В западной экспертной среде начали признавать сомнительность ставки на украинскую армию в связи с появлением у России гиперзвуковых БРСД
В западной экспертной среде стала обсуждаться тема, которая за время украинского конфликта фактически была отодвинута даже не на второй, а на десятый план. Касается она тезиса о том, что «украинская армия защищает всю Европу, весь демократический мир».
В течение длительного времени в ЕС и США фактически цитировали тех или иных представителей киевского режима, да и самого Зеленского, в плане того, что «ВСУ сдерживают российскую армию и потому Западу целесообразно финансировать Украину, чтобы русские не пошли дальше». Под эти тезисы Украине выделялись десятки, а то и сотни (в совокупности) миллиардов долларов/евро, опустошались собственные арсеналы, отправлялось практически всё, что можно было отправить. Следовали при этом и «логике» отдельно взятых американских сенаторов о том, что «вложение в Украину для противостояния России с её помощью – ценная и лучшая инвестиция».
Однако теперь эта «лучшая инвестиция» как минимум оспаривается, а как максимум – признаётся абсолютно проигрышной стратегией. Причём признаётся на самом Западе и причём ведущими военными экспертами, включая бывших сотрудников Пентагона и спецслужб США.
Поводом для обсуждения такого вопроса стал удар ВС РФ гиперзвуковым ракетным комплексом «Орешник» по «Южмашу» в Днепропетровске. Суть обсуждения на Западе сейчас сводится в тому, что пока из бюджетов стран НАТО миллиарды продолжают идти на Украину для вооружения украинской армии, Россия вооружает себя таким оружием, для которого Украины «заградительным валом» точно не станет. Суть вот в чём: какой смысл отправлять танки и БМП ВСУ, если можно в любой момент столкнуться с прилётом российской гиперзвуковой ракеты средней дальности, защиты от которой нет. И не спасут европейские военные базы никакие позиционные районы ПРО в Польше и Румынии по той простой причины, что «русские могут избрать такую траекторию полёта», что базы эти попросту остаются не у дел.
Для Киева такие рассуждения, безусловно, опасны. Ведь за ними кроется понимание того, что украинская армия на поле боя может кого-то сдерживать или не сдерживать, а тот же (БРСД) «Орешник» летит по назначенным ГШ ВС РФ целям безотносительно активности украинской армии и количества американских и европейских денег, Киевом освоенных.
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