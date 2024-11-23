В западной экспертной среде начали признавать сомнительность ставки на украинскую армию в связи с появлением у России гиперзвуковых БРСД

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В западной экспертной среде начали признавать сомнительность ставки на украинскую армию в связи с появлением у России гиперзвуковых БРСД

В западной экспертной среде стала обсуждаться тема, которая за время украинского конфликта фактически была отодвинута даже не на второй, а на десятый план. Касается она тезиса о том, что «украинская армия защищает всю Европу, весь демократический мир».

В течение длительного времени в ЕС и США фактически цитировали тех или иных представителей киевского режима, да и самого Зеленского, в плане того, что «ВСУ сдерживают российскую армию и потому Западу целесообразно финансировать Украину, чтобы русские не пошли дальше». Под эти тезисы Украине выделялись десятки, а то и сотни (в совокупности) миллиардов долларов/евро, опустошались собственные арсеналы, отправлялось практически всё, что можно было отправить. Следовали при этом и «логике» отдельно взятых американских сенаторов о том, что «вложение в Украину для противостояния России с её помощью – ценная и лучшая инвестиция».



Однако теперь эта «лучшая инвестиция» как минимум оспаривается, а как максимум – признаётся абсолютно проигрышной стратегией. Причём признаётся на самом Западе и причём ведущими военными экспертами, включая бывших сотрудников Пентагона и спецслужб США.

Поводом для обсуждения такого вопроса стал удар ВС РФ гиперзвуковым ракетным комплексом «Орешник» по «Южмашу» в Днепропетровске. Суть обсуждения на Западе сейчас сводится в тому, что пока из бюджетов стран НАТО миллиарды продолжают идти на Украину для вооружения украинской армии, Россия вооружает себя таким оружием, для которого Украины «заградительным валом» точно не станет. Суть вот в чём: какой смысл отправлять танки и БМП ВСУ, если можно в любой момент столкнуться с прилётом российской гиперзвуковой ракеты средней дальности, защиты от которой нет. И не спасут европейские военные базы никакие позиционные районы ПРО в Польше и Румынии по той простой причины, что «русские могут избрать такую траекторию полёта», что базы эти попросту остаются не у дел.

Для Киева такие рассуждения, безусловно, опасны. Ведь за ними кроется понимание того, что украинская армия на поле боя может кого-то сдерживать или не сдерживать, а тот же (БРСД) «Орешник» летит по назначенным ГШ ВС РФ целям безотносительно активности украинской армии и количества американских и европейских денег, Киевом освоенных.
23 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 09:28
    «В западной экспертной среде начали признавать сомнительность ставки на украинскую армию» —

    — "Ваша ставка проиграла!" © ...
  2. BAI Звание
    BAI
    +4
    Сегодня, 09:28
    Сейчас волна страха пройдет, и все вернется на крУги своя
    1. ААК Звание
      ААК
      +2
      Сегодня, 09:46
      Значит надо делать так, чтобы волна страха не проходила...объекты и контингент тщательнее подбирать..
    2. Попандос Звание
      Попандос
      +1
      Сегодня, 09:53
      Сейчас волна страха пройдёт....
      на западе, а уж тем более за лужей никто не испугался, ведь никто из этих стран не пострадал.
      Какая разница какое есть оружие у противника, если он этим оружием не бьёт по своему основному опоненту?!
      Так что в Берлине, Вашингтоне и прочих Парижах все сидят на стульях попой ровно и не суетятся. ИМХО
    3. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      -1
      Сегодня, 10:06
      Цитата: BAI
      Сейчас волна страха пройдет, и все вернется на крУги своя

      предупредим жителей одного города а испугаются везде
    4. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 10:14
      Это не волна страха, а обыкновенная ловля хайпа. До этого что, Европа как то была защищена от прилета российских Тополей или еще более мощных МБР?
  3. Ясная Звание
    Ясная
    +4
    Сегодня, 09:30
    Причём признаётся на самом Западе и причём ведущими военными экспертами, включая бывших сотрудников Пентагона и спецслужб США.

    Какие же они ведущие эксперты, если не могли раньше такого спрогнозировать?
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      0
      Сегодня, 09:34
      Если на Западе такие руководители, что без слёз не взглянешь, то с чего вдруг думать, что эксперты там не кухонного уровня?
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +4
        Сегодня, 09:37
        Цитата: Pharmacist
        Если на Западе такие руководители, что без слёз не взглянешь, то с чего вдруг думать, что эксперты там не кухонного уровня?

        У нас все по инерции боготворят запад. Если что-то услышат на английском языке, то сразу - вау, тише... святой западник говорит... Тьфу!
        1. Вадим С Звание
          Вадим С
          +1
          Сегодня, 09:46
          Согласен, у меня это вызывает дикое раздражение, прям люди в моих глазах падают. Особенно подростки очень любят иностранные словечки, они ещё далеки от политики
          1. Ясная Звание
            Ясная
            0
            Сегодня, 09:51
            Цитата: Вадим С
            Особенно подростки очень любят иностранные словечки, они ещё далеки от политики

            А, это результат продуманной соровцами методов влияния на детскую психологию, когда в Россию стали поступать (и поступают) детские например, распошенки с красиво вышитыми английскими словами. А, увиденное что-то в детстве кодируется в сознании и потом вопринимается, как родное. Вот и результат нынешнего отношения молодежи к западным символам. Английский, значит - родной, близкий, свой...
            1. Вадим С Звание
              Вадим С
              +1
              Сегодня, 09:58
              Тоже заметил это, причем бывают вещи сделанные у нас но надписи их. У нас на работу кто из совсем молодых приходит, вот интересны их рассуждения. Слышал пару раз - "где же твоя толерантность!" Говорю в фильмах уже даже эльфы чёрные стали, а мне в ответ - а что такое, где твоя терпимость, это нормально! Жуть
              1. Ясная Звание
                Ясная
                0
                Сегодня, 10:13
                Цитата: Вадим С
                Слышал пару раз - "где же твоя толерантность!"

                Цитата: Вадим С
                мне в ответ - а что такое, где твоя терпимость, это нормально! Жуть

                Вон и у кавказцев и диаспор в России никакой толерантности отродясь не было, и никто не возмущается. Иначе в лоб получат. Попробуйте такой же метод.
          2. maximaniak Звание
            maximaniak
            0
            Сегодня, 09:56
            Это вы про УАЗ Patriot? А те подростки, про которых вы говорите, уже выросли)
            1. Вадим С Звание
              Вадим С
              0
              Сегодня, 10:01
              Я говорю вот про сейчасных и слегка подросших уже только начавших работать молодых людях, не всех конечно же, но инородное зерно в голове у них есть
            2. sdivt Звание
              sdivt
              0
              Сегодня, 10:15
              Цитата: maximaniak
              Это вы про УАЗ Patriot?

              УАЗ Patriot - это просто один из очевидных примеров
              Ни один российский автомобиль не имеет на кузове надписи кириллицей
    2. maxxavto Звание
      maxxavto
      0
      Сегодня, 09:43
      потому-что это нужные военные эксперты и говорят то, что нужно партии !!! ну и если в школе зомби апокалипсис изучают - уровень мышления там конечно, мягко говоря сильно упало - править легче
    3. Yf,k.lfntkm2012-2 Звание
      Yf,k.lfntkm2012-2
      +1
      Сегодня, 10:04
      Какие же они ведущие эксперты, если не могли раньше такого спрогнозировать?
      Да такие же точно как и наши. Оно ж балбесить в угоду политической ситуации проще простого. Да плюс финансово просто отлично. А гибнуть тем кто особо и не разбирался .Очень плохо и на грани преступления когда к таким экспертам ,аналитики кому по долгу службы аналитиком быть нужно. В рот заглядывая. Перестают быть аналитиками. Замыкая порочный круг. Откройте соц. сети. Там море нечисти всех мастей. Со всех сторон.
      1. Ясная Звание
        Ясная
        0
        Сегодня, 10:09
        Цитата: Yf,k.lfntkm2012-2
        Какие же они ведущие эксперты, если не могли раньше такого спрогнозировать?
        Да такие же точно как и наши. Оно ж балбесить в угоду политической ситуации проще простого. Да плюс финансово просто отлично. А гибнуть тем кто особо и не разбирался .Очень плохо и на грани преступления когда к таким экспертам ,аналитики кому по долгу службы аналитиком быть нужно. В рот заглядывая. Перестают быть аналитиками. Замыкая порочный круг. Откройте соц. сети. Там море нечисти всех мастей. Со всех сторон.

        О, привет, Наблюдатель. Давненько не появлялся.
  4. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +1
    Сегодня, 09:31
    Хотелось бы снимки южмаша после удара посмотреть
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      0
      Сегодня, 09:40
      Да чего там, лучше съездить и на месте воочию посмотреть. laughing
  5. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 09:31
    Сильнейший и ко времени ход нашего Верховного.
    1. Вадим С Звание
      Вадим С
      +1
      Сегодня, 09:47
      Ко времени? Серьезно? Это надо было делать в первый год и не раз, может больше жизней наших сохранили бы