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Вопрос первый. А так ли важно, что там полетело?

«Всех очень сильно заинтересовал «Орешник» из-за интересной ещё советской традиции давать ракетным установкам названия растений вместо чего-то угрожающего. В этом есть даже некоторый юмористический оттенок, хотя мы обсуждаем невесёлый абсолютно предмет. Кроме того, орешник – любопытное дерево. Согласно мифологии, оно использовалось для того, чтобы изгнать силы тьмы. Название с подтекстом», – поделился с изданием Абзац писатель Сергей Лукьяненко.

Вопрос второй: а так надо было нам становится первыми?

Как написал в своем бессмертном романе «451 градус по Фаренгейту» великий американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери, «…в этот миг началась и закончилась Война…».

Вопрос третий. А что дальше?

Вопрос последний. Кому пора включить мозги и начать думать