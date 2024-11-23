Медведев: Наша ракета изменит ход военной операции на Украине

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Медведев: Наша ракета изменит ход военной операции на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал последние события вокруг украинского конфликта.

По словам российского политика, недавнее разрешение Западом на применение дальнобойных ракет и удары ими по территории России все больше превращает конфликт на Украине в глобальный.



При этом у России есть чем ответить, чему примером является удар по Украине новой баллистической ракетой «Орешник», о которой говорил президент Путин.

Наша ракета изменит ход военной операции на Украине

- отметит Медведев.

Он также заявил, что при необходимости Российская Федерация может применить и ядерное оружие, хотя всячески пытается этого избежать. Полностью вовлечённый в конфликт блок НАТО еще мог бы положить ему конец, добавил политик.

Затронул зампред Совбеза и тему влияния на ситуацию вокруг Украины избранного президента США Дональда Трампа. Он назван Трампа прагматичным политиком, у которого есть все шансы остановить конфликт. Однако в том, что новый американский президент отменит антироссийские санкции, Медведев усомнился.

Напомним, что 17 ноября пока еще остающийся президентом США Джо Байден разрешил атаковать Россию ракетами, поставленными на Украину американцами. Потом аналогичные разрешения дали Лондон и Париж по своим SCALP/Storm Shadow.
21 комментарий
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    +4
    Сегодня, 09:36
    Если был бы у власти, мы бы и ракеты такой не увидели. negative
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +2
      Сегодня, 09:46
      Наша ракета изменит ход военной операции на Украине
      - отметит Медведев.

      Что-то с аналитикой Медведев (или его помощники) стали лениться.
      Вот зачем менять ход военной операции, если сам же постоянно говорил, что она идет победоностно!? request
    2. Арутюнян Арутюн
      Арутюнян Арутюн
      -1
      Сегодня, 09:46
      На данный момент России нет смысла применять такие ракеты (РСД ) по украине более одного раза. Первый был демонстрацией возможностей . В неядерном исполнении бить такими ракетами по какой - либо стране — это бить кувалдой по мухам.
      1. dze Звание
        dze
        0
        Сегодня, 10:13
        Пока, говорят, "проводятся испытания в боевых условиях". Так что, наверное, кувалдой пока что можно по всему - испытания...
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 09:37
    Медведев: Наша ракета изменит ход военной операции на Украине

    Очень надеемся на это. А то что-то затянулась СВО.
  3. Алексей Кошкаров Звание
    Алексей Кошкаров
    +1
    Сегодня, 09:40
    Это говорит человек , который подарил норвегам территории во много раз большие , чем площадь Крыма
  4. frruc Звание
    frruc
    +2
    Сегодня, 09:41
    Наша ракета изменит ход военной операции на Украине

    Слишком громко сказано. Частично обрушить промышленный и экономический потенциал - Да.
  5. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +2
    Сегодня, 09:44
    Проблема в том, что решать всё равно всё будет солдат на земле. Своим тяжёлым длительным трудом.
  6. zloybond Звание
    zloybond
    +2
    Сегодня, 09:45
    Для того, чтобы изменить ход по настоящему, а не по договоренности необходимо еще пару раз ударить "Орешником" по реальным целям. Не нужно никого предупреждать, что бы уносили ноги и убирали ценное в сторону. Нужно просто пару раз уничтожить по настоящему. Тогда реально там в гейропе задумаются , что с ними перестали цацкаться и началось их уничтожение. Так то оружие мощное, только не нужно облегчать им участь - нам они не собираются делать поблажек. Пижонство и жентельменство не в чести у шпаны.
    Просто нужно помочь простому солдату на поле боя реально ударив по врагу. Ну хотя бы еще пару раз по жирным промышленным целям надо - это точно.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 09:59
      Согласен. Надо добить остатки предприятий впк 404. Тем более,что этих новых ракет,как заявил Путин,в достатке. Это чисто новая ракета,а не модернизация советской!
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        0
        Сегодня, 10:05
        Вам не кажется, что звучит немного как противоречие - новая ракета и новых ракет в достатке. Сомнительно, что промышленность может выпускать ракеты в том количестве, как "печь пирожки".
  7. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 09:52
    Пока рано говорить что и как будет, уже много чего говорили а получилось вон как. Давайте уже без прогнозов
  8. Glock-17 Звание
    Glock-17
    +2
    Сегодня, 09:53
    Непонятно, как конкретно эта ракета сможет изменить ход военной операции. Можно, конечно, начинить её ядерным зарядом, но такой конфликт останется за скобками. Основные оружейные предприятия в Европе и по ним вряд ли будут бить. Бить такими ракетами по обычным целям неядерным зарядом это как забивать гвозди микроскопом.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:57
    На западе пока не истерят ,но уже подвывают - обвянют Пентагон в закрытии программы МБР с неядерными боеголовками.Причина - предупреждать надо и невозможность определить " партнёру" что летит,а оказывается всё просто - предупреждение за пол часа и джентельмены верят друг другу на слово. bully
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 10:08
      Предупреждать о пуске РСМД не требуется от слова совсем, Россия это сделала случайно или "случайно"..

      Песков:
      Существует российский Национальный центр по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО), который работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с такой же системой, которая в США. Ракета малой и средней дальности <...> не вызывает обязанностей [предупредить], как межконтинентальная ракета, но все же, поскольку она баллистическая, то работает этот центр в автоматическом режиме.
  10. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    Сегодня, 09:57
    Очень возможно, что я неправ, но, полагаю, ни одна ракета в мире не способна изменить ход такой глобальной военной операции, как СВО.
    Слишком обширные территории, слишком рассредоточены промышленность, склады, прочие жизненно-важные ресурсы
    Или, как вариант, таких пусков, что мы наблюдали по Днепропетровску, должны быть даже не десятки, а сотни.
    Поэтому, как мне видится, СВО закончит либо российский солдат, либо российский политик
    А любая чудо-ракета, при всей своей неотвратимости и мощи, это, скорее, ещё один аргумент в общую копилку победы
    Но не единственный, и не окончательный
  11. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 09:57
    «Он также заявил, что при необходимости Российская Федерация может применить и ядерное оружие, хотя всячески пытается этого избежать» —

    — "Не здесь и не сейчас" ...
  12. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    0
    Сегодня, 09:57
    Военные поставки она не прекратит - Трампа стремиться продать (т.е. что то получить взамен) России прекращения огня, а не заключить мирный договор, который закрепит результаты СВО, республиканский конгресс так же против признания результатов, европейские элиты после разговоров с Трампом уже воспряли духом и уверены, что позицией США не станет "мир любой ценой" и согласие на требование России - а значит война и поставки продолжатся. Капитулировать хахлы так же не собираются. Удары БПЛА по территории России продолжатся и единственное, что вызывает сомнение - продолжится ли применение дальнобойных ракет. Ставлю на то, что да.
  13. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 10:07
    Очень желательно обнаруживать на территории Украины средства запуска Атакамсов и Штормов, а также места их хранения. И уничтожать до их пуска при подготовке, чтобы прихватывать и иностранную обслугу тоже.
    А вообще должна быть объявлена охота на всякого англо/франко говорящего на Украине. За каждую сданную "шкурку" вознаграждение в рублях. Особо ценны места их бригадного проживания.
  14. Stas157 Звание
    Stas157
    0
    Сегодня, 10:10
    Он назван Трампа прагматичным политиком, у которого есть все шансы остановить конфликт.

    Очевидно Медведев ждёт мир ных переговоров. И считает, что Орешник тоже в этом поможет (испугает и те предложат).
  15. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 10:10
    Говорящая голова "профессора Медведева" как обычно набрасывает на вентилятор, а ципсота и белоленточная слизь будет через месяц утверждать, что это верховный чертил "красные линии", утверждал и обещал, что "орешник" все изменит. Новая ракета это наш весомый аргумент в глобальном споре с западом и всего лишь еще одна боевая единица среди прочих на СВО. Все решается на ЛБС.