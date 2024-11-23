«Бахнем! Обязательно бахнем, и не раз. Весь мир в труху. Но потом...»
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Ну что ж, можно нас всех поздравить с тем, что мы видели теперь такое, о чем не смели даже думать предыдущие поколения. Мы увидели применение того, что доселе считалось табу и оружием последнего дня человечества – межконтинентальной баллистической ракеты.
И пусть перфекционисты бухтят, что «это БРСД», это другое. Разместите такую ракету на Камчатке, и она без волшебной палочки превратится в межконтинентальную со всеми вытекающими последствиями на другом континенте – Северной Америке.
Сейчас весь мир лихорадочно пытается сообразить, что это такое там русские запустили. Дурь будет зашкаливать, уже начались такие гипотезы, что волосы дыбом встают. Потому не станем мешать профессионалам извращаться, переиначивая в том числе и законы физики этой Вселенной, а поговорим о несколько иных материях.
Вопрос первый. А так ли важно, что там полетело?
Совершенно не важно, но есть пара нюансов. Если это была БРСД, то из Договора мы вышли год назад. То есть, либо за год наши специалисты создали новую ракету на старом заделе (например, на РСД-10 «Пионер», это который SS-20 Sabre у них), потому что на момент начала уничтожения РСМД уже был в металле «Пионер-3», максимально унифицированный с «Тополем».
На самом деле верится с трудом. У нас двигатель для самолета за десять лет довести до кондиции не в состоянии, а тут МБР. Или, как вариант – Договор РСМД договором, а работы не прекращались. Тогда – запросто.
Или третий вариант – долбанули тем, что было. Вот в это верю, потому что в РВСН у нас все еще достаточно специалистов высочайшей категории, способных пересчитать траекторию полета ракеты практически «под себя» - при дальностях от 5 до 10 тысяч километров эти 800 км от КапЯра до Днепропетровска – считай, под ноги ронять. Это реально уметь надо, и вот у некоторых сторон, рассматривающих это дело, есть уверенность, что именно так и произошло.
Хорошо это или плохо? Сложно сказать, но вот то, что господин Шольц (у которого по нашим данным есть небольшой интерес в виде акций концерна «Рейнметалл») верещит не зря: если прилетит по заводам «Рейнметалла», это будет неприятно. Не обязательно же по Дюссельдорфу отправить такой подарок, хотя по Дюссельдорфу целиться будет много проще, чем по Днепропетровску. Можно, например, в город Унтерлюс, что в Северной Саксонии, бахнуть. И снарядный заводик разнести.
Так что на самом деле совсем не принципиально, что есть в распоряжении РВСН России. «Тополь-М», «Ярс», «Пионер-4», «Рубеж», «Орешник» или «Подснежник» - да какая разница, как назвать? Главное – оружие есть и теперь вот весь мир убедился в том, что мало того, что ракеты у России есть, так еще они не палочка-пугалочка, которой можно только грозить, а вполне себе реальная дубина, которой можно уделать кого угодно.
И тут даже полновесные заряды не обязательны: стальная болванка, разогнанная до скорости 10-11 000 км/ч на финише будет обладать таким количеством кинетической энергии, что при попадании в объект взорвется не хуже фугасной БЧ крылатой ракеты, а то и эффективнее. Что, собственно, и произошло в Днепропетровске.
Вопрос второй: а так надо было нам становится первыми?
Первенство, надо сказать, весьма сомнительное, но: а куда, извините, было деваться? ATACMS и Storm Shadow по Крыму, Брянской, Курской и Белгородской областям – это нормально? Тем более, черт с ней, с «Тенью шторма», а вот как уже было написано, ATACMS без очень мощной помощи структур НАТО запустить нельзя. Не умеет эта ракета летать «на кого бог пошлет», ей нужна четкая программа, согласно которой она будет выполнять свое полетное задание.
И вот, через очередную «красную линию» ATACMS полетели на нашу сторону. Тот случай, когда не отвечать просто нельзя, потому что это будет свидетельствовать о полной слабости России и, соответственно, говорить о том, что дальше вообще можно творить полный беспредел, не обращая внимания на все эти «последние китайские» предупреждения и слова об адекватном ответе.
И, надо отметить, что прогнозов никто в мире особо не строил. После всех довольно беззубых заявлений, рисования «красных линий», ну действительно, что там говорить, эти русские, они должны были за месяц взять всю Украину, а они…
Теперь все довольно нервно, потому что вот, получите информацию для размышлений в таком виде, в котором она прилетела.
Давайте оглянемся назад и вспомним, о чем мы тут говорили на страницах «Обозрения» буквально несколько дней назад? Более спокойная часть аудитории говорила об очередном массированном ракетном ударе по объектам энергосистемы Украины, те, которые берега плохо видят, как всегда, впрочем, вещали об ядерном ударе.
А на деле вышел третий вариант, в котором крылатые и баллистические ракеты были просто фоном для Его Величества МБР. Хотя Украина снова без электричества сидела, потому что пока МБР ввергала в шок всех, кто наблюдал за ее полетом, крылатые ракеты привычно долбили энергетическую инфраструктуру Украины.
И здесь не важно, оперативно была создана ракета, ударившая по «Южмашу», или ее просто вытащили из запасников и наспех покрасили. Важен результат, который многие видели. Зрелище, завораживающее своим видом, потому что понимаешь: именно вот так и придет он, Финал всей человеческой цивилизации.
Причем, все было сделано красиво: предупредили этих, которые партнеры. Дескать, мы там по Украине жахнем, вы особо не нервничайте. Обойдемся без «ядрен-батона». А то кто-нибудь слабенький на нервах кнопочку не ту нажмет… Нет, а запросто такая ситуация могла быть! Что должны были бы думать американцы, когда наблюдали бы на своих радарах и камерах спутников, как баллистическое чудовище выходит на орбиту и поворачивает в противоположную сторону от Куры, куда обычно летают российские МБР на испытаниях?
Простите, можно белую форму коричневой или желтой сделать. И ничего в этом зазорного не было бы, потому что репетиции Апокалипсиса не каждый день бывают.
Когда первый раз в мире наши залпом из-под воды долбанули, мир тоже напрягся нешуточно. 21 час 9 минут 6 августа 1991 года многие на той стороне мира запомнили надолго. Но тогда никого ни о чем не предупреждали, сейчас же с точностью до наоборот: дорогие партнеры, вы не переживайте, мы так, имитационными болванками отстреляем, все будет нормально. И украинцам передайте – лучше бы погулять километрах в пяти от «Южмаша», а лучше в десяти. Во избежание.
Ну а ПВО… ПВО может попробовать что-то изобразить. Даже желательно, нам самим интересно, что из этого в итоге выйдет.
Кстати, ПВО смогло ровно ничего. Точнее, 36 ничего, по количеству боеголовок в шести блоках РГЧ ракеты. Не те скорости, чтобы брать и тем более, уничтожать. Тут «Пэтриотам» делать нечего, а THAAD, сами понимаете, Украине никто не даст.
То, что предупрежденная украинская власть ни слова, ни полслова на своем «телемарафоне» не хрюкнула, только лишний раз свидетельствует о том, что людей там фактически не осталось.
В итоге 36 болванок, разогнанных до скорости в 10-11 000 км/ч и разогретых трением об атмосферу, вонзились в цеха «Южмаша». Земля содрогнулась, говорят очевидцы, живущие примерно в километре от завода.
Вопрос третий. А что дальше?
А дальше пока ничего. Дальше вообще думать, причем, всей Европе, потому что, высказываясь на эту тему, Путин, как обычно, как-то все размыто выдал. Там фраза была весьма сложная, относительно того, что Россия может «…применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют использовать свое оружие против российских объектов».
Очень размыто и без конкретики. То есть, можем, а куда – Жешув или Дюссельдорф, Унтерлюс или Болтон, что в графстве Бедфоршир (там Storm Shadow делают) – это вы там в Европе сами думайте.
Информации для размышлений мало. Руины «Южмаша» - это немного не то, тем более. Что ПВО ВСУ руками развели: «Ну, не смогли!». Понятно, что сейчас в Днепропетровск прискачет целая орда экспертов разного плана, суета которых сведется к одному: оценить поражающий фактор российской ракеты.
Возможно, им не хватит информации. Ничего, дадут еще один пакет координат для пуска ATACMS по объектам на российской территории, чтобы еще раз с нашей стороны приложили. Например, железнодорожный узел Львова. Где идет перевалка грузов из Германии и прочих добродетелей. Хотя мне лично больше нравится Жешув с его терминалами или на худой конец, центр обучения летчиков в Румынии. Но это вопрос вкуса, как говорится. В целом целей более чем достаточно, да простят мне такой каламбурчик.
Очень внимательно смотрел за тем, что говорят и пишут на той стороне, так вот там, отойдя от шока, начали разгон про то, что это была разовая акция, что ракет таких у России пара-тройка, можно и нужно спать спокойно. И ждать, пока по вашу душу придет ТЦК. А Днепр был город стратегически не такой и важный, потому и ПВО там было такое себе…
В общем, призывы к спокойствию, все идет по плану. Но полное впечатление, что Киев будет нарываться на еще одно испытание. С нормальной боевой частью, не болванками. Но и не со спецбоеприпасом, это понятно.
Путин же дал понять, что и ракет у нас достаточно, и применим, если что. Как раз 22.11 было такое пояснение на совещании в Кремле с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений.
Особенно интересна была фраза о том, что испытания будут продолжаться. Без конкретики, на наших ли спецполигонах, или в Европе. С макетной частью или боевой фугасной. Не секрет, что любая наша МБР могла иметь помимо спецБЧ и обычную.
В целом же, ясно и понятно, что если атаки вглубь российской территории не прекратятся, то и массированные удары по украинским объектам тоже будут следовать с завидной регулярностью.
Вопрос последний. Кому пора включить мозги и начать думать
Понятно, что не Зеленскому. Он живет в своем интересном, судя по всему, мирке, навеянном тем, что господин не совсем президент изволит употреблять.
И вообще, там думать нечем, там клиника. Если человек не понимает, что он делает, то кто ему судья? Только украинский народ, который голосовал за это явление.
Я тут, кстати, даже не про удары по российским городам. Я про то, что эту странную по составу организацию, именуемую украинской властью, не сподвигло своих собственных граждан обезопасить от МБР. Знали ведь. Были предупреждены. Но, видимо, ждали, что прилетит куда-то не туда (типа в школу или больницу), чтобы было много жертв. Чтобы можно было повопить всласть на эту тему и поклянчить еще денег и оружия на Западе. Пока дают.
Включать мозги надо в Европе. И прилет изделия под рабочим названием «Орешник» - прекрасный для этого повод. Я бы сказал – более чем прекрасный, потому что вот здесь налицо то самое русское «можем повторить» во всей красе.
Повторить можно, и даже нужно. Возможно, в такой же небоевой комплектации. По предприятиям, которые выпускают танки, пушки, снаряды, ракеты, ПТУРы, особенно крылатые ракеты.
Сама по себе ситуация странная: оружие дает вся Европа, а почему платит за это только Украина? Нет, господа, понятие «справедливость» требует того, чтобы бремя войны несли все, в ней участвующие.
Да, кстати, России в упрек очень часто ставят то, что автоматы Калашникова убивают много людей по всему миру. Но если, скажем, взять террориста, поливавшего из АК кабинки на территории того самого танцевального фестиваля, с которого все началось в Газе, то проследить путь его автомата очень непросто. Он мог полмира объехать и принять участие в нескольких конфликтах.
Крылатая ракета – простите, но с ней несколько сложнее. Это высокоточное оружие, которое невозможно купить на мировом оружейном «черном рынке» просто так, за пригоршню долларов. Это все-таки не АК.
И не надо совершенно нанимать детективов, чтобы проследить путь, скажем, Storm Shadow от британских арсеналов к пусковым установкам на территории Украины. Там все четко и понятно. Поэтому прилет туда, где изготавливаются эти ракеты, будет, мягко говоря, закономерен.
Хотя бить надо по центрам принятия решений. Чем виноваты британские, немецкие, французские рабочие, которые производят вооружения? Да они обычные работяги, и, скорее всего, патриоты своей страны, работающие на ее благо и во имя безопасности.
А вот те, кто принимали такие решения, как поставки оружия Украине, вот они и должны задуматься.
Хотя, конечно, отмордовать придется всю Европу, начиная с наших бывших союзников по ОВД. Как все эти Болгарии, Румынии, Словакии и Чехии кинулись теряя тапки, поставлять Киеву советскую технику и боеприпасы, в надежде, что добрые «старшие евробратья» поставят им новое европейское оружие, мы помним.
Целей более чем. Но платить должны те, кто должен. Вот F-16, которые что-то там изображают в украинском небе: по кому надо нанести удар, по заводам Lockheed Martin в США, где были произведены эти самолеты, или все-таки по резиденциям отдельно взятых лиц в Дании, которые любезно передали списанные самолеты Украине?
В теории, после очередного тысячного предупреждения, терпение может и лопнуть. И прилетит уже не по украинской земле, которую нам потом еще и восстанавливать (сами понимаете, ТУ часть, которая…) надрывая бюджет, а туда, где принимаются антироссийские решения.
Конечно, это дикость. Особенно с точки зрения тех, кому прилетит. Это варварство. Особенно с точки зрения тех, кто бессовестно ворует российские деньги, арестовывает государственные активы и так далее. Но мы живем в таком мире, где дикость и варварство имеют место и в дорогих костюмах заседают в Брюсселе, Гааге, Лондоне и прочих интересных местах.
Европе пора начинать думать. Да, там Бундесвер уже собирается на войну, французское подобие армии тоже. Вот им показали войну, на которую они могут попасть. Одна МБР – это ни о чем по сравнению с сотнями и тысячами крылатых и гиперзвуковых ракет, которые быстро отбросят такую цивильную и облагороженную (на первый взгляд) Европу туда, в эпоху варварства. Благо, варваров европейцы уже завезли в избытке.
Надо начинать думать. В тени от тополя и орешника, пока еще эта тень не закрывает собой солнце. Да, не очень красиво вот так декларировать то, что мы можем «…весь мир в труху», но в такие времена мы живем. А как известно, Extremis malis extrema remedia, отчаянные времена требуют отчаянных мер. Так сказал человек, спасший Рим от Ганнибала, Квинт Фабий Максим, который смыслил и в войне, и в политике.
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