Песков ответил на вопрос о перспективах объявления мобилизации в России

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Песков ответил на вопрос о перспективах объявления мобилизации в России

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о перспективах объявления мобилизации в России. По его словам, об этом речи сейчас не идет.

Вопрос пресс-секретарю российского президента был задан в ходе интервью, которое он дал 16-летней практикантке агентства РИА Новости Фаине Савенковой из Луганска. Девушка с 12 лет занесена в «черные списки» украинского сайта «Миротворец» за то, что обратилась в ООН с призывом защитить детей Донбасса.



О мобилизации речи никакой не ведется

- такой ответ получила юная журналистка от Пескова.

Представитель Кремля отметил, что в этом нет необходимости, так как значительное количество российских граждан добровольно подписывает контракты с оборонным ведомством и участвует в боевых действиях в зоне проведения СВО. Ежедневно в военкоматы приходит несколько сот человек.

Поэтому какой-либо потребности в том, чтобы говорить о мобилизации, нет

- заявил пресс-секретарь президента России.

Песков и раньше говорил, что необходимости в проведении мобилизационных мероприятий нет.

А глава Минобороны России Андрей Белоусов ранее заявлял, что хотя комплектация воинских подразделений личным составом является первоочередной задачей, потребность в проведении мобилизации не появилась.

Этим летом заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев приводил статистику по количеству контрактов, которые граждане страны заключили с Минобороны. Согласно его данным, в первые месяцы текущего года на службу в Вооруженные силы РФ было набрано примерно 190 тысяч добровольцев.
48 комментариев
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  1. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    +1
    Сегодня, 09:07
    Учитывая поток, который идёт на контракт, мобилизация и не нужна.
    Для людей война - стала единственным способом вырваться из нищеты и заработать нормальные деньги, в особенности для провинции и глубинки.

    От части это грустно.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +8
      Сегодня, 09:12
      А с учётом того, что происходит замещение идущих на контракт мигрантами, с чуждым нам менталитетом которые не собираются и не будут жить по Светским Российским Законам - становится в двойное грустно.
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +3
        Сегодня, 09:21
        Цитата: Владимир М
        А с учётом того, что происходит замещение идущих на контракт мигрантами, с чуждым нам менталитетом которые не собираются и не будут жить по Светским Российским Законам - становится в двойное грустно.

        А, больше выбирайте в Госдуму затулиных... и будет не Россия, а сплошной фестиваль плова.
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          +2
          Сегодня, 09:29
          В Госдуме (да и не только) так "построена система", что не получится отклониться от "линии партии".
          1. Ясная Звание
            Ясная
            +1
            Сегодня, 09:35
            Цитата: Владимир М
            В Госдуме (да и не только) так "построена система", что не получится отклониться от "линии партии".

            А, в какой стране народ боготворит, и носит на руках свою власть?
            Хотя тот-же "татжикский" депутат Затулин и не только он, говорит о том, что "линия партии" в Госдуме не такая уж неотклоняемая.
        2. poquello Звание
          poquello
          +2
          Сегодня, 09:37
          Цитата: Ясная
          А, больше выбирайте в Госдуму затулиных... и будет не Россия, а сплошной фестиваль плова.

          +++ этот хоть с открытым забралом полез, их там целая куча с секретными фирмочками на дешевой рабсиле из ближнего зарубежья
          1. Ясная Звание
            Ясная
            +2
            Сегодня, 09:42
            Цитата: poquello
            Цитата: Ясная
            А, больше выбирайте в Госдуму затулиных... и будет не Россия, а сплошной фестиваль плова.

            +++ этот хоть с открытым забралом полез, их там целая куча с секретными фирмочками на дешевой рабсиле из ближнего зарубежья

            Вряд-ли эта рабсила становится дешовой.
            Уже мигранты первой волны, в основном работают не на производствах, а в сферах услуг. А их подрастающее поколение и в этих сферах услуг не рабортают, а обсепечивают итересы своих ОПГ исключительно в криминальных сферах.
    2. Geosun Звание
      Geosun
      -2
      Сегодня, 09:16
      Цитата: Ганкутсу_
      стала единственным способом вырваться из нищеты

      Люди разные, есть такие, которые не хотят сами принимать решения, не хотят брать на себя ответственность, им проще пойти на службу, чтобы за них все решали. А есть те, кто сами добиваются того, что хотят. Если есть здоровье, то я не вижу препон для того чтобы не жить бедно. Понятно, что ныть и бухать проще, но назовите хоть одну по настоящему вескую причину, мешающую жить на среднем уровне.
      1. Попуас Звание
        Попуас
        +6
        Сегодня, 09:21
        Один и тот же металлургический завод... Проводятся работы по монтажу оборудования.. Рядом работы ведут китайцы, проводят аналогичные работы! Зп китайца 300т.р зп местного рабочего 70т.р...Вот хоть уработайся без выходных больше сотки не поднимешь!... Это промышленный город, не захолустье... Панимаишь... fool
    3. Titsen Звание
      Titsen
      +2
      Сегодня, 09:19
      Цитата: Ганкутсу_
      Учитывая поток, который идёт на контракт, мобилизация и не нужна.
      Для людей война - стала единственным способом вырваться из нищеты и заработать нормальные деньги, в особенности для провинции и глубинки.

      От части это грустно.


      Это не грустно, это - позорно!

      Никакого патриотизма, только махровый капитализм!
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        0
        Сегодня, 09:27
        Ну нельзя сказать, что сейчас все идут на контракт, только за деньги. Но ради справедливости, в 14-15 годах добровольцев было больше и патриотизм был "выше", если конечно так можно сказать.
    4. Ясная Звание
      Ясная
      -4
      Сегодня, 09:19
      Цитата: Ганкутсу_
      вырваться из нищеты и заработать нормальные деньги, в особенности для провинции и глубинки.
      От части это грустно.

      Грустите повнимательнне, особенно когда в глубинке будете переходить дорогу, что-бы вас не размазал поток машин деревенских жителей.
      1. Алексей Кошкаров Звание
        Алексей Кошкаров
        +2
        Сегодня, 09:47
        Этот поток машин состоит из автохлама , который в Европе или в Японии уже давно сгнил на свалках . Можно сравнить олигарха , жующего черную икру и бабушку добывающую себе еду в мусоных баках . И сказать , они оба сыты и одеты
      2. Dimy4 Звание
        Dimy4
        0
        Сегодня, 10:02
        ...что-бы вас не размазал поток машин деревенских жителей.

        Большинство этих машин, если это конечно не какая-нибудь семерина, которой прогулы ставят в пунктах приемы металла, взяты в кредит, и владельцы теперь трясутся как бы работу не потерять. Это не относится ко всяким замам, директорам у которых гаражи-то двухэтажные.
        1. tatra Звание
          tatra
          0
          Сегодня, 10:10
          Несмотря на то ,что этим врагам СССР досталась самая богатая и самая научно -индустриально развитая республика СССР ,они её своей высокооплачиваемой работой и их хваленым бизнесом ,уравняли со всеми остальными Государствами врагов СССР на территории захваченного ими СССР . Во всех них одно и то же -паразитирование за счет результатов труда советских коммунистов и их сторонников ,импорта продовольствия и продукции производства ,науки ,интеллекта ,работы иностранных фирм .
    5. Dimy4 Звание
      Dimy4
      +3
      Сегодня, 09:20
      От части это грустно.

      Согласен с Вами, некоторым мужикам или идти на войну или спиться от без исходности, поскольку трудоустроится на нормальную зарплату не возможно. Н пилораме грузчику, например, 4 тыс. в неделю, это зарплата? Интересно минус кто поставил, кто-нибудь с офигенной зарплатой, или считающий что все идут на войну исключительно по зову сердца.
      1. poquello Звание
        poquello
        -1
        Сегодня, 09:27
        Цитата: Dimy4
        Интересно минус кто поставил, кто-нибудь с офигенной зарплатой, или считающий что все идут на войну исключительно по зову сердца.

        я минус поставил, нефиг передёргивать, есть кто идёт финансы поправить и есть кто по зову сердца
        1. Dimy4 Звание
          Dimy4
          0
          Сегодня, 09:57
          ...кто по зову сердца

          У нас в основном молодежь.
      2. Geosun Звание
        Geosun
        -2
        Сегодня, 09:40
        Цитата: Dimy4
        мужикам или идти на войну или спиться от без исходности

        Пример из жизни. Врач из глубинки, переехала в Краснодар, закончила курсы программистов, через 4 года купила собственную квартиру. И это женщина, а вы говорите у мужиков безысходность?!
        Может, конечно, для страны переквалифицироваться из врача в программиста и плохо, но возможности есть у любого здорового человека.
        1. К_4 Звание
          К_4
          +1
          Сегодня, 09:52
          Не все могут быть программистами, тут нужен особый склад ума. Я вот почти всю жизнь с электроникой вожусь: буки, компы, моники, телики, смарты и т.д. и т.п., могу поднять многое, но программирование не даётся, как ни пытался. Да и не только программисты нужны стране, что мы без тех же сантехников и простых дворников делать будем? А без врачей, учителей, воспитателей. Так что бред не несите. Без всех этих людей ваши программисты так - пыль, сдохнут в грязи, голоде и говне.
        2. Dimy4 Звание
          Dimy4
          +1
          Сегодня, 09:54
          Врач из глубинки, переехала в Краснодар,

          Сколько врачу лет, если не секрет? У нас потому что на фронт в основном идут мужики 40+, рабочих специальностей которые работали на предприятиях которых уже нет (или разграблены руководством или сами издохли не выдержав реалий капитализма). Пример из жизни: был карьер, который работал и приносил прибыль, пришел новый новый директор со своим сынком и начал его гнобить, сначала стали провозить по 200 л. солярки! на столько техники, потом стали ее распиливать на металлолом, в конце концов очередь дошла до самой фабрики ну а в конце сняли крышу с ангара. И такой случай не один и не только у нас.
      3. Ясная Звание
        Ясная
        0
        Сегодня, 10:05
        Цитата: Dimy4
        Н пилораме грузчику, например, 4 тыс. в неделю, это зарплата?

        Вот так сразу и припеччатали. Подавай вам 4 миллиона за неделю и не меньше. А, продукции на выходе сколько?
        И смотря какая пилорама, если (ленточка), значит пилить не умеют, либо на лесе экономите, покупаете 3-й сорт, вот и кривизна, сито, отсюда отсутствие выхода...
    6. matwey Звание
      matwey
      0
      Сегодня, 09:28
      Вопрос к тебе... Что бы выбрал ты, смерть или большие деньги?
      1. Ганкутсу_ Звание
        Ганкутсу_
        0
        Сегодня, 09:34
        Встречный вопрос. А зачем выбирать? У меня нет такой ситуации, и надеюсь не будет, что бы я выбирал.
        А так вопрос посиавлен максимально не корректно. Между смертью и деньгами, особенно большими, 99% выберут деньги.
        1. matwey Звание
          matwey
          +2
          Сегодня, 09:38
          Вывод конечно хороший но притянут за уши. И всё таки ты ушёл от вопроса.
    7. sifgame Звание
      sifgame
      0
      Сегодня, 09:37
      Нет уже никакого потока, алкаши пить бросили, алиментщики стали платить алименты никто не хочет на войну. При текущем развитии событий мобилизация неизбежна. А верить обещаниям власти, любой, а тем более этой....
  2. Ирек Звание
    Ирек
    -4
    Сегодня, 09:12
    Ща начнётся наброс дерьма на вентилятор от ципсоты и либерды , им только повод дай.
    1. Titsen Звание
      Titsen
      +4
      Сегодня, 09:25
      Цитата: Ирек
      Ща начнётся наброс дерьма на вентилятор от ципсоты и либерды , им только повод дай.


      А патриот только тот, кто смотрит в рот власти и молчит?

      Лично мне никогда не нравился Навальный, но считаю, что вопросы он задавал правильные!
    2. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 09:25
      Цитата: Ирек
      Ща начнётся наброс дерьма на вентилятор от ципсоты и либерды , им только повод дай.

      Да, это нормально.
      Кстати, не тот сейчас ципсошник пошел... ленивый, не начитанный, думать не хочет, ... короче, скучный и не идейный.
      Я, права, Владимир М?
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +3
    Сегодня, 09:13
    "Орешник" показал, что отправить это недогосударство в мезозойскую эру можно и без мобилизации.
    1. Попуас Звание
      Попуас
      +2
      Сегодня, 09:16
      Зачем... Перемалывание... Наше всё soldier
    2. Ясная Звание
      Ясная
      -1
      Сегодня, 09:27
      Цитата: pudelartemon
      "Орешник" показал, что отправить это недогосударство в мезозойскую эру можно и без мобилизации.

      Мы же не изверги, no остановимся на первобытно-общинном. т.е. на уровне их идейной укро-государственности.
      1. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        +1
        Сегодня, 09:30
        Нет! Даже неандертальцы или какие австралопитеки это черезчур для этой территории. Могут опять начать чудить или Чёрное море-2 копать. wassat
    3. Serjy Звание
      Serjy
      +1
      Сегодня, 09:44
      А смысл этого действа? Отправлять надо кукловодов, а не их паяцев. На замену вислоухим, в Европе выстроилась целая линейка дегенератов, жаждущих их подменить, при условии, что американский барен будет за спиной.
  4. Арутюнян Арутюн
    Арутюнян Арутюн
    -1
    Сегодня, 09:24
    Никто в России не заметил, что у вас произошла военная революция и господин Путин получил огромную поддержку семей контрактников, которые служат на СВО за деньги, а не за бесплатно, как было при царях и генсеках.
    1. Glock-17 Звание
      Glock-17
      +1
      Сегодня, 09:36
      При царях и генсеках работали мощные идеологические аппараты. А сейчас даже нет официальной государственной идеологии.
    2. tatra Звание
      tatra
      +1
      Сегодня, 09:38
      Вы знаете как называется "любовь за деньги "?
      1. Арутюнян Арутюн
        Арутюнян Арутюн
        +1
        Сегодня, 09:40
        Служить за деньги , по моему, лучше, чем за спасибо, как бы это не называлось.
        1. tatra Звание
          tatra
          -1
          Сегодня, 09:42
          То есть ,Вы признаете ,что за врагов СССР воюют только за деньги ?
          1. Арутюнян Арутюн
            Арутюнян Арутюн
            0
            Сегодня, 09:49
            Немцы во Второй мировой войне были противниками СССР и воевали по призыву , то есть были мобилизованы , то есть это была армия, которая воевала против СССР без денег.
            1. tatra Звание
              tatra
              0
              Сегодня, 09:53
              Гитлеровцы столько награбили на оккупированной ими территории СССР ,что им никакие зарплаты не нужны ,хотя они у них были ..
      2. poquello Звание
        poquello
        0
        Сегодня, 10:03
        Цитата: tatra
        Вы знаете как называется "любовь за деньги "?

        а любовь по принуждению называется - изнасилование, вот этим СССР со своим народом и занимался, и ещё втыкал что это так и должно быть
        1. tatra Звание
          tatra
          0
          Сегодня, 10:06
          Что же у вас ,враги СССР ,за целых 33 года не появилось ничего ЗА себя и за созданное вами Государство ? Вся ваша идеология и пропаганда ПРОТИВ других стран и народов ,а о самих СЕБЕ только трусливый скулеж ,что вы все вместе ,и каждый по отдельности ,"ни при чем " к тому ,что вы сделали и при власти коммунистов ,и при антисоветской власти ,начиная с вашего "Освободителя " Горбачева ?
          1. poquello Звание
            poquello
            -1
            Сегодня, 10:14
            Цитата: tatra
            начиная с вашего "Освободителя " Горбачева

            он не освободитель, он всёпросратель, но вектор был правильный
  5. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    -1
    Сегодня, 09:34
    Эскалация с Западом идёт по нарастающей. Скоро официально НАТО введёт свои войска на Украину. Нужно проводить мобилизацию хотя бы в для обучения резерва. Пройти курс молодого бойца от двух до шести месяцев в зависимости от воинской специальности. Хуже нет отправлять необученного или в спешке обученного бойца. Для стратегической безопасности России срочную службу должны пройти все.
    Что сейчас? И армии нужного количества нет и призвать из запаса некого. soldier
  6. Алт22 Звание
    Алт22
    0
    Сегодня, 09:39
    Врёт.
    Как обычно врёт.
    Не верю.
  7. Вадим С Звание
    Вадим С
    -2
    Сегодня, 09:40
    Мобка будет если ситуация там вдруг пойдет очень плохо, тогда нужно будет много мяса. Вобщем то правильно сделали ставку на деньги, народ повалил, а иначе у нас было бы как там у них, отловы, бега, а то и бунты. У нас с работы один повел отца-алкаша записывать, у того уже трясучка, не долго осталось, так хоть денег принесет перед "отходом", говорит там таких сидит жуть сколько, и бомжи сидят и алики, вонь, и всех берут! Батю и его друзей привёл он, всех взяли. Вот узнаю из первых рук, сколько он там протянут ну и другие подробности.
  8. tatra Звание
    tatra
    +1
    Сегодня, 09:41
    Мобилизация и не заканчивалась ,включая то ,что нет Указа Путина о её окончании .