В Британии возникают вопросы к защищённости базы АПЛ «Клайд» и арсенала ВМС Кулпорт в связи с появлением у России БРСД «Орешник»
Как накануне в ходе совещания в Кремле заявил президент Владимир Путин, создаётся целая линейка нового оружия, частью которой стал испытанный в боевых условиях гиперзвуковой ракетный комплекс средней дальности «Орешник». Глава государства, напомним, подчеркнул, что само создание таких систем стало ответом на односторонний выход Соединённых Штатов из ДРСМД (Договора о ракетах средней и меньшей дальности).
Соответственно, появление на вооружении РВСН того же «Орешника» позволяет накрывать любые цели на расстоянии до 5,5 тысяч км (то есть, все военные базы США, Британии и НАТО в Европе и на Ближнем Востоке) в считанные минуты. Например, подлётное время БРСД «Орешник» до главной базы подводных лодок «Клайд» на севере Британии – в пределах 18 минут.
Напомним, что «Клайд» - место базирования главной ударной силы ВМС, да и всех вооружённых сил Соединённого королевства, - стратегических субмарин с ядерным оружием.
За те менее чем 18 минут, что до этой базы британских военно-морских сил будут лететь «Орешники» в случае принятия соответствующего решения, находящиеся там атомные подводные лодки даже не смогут толком начать движение в заливе Форт-оф-Клайд, не говоря уже о полноценном выходе в Ирландское море.
В самой Британии возникает всё больше вопросов к защищённости своих стратегических военных объектов. На территории той же базы «Клайд» находится главный арсенал ВМС Кулпорт. От сохранности этого арсенала фактически зависит существование не только самих ВМС Великобритании, но и государства как такового. Основная рефлексия британских лордов связана с тем, что Россия способна неядерными ракетами уничтожить весь ядерный актив «его Величества» за несколько минут.
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