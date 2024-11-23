Иран планирует запустить новые передовые центрифуги в ответ на резолюцию МАГАТЭ
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Организация по атомной энергии Ирана (AEOI) заявляет, что планирует активировать серию «новых и современных центрифуг» в ответ на последнюю «политически мотивированную» резолюцию, принятую агентством ООН по атомной энергетике (МАГАТЭ).
Совет управляющих МАГАТЭ в четверг проголосовал 19 голосами против 3 при 12 воздержавшихся за резолюцию, представленную Великобританией, Францией и Германией, в которой утверждается, что Тегеран плохо сотрудничает с агентством, и требуется от него «всеобъемлющий» отчет о ядерной деятельности «не позднее» весны 2025 года.
После принятия резолюции мы немедленно начали наши меры по исправлению положения. Мы значительно увеличим мощности по обогащению
- заявил в пятницу представитель AEOI Бехруз Камальванди.
По его словам, AEOI будет использовать различные передовые центрифуги, увеличит скорость исследований и промышленных разработок и улучшит инфраструктуру.
Европейские страны стремятся отбросить ядерную промышленность Ирана назад с помощью тактики давления «но этого никогда не произойдет», отметил Камальванди.
Представитель иранского ведомства по атомной энергии также сказал, что в ночь на четверг они проинформировали МАГАТЭ о мерах, которые страна примет в ответ на резолюцию агентства.
Википедия/Nanking2012
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