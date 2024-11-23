Медведев: Наша ракета изменит ход военной операции на Украине
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал последние события вокруг украинского конфликта.
По словам российского политика, недавнее разрешение Западом на применение дальнобойных ракет и удары ими по территории России все больше превращает конфликт на Украине в глобальный.
При этом у России есть чем ответить, чему примером является удар по Украине новой баллистической ракетой «Орешник», о которой говорил президент Путин.
- отметит Медведев.
Он также заявил, что при необходимости Российская Федерация может применить и ядерное оружие, хотя всячески пытается этого избежать. Полностью вовлечённый в конфликт блок НАТО еще мог бы положить ему конец, добавил политик.
Затронул зампред Совбеза и тему влияния на ситуацию вокруг Украины избранного президента США Дональда Трампа. Он назван Трампа прагматичным политиком, у которого есть все шансы остановить конфликт. Однако в том, что новый американский президент отменит антироссийские санкции, Медведев усомнился.
Напомним, что 17 ноября пока еще остающийся президентом США Джо Байден разрешил атаковать Россию ракетами, поставленными на Украину американцами. Потом аналогичные разрешения дали Лондон и Париж по своим SCALP/Storm Shadow.
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