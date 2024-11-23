Украина получила от Канады комплекс ПВО NASAMS, а у США просит THAAD для перехвата баллистических ракет средней дальности
На Украину из Канады доставлена система противовоздушной обороны NASAMS. Об этом сообщает канадское телевидение.
Нюанс в том, что деньги на эту систему официальная Оттава обещала выделить ещё в 2022 году. Речь идёт о более чем 400 млн долларов.
Министр обороны Канады Уильям (Билл) Блэр заявил о том, что не может предоставить журналистам подробностей поставки и того, почему от обещания до этой самой поставки прошло два года. По словам Блэра, «Канада наконец-то смогла сделать это, и главное не то, как всё проходило, а то, что Украина получит больше безопасности».
Канадский министр обороны:
Напомним, что после удара ВС РФ гиперзвуковым баллистическим комплексом «Орешник» по Днепропетровску Зеленский, действуя по привычной схеме, запросил у стран НАТО (и в первую очередь у США) поставки «систем ПРО, способных защитить Украину от баллистических ракет». Таким образом, теперь Зеленский ждёт от Запада таких комплексов как THAAD, один из которых не так давно из США в одном из пакетов военно-технической помощи был поставлен Израилю.
Для справки: THAAD («Тэд») - американская система заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Может использоваться в качестве системы ПВО против авиации. В США на вооружение поставлена в 2008 году.
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