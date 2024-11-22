Российские войска сломили сопротивление ВСУ в Берестках - сообщается об освобождении села на Кураховском направлении

Появляются сообщений о том, что армия России сломила сопротивление противника на северном берегу Кураховского водохранилища и овладела населённым пунктом Берестки. Это село находится западнее ранее освобождённой нашими бойцами Ильинки и при этом - по оси юг-север - на противоположном от Кураховской ТЭС берегу упомянутого водохранилища.К настоящему моменту в Берестках продолжается зачистка на западных окраинах села. Известно о группе украинских военнослужащих, которые не успели покинуть населённый пункт и попали к нашим бойцам в плен.С освобождением села Берестки перед российскими подразделениями открывается прямая перспектива по взятию под контроль всего северного берега Кураховского вдхр с выходом к Старым Тернам, где не так давно противник, пытаясь затруднить наше продвижение, осуществил подрыв дамбы.Все эти действия Вооружённых сил России – в копилку Кураховской освободительной операции. Только за сегодняшний день на Кураховском направлении были освобождены территории общей площадью не менее 12 кв. км, в том числе и участки территорий в черте самого города.

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