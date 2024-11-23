Иран планирует запустить новые передовые центрифуги в ответ на резолюцию МАГАТЭ

После принятия резолюции мы немедленно начали наши меры по исправлению положения. Мы значительно увеличим мощности по обогащению

Организация по атомной энергии Ирана (AEOI) заявляет, что планирует активировать серию «новых и современных центрифуг» в ответ на последнюю «политически мотивированную» резолюцию, принятую агентством ООН по атомной энергетике (МАГАТЭ).Совет управляющих МАГАТЭ в четверг проголосовал 19 голосами против 3 при 12 воздержавшихся за резолюцию, представленную Великобританией, Францией и Германией, в которой утверждается, что Тегеран плохо сотрудничает с агентством, и требуется от него «всеобъемлющий» отчет о ядерной деятельности «не позднее» весны 2025 года.- заявил в пятницу представитель AEOI Бехруз Камальванди.По его словам, AEOI будет использовать различные передовые центрифуги, увеличит скорость исследований и промышленных разработок и улучшит инфраструктуру.Европейские страны стремятся отбросить ядерную промышленность Ирана назад с помощью тактики давления «но этого никогда не произойдет», отметил Камальванди.Представитель иранского ведомства по атомной энергии также сказал, что в ночь на четверг они проинформировали МАГАТЭ о мерах, которые страна примет в ответ на резолюцию агентства.