Опубликованы очередные кадры с российской БРСД «Орешник» в день удара по «Южмашу»

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Опубликованы очередные кадры с российской БРСД «Орешник» в день удара по «Южмашу»

Испытание РФ новейшей БРСД «Орешник», в ходе которого были поражены производственные помещения завода «Южмаш» в Днепропетровске, остается одной из главных тем мировой прессы. Кадры поражения предприятия украинского ВПК произвели сильное впечатление не только на западных военных, но и на политиков. К примеру, канцлер ФРГ Олаф Шольц, насмотревшись видео с прилетом «Орешника», заявил, что необходимо сделать все возможное для недопущения прямого конфликта Германии с Россией.

Между тем, видел Шольц далеко не все. В сети, к примеру, уже опубликованы новые кадры запуска БРСД «Орешник», которые в случае их просмотра немецким канцлером, могли бы произвести на него гораздо более сильное впечатление. Ведь на них запечатлен выход российской БРСД из атмосферы Земли.






Напомним, как рассказал в специальном обращении президент России Владимир Путин, 21 ноября ВС России нанесли удар по военно-промышленному объекту в Днепропетровске – заводу «Южмаш» – баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом исполнении. Для удара был применен новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник», цель успешно поражена. Применение «Орешника» стало ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.



Глава государства отдельно подчеркнул, что Россия считает себя в праве применять свои вооружения против тех стран, которые позволяют использовать свое оружие для ударов по российской территории.

Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию. Россия предпочитает мирные средства, но и готова к любому развитию событий, «ответ всегда будет»

– пообещал президент РФ.

Позже на совещании с руководством Военно-промышленной комиссии Владимир Путин поблагодарил разработчиков «Орешника», подчеркнув, что у РФ уже имеется определенный запас этих средств поражения.
2 комментария
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  1. Ехим Звание
    Ехим
    0
    Сегодня, 10:13
    Похож на нож для закола свиньи
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    0
    Сегодня, 10:15
    опубликованы новые кадры запуска БРСД «Орешник», которые в случае их просмотра немецким канцлером, могли бы произвести на него гораздо более сильное впечатление.

    Сильно! Это что то неземное!
    Никогда не видел подобного! good