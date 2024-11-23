Опубликованы очередные кадры с российской БРСД «Орешник» в день удара по «Южмашу»
Испытание РФ новейшей БРСД «Орешник», в ходе которого были поражены производственные помещения завода «Южмаш» в Днепропетровске, остается одной из главных тем мировой прессы. Кадры поражения предприятия украинского ВПК произвели сильное впечатление не только на западных военных, но и на политиков. К примеру, канцлер ФРГ Олаф Шольц, насмотревшись видео с прилетом «Орешника», заявил, что необходимо сделать все возможное для недопущения прямого конфликта Германии с Россией.
Между тем, видел Шольц далеко не все. В сети, к примеру, уже опубликованы новые кадры запуска БРСД «Орешник», которые в случае их просмотра немецким канцлером, могли бы произвести на него гораздо более сильное впечатление. Ведь на них запечатлен выход российской БРСД из атмосферы Земли.
Напомним, как рассказал в специальном обращении президент России Владимир Путин, 21 ноября ВС России нанесли удар по военно-промышленному объекту в Днепропетровске – заводу «Южмаш» – баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом исполнении. Для удара был применен новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник», цель успешно поражена. Применение «Орешника» стало ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.
Глава государства отдельно подчеркнул, что Россия считает себя в праве применять свои вооружения против тех стран, которые позволяют использовать свое оружие для ударов по российской территории.
– пообещал президент РФ.
Позже на совещании с руководством Военно-промышленной комиссии Владимир Путин поблагодарил разработчиков «Орешника», подчеркнув, что у РФ уже имеется определенный запас этих средств поражения.
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