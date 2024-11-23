The Financial Times: британская армия не в состоянии вести войну в Европе более двух недель

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The Financial Times: британская армия не в состоянии вести войну в Европе более двух недель

Ситуация в армии Великобритании далека от той, которой ее хотят представить политики. Об этом со ссылкой на действующих военнослужащих ВС Соединенного Королевства сообщает газета The Financial Times. В публикации отмечается, что в случае возникновения в Европе конфликта высокой интенсивности британские военные не смогут воевать более двух недель.

Британские военные руководители в частном порядке говорят, что их войскам будет трудно вести европейскую войну, которая продлится больше нескольких недель

– утверждает издание.



Автор материала добавляет, что в недавно представленном премьер-министру Киру Старрмеру специальном докладе говорится, что Вооруженные силы Великобритании не обладают ни массой, ни устойчивостью, ни внутренней сплоченностью для ведения продолжительной войны высокой интенсивности.

В результате политики правительства Великобритании армия страны оказалась лишена необходимых для супердержавы вооружений, сохраняя лишь внешний облик военной силы

– отмечает The Financial Times.

Стоит отметить, что подобные материалы появляются в британской прессе далеко не впервые. Ранее, к примеру, некоторые издания сообщали о бедственном положении британских ВМФ, которые в случае конфликта, также не смогут воевать в течение продолжительного времени.

При этом высокопоставленные офицеры британской армии продолжают сыпать воинственными заявлениями в адрес РФ. В частности, заместитель начальника британского штаба обороны, генерал-лейтенант Роб Магован два дня назад заявил о готовности британских вооруженных сил вступить в бой с российскими войсками «хоть сегодня».

Если бы британскую армию попросили сражаться сегодня вечером, она бы сражалась сегодня вечером. Я не думаю, что кто-либо в этом зале должен питать какие-либо иллюзии относительно того, что если бы русские вторглись в Восточную Европу сегодня вечером, то мы бы встретились с ними в этом бою

– заявил Магован.
4 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 09:52
    «Британская армия не в состоянии вести войну в Европе более двух недель» —

    — А у себя на острове? ...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:05
    Зато у некоторых такие страшные рожи. wassat
    1. Алекс_1973 Звание
      Алекс_1973
      0
      Сегодня, 10:14
      Если честно, то британская армия никогда и не была армией, как таковой. Против кого и когда воевала британия всерьёз? У меня только два варианта, против Наполеона и в ПМВ, ВСЁ, остальное только против аборигенов с пушками против копий и стрел. ФША тоже самое, впрочем ФША плоть от плоти мелкобритания, те же яйца только в профиль.
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 10:06
    Они всё грезят имперскими мерками, только вот аборигены и варвавы уже не те что сотню лет назад, особенно орки из мордора, могут и раздавить островок