Искусственный интеллект управлял двумя взаимодействующими самолетами L-29

«Работа, которую мы проводим с Силами противовоздушной обороны Университета Айовы, имеет основополагающее значение для будущего воздушного боя, в котором семейство пилотируемых и беспилотных систем будет работать вместе для выполнения сложных задач», — заявил Джон Кларк, вице-президент и генеральный менеджер Lockheed Martin. Скунс работает. Мы рады использовать наши разнообразные навыки для разработки всех элементов этого нового способа ведения дел.

Skunk Works, конструкторское бюро компании Lockheed Martin, совместно с лабораторией OPL Университета Айовы провели демонстрацию взаимодействия самолета, управляемого человеком, и самолета, управляемого с помощью алгоритмов машинного обучения. В четверг, 21 ноября 2024 года, американская компания Lockheed Martin объявила о демонстрации взаимодействия самолета, управляемого человеком, и самолета, управляемого с помощью алгоритмов машинного обучения (искусственного интеллекта).В ходе воздушной демонстрации оператор на борту самолета Aero L-39 Albatros в режиме реального времени подавал команды двум легким самолетам Aero L-29 Delfin, оснащенным системой управления с алгоритмами искусственного интеллекта, через сенсорный интерфейс пилота (PVI).В серии испытаний команды Skunk Works и OPL смоделировали наступательную зенитную миссию, в которой бортовой человек «боевой руководитель» на борту L-39 Albatros назначал цели двум L-29 Delfin, которые затем сотрудничали, чтобы захватить и поразить цель. «Уничтожить» два ложных самолета противника, используя смоделированные системы и вооружение.Завершенные испытания продемонстрировали возможности управляемой ИИ системы радиоэлектронной борьбы «воздух-земля» против систем связи и геолокации. В этом году испытания перешли к ИИ для боя «воздух-воздух», где ИИ отправляет команды непосредственно автопилотам самолетов. Это третье испытание такого рода и первое, в котором участвует «боевой руководитель», контролирующий операции ИИ в режиме реального времени.