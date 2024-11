Британские военные руководители в частном порядке говорят, что их войскам будет трудно вести европейскую войну, которая продлится больше нескольких недель

В результате политики правительства Великобритании армия страны оказалась лишена необходимых для супердержавы вооружений, сохраняя лишь внешний облик военной силы

Если бы британскую армию попросили сражаться сегодня вечером, она бы сражалась сегодня вечером. Я не думаю, что кто-либо в этом зале должен питать какие-либо иллюзии относительно того, что если бы русские вторглись в Восточную Европу сегодня вечером, то мы бы встретились с ними в этом бою

Ситуация в армии Великобритании далека от той, которой ее хотят представить политики. Об этом со ссылкой на действующих военнослужащих ВС Соединенного Королевства сообщает газета The Financial Times. В публикации отмечается, что в случае возникновения в Европе конфликта высокой интенсивности британские военные не смогут воевать более двух недель.– утверждает издание.Автор материала добавляет, что в недавно представленном премьер-министру Киру Старрмеру специальном докладе говорится, что Вооруженные силы Великобритании не обладают ни массой, ни устойчивостью, ни внутренней сплоченностью для ведения продолжительной войны высокой интенсивности.– отмечает The Financial Times.Стоит отметить, что подобные материалы появляются в британской прессе далеко не впервые. Ранее, к примеру, некоторые издания сообщали о бедственном положении британских ВМФ, которые в случае конфликта, также не смогут воевать в течение продолжительного времени.При этом высокопоставленные офицеры британской армии продолжают сыпать воинственными заявлениями в адрес РФ. В частности, заместитель начальника британского штаба обороны, генерал-лейтенант Роб Магован два дня назад заявил о готовности британских вооруженных сил вступить в бой с российскими войсками «хоть сегодня».– заявил Магован.