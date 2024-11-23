ВС РФ поразили объекты противника в Запорожье и Сумах
Российские военные минувшей ночью нанесли удары по военным объектам киевского режима в разных областях Украины. Как сообщил глава подконтрольной Киеву части Запорожской области Иван Федоров, в регионе прилеты пришлись по двум объектам, один из которых располагался в городе Запорожье.
– сообщил Федоров.
Кроме этого взрывы также гремели в городе Сумы, где по сообщениям украинских ресурсов, атаке подвергся район бывшего военного училища. По данным российской разведки, здесь располагался некий объект, который официально считался заброшенным. Однако на подъезде к нему были установлены блокпосты, а непосредственно на объекте дежурила охрана. Местные жители сообщают, что в этом районе часто появлялись люди в военной форме, а также был замечен военный автотранспорт.
По сообщениям украинских СМИ, в результате атаки российских беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» были уничтожены как минимум два украинских боевика, еще не менее 12 человек получили ранения. Сам объект при этом серьезно поврежден.
Стоит отметить, что пропаганда киевского режима пыталась представить атаку ВС РФ военного объекта в Сумах нападением на гражданское население. Некоторые телеграм-каналы начали разгонять фейк о том, что БПЛА «Герань-2» были начинены шрапнелью для нанесения максимального ущерба.
Однако, как подчеркивают эксперты, снаряжение «Герани» шрапнелью не имеет никакого смысла. Эти беспилотники предназначены для поражения целей в тылу противника в тех случаях, когда использование ракет является избыточной мерой. И если такой БПЛА начинить шрапнелью, то он просто не сможет эффективно поражать назначенные цели.
Стоит отметить, что сообщения о взрывах накануне поступали из Харьковской области, а также из Одессы, где сотрудники экстренных служб тушили крупный пожар. Примечательно, что украинские СМИ в данном случае утверждали, что прилетов по объекту не было. Однако о причинах пожара не сообщалось.
Кроме того, украинские СМИ также сообщили о взрывах двух трансформаторов в Киеве.
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