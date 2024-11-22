Показаны кадры работы российских ВКС в зоне СВО под огнём ЗРК Patriot

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Показаны кадры работы российских ВКС в зоне СВО под огнём ЗРК Patriot

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлена рутинная работа экипажей российских самолетов Су-34, поражающих позиции украинских формирований ударами ФАБ с УМПК.

На кадрах можно увидеть, как два российских самолета, каждый из которых несет по две полутонные авиабомбы, вылетают на боевое задание, после чего, успешно сбросив свой боевой груз точно на позиции противника направились на базу.







Однако в какой-то момент по российским самолетам начинает работать расчет американского ЗРК Patriot ВСУ, что вовремя замечает экипаж Су-35, обеспечивавшего прикрытие двух Су-34. Совершив целую серию чрезвычайно сложных противоракетных маневров и отстрелив тепловые ловушки, экипажам российских бомбардировщиков удалось уйти из-под удара зенитных ракет и благополучно вернуться на базу.

Примечательно, что пуски зенитных ракет осуществлялись противником с расстояния 80 километров, в то время как максимальная дальность поражения РАС-2 Patriot достигает 160 километров. То есть во времена съемки этих кадров ВСУ, пытаясь уничтожить борта ВКС РФ, забрасывающие авиабомбами украинские позиции, подводили свои ЗРК как можно ближе к фронту. В настоящее время регулярное уничтожение российской армией установок ПВО ВСУ «излечило» украинское командование от этой весьма неприятной для наших летчиков привычки. Кроме того, у Киева осталось не так много пусковых установок и зенитных ракет, чтобы рисковать ими.

35 комментариев
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  1. Андрюха Г Звание
    Андрюха Г
    +20
    Сегодня, 20:40
    Настоящие Герои нашего времени!!!
    1. krot Звание
      krot
      +5
      Сегодня, 20:55
      Ох..нно! И самолеты и лётчики супер!
      1. krot Звание
        krot
        +2
        Сегодня, 22:31
        Это тем придуркам наглядное пособие, для чего нужна сверх манёвренность.. А то писали пару лет назад тут, нафик она нужна, невидимки это наше Фсе.. wink
  2. BAI Звание
    BAI
    +8
    Сегодня, 20:41
    Тут лучше бы наступить на горло собственной жажде хайпа и привести текст переговоров экипажа Су 34 с истребителями прикрытия во время выполнения боевого задания, опубликованный в Комсомольской правде
    1. BAI Звание
      BAI
      -1
      Сегодня, 20:58
      Сброс бомб с УМПК .........
      .........

      ..
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +11
    Сегодня, 20:47
    А на компьютерной рекламной графике " Пэтриот " сбивает всё.Звуковая дорожка ухода СУ 34 появилась в сети месяца три назад.Теперь наши сделали ролик именно с той озвучкой и это не компьютерная графика.
  4. PVV66 Звание
    PVV66
    +6
    Сегодня, 20:52
    Этой новости по моему уже пол года.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +1
      Сегодня, 22:15
      Цитата: PVV66
      Этой новости по моему уже пол года.

      Вы запоминаете новости!!!??? Я последние полтора года только инстинктивно реагирую.
  5. 2я19 Звание
    2я19
    +3
    Сегодня, 20:57
    Лётчики просто красавцы, профессионалы высочайшего уровня, тут даже говорить нечего-герои! Но я, грешным делом, считал, что задача 35-го в такой ситуации перехватить-сбить-отвести ЗУР от 34-го, но, видимо, пока это в боевой ситуации невозможно, а хотелось бы. Хочется верить, что над этим работают профильные институты.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 23:08
      Цитата: 2я19
      Но я, грешным делом, считал, что задача 35-го в такой ситуации перехватить-сбить-отвести ЗУР от 34-го
      Как вы себе это представляете? ЗУР делает 5-6 маха.
      Задача 35С атаковать те установки которые что то там запускают, и подавлять радары и управление. Вырубать станцию управления тогда есть шанс убежать от ракеты, ибо у ракеты очень слабенький радар. Если станция будет работать, то у самолета почти нет шанса.
  6. spirit Звание
    spirit
    +5
    Сегодня, 21:00
    Нужное все
    же отдать должное и чубам. Они научились перемещать эту "лохань" на прицепе ,незаметно на передовую и устраивать засады. Думаю даже сами Американцы так не умеют
    1. роман66 Звание
      роман66
      +4
      Сегодня, 21:26
      Почему 35 й не нёс или не использовал прл ракеты?
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 23:10
        Цитата: роман66
        Почему 35 й не нёс или не использовал прл ракеты?

        Скорее всего использовал, поэтому ракета пошла автономно и это позволило экипажу убежать.
  7. bambr731 Звание
    bambr731
    +6
    Сегодня, 21:12
    Совершив целую серию чрезвычайно сложных противоракетных маневров и отстрелив тепловые ловушки, экипажам российских бомбардировщиков удалось уйти из-под удара зенитных ракет и благополучно вернуться на базу.

    Вот и сверхманевренность пригодилась, а то понты, понты, она сейчас неактуальна.
    1. убей фашиста Звание
      убей фашиста
      +3
      Сегодня, 21:35
      Сверхманевренность понты для тех у кого ее нет :)
      1. bambr731 Звание
        bambr731
        +1
        Сегодня, 21:59
        Сверхманевренность понты для тех у кого ее нет :)

        Совершенно согласен
  8. ideo098 Звание
    ideo098
    +5
    Сегодня, 21:15
    Спасибо военлёты. Очень вам благодарны жители России.
  9. navigator777 Звание
    navigator777
    +2
    Сегодня, 21:15
    Да, а скольким не повезло уйти от ракет.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +1
      Сегодня, 22:11
      Цитата: navigator777
      Да, а скольким не повезло уйти от ракет.

      Напишут после.
  10. К-50 Звание
    К-50
    +5
    Сегодня, 21:17
    ВСУ, пытаясь уничтожить борта ВКС РФ, забрасывающие авиабомбами украинские позиции, подводили свои ЗРК как можно ближе к фронту.

    А если барражирующие боеприпасы выводить ранее налётов и патрулировать?
    Как только пусковая проявит себя сразу карму ей поправить и весь расчёт на перерождение? what
  11. отважный Звание
    отважный
    0
    Сегодня, 21:38
    Сильнно, молодцы!
    Теперь надо свой опыт передавать учебкам, чтобы было понимание у молодых летчиков, как обманывать и уходить от ракет пэтриота
  12. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    -4
    Сегодня, 21:41
    Поразительны переговоры в прямом эфире. Как во время ВОВ.
    На F-35 радио вообще не включается. Летчик видит все боевое окружение: своих/чужих, ракеты свои и противника на экране компа с пометками.
    1. Dart2027 Звание
      Dart2027
      +4
      Сегодня, 21:59
      Цитата: voyaka uh
      На F-35 радио вообще не включается. Летчик видит все боевое окружение: своих/чужих, ракеты свои и противника на экране компа с пометками.

      Вот только самих F-35 почему-то видят только на выставках.
    2. stankow Звание
      stankow
      0
      Сегодня, 22:31
      А как "видит своих", если они не передают свое положение ? А как его видят, если он не передает свое ?
  13. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 22:10
    Был старинный анекдот насчет отдачи команд на флоте, еще Екатерининских времен.
    Потом появились анекдоты, что бардака во флоте меньше, чем в авиации.
    И ВКС не посрамил традицию. Четко и по делу.
  14. Олег Пленкин Звание
    Олег Пленкин
    0
    Сегодня, 22:12
    Посмотрел видео. Да... Захочешь жить и не так "раскорячишься".
    1. Эль Чувачино Звание
      Эль Чувачино
      0
      Сегодня, 23:09
      Видео смонтировано из множества других роликов не имеющих отношения к происходящему, даже кадры из рекламного ролика Су-35 от ОАК затесался, но переговоры в процессе ценны безусловно.
  15. stankow Звание
    stankow
    +1
    Сегодня, 22:24
    Хорошая компиляция !Молодцьi летчики !! Только не понял:
    1 где самолет, с контейнером РЕБ ?

    2 почему два бомбера прикрьiвает только один истребитель ?

    3 почему пускают тепловьiе ловушки, а не противорадарную ракету ? Раз Патриот обозначился ?

    4 почему Патриот на фронте, а Киев кто прикрьiвает ?

    5 зачем су35 голосом предупреждает су34, у последнего должна бьiть своя система предупреждения от облучения РЛС ?
    1. Konnick Звание
      Konnick
      +5
      Сегодня, 22:36
      Продолжу, кино для усладу глаз лозунгеров.
      Обычная нарезка кадров из разных мест и разного времени с наложением голосов , но люди думают, что это документальное кино.
      И не задумываются о сюжете. А настоящее кино могло быть по другому сценарию, с тремя сбитыми самолетами.
      Красивые кадры с Патриотами тоже наши операторы снимали? Патриотов не хватает Киев от Калибров прикрывать и Патриот это не такой мобильный комплекс который можно держать в 80 км от ЛБС. Кино для школьников, если бы не мат. А тут слюни пустили
  16. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    +1
    Сегодня, 22:28
    Piloti bravissimi e REALI altro che i falsi piloti dei filmetti americani dove la regola è la funzione!!
  17. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    0
    Сегодня, 22:29
    Scusate,volevo dire finzione e non funzione.
  18. Алексей Новожилов Звание
    Алексей Новожилов
    +1
    Сегодня, 22:38
    асы, летчики герои и профессионалы
  19. Hariton Laptev Звание
    Hariton Laptev
    0
    Сегодня, 22:47
    Даже не читая все что написано раньше меня мучает вопрос а по пэтриотам удар нанесли? 35 засек инфу передал, наши ушли, иии координаты пуска что су 35 не передал?
  20. Землекоп Звание
    Землекоп
    0
    Сегодня, 22:54
    Кто мне пояснит убогому...а хде ХИБИНЫ? все.....выкинули за бесполезность. Их рекалмировали в военной приемке как супер пупер РЭБ..и хде они? где хоть один рэб в самолетах..или от них отказались?
  21. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    0
    Сегодня, 23:01
    На кадрах можно увидеть, как два российских самолета, каждый из которых несет по две полутонные авиабомбы,

    Прочёл "несёт по две плутониевые авиабомбы"... видать, по Фрейду - сублимация затаённых желаний laughing