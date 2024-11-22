«Запас таких изделий имеется»: президент сообщил о готовности продолжать испытания БРСД «Орешник» в боевых условиях
Президент России собрал совещание с главой Минобороны, высшим руководителями Военно-промышленной комиссии, разработчиками новейших вооружений. При этом совещание посвящено первому испытанию в боевых условиях баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Напомним, что накануне ранним утром ВС РФ нанесли удар этим гиперзвуковым ракетным комплексом по промышленным мощностям завода «Южмаш» в Днепропетровске.
Верховный главнокомандующий поздравил участников совещания с успешным испытанием «Орешника», отметив, что испытания таких ракет продолжатся, в том числе и в боевых условиях – применительно к возникающим угрозам безопасности.
Глава государства поблагодарил разработчиков «Орешника», отметив, что он создавался на современных технологических принципах.
Владимир Путин:
По словам Владимира Путина, запас готовых к применению таких изделий, как «Орешник», у России имеется. Президент отметил, что решение о серийном производстве таких баллистических ракет принято.
Это своеобразный ответ представителям киевского режима, которые сегодня объявили, что применялся якобы и не «Орешник» вовсе, а то ли «Кедр», то ли «Рубеж» и что «таких ракет у России было всего две и одну израсходовали». В своё время в Киеве аналогично говорили и про другое российское вооружение.
Также президент сообщил о том, что у России появляется целая линейка ракет средней и меньшей дальности и «Орешник» является составной частью этой линейки. Глава государства подчеркнул, что это оружие не является стратегическим, равно как и не является оружием массового поражения, но им будут вооружены именно РВСН.
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