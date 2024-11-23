Пресса Германии: Осуществлявший разведку над палубой британского авианосца Queen Elizabeth беспилотник перехватить не удалось
Продолжаются злоключения британского авианосца «Королева Елизавета». После целой серии происшествий на море, включая происшествия во время боевого развёртывания, возникла «новая опасность» для авианесущего корабля британских ВМС.
В немецкой прессе сообщается о том, что во время нахождения в порту Гамбурга над палубой британского HMS Queen Elizabeth кружил «неопознанный» беспилотник, который осуществлял «разведывательную деятельность».
В сообщениях немецких репортёров говорится о том, что охрана в порту и экипаж британского авианосца попытались перехватить управление дроном, затем сбить его, но эти попытки не увенчались успехом. Дрон, произведя съёмку, «скрылся из воздушного пространства над закрытой для полётов БПЛА части морского порта».
Сообщается о размерах дрона. Если верить этим сообщениям, то размеры эти весьма внушительны и обычным «репортёрским» дроном для съёмок беспилотник не назовёшь. Сообщается, что это коптер с размерами примерно 1,5 на 1,5 м. «Баба Яга»?..
Немецкая пресса:
Далее говорится о том, что ни сам БПЛА, ни его оператора найти так и не удалось.
Информация