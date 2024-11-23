В Британии возникают вопросы к защищённости базы АПЛ «Клайд» и арсенала ВМС Кулпорт в связи с появлением у России БРСД «Орешник»

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В Британии возникают вопросы к защищённости базы АПЛ «Клайд» и арсенала ВМС Кулпорт в связи с появлением у России БРСД «Орешник»

Как накануне в ходе совещания в Кремле заявил президент Владимир Путин, создаётся целая линейка нового оружия, частью которой стал испытанный в боевых условиях гиперзвуковой ракетный комплекс средней дальности «Орешник». Глава государства, напомним, подчеркнул, что само создание таких систем стало ответом на односторонний выход Соединённых Штатов из ДРСМД (Договора о ракетах средней и меньшей дальности).

Соответственно, появление на вооружении РВСН того же «Орешника» позволяет накрывать любые цели на расстоянии до 5,5 тысяч км (то есть, все военные базы США, Британии и НАТО в Европе и на Ближнем Востоке) в считанные минуты. Например, подлётное время БРСД «Орешник» до главной базы подводных лодок «Клайд» на севере Британии – в пределах 18 минут.



Напомним, что «Клайд» - место базирования главной ударной силы ВМС, да и всех вооружённых сил Соединённого королевства, - стратегических субмарин с ядерным оружием.

За те менее чем 18 минут, что до этой базы британских военно-морских сил будут лететь «Орешники» в случае принятия соответствующего решения, находящиеся там атомные подводные лодки даже не смогут толком начать движение в заливе Форт-оф-Клайд, не говоря уже о полноценном выходе в Ирландское море.

В самой Британии возникает всё больше вопросов к защищённости своих стратегических военных объектов. На территории той же базы «Клайд» находится главный арсенал ВМС Кулпорт. От сохранности этого арсенала фактически зависит существование не только самих ВМС Великобритании, но и государства как такового. Основная рефлексия британских лордов связана с тем, что Россия способна неядерными ракетами уничтожить весь ядерный актив «его Величества» за несколько минут.
23 комментария
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  1. BAI Звание
    BAI
    -5
    Сегодня, 08:47
    Удар по ядерным обьектам - это ядерная война. Вот тогда они станут первой целью. Причем для ядерных ракет.
    Пока их никто не тронет
    1. Володин Звание
      Володин
      +12
      Сегодня, 08:52
      Цитата: BAI
      Удар по ядерным обьектам - это ядерная война. Вот тогда они станут первой целью.

      А удары по ядерным объектам России (как минимум их попытки) уже были. Попытка атаковать аэродромы базирования стратегических бомбардировщиков, удары по станции раннего обнаружения баллистических и аэродинамических ракет и не только
      1. poquello Звание
        poquello
        -4
        Сегодня, 08:58
        Цитата: Володин
        Попытка атаковать аэродромы базирования стратегических бомбардировщиков, удары по станции раннего обнаружения баллистических и аэродинамических ракет и не только

        )))))) не, ну у них же не получилось, BAI предлагает ждать пока получится )))))))))))))))))))))))))))))))))))
        1. BAI Звание
          BAI
          0
          Сегодня, 09:41
          , BAI предлагает ждать пока получится

          А Вы читать умеете? Это где это у меня написано?
          Еще раз повторяю: ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СВО БИТЬ ПО ЯДЕРНЫМ ОБЬЕКТАМ - ДЛЯ РОССИИ БЕССМЫСЛЕННО!
          Это делает Россию ядерным агрессором. А вот Украине можно- у нее нет ядерного оружия, а справоцировать ядерный удар по неядерной Украине - заветная мечта НАТОвских политиков
          1. poquello Звание
            poquello
            +1
            Сегодня, 09:48
            Цитата: BAI
            , BAI предлагает ждать пока получится

            А Вы читать умеете? Это где это у меня написано?
            Еще раз повторяю: ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СВО БИТЬ ПО ЯДЕРНЫМ ОБЬЕКТАМ - ДЛЯ РОССИИ БЕССМЫСЛЕННО!
            Это делает Россию ядерным агрессором. А вот Украине можно- у нее нет ядерного оружия, а справоцировать ядерный удар по неядерной Украине - заветная мечта НАТОвских политиков

            как интересно, атаки на ядерные объекты России англичан и прочих поляков ядерными агрессорами их не делают, а нас делают ), не, так не пойдёт, огребут зеркально
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 09:34
      Цитата: BAI
      Удар по ядерным обьектам - это ядерная война. Вот тогда они станут первой целью. Причем для ядерных ракет.
      Пока их никто не тронет
      Ну, по-хорошему, Британия уже лет 200 как это заработала. Ракет вот только тогда не было, а заслужила Британия своё "право" уйти в вечность давным-давно. По всему миру, на любом континенте найдутся миллионы людей, которые с моими словами согласятся.
    3. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 09:35
      Ещё не вечер, пан укроп.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 08:51
    «В Британии возникают вопросы к защищённости базы АПЛ "Клайд"» —
    «Например, подлётное время БРСД "Орешник" до главной базы подводных лодок "Клайд" на севере Британии – в пределах 18 минут» —

    — На раздумья над вопросом 18 минут ...
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      0
      Сегодня, 09:01
      — На раздумья над вопросом 18 минут ...
      Не на раздумья, а на бег по пересеченной местности.
    2. seregatara1969 Звание
      seregatara1969
      +1
      Сегодня, 09:04
      Какие ядерные запасы? У них есть прекрасная xoxляндия,она их спасёт! Пусть о ней думают! Целых долгих томительных 18 минут!
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 09:36
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «В Британии возникают вопросы к защищённости базы АПЛ "Клайд"» —
      «Например, подлётное время БРСД "Орешник" до главной базы подводных лодок "Клайд" на севере Британии – в пределах 18 минут» —

      — На раздумья над вопросом 18 минут ...
      Обдумать своё поведение за последние лет 500-700 и перед всем миром извиниться?
      Ну, нет так нет... Обойдёмся без раскаяний и извинений...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:00
    Интересно железные " наковальни" Орешника куда вывалят иллюминаторы двух "островов" англицких авиков - вовнутрь или наружу настроек? bully Всё ждали ядерный удар ,а тут просто " наковальни" .Это повод для третьей мировой? Вопрос интересный.
  4. михаил3 Звание
    михаил3
    +4
    Сегодня, 09:03
    Законные опасения. Потому что именно туда и следовало ударить в ответ на "разрешения" и прочие пакости.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 09:40
      Цитата: михаил3
      именно туда и следовало ударить в ответ на "разрешения" и прочие пакости.
      До конца войны далеко. А до исчерпания отпущенного британцам лимита подлости - ещё дальше. Успеют ещё напроситься...
    2. Эльдорадо Звание
      Эльдорадо
      0
      Сегодня, 09:41
      Признают значит свое участие в кофликте раз боятся.
      А раз сами признали, нужно бахнуть!
      Кстати, где ж залег наш "посейдон"
      Не пора ли и его применить, пробно.
  5. Matsur Звание
    Matsur
    +1
    Сегодня, 09:09
    Самое стремное - это гадать, ядерное или неядерное летит? То есть надо отвечать своим ядерным или не надо? Ответишь ядерным на неядерное и... Весь мир в труху. Страшные игры. Или будут игры как у израиля с ираном?
    "К барьеру, сэр! Я имею честь вас атаковать!"
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 09:23
      Matsur hi Джентельмены верят друг другу на слово,если мы сказали что летит в неядерном варианте,значит в неядерном. bully
  6. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 09:13
    Одно место уже жым-жым?
  7. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 09:21
    Британская авиабаза Лейкенхит на юго-востоке Англии в 100 от Лондона стала объектом интереса неизвестных БПЛА.

    Различные беспилотники фиксировались над базой и в её окрестностях несколько раз.

    Сообщается, что появление дронов приводило к приостановке полётов истребителей F-15 и F-35, которые базируются на объекте.

    Стоит отметить, что авиабаза Лейкенхит до 2008 года являлась объектом хранения американских ядерных авиабомб B-61.


    "То тарелками пугають, дескать, подлые, летають....(с)"
  8. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 09:27
    Они думали можно бесконечно гадить? Защитить никак, и они это знают. Ещё во времена учебы курсантом, читал статью что в вритании есть 9 точек для ударов и она уже будет не страна а так. Уверен они это тоже знают.
  9. Warlord Звание
    Warlord
    +1
    Сегодня, 09:27
    Пранкануть англичан бы на запуск Орешника по Лондону. Думаю там все отложат кирпичи на новый Биг Бен))
    1. Cympak Звание
      Cympak
      0
      Сегодня, 10:14
      В Лондоне и его окрестностях у нашей элиты дома и поместья, их дети там же учатся или планируют учиться.... А вы про "запуск по Лондону" грезите...скорее по Воронежу или Курску ударят, там у них интересов меньше.
  10. Cympak Звание
    Cympak
    0
    Сегодня, 10:08
    Слишком сложные умозаключения у "британских учёных". Если нужно поразить базу АПЛ, то проще подогнать "Борей" или парочку фрегатов 22350 и из нейтральных вод ударить в упор "Цирконами".
    А ядерное сдерживание,однако, обеспечивают не ПЛАРБ, находящиеся на базе, а развернутые в боевое дежурство и находящиеся в подводном положении.
    Кстати, ПЛАРБ с Трайдентами у мелкобритов - единственные носители ТЯО.