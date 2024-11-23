The Financial Times: британская армия не в состоянии вести войну в Европе более двух недель
Ситуация в армии Великобритании далека от той, которой ее хотят представить политики. Об этом со ссылкой на действующих военнослужащих ВС Соединенного Королевства сообщает газета The Financial Times. В публикации отмечается, что в случае возникновения в Европе конфликта высокой интенсивности британские военные не смогут воевать более двух недель.
– утверждает издание.
Автор материала добавляет, что в недавно представленном премьер-министру Киру Старрмеру специальном докладе говорится, что Вооруженные силы Великобритании не обладают ни массой, ни устойчивостью, ни внутренней сплоченностью для ведения продолжительной войны высокой интенсивности.
– отмечает The Financial Times.
Стоит отметить, что подобные материалы появляются в британской прессе далеко не впервые. Ранее, к примеру, некоторые издания сообщали о бедственном положении британских ВМФ, которые в случае конфликта, также не смогут воевать в течение продолжительного времени.
При этом высокопоставленные офицеры британской армии продолжают сыпать воинственными заявлениями в адрес РФ. В частности, заместитель начальника британского штаба обороны, генерал-лейтенант Роб Магован два дня назад заявил о готовности британских вооруженных сил вступить в бой с российскими войсками «хоть сегодня».
– заявил Магован.
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