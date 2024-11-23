Украина получила от Канады комплекс ПВО NASAMS, а у США просит THAAD для перехвата баллистических ракет средней дальности

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Украина получила от Канады комплекс ПВО NASAMS, а у США просит THAAD для перехвата баллистических ракет средней дальности

На Украину из Канады доставлена система противовоздушной обороны NASAMS. Об этом сообщает канадское телевидение.
Нюанс в том, что деньги на эту систему официальная Оттава обещала выделить ещё в 2022 году. Речь идёт о более чем 400 млн долларов.

Министр обороны Канады Уильям (Билл) Блэр заявил о том, что не может предоставить журналистам подробностей поставки и того, почему от обещания до этой самой поставки прошло два года. По словам Блэра, «Канада наконец-то смогла сделать это, и главное не то, как всё проходило, а то, что Украина получит больше безопасности».



Канадский министр обороны:

NASAMS поможет лучше защитить общины (города и сёла) на Украине.

Напомним, что после удара ВС РФ гиперзвуковым баллистическим комплексом «Орешник» по Днепропетровску Зеленский, действуя по привычной схеме, запросил у стран НАТО (и в первую очередь у США) поставки «систем ПРО, способных защитить Украину от баллистических ракет». Таким образом, теперь Зеленский ждёт от Запада таких комплексов как THAAD, один из которых не так давно из США в одном из пакетов военно-технической помощи был поставлен Израилю.

Для справки: THAAD («Тэд») - американская система заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Может использоваться в качестве системы ПВО против авиации. В США на вооружение поставлена в 2008 году.
23 комментария
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  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 07:13
    По словам Блэра, «Канада наконец-то смогла сделать это, и главное не то, как всё проходило, а то, что Украина получит больше безопасности».
    На сколько в процентах?
    Всегда удивляет западное стремление измерять неизмеряемое. Безопасность или есть, или нет. Один комплекс, бесполезный против гиперзвука, НА СКОЛЬКО повысит безопасность? В процентах, в сантиметрах, в килограммах...
    Вот тут и сейчас повысит втрое. А там?
    Математики, матьих, кибернетики, панимаешь...
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      0
      Сегодня, 07:21
      Так у нас такое так же не редкость. "Боевая эффективность возросла многократно". Сразу возникали вопросы: дальность увеличилась в разы? Боевая нагрузка в разы? Дальность обнаружения и сопровождения тоже в разы? И т.д. и т.п.
      1. NKT Звание
        NKT
        0
        Сегодня, 09:48
        Да, а сколько нам говорили о количестве новой техники в войсках, 75% вроде бы. А ребята воюют на БМП-1 и Т-62, снятых с хранения.
        1. Vulpes Звание
          Vulpes
          0
          Сегодня, 09:51
          Достаточно было посмотреть учения СВ, чтобы посмеятся над 70% ибо в кадре были всё те же БМП-2, Т-72 и "Грады". В ВВС да, там новая техника была видна, но ВВС РФ слишком малы для страны таких размеров.
    2. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      0
      Сегодня, 07:21
      Один комплекс, бесполезный против гиперзвука, НА СКОЛЬКО повысит безопасность?

      Теперь это можно проверить на практике. smile
    3. ser-pov Звание
      ser-pov
      +4
      Сегодня, 07:37
      Очень большие сомнения насчёт THAAD, так как ракета бьёт прям в носитель. При таких скоростях наврядли смогут сбить.
      1. Ясная Звание
        Ясная
        -1
        Сегодня, 08:57
        NASAMS поможет лучше защитить общины (города и сёла) на Украине.

        Что-то все больше смахивает на первобытно-общинный строй Украины winked
  2. Bacha Звание
    Bacha
    +1
    Сегодня, 07:19
    Как показала практика гиперзвук перехватить неврзможно. Ничем.
    1. Володин Звание
      Володин
      +1
      Сегодня, 07:53
      Цитата: Bacha
      Как показала практика гиперзвук перехватить неврзможно. Ничем.

      Позвольте! Как это ничем? А Кличко? Он по шесть "Кинжалов" за присест перехватывал...
      1. Лешак Звание
        Лешак
        +2
        Сегодня, 08:17
        Цитата: Володин
        Цитата: Bacha
        Как показала практика гиперзвук перехватить неврзможно. Ничем.

        Позвольте! Как это ничем? А Кличко? Он по шесть "Кинжалов" за присест перехватывал...

        Ну так это могут не только лишь все... feel
      2. Комментарий был удален.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -2
    Сегодня, 07:23
    «Зеленский* запросил у стран НАТО поставки "систем ПРО, способных защитить Украину от баллистических ракет"» —

    — "Будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям - открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию.
    Почему без опасений? Потому что средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует" © ...
    1. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      -2
      Сегодня, 08:28
      Будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны.
      Кремлёвские стратеги настолько наивны, что верят, будто военные не будут убирать технику, глядя, как бегут гражданские? Ах да, это ж те самые лопухи, которых вечно обманывают даже партнёры...
      1. Ясная Звание
        Ясная
        -1
        Сегодня, 09:00
        Цитата: Аль Манах
        Будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны.
        Кремлёвские стратеги настолько наивны, что верят, будто военные не будут убирать технику, глядя, как бегут гражданские? Ах да, это ж те самые лопухи, которых вечно обманывают даже партнёры...

        А, цеха и оборудования (станки, стац.краны, эл.подстанции...) куда уберешь?
  4. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 07:37
    Наберут всяких "Блэров" по знакомству, а потом они такую дурь озвучивают. ЕдиЁты, епрст!
    1. Ясная Звание
      Ясная
      -1
      Сегодня, 09:01
      Цитата: Пленник
      ЕдиЁты, епрст!

      Обыкновенные бандеровцы. Петля по ним плачет.
  5. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 07:47
    Ну что этот ТАД сбивал? Копейские ракеты над ним спокойно летают! На испытаниях сбил ракету на которой был маячок и сразу поставили на вооружение...
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 09:00
      Цитата: Лимон
      На испытаниях сбил ракету на которой был маячок и сразу поставили на вооружение...
      Вспомнилось... laughing
      Как-то с отцом в хорошей компании ездили на уток. Напросился с нами Очень Большой Начальник. Приехал, весь из себя на понтах охотник - только пера фазаньего на шляпе не хватало. Мазал безбожно... Друг моего отца вечером позволил себе посмеяться над "меткостью" Начальника - тот обиделся.
      Утром мой отец съездил в деревню, купил живую домашнюю утку, привязал к лапе какую-то железку и посадил в камыши. В определённый момент заорал Начальнику дурным голосом: "Чо смотришь?!?!! Стреляй!!!" и начальник выпулил дуплетом в ту бедную утку...
      На моего отца Очень Большой Начальник обиделся ещё больше, чем на того, который смеялся.

      Вспомнил, когда прочитал о "маячке" на мишени...
    2. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 09:03
      Цитата: Лимон
      Ну что этот ТАД сбивал? Копейские ракеты над ним спокойно летают! На испытаниях сбил ракету на которой был маячок и сразу поставили на вооружение...

      Похоже, жилой сектор на Украине придет от этих ТАДов в ужас belay
  6. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 07:50
    В Киеве взорвались два трансформатора, а в Одессе загорелись склады. Сами по себе.

  7. Khakas Звание
    Khakas
    +1
    Сегодня, 08:02
    Америкосы с патриотом облажались, с THAAD такой ошибки не совершат) нафиг им антиреклама?
  8. СкептикОптимист
    СкептикОптимист
    0
    Сегодня, 08:52
    Цитата: Bacha
    Как показала практика гиперзвук перехватить неврзможно. Ничем.

    1) Гиперзвуковые баллистические ракеты дороже. Их меньше.
    2) Остальные баллистические ракет не гиперзвуковые.
    3) Не все разрабатываемые и стоящие на вооружении баллистические ракеты и (или) их головные части гиперзвуковые.
    4) Ракету "Орешник" относят к тому же типу, что относилась советская РСД-10 «Пионер» и относится перспективная РС-26 «Рубеж».
    4) Гиперзвуково́е ору́жие — ракетное оружие, способное осуществлять полёт в атмосфере (!) с гиперзвуковой скоростью (большей или равной 5 М или 6000 км/ч или 1,6 км/сек, но меньшей 1 космической ) и маневрировать с использованием аэродинамических сил. Такая ракета сочетает в себе достоинства баллистических и крылатых ракет.
    5) Скорость падения обычных боевых блоков МБР и РСМД на конечном участке не превышает 3–4 Махов (3580-4773 км/ч),
    При этом боевые блоки МБР, разгоняемые до максимальной скорости 6–7 км/с, после торможения в атмосфере при столкновении с земной поверхностью имеют скорость от 9,051 до 10,56 Мах. (1 Мах- 1 193,26 км/с).
    Гиперзвуковые блоки головной части обладают еще и своей энергосиловой установкой реактивной тяги.
    1. Колобочек Звание
      Колобочек
      -2
      Сегодня, 09:01
      Скока-скока один мах? Не многовато ли? good
    2. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 09:14
      Цитата: СкептикОптимист
      1) Гиперзвуковые баллистические ракеты дороже. Их меньше.
      2) Остальные баллистические ракет не гиперзвуковые.

      Эти два пункта просто - шедевр где восхищению не хватает слов… winked