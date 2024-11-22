Показаны кадры работы российских ВКС в зоне СВО под огнём ЗРК Patriot
В сети опубликованы кадры, на которых запечатлена рутинная работа экипажей российских самолетов Су-34, поражающих позиции украинских формирований ударами ФАБ с УМПК.
На кадрах можно увидеть, как два российских самолета, каждый из которых несет по две полутонные авиабомбы, вылетают на боевое задание, после чего, успешно сбросив свой боевой груз точно на позиции противника направились на базу.
Однако в какой-то момент по российским самолетам начинает работать расчет американского ЗРК Patriot ВСУ, что вовремя замечает экипаж Су-35, обеспечивавшего прикрытие двух Су-34. Совершив целую серию чрезвычайно сложных противоракетных маневров и отстрелив тепловые ловушки, экипажам российских бомбардировщиков удалось уйти из-под удара зенитных ракет и благополучно вернуться на базу.
Примечательно, что пуски зенитных ракет осуществлялись противником с расстояния 80 километров, в то время как максимальная дальность поражения РАС-2 Patriot достигает 160 километров. То есть во времена съемки этих кадров ВСУ, пытаясь уничтожить борта ВКС РФ, забрасывающие авиабомбами украинские позиции, подводили свои ЗРК как можно ближе к фронту. В настоящее время регулярное уничтожение российской армией установок ПВО ВСУ «излечило» украинское командование от этой весьма неприятной для наших летчиков привычки. Кроме того, у Киева осталось не так много пусковых установок и зенитных ракет, чтобы рисковать ими.
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