ВС РФ с двух направлений атакуют позиции ВСУ в селе Загрызово на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области

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ВС РФ с двух направлений атакуют позиции ВСУ в селе Загрызово на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области

Российские военные за последние несколько дней добились серьезных успехов на Купянском направлении СВО. После информации о том, что на этом участке линии соприкосновения побывал потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, стало известно о переходе под контроль ВС РФ населенного пункта Копанки. А теперь поступает информация о продвижении российских частей в направлении села Загрызово и в его черте.

Как сообщают с мест, в настоящее время накат на этот населенный пункт осуществляется с двух направлений. Часть российских сил атакует со стороны населенного пункта Кругляковка, а другая часть наступает со стороны Лозовой. Подобная тактика, обкатанная в ходе наступательных операций на Донбассе, уже не раз приносила успех российским подразделениям. Гарнизон противника берется в своеобразные клещи, и под перекрестным огнем артиллерии вынужден либо отступать, либо гибнуть.





Стоит отметить, что визит Зеленского на этот участок линии соприкосновения не вызвал в украинской армии большого воодушевления. По сложившейся традиции, подобные мероприятия являются предвестником скорого отступления ВСУ. Для этого, как отмечают эксперты, сейчас уже сформировались необходимые условия.

В частности, российские войска продолжают штурм микрорайона Заосколье в Купянске, и, несмотря на попытки противника переброски сюда резервов и регулярные контратаки, понемногу расширяют плацдарм. При этом отмечается, что обстановка на этом участке ЛБС на сегодняшний день остается сложной. Фактически, идут встречные бои с переменным успехом.

Добавим, что параллельно ВС РФ ведут активные наступательные действия на других направлениях специальной военной операции. В частности, в ДНР продолжается штурм укрепрайона ВСУ в Курахово, а также движение на Покровском направлении.
4 комментария
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  1. BAI Звание
    BAI
    +2
    Сегодня, 09:33
    Молодцы. Наступление идет, даже не смотря на крики про распутицу. Ксьтати, в Луганске и южнее - нет распутицы
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +2
    Сегодня, 09:34
    Народная примета:ласточки низко - к дождю; приезд просроченного суслика в город - к его сдаче wassat
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:35
    «Стоит отметить, что визит Зеленского* на этот участок линии соприкосновения не вызвал в украинской армии большого воодушевления» —

    — Примета такая ...
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 09:48
      «Стоит отметить, что визит Зеленского* на этот участок линии соприкосновения не вызвал в украинской армии большого воодушевления» —
      Примета такая ...