, когда это соответствует выгоде; если это не соответствует выгоде, остаются на месте.
      ( Сунь-цзы )
  3. bambr731 Звание
    bambr731
    +2
    Сегодня, 21:21
    Украинские ресурсы со ссылкой на источники в Генштабе своей страны утверждают, что ВСУ в настоящее время все еще удерживают около 800 квадратных километров территории Курской области.

    Источник так себе
  4. п-к Звание
    п-к
    0
    Сегодня, 21:48
    Всушники склонны к преувеличениям.
  5. Игорь Белобров Звание
    Игорь Белобров
    +1
    Сегодня, 21:50
    Ради 560 кв.км., пусть даже 800 потерять больше 30 000 чел, больше 200 танков... Дорогая цена. И это не считая потерь на других направлениях. А наркот по прежнему считает, что потери всего 30000 человек?
    1. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Сегодня, 22:33
      Цитата: Игорь Белобров
      Ради 560 кв.км., пусть даже 800 потерять больше 30 000 чел, больше 200 танков... Дорогая цена. И это не считая потерь на других направлениях. А наркот по прежнему считает, что потери всего 30000 человек?

      Позиционная война а-ля Первая Мировая Империалистическая. Куснули побольше- получили ответ и огрызаясь на прежние позиции вернулись, копить силы.
    2. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      0
      Сегодня, 22:47
      Цитата: Игорь Белобров
      Ради 560 кв.км., пусть даже 800 потерять больше 30 000 чел, больше 200 танков... Дорогая цена. И это не считая потерь на других направлениях. А наркот по прежнему считает, что потери всего 30000 человек?

      Играет значение соотношение потерь...
      О наших - только слухи.
  6. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 21:58
    Украинский Генштаб утверждает, что ВСУ удерживают около 800 кв км в Курской области

    Халва!
  7. AS552000
    AS552000
    0
    Сегодня, 22:32
    Примерно 350 дохлых рыл за квадратный километр. Каждое рыло даёт углеродный след в 60 кило карбона в год. Итого 2,1 тонны карбона с квадратного километра не будет выделяться в год в атмосферу. Имбицильная девочка Грета будет очень рада, если узнает.