Искусственный интеллект управлял двумя взаимодействующими самолетами L-29

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Искусственный интеллект управлял двумя взаимодействующими самолетами L-29


Skunk Works, конструкторское бюро компании Lockheed Martin, совместно с лабораторией OPL Университета Айовы провели демонстрацию взаимодействия самолета, управляемого человеком, и самолета, управляемого с помощью алгоритмов машинного обучения. В четверг, 21 ноября 2024 года, американская компания Lockheed Martin объявила о демонстрации взаимодействия самолета, управляемого человеком, и самолета, управляемого с помощью алгоритмов машинного обучения (искусственного интеллекта).



В ходе воздушной демонстрации оператор на борту самолета Aero L-39 Albatros в режиме реального времени подавал команды двум легким самолетам Aero L-29 Delfin, оснащенным системой управления с алгоритмами искусственного интеллекта, через сенсорный интерфейс пилота (PVI).

В серии испытаний команды Skunk Works и OPL смоделировали наступательную зенитную миссию, в которой бортовой человек «боевой руководитель» на борту L-39 Albatros назначал цели двум L-29 Delfin, которые затем сотрудничали, чтобы захватить и поразить цель. «Уничтожить» два ложных самолета противника, используя смоделированные системы и вооружение.

«Работа, которую мы проводим с Силами противовоздушной обороны Университета Айовы, имеет основополагающее значение для будущего воздушного боя, в котором семейство пилотируемых и беспилотных систем будет работать вместе для выполнения сложных задач», — заявил Джон Кларк, вице-президент и генеральный менеджер Lockheed Martin. Скунс работает. Мы рады использовать наши разнообразные навыки для разработки всех элементов этого нового способа ведения дел.




Завершенные испытания продемонстрировали возможности управляемой ИИ системы радиоэлектронной борьбы «воздух-земля» против систем связи и геолокации. В этом году испытания перешли к ИИ для боя «воздух-воздух», где ИИ отправляет команды непосредственно автопилотам самолетов. Это третье испытание такого рода и первое, в котором участвует «боевой руководитель», контролирующий операции ИИ в режиме реального времени.
3 комментария
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  1. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +1
    Сегодня, 06:11
    Skunk Works, конструкторское бюро компании Lockheed Martin, совместно с лабораторией OPL Университета Айовы провели демонстрацию взаимодействия самолета, управляемого человеком, и самолета, управляемого с помощью алгоритмов машинного обучения. В четверг, 21 ноября 2024 года, американская компания Lockheed Martin объявила о демонстрации взаимодействия самолета, управляемого человеком, и самолета, управляемого с помощью алгоритмов машинного обучения (искусственного интеллекта).

    А чего третий раз не повторили? А ещё лучше раз пять? Статьи на ВО тоже нейросеть пишет? При чём какая-то малообразованная и туповатенькая... wassat
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:12
    «Провели демонстрацию взаимодействия самолёта, управляемого человеком, и самолёта, управляемого с помощью алгоритмов машинного обучения» —

    — У них "действующий" президент так управляется ...
  3. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 06:28
    смоделировали наступательную зенитную миссию, в которой бортовой человек «боевой руководитель» на борту L-39 Albatros назначал цели двум L-29 Delfin, которые затем сотрудничали, чтобы захватить и поразить цель. «Уничтожить» два ложных самолета противника,

    Что же ИИ нормально статью не перевел? Читать же невозможно