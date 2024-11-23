Пресса Германии: Осуществлявший разведку над палубой британского авианосца Queen Elizabeth беспилотник перехватить не удалось

22
Пресса Германии: Осуществлявший разведку над палубой британского авианосца Queen Elizabeth беспилотник перехватить не удалось

Продолжаются злоключения британского авианосца «Королева Елизавета». После целой серии происшествий на море, включая происшествия во время боевого развёртывания, возникла «новая опасность» для авианесущего корабля британских ВМС.

В немецкой прессе сообщается о том, что во время нахождения в порту Гамбурга над палубой британского HMS Queen Elizabeth кружил «неопознанный» беспилотник, который осуществлял «разведывательную деятельность».

В сообщениях немецких репортёров говорится о том, что охрана в порту и экипаж британского авианосца попытались перехватить управление дроном, затем сбить его, но эти попытки не увенчались успехом. Дрон, произведя съёмку, «скрылся из воздушного пространства над закрытой для полётов БПЛА части морского порта».

Сообщается о размерах дрона. Если верить этим сообщениям, то размеры эти весьма внушительны и обычным «репортёрским» дроном для съёмок беспилотник не назовёшь. Сообщается, что это коптер с размерами примерно 1,5 на 1,5 м. «Баба Яга»?..

Немецкая пресса:

Перехват дрона специальным оборудованием оказался неудачным, дрон скрылся за контейнерным терминалом.

Далее говорится о том, что ни сам БПЛА, ни его оператора найти так и не удалось.
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. K._2 Звание
    K._2
    +2
    Сегодня, 07:28
    На оптоволокне наверное был
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Сегодня, 07:32
      Не стоит тратиться.Все равно их скоро спишут.20 ноября Министерство обороны Великобритании опубликовало планы сокращения расходов, которые повлияют на возможности армии, флота и военно-воздушных сил. При этом ожидается, что новое лейбористское правительство продолжит курс прошлых консервативных администраций на жесткую экономию и будет добиваться дальнейших сокращений. Новые меры совпадали с пристальным вниманием к двум недавно введенным в эксплуатацию авианосцам: учения выявили ряд серьезных уязвимостей.

      Источник в оборонных кругах сообщил британской газете "Таймс", что корабли прошли через “ряд сценариев”, имитирующих крупномасштабный конфликт, чтобы проверить их “выживаемость” против “подавляющей силы”. В военных учениях участвовали оба корабля этого класса — “Королева Елизавета” (Queen Elizabeth) и “Принц Уэльский” (Prince of Wales). Осведомленный источник признался "Таймс": “в большинстве сценариев авианосцы утонули”. К тому же корабли оказались особенно уязвимы для ракет. Это особенно пагубно сказывается на их выживаемости на этапе, когда Китай, самый мощный потенциальный противник НАТО, выбился в мировые лидеры по возможностям противокорабельных ракет, а Россия и Северная Корея также добились значительных успехов.
      "Таймс" и ряд других газет подчеркнули, что на фоне стремления к оптимизации расходов разгорелась дискуссия о дальнейшей целесообразности флота из двух авианосцев. “Была поднята перспектива утилизации минимум одного из авианосцев для решения финансовых проблем”, — сообщалось после недавней встречи на высоком уровне.


      https://inosmi.ru/20241121/avianostsy-270849960.html

      Особую тревогу касательно дальнейшей судьбы флота вызывает то, что Великобритания не в состоянии укомплектовать оба авианосца подобающим количеством истребителей-невидимок F-35B — самых дорогих в мире. F-35B — единственный класс истребителей, совместимый с британскими авианосцами — в первую очередь из-за отсутствия у них аэрофинишеров. Нехватка истребителей вгоняет ВМС в высокие эксплуатационные расходы — при весьма скромной отдаче, крайне далекой от потенциала.
      1. Orange-Bigg Звание
        Orange-Bigg
        +1
        Сегодня, 07:39
        Еще одной серьезной проблемой остается подверженность кораблей частым поломкам. Так, авианосец “Королева Елизавета” пропустит предстоящие совместные учения НАТО из-за неожиданного отказа гребного вала. Длинный перечень проблем варьируется от затопления отсеков до крушения истребителей и серьезно затрудняет оперативную готовность. Дело доходит и до “каннибализации”: в 2023 году “Принц Уэльский” был “раздет” на запчасти, чтобы поддержать “Королеву Елизавету” на плаву. Кроме того, в докладах ВМС часто подчеркивались такие проблемы, как недостаточная подготовка для эксплуатации, подвергающая экипаж риску.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          -1
          Сегодня, 09:31
          Orange-Bigg
          Сегодня, 07:39
          Еще одной серьезной проблемой остается подверженность кораблей частым поломкам. Так, авианосец “Королева Елизавета” пропустит предстоящие совместные учения НАТО из-за неожиданного отказа гребного вала. Длинный перечень проблем варьируется от затопления отсеков до крушения истребителей и серьезно затрудняет оперативную готовность. Дело доходит и до “каннибализации”: в 2023 году “Принц Уэльский” был “раздет” на запчасти, чтобы поддержать “Королеву Елизавету” на плаву. Кроме того, в докладах ВМС часто подчеркивались такие проблемы, как недостаточная подготовка для эксплуатации, подвергающая экипаж риску.

          hi Ну, батенька, не будем обольщаться заунывными всхлипываниями наших извечных врагов - наглосаксов.
          Наша задача для общего благоденствия, также как и бандерштат, если не ввести их в каменный век, то способствовать этому.
          Перевоспитание возможно только на условиях РФ, остальное мы уже проходили с момента истории цивилизации и культуры Древней Руси. soldier
  2. paul3390 Звание
    paul3390
    +6
    Сегодня, 07:29
    Уборщица Симакова в пятницу за час перед концом дня вызывала начальника пожарной охраны завода, и они вдвоем пытались изгнать чертенка из междуящичного пространства. Он дразнился, кричал ерунду, прыгал по плечам, нагадил и скрылся в трубе. К концу недели уже многие его видят. А сейчас он стал появляться с друзьями. Мы должны что-то решить здесь. (c)
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 07:49
      Цитата: paul3390
      Мы должны что-то решить здесь.

      А что решать-то? Вызвать и заслушать начальника транспортного цеха. Это всё его проделки. smile
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 07:32
    «Кружил "неопознанный" беспилотник, который осуществлял "разведывательную деятельность"» —

    — Беспилотник "неопознанный", но то, что он осуществлял "разведывательную деятельность", это точно. Странно, что ещё не назвали, чей беспилотник. ...
    1. Canecat Звание
      Canecat
      +1
      Сегодня, 08:14
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Странно, что ещё не назвали, чей беспилотник. ...

      Петрова или Баширова?
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        -1
        Сегодня, 08:20
        «Петрова или Баширова?» —
  4. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +4
    Сегодня, 07:32
    Я даже не буду озвучивать имена двух героев, запустивших дрон. Скажу только, что они потом отправились осмотреть городской собор. laughing
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 08:01
      Цитата: Pharmacist
      Я даже не буду озвучивать имена двух героев, запустивших дрон.

      Я вас понимаю, эти имена хуситов, они такие сложные для написания. А интерес к судам они давно проявляют. yes
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 07:34
    Говорят дрон скрылся из виду на контейнером терминале который принадлежит КНР.А там уже ничего не найдёшь, кроме приключений на 5 точку. wassat
  6. Vulpes Звание
    Vulpes
    -1
    Сегодня, 07:45
    Странно, что не обвинили Путина, который лично управлял дроном.
    1. Добрый Звание
      Добрый
      +1
      Сегодня, 07:53
      Путин нынче не тот, чуть что, сразу "Орешником" в лоб! Оно им надо?!! winked
  7. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +2
    Сегодня, 07:46
    Как мило, работу своих же служб выдать за типа вражеские происки, и самим же испугатся. Ах да, еще санкции можно навесить.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 08:14
      Цитата: evgen1221
      Как мило, работу своих же служб выдать за типа вражеские происки, и самим же испугатся

      Это уже не первый случай безнаказанного появления "неопознанных дронов" над Германией. И почему-то никто из репортёров не упоминает базу США Рамштайн. При этом известно, что американцы никогда не стеснялись в применении средств наблюдения на территории союзников.
  8. Комментарий был удален.
  9. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    -1
    Сегодня, 08:08
    многострадальное корыто..сколько приколов уже с ним было..делали наверно чтобы чисто бабло пилить.
  10. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин
    0
    Сегодня, 08:11
    Фиксировал параметры ПВО. Это проблема: может открыться поток гостей с не самыми приятными подарками, типа кумулятивных бомб.
  11. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 08:22
    Не, а что такого-то? Что в этой лоханке секретного? Ну, полетал БПЛА, ну, пофотографировал, видео снял... Так авианосцы и из космоса видно... Я понимаю, если бы туда прилетел Орешник - можно было бы плакать, мол - такое корыто потеряли. А БПЛА ничего такого не делал, ну, полетал немного... wassat
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:46
    Ни кто не задался вопросом ,что это англицкое корыто делало в немецком порту Гамбург." Согласно информации ,опубликовано Министерством обороны Великобритании 18 ноября 2024 г ,флагман Королевского военно морского флота Великобритании HMC Queen Elizbeth ( Лизка) прибыл в Гамбург ( Германия).Этот визит последовал за серией военных учений с участием военных вертолётов в Северном море,которые укрепил оперативную совместимость между двумя союзниками по НАТО." Лизка" прошла по реке Эльба до портового города ,где она пришвартовалась на круизного терминале Штайнвердер на 5 дней.Это первый визит авианосца королевского флота за 13 лет.Авианоскц будет служить площадкой для проведения оборонных мероприятий на высоком уровне ,включая конференции ,визиты министров и стратегические обсуждения"
    Перед швартовкой " Лизка" взаимодействовать с немецкими военно морскими и армейскими вертолетами NH 90 и Navy Lynx MK 88.
    Размещение Лизки в Северном море обеспечило бы более безопасную оперативную обстановку ,позволив ему проводить продолжительные операции ,оставаясь вне зоны действия средств ПВО / ПРО ,таких как системы С 400 в Калининграде и ракеты Искандер.Однако его развёртывание в Балтийском море обеспечило бы более непосредственно поддержку Германии и прифронтовым государствам,хотя и за счёт повышенных рисков."
    Но тут чёрт его побрал 19 ноября у русских появилась РМСД " Орешник".УПС!!!
  13. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 08:48
    Терзают смутные сомнения. Нет ли тут связи с ответом на удары по нашей территории. Не окажутся ли эти, вроде как ненужные, авианосцы целями ответки? Пусть ненужные, но факт затопления такой посудины... Будем посмотреть
  14. Старый_геолог Звание
    Старый_геолог
    0
    Сегодня, 09:08
    Цитата: Дед-дилетант
    Я понимаю, если бы туда прилетел Орешник - можно было бы плакать, мол - такое корыто потеряли.

    Судя по той куче проблем, которые постоянно сопровождают это корыто, оно скоро и само развалится, без Орешника. И это "самый лучший флот в мире" как утверждают британцы. Вместо отправки оружия Украине лучше бы у себя порядок навели.