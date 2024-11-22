«Запас таких изделий имеется»: президент сообщил о готовности продолжать испытания БРСД «Орешник» в боевых условиях

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«Запас таких изделий имеется»: президент сообщил о готовности продолжать испытания БРСД «Орешник» в боевых условиях

Президент России собрал совещание с главой Минобороны, высшим руководителями Военно-промышленной комиссии, разработчиками новейших вооружений. При этом совещание посвящено первому испытанию в боевых условиях баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Напомним, что накануне ранним утром ВС РФ нанесли удар этим гиперзвуковым ракетным комплексом по промышленным мощностям завода «Южмаш» в Днепропетровске.

Верховный главнокомандующий поздравил участников совещания с успешным испытанием «Орешника», отметив, что испытания таких ракет продолжатся, в том числе и в боевых условиях – применительно к возникающим угрозам безопасности.



Глава государства поблагодарил разработчиков «Орешника», отметив, что он создавался на современных технологических принципах.
Владимир Путин:

Так или иначе ряд вооружений вышел из идей и наработок советского периода, однако эта система не является модернизацией старых советских систем, а стала результатом работы специалистов России, уже нового времени.

По словам Владимира Путина, запас готовых к применению таких изделий, как «Орешник», у России имеется. Президент отметил, что решение о серийном производстве таких баллистических ракет принято.

Это своеобразный ответ представителям киевского режима, которые сегодня объявили, что применялся якобы и не «Орешник» вовсе, а то ли «Кедр», то ли «Рубеж» и что «таких ракет у России было всего две и одну израсходовали». В своё время в Киеве аналогично говорили и про другое российское вооружение.

Также президент сообщил о том, что у России появляется целая линейка ракет средней и меньшей дальности и «Орешник» является составной частью этой линейки. Глава государства подчеркнул, что это оружие не является стратегическим, равно как и не является оружием массового поражения, но им будут вооружены именно РВСН.

72 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 20:06
    Это очень хорошо, что он есть. Еще одна причина, почему начали в 2022, а не в 2014.
    На счет того, что "конфликт приобрел элементы глобальности" ответ когда будет?
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      -3
      Сегодня, 20:13
      Цитата: BAI
      На счет того, что "конфликт приобрел элементы глобальности" ответ когда будет

      Вы куда-то торопитесь?
      Вообще, многие комменаторы напоминают мне молодого бычка из анекдота, который рвался побыстрее вон к той коровке, или вон к той – неважно, главное, что бы побыстрее.
      1. BAI Звание
        BAI
        0
        Сегодня, 20:27
        Вы куда-то торопитесь?

        Да, тороплюсь. НАТО надо вразумить обычным оружием, пока они Украине ядерное не подогнали.
        И тут я вижу НАТОвский принцип вареной лягушки - отдать ракеты РВСН. Если РВСН принимает участие в конфликте с не ядерным оружием, почему бы им не принять участие с ядерным?
        1. krot Звание
          krot
          +3
          Сегодня, 20:47
          На западе некоторые лица говорят, что мы пытаемся напугать их, манипулировать их решениями ...
          Ну блин да!!!! Для чего же еще мы ипытания проводим по Юж Машу и без боевых частей??? Если бы мы не хотели медийного эффекта и их смены решений, то и Путин бы не выступал с заявлением! Они масло назвали маслом..))
          Но только до них не дошло, что дальше не будет медийности и предупреждений..
          И переживать им стоит..
        2. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          0
          Сегодня, 20:52
          Цитата: BAI
          НАТО надо вразумить обычным оружием, пока они Украине ядерное не подогнали

          Вразумить каким способом?
        3. северный кавказ Звание
          северный кавказ
          0
          Сегодня, 21:06
          Если РВСН принимает участие в конфликте с не ядерным оружием, почему бы им не принять участие с ядерным?
          А может не надо бежать впереди паровоза? Задавит!
      2. gsev Звание
        gsev
        0
        Сегодня, 21:04
        Цитата: nik-mazur
        Вы куда-то торопитесь?

        Бить по Украине надо как можно раньше и как можно массированиее. Нет смысл держать боеприпасы про запас.Чем раньше мы нанесем удар, тем раньше уничтожим противника или его вооружение. Мертвые уже никого не смогут убить.
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          0
          Сегодня, 21:46
          Цитата: gsev
          Бить по Украине надо как можно раньше и как можно массированиее

          А мы что делаем? Вам кажется, что начали недостаточно рано или недостаточно массированно?
          1. gsev Звание
            gsev
            -1
            Сегодня, 21:51
            Мне кажется, что Путин недостаточно ресурсов дал Стрелкову в 2014 году, а в 2022 году Герасимову. Если бы Россия передала беспилотники, которые Путин продал в Бирму убивать китайских спецназовцев, Стрелкову то город Славянск Стрелков бы удержал в 2014 году. Да и китайцы бы не держали на нас зла за то, что мы поставляли оружие врагам КНР во время их СВО в Бирме.
            1. nik-mazur Звание
              nik-mazur
              0
              Сегодня, 21:56
              Цитата: gsev
              город Славянск Стрелков бы удержал в 2014 году

              Или не удержал. И что бы изменилось, если бы удержал? Ну, было бы в ДНР на один город больше и только.
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      -6
      Сегодня, 20:16
      Это очень хорошо, что он есть. Еще одна причина, почему начали в 2022, а не в 2014.

      А вот чисто гипотетически можно предположить что сии ракеты нам для испытания подогнали корейские друзья? Ещё раз повторюсь чисто гипотетически для поддержания дискуссии.
      1. BAI Звание
        BAI
        +3
        Сегодня, 20:22
        Нет нельзя. Это на порядок превосходит разработки КНДР
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          +1
          Сегодня, 21:16
          Это на порядок превосходит разработки КНДР

          Но ведь КНДР заявляли о изобретении ракет но не использовали их по назначению. А тут чем не повод? Вы знакомы с разработками корейцев ? А БПЛА " Герань" то же ведь удивительно похож на иранский "Шахид". Я лично не против что бы и нам кто то передавал свои разработки для испытаний в б/д по всукам.
    3. Авиатор_ Звание
      Авиатор_
      +8
      Сегодня, 20:19
      Еще одна причина, почему начали в 2022, а не в 2014.
      В 2014 даже своей платёжной системы не имели, "Мир" появился позже.
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 21:34
      BAI
      Сегодня, 20:06
      Это очень хорошо, что он есть. Еще одна причина, почему начали в 2022, а не в 2014.
      На счет того, что "конфликт приобрел элементы глобальности" ответ когда будет?

      hi Весь цымес, - Мировой экономический кризис, сэр!
      Ежели по- нашему народному рабоче-крестьянскому языку без политики, то после решал горбатого и матрасника в 1988 РСМД ракеты уничтожались, в РФ, по-моему, до 2013 г.
      Действие Договора продолжалось до 2019 г., когда стреляное Ухо ( тогда ещё не стреляное) объявил о выходе пингвинии из Договора.
      Считай, старт на работы был после 2019 г., а более форсажно начали с моментов СВО, планируя создать к применению к концу 20-х годов, но удалось в 2023 испытать и доработать, результат 2024 г. налицо.
      Доклад окончил. soldier
  2. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 20:12
    Таким большим полигоном грех не пользоваться.
  3. Shkilet Звание
    Shkilet
    -9
    Сегодня, 20:15
    Неплохо конечно, но бье́м опять же перепрошитых, а их хозяева только ухмыляются. Нам даже не показали фото до и после применения Орешника . Ждём-с ударов по Берлину, Лондону, Парижу для начала.
    1. AVA77 Звание
      AVA77
      0
      Сегодня, 20:37
      На западе своих фотографов завались, пущай сами фоткают и в развалинах обломки колупают. wassat
      У них доступ на объект и свобода слова, вот с них фотографии и спрашивайте.
    2. Oleg Fedechkin
      Oleg Fedechkin
      +2
      Сегодня, 20:46
      Поедь сфотографируй, Вам никто не мешает.
    3. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      0
      Сегодня, 21:06
      Ждём-с ударов по Берлину, Лондону, Парижу для начала.

      Вам третью мировую неймется начать. Пока Украина на повестке дня, в том числе плотины и мосты на Днепре, которые пока стоят.
      1. kventinasd Звание
        kventinasd
        -4
        Сегодня, 21:16
        Цитата: Алексей Лантух
        Вам третью мировую неймется начать.

        А она разве не идёт? Запад сам её начал, разрешив удары вглубь России. Вот пусть теперь не жалуются, если по одному из пяти заводов MBDA в мелкобритании что-то прилетит.
        1. Irokez Звание
          Irokez
          +2
          Сегодня, 21:48
          Зачем всё в кучу мешать. Военная Операция с не НАТОвской страной - это не война с НАТОвской, а потом и всем НАТО. Зачем сгущать краски и стремиться весь мир в труху вогнать.
          3-я мировая идёт, но не в военной фазе, а в другой сфере экономической, политической, идеологической, психологической, но не военной которая решает всё и даже начало эпохи "Безумного Макса".
          1. kventinasd Звание
            kventinasd
            0
            Сегодня, 21:53
            Цитата: Irokez
            Зачем всё в кучу мешать. Военная Операция с не НАТОвской страной - это не война с НАТОвской, а потом и всем НАТО.

            Доктрину новую читайте. Это война и не мы её начали.
            Вопрос в том, кто сдюжит, но позволять стелять врагу Штормами и Атакамсами вглубь России нам уже не позволительно.
            1. Irokez Звание
              Irokez
              0
              Сегодня, 21:56
              То есть Вы хотите 3-ю мировую в военной фазе уже начать?
              1. kventinasd Звание
                kventinasd
                -1
                Сегодня, 22:00
                Цитата: Irokez
                То есть Вы хотите 3-ю мировую в военной фазе уже начать?

                А вы предлагаете дальше обтекать?
                1. Irokez Звание
                  Irokez
                  0
                  Сегодня, 22:13
                  На данный момент никто не обтекает, идёт противостояние с взаимными ударами по всем направлениям. А утопнуть легко, но я пока не готов как Вы (ещё не время).
        2. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          +1
          Сегодня, 21:50
          Цитата: kventinasd
          пусть теперь не жалуются, если по одному из пяти заводов MBDA в мелкобритании что-то прилетит

          А бритиша в ответ скажут, что бы мы не жаловались, если прилетит по НПО Энергомаш в Химках.
          И что дальше?
          1. kventinasd Звание
            kventinasd
            0
            Сегодня, 21:58
            Цитата: nik-mazur
            И что дальше?

            Бриташки со своей ржавой армией не в том положении, чтобы нам чем то угрожать. Если всё нато впишется(что сомнительно), то у нас будут проблемы, но у них тоже будет их не меньше.
            1. nik-mazur Звание
              nik-mazur
              0
              Сегодня, 21:59
              Цитата: kventinasd
              Если всё нато впишется(что сомнительно), то у нас будут проблемы.
              Но у них тоже будет их не меньше

              Чёта не вижу, как НАТОвские проблемы уменьшат количество наших. Скорее, наоборот.
              1. kventinasd Звание
                kventinasd
                0
                Сегодня, 22:10
                Цитата: nik-mazur
                как НАТОвские проблемы уменьшат количество наших.

                Проблемы будут у всего мира.
                Скорее, наоборот.

                Наоборот не будет, потому что подыхать за страну во главе с наркоманом, на западе не хотят. За свои ценности и гегемонию, возможно они пойдут вабанк, но не за подыхающую украину.
                1. nik-mazur Звание
                  nik-mazur
                  0
                  Сегодня, 22:25
                  Цитата: kventinasd
                  Проблемы будут у всего мира

                  И как это уменьшит количество наших проблем?

                  Цитата: kventinasd
                  За свои ценности и гегемонию, возможно они пойдут вабанк

                  Вот именно. И если вдарить по английским заводам, то дело окончательно перестанет быть только российско-украинским, а перейдёт в разряд очень личных, не так ли?
  4. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 20:17
    По словам Владимира Путина, запас готовых к применению таких изделий, как «Орешник», у России имеется.

    Ну вот, опять зрада. А как бы хотелось Зе и К* изобразить ситуацию с прилётом одной-единственной экспериментальной ракеты! lol
  5. Heda Звание
    Heda
    -10
    Сегодня, 20:17
    До сих пор не могу понять, что конкретно эта ракета может дать России и ее ВС?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 20:27
      Цитата: Heda
      До сих пор не могу понять, что конкретно эта ракета может дать России и ее ВС?

      А вот большие дяди, отдавшие команду временно закрыть посольства стран НАТО ( и не только НАТО) в Киеве 20 ноября, быстро всё поняли.
      1. Heda Звание
        Heda
        -6
        Сегодня, 20:30
        А вот большие дяди, отдавшие команду временно закрыть посольства стран НАТО в Киеве 20 ноября, быстро всё поняли.

        Ну так я не большой дядя и до меня медленнее доходит.
        Поясните, если имеете такую возможность.
      2. северный кавказ Звание
        северный кавказ
        +1
        Сегодня, 21:11
        Большие иностранные дяди знали заранее время прилёта. В телеге эта новость была до прилёта. Я ещё не поверил когда читал. Оказалось правда!
    2. Андрей Николаев_4 Звание
      Андрей Николаев_4
      +1
      Сегодня, 20:41
      Если эта ракета реально неперехватыаемая ,то одна-две-три ракеты (в зависимости от размеров цели) и военный или промышленный обьект противника гарантированно уничтожается,причем в любой точке Европы—и это еще в безъядерном исполнении
      1. ugol2 Звание
        ugol2
        0
        Сегодня, 21:44
        Именно что в зависимости от размера цели.
        Это же не КР. Он в форточку залетать не умеет. У него круговое отклонение метров сто.
        Этот Орешник для ядерных ударов предназначается, где +/- 300 метров рояли не играет.

        На практике, без специальных боевых блоков - он не не решает военные задачи.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          -1
          Сегодня, 21:49
          Цитата: ugol2
          Этот Орешник для ядерных ударов предназначается, где +/- 300 метров рояли не играет.

          Я бы не стал заранее утверждать, что КВО "Орешника" около 300 метров. Вполне возможно, что конструкторы достигли более высокой точности поражения цели.
        2. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          +1
          Сегодня, 21:52
          Цитата: ugol2
          Орешник для ядерных ударов предназначается, где +/- 300 метров рояли не играет

          Строго говоря, это предположение основанное на известных параметрах МБР, а про Орешник никто ничего не знает. Ну, кроме тех, кому положено знать, но они вряд ли участвуют в дискуссиях на форумах.
        3. Андрей Николаев_4 Звание
          Андрей Николаев_4
          0
          Сегодня, 21:55
          Где то уже мелькнуло, что КВО несколько метров; это же не допотопный Пионер с кво 500 метров. хотя для уничтожения завода или военной базы кво метров в 50 вполне достаточно. Кстати , а какое кво у кинжала или искандера? Судя по видео, небольшое
    3. Митрич73 Звание
      Митрич73
      +3
      Сегодня, 20:45
      Эта ракета сокращает время удара по выявленным целям. Время прибытия боевых блоков существенно меньше чем у других, сопостовимых по дальности, средств поражения.
    4. Oleg Fedechkin
      Oleg Fedechkin
      0
      Сегодня, 20:47
      Ну если Вы не поняли, остальной мир, даже тот который не снами, все понял. wink wink wink
    5. alexandreII Звание
      alexandreII
      0
      Сегодня, 21:52
      Heda
      -8
      Сегодня, 20:17



      для того чтобы понять что эта ракета конкретно может дать России и ее ВС надо было учиться хорошо, хотя бы в начальных классах
  6. fsvlad Звание
    fsvlad
    -1
    Сегодня, 20:40
    Имхо, очевидно, что никакой орешник не изменит настрой Запада идти дальше по пути эскалации. Да, сейчас будет пауза на неделю. А потом все продолжится по нарастающей..
    1. Oleg Fedechkin
      Oleg Fedechkin
      0
      Сегодня, 20:51
      Сейчас они будут неделю просто в себя приходить. Они ведь когда им мультики показывали так и не поняли, что у них ПВО против России нет!!!! Они и сейчас боятся себе в этом признаться!!! wink wink А потом будет торг и принятие того что они беззащитны!!!
    2. Lako Звание
      Lako
      +4
      Сегодня, 20:53
      Просто нужно не сигналы "партнерам" посылать. Да ещё и предупреждать перед планируемым ударом, а систематическими ударами всеми имеющимися средствами поражения вогнать эту Украину в каменный век и тогда будет уже все-равно что там думают на Западе.
      1. северный кавказ Звание
        северный кавказ
        -3
        Сегодня, 21:15
        Ну талибы как то выперли штаты из Афганистана! И без гиперзвука и баллистики! У них там тапки может боевые?
        1. Андрей Николаев_4 Звание
          Андрей Николаев_4
          +2
          Сегодня, 21:33
          А какой ценой выперли? Мы себе такие потери позволить не можем
          1. северный кавказ Звание
            северный кавказ
            -1
            Сегодня, 22:02
            Можно подумать у нас потерь нет! Как людей так и техники. В МО кажется уже будет расследование кто сколько наварился на СВО и кто сколько личного состава положил. Косяков у нашего МО хватает. Одна мобилизация чего стоит.
            1. Андрей Николаев_4 Звание
              Андрей Николаев_4
              0
              Сегодня, 22:34
              Я к тому, что не надо приводить талибов в пример—моджахеды нас тоже «выперли», только наши потери —14 тысяч, а афганцев— больше миллиона
      2. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 21:53
        Цитата: Lako
        систематическими ударами всеми имеющимися средствами поражения вогнать эту Украину в каменный век

        А мы что сейчас делаем?
  7. Oleg Fedechkin
    Oleg Fedechkin
    -2
    Сегодня, 20:44
    Пулеметы у России закончились приходится ракетами ржавыми долбить по Украине. wink wink
  8. 2я19 Звание
    2я19
    +1
    Сегодня, 20:49
    Амерам нужна ограниченная ядерная война, сначала в Европе, потом в Азии. Только так появляется шанс сделать америку снова Великой, и никак иначе! Так или иначе они нас вынудят жахнуть! Вопрос кого мы выберем? Если бы спросили меня, я бы попросил лондон, ну очень давно выпрашивают...
    1. БойКот Звание
      БойКот
      -1
      Сегодня, 21:32
      Амерам нужна ограниченная ядерная война, сначала в Европе, потом в Азии.
      А кто обещал, что если ядерная начнется в Европе и Азии, она станется ограниченной?
      Если бы спросили меня
      я бы выбрал Вашингтон, и что-то говорит, что не одинок я в этом выборе.
  9. Fisher Звание
    Fisher
    -4
    Сегодня, 20:50
    Замечательно, но есть воевода, булава, не имеющий аналогов Посейдон и авангард, и как это мешает западу по сути напрямую участвовать в конфликте?
    1. Андрей Николаев_4 Звание
      Андрей Николаев_4
      +6
      Сегодня, 20:59
      Это все ракеты судного дня,их применение —это апокалипсис и вряд ли кто то на это решится,поэтому Запад и не боится,а Орешник— это оружие для решения текущих задач,без перехода за грань. Мне вот интересно, как они отреагируют? Если Британия не отзовет свое разрешение и Украина опять ударит по нам, мы можем, как мне кажется , ударить по заводу в англии где производят штормы. По штатовским обьектам бить не будем до инагурации
      1. Fisher Звание
        Fisher
        -1
        Сегодня, 21:09
        Да без разницы судного дня или без перехода за грань. Запад уверен, что по ним Россия стрелять не будет и в этой уверенности с каждой подвижной наших красных линий только укрепляется. Нам надо разгромить Украину и тогда вопрос закроется. Возникнет новая реальность, в которой им и придется с нами договариваться.
        1. Андрей Николаев_4 Звание
          Андрей Николаев_4
          0
          Сегодня, 21:20
          ну вы сами завели речь про воеводу,булаву—вот я и ответил, почему это оружие не является тормозом в данном конфликте,раз вы элементарных вещей не понимаете. А насчет «надо разгромить Украину»—так идите ,громите, чего тут то сидите? А то много таких громил-теоретиков развелось
          1. Fisher Звание
            Fisher
            -1
            Сегодня, 21:26
            Зато орешник является, не элементарный вы наш. И чем могу помогаю громить, практик вы наш. Да и не забудьте по Лондону ударить, ну а после инаугурации и по Нью Йорку не промахнитесь.
      2. BrTurin Звание
        BrTurin
        +2
        Сегодня, 21:19
        Цитата: Андрей Николаев_4
        ксли Британия не отзовет свое разрешение и Украина опять ударит по нам

        Вряд ли без участия британцев можно наносить удары этим оружием, а отозвать разрешение это потерять лицо - пока скорее всего остановятся и буду ждать что сделаю штаты - если будет еще один удар ATACMSами то и эти присоединятся, если не будет, то и...
        1. Андрей Николаев_4 Звание
          Андрей Николаев_4
          0
          Сегодня, 21:26
          Вот именно ,что они в «разножке»: отозвать— потерять лицо,не отозвать… Согласен,будут смотреть на штаты, а нам сильно не комильфо бить по штатам и переносить груз конфликта на Трампа
        2. 30 вис Звание
          30 вис
          0
          Сегодня, 21:55
          Цитата: BrTurin
          Вряд ли без участия британцев можно наносить удары этим оружием, а отозвать разрешение это потерять лицо - пока скорее всего остановятся и буду ждать что сделаю штаты - если будет еще один удар ATACMSами то и эти присоединятся, если не будет, то и...
          Да , английские дворняги поджали хвосты и ждут действий вожака стаи .. ... И после возможного удара АТАК СМ выдержат паузу . Мало ли что и , как . Но гавкать истошно продолжат ..
      3. северный кавказ Звание
        северный кавказ
        +3
        Сегодня, 21:21
        Ну так Запад и не долбит ядром! Но долбит по ядерной стране! И им плевать на наши ядра! Проблема в том что они поднимают градус, а Россия нет! Почему? В мире мало противников США? Где противники США провели акции против сША? Пока только хуситы! И что? Настоящих буйных мало вот и нету вожаков?
        1. 30 вис Звание
          30 вис
          0
          Сегодня, 21:58
          Цитата: северный кавказ
          Настоящих буйных мало вот и нету вожаков?

          Как нет ? А Эрдоган ? Эрдоган чего только не наобещал Израилю ... И так , уничтожу , и эдак помножу на ноль , и щёки раздувает злобно , и ногами топает .. Ай мАлАдэц !
  10. navigator777 Звание
    navigator777
    0
    Сегодня, 21:22
    Цитата: BAI
    Это очень хорошо, что он есть. Еще одна причина, почему начали в 2022, а не в 2014.
    На счет того, что "конфликт приобрел элементы глобальности" ответ когда будет?

    Неужели вы за эти 2.5 года сво не поняли, что никогда, на западе уже давно смеются над последним Путинским предупреждением laughing Сейчас понадувают щеки, покажут очередные мультики с Орешником а РЕАЛЬНОГО ответа западу не будет, страсти утихнут и мы все свыкниися с мыслью что удары по нам это часть сво и нужно потерпеть.
  11. navigator777 Звание
    navigator777
    0
    Сегодня, 21:30
    Смешно слышать этот бред, вместо РЕАЛЬНОГО ответа западу, попытка убедить население, что мы ого как могем, можно подумать на Южмаше ответственные за удары по России сидели.
  12. KelWin Звание
    KelWin
    -1
    Сегодня, 21:36
    Красиво сделано, и остров цел пока и памперсы в тренде... Сюрприииз wassat
  13. Старый Хрен Звание
    Старый Хрен
    0
    Сегодня, 21:46
    Я извиняюсь, а на этом заводе Зеленский со своими бандитами подрабатывали слесарями и электриками?
  14. dimon642 Звание
    dimon642
    0
    Сегодня, 22:27
    Вы меня извините , но я не знал ,что СВО начали для испытания различных типов вооружение . Тут вопрос надо ставить - когда победим .
  15. Vita VKO Звание
    Vita VKO
    0
    Сегодня, 22:55
    поздравил участников совещания с успешным испытанием «Орешника», отметив, что испытания таких ракет продолжатся, в том числе и в боевых условиях
    Такие испытания нужно проводить систематически, вдумчиво, с толком, с растановкой. Что бы нетолько бандеровские юблюдки отменили заседания в верховной раде, но и в американских и европейских парламентах начали сдавать нормативы по эвакуации.
  16. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 22:55
    А вот и итоги появились.

    По сообщениям работников «Южмаша», им начали снимать бронирование ... бронь от мобилизации больше не отображается в приложении Дiя. В отделе кадров предприятия никак не прокомментировали эту ситуацию.
    Сотрудники обоснованно переживают, что скоро им попытаются вручить повестки.