Песков ответил на вопрос о перспективах объявления мобилизации в России
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о перспективах объявления мобилизации в России. По его словам, об этом речи сейчас не идет.
Вопрос пресс-секретарю российского президента был задан в ходе интервью, которое он дал 16-летней практикантке агентства РИА Новости Фаине Савенковой из Луганска. Девушка с 12 лет занесена в «черные списки» украинского сайта «Миротворец» за то, что обратилась в ООН с призывом защитить детей Донбасса.
- такой ответ получила юная журналистка от Пескова.
Представитель Кремля отметил, что в этом нет необходимости, так как значительное количество российских граждан добровольно подписывает контракты с оборонным ведомством и участвует в боевых действиях в зоне проведения СВО. Ежедневно в военкоматы приходит несколько сот человек.
- заявил пресс-секретарь президента России.
Песков и раньше говорил, что необходимости в проведении мобилизационных мероприятий нет.
А глава Минобороны России Андрей Белоусов ранее заявлял, что хотя комплектация воинских подразделений личным составом является первоочередной задачей, потребность в проведении мобилизации не появилась.
Этим летом заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев приводил статистику по количеству контрактов, которые граждане страны заключили с Минобороны. Согласно его данным, в первые месяцы текущего года на службу в Вооруженные силы РФ было набрано примерно 190 тысяч добровольцев.
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