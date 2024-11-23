ВС РФ с двух направлений атакуют позиции ВСУ в селе Загрызово на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области
Российские военные за последние несколько дней добились серьезных успехов на Купянском направлении СВО. После информации о том, что на этом участке линии соприкосновения побывал потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, стало известно о переходе под контроль ВС РФ населенного пункта Копанки. А теперь поступает информация о продвижении российских частей в направлении села Загрызово и в его черте.
Как сообщают с мест, в настоящее время накат на этот населенный пункт осуществляется с двух направлений. Часть российских сил атакует со стороны населенного пункта Кругляковка, а другая часть наступает со стороны Лозовой. Подобная тактика, обкатанная в ходе наступательных операций на Донбассе, уже не раз приносила успех российским подразделениям. Гарнизон противника берется в своеобразные клещи, и под перекрестным огнем артиллерии вынужден либо отступать, либо гибнуть.
Стоит отметить, что визит Зеленского на этот участок линии соприкосновения не вызвал в украинской армии большого воодушевления. По сложившейся традиции, подобные мероприятия являются предвестником скорого отступления ВСУ. Для этого, как отмечают эксперты, сейчас уже сформировались необходимые условия.
В частности, российские войска продолжают штурм микрорайона Заосколье в Купянске, и, несмотря на попытки противника переброски сюда резервов и регулярные контратаки, понемногу расширяют плацдарм. При этом отмечается, что обстановка на этом участке ЛБС на сегодняшний день остается сложной. Фактически, идут встречные бои с переменным успехом.
Добавим, что параллельно ВС РФ ведут активные наступательные действия на других направлениях специальной военной операции. В частности, в ДНР продолжается штурм укрепрайона ВСУ в Курахово, а также движение на Покровском направлении.
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