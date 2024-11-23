Иран планирует запустить новые передовые центрифуги в ответ на резолюцию МАГАТЭ

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Иран планирует запустить новые передовые центрифуги в ответ на резолюцию МАГАТЭ

Организация по атомной энергии Ирана (AEOI) заявляет, что планирует активировать серию «новых и современных центрифуг» в ответ на последнюю «политически мотивированную» резолюцию, принятую агентством ООН по атомной энергетике (МАГАТЭ).

Совет управляющих МАГАТЭ в четверг проголосовал 19 голосами против 3 при 12 воздержавшихся за резолюцию, представленную Великобританией, Францией и Германией, в которой утверждается, что Тегеран плохо сотрудничает с агентством, и требуется от него «всеобъемлющий» отчет о ядерной деятельности «не позднее» весны 2025 года.



После принятия резолюции мы немедленно начали наши меры по исправлению положения. Мы значительно увеличим мощности по обогащению

- заявил в пятницу представитель AEOI Бехруз Камальванди.

По его словам, AEOI будет использовать различные передовые центрифуги, увеличит скорость исследований и промышленных разработок и улучшит инфраструктуру.

Европейские страны стремятся отбросить ядерную промышленность Ирана назад с помощью тактики давления «но этого никогда не произойдет», отметил Камальванди.

Представитель иранского ведомства по атомной энергии также сказал, что в ночь на четверг они проинформировали МАГАТЭ о мерах, которые страна примет в ответ на резолюцию агентства.
20 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 10:53
    «Тегеран плохо сотрудничает с агентством, и требуется от него "всеобъемлющий" отчёт о ядерной деятельности» —

    — Тегеран отчитался :
    — « Мы значительно увеличим мощности по обогащению» ...
  2. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 11:00
    То, насколько плохо или хорошо кто-то с кем-то сотрудничает определяет кто из них? laughing
  3. Уарабей Звание
    Уарабей
    -2
    Сегодня, 11:05
    Ниччё не понятно... Они же недавно наоборот хотели прогнуться по этому поводу. Что случилось то?
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 11:21
      Уарбей hi Иран пытался вести диалог в рамках правового поля ,но США вместе с Гросси потребовали практически неограниченный доступ на иранские объекты его ядерной программы.Результат у них на лице.Против голосовали Россия ,КНР и Буркино Фасо.У агентства Тасним всё об этом есть.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 11:24
        Так они на что рассчитывали - то? Это и было сразу понятно, что США сразу-же полезут в грязных сапогах везде на правах полноценного хозяина и будут не договариваться, а ставить ультиматумы.
        1. blackGRAIL Звание
          blackGRAIL
          +2
          Сегодня, 12:04
          На победу демократов. При победе Харрис давление США на Иран в даже худшем варианте бы не изменилось, а в лучшем - уменьшилось и появлялся шанс на какую-нибудь сделку (хотя некоторые здесь верят что Иран стремит к конфронтации с США чуть ли не любой ценой). А вот с Трампом Ирана ждет или плохой или очень плохой вариант и никаких шансов на сделку на приемлемых для Ирана условиях нет.
          1. Уарабей Звание
            Уарабей
            0
            Сегодня, 12:05
            Так они заявили что готовы к сотрудничеству уже после того, как Трамп победил. Нет?
            1. blackGRAIL Звание
              blackGRAIL
              0
              Сегодня, 12:33
              Все верно - Иран не стремит к конфронтации с США/ЕС и хотел бы нормализации отношений и если не отмены, то хотя бы смягчения санкций. Трамп или нет, но Иран готов идти на уступки, но они имеют границы. 14 ноября глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Иран никогда не покидал стол переговоров по своей мирной ядерной программе. Мяч на стороне ЕС/"евротройки". Согласны вести переговоры, исходя из наших национальных интересов и неотъемлемых прав, но не готовы вести их под давлением и шантажом.

              Элементом текущего торга являлась остановка процесса обогащения урана до 60%. Уже имеющееся у Ирана количество можно легко обогатить до 90%, и этого теоретически достаточно для производства четырех ядерных зарядов. По отчету МАГАТЭ на 26 октября Исламская Республика располагала 182,3 кг урана, обогащенного до 60%, – на 17,6 кг больше, чем в предыдущем отчете в августе.

              21 ноября МИД Ирана заявил, что Иран готов отказаться от дальнейшего наращивания запасов урана, обогащенного до содержания 60% изотопа уран-235, если Совет управляющих МАГАТЭ на заседании 22 ноября в Вене не примет антииранскую резолюцию. Тегеран для этого уже предпринял подготовительные шаги и готов впустить в страну четырех дополнительных инспекторов агентства.

              Вроде вот оно, но... что было дальше мы видим в статье.
  4. Ныробский Звание
    Ныробский
    +7
    Сегодня, 11:14
    МАГАТЭ по сути "предохранитель" по обеспечению ядерной безопасности в мире, а по факту - карманная игрушка Запада, которая под вывеской Агентства на легальном положении ведёт развед. деятельность.
    Никакого независимого решения или заключения МАГАТЭ принять не в силах т.к.обслуживает интересы исключительно одной страны - США.
    В случае с бандерлоговскими ударами по ЗАЭС, эта контора за три года, при всей очевидности фактов, так и не смогла установить сторону виновную в обстрелах, проявив поразительную слепошарость и скудоумие.
    1. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      0
      Сегодня, 11:30
      Допустим установила и озвучила виновную сторону.... что дальше? А дальше будет заседание в комитете ООН, где установят выход за рамки своих полномочий у МАГАТЭ и наказанием виновных. Гросси будет снят с должности и назначен другой, который продолжит свою деятельность строго в соответствии с полномочиями, где у МАГАТЭ нет никакого права влезать в политические разборки и принимать чью либо сторону в конфликте. Все полномочия МАГАТЭ заканчиваются на формальном установлении ядерной безопасности при эксплуатации объекта. И МАГАТЭ всякий раз фиксирует и обозначает такую угрозу из-за прилетов, не называя с какой из сторон она возникла. При этом все понимают откуда угроза и абсолютно ничего не изменится, если вдруг МАГАТЭ изменит правилам и тыкнет пальцем в Киев. Просто будет другой Гросси...
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +3
        Сегодня, 11:39
        Цитата: Сабуров_Александр53
        МАГАТЭ всякий раз фиксирует и обозначает такую угрозу из-за прилетов, не называя с какой из сторон она возникла. При этом все понимают откуда угроза и абсолютно ничего не изменится, если вдруг МАГАТЭ изменит правилам и тыкнет пальцем в Киев. Просто будет другой Гросси...

        Вот как раз такой подход и говорит о том, что"Гросси, это чей надо Гросси". Поэтому ни о какой ядерной безопасности и влиятельности Агентства говорить не приходится т.к.для него карьера и кормушка важнее чем истина и безопасность. hi
        1. Сабуров_Александр53 Звание
          Сабуров_Александр53
          0
          Сегодня, 12:16
          Дмитрий. какой же он подлец, этот Гросси... Может нам перестать с ним якшаться и выйти из МАГАТЭ? И что изменится от этого? Я как и вы, посмеиваюсь над беспринципностью этого деятеля, но что дальше? Хлопнуть дверью и покинуть эту шарагу? Тогда сразу можно забыть про все зарубежные стройки АЭС, поскольку никто не станет связываться с нами без согласования и одобрения от МАГАТЭ. А вы о чем?
          1. Ныробский Звание
            Ныробский
            0
            Сегодня, 13:20
            Цитата: Сабуров_Александр53
            А вы о чем?

            Над тем же, что и Вы hi
            Цитата: Сабуров_Александр53
            Я как и вы, посмеиваюсь над беспринципностью этого деятеля, но что дальше?
      2. blackGRAIL Звание
        blackGRAIL
        +1
        Сегодня, 12:09
        Так МАГАТЭ уже неоднократно выходило за рамки своего мандата. Последнее их заявление - миссия на ЭАЭС будет находиться до заключения мирного договора и никого спрашивать не будет.

        В МИД РФ это высказывание сочли «неприемлемым». «Совершенно необъяснимо, на каком основании руководство МАГАТЭ берется судить о перспективах пресловутой "заморозки", что явно выходит за рамки его полномочий. Возмутительно и то, что в подаче гендиректора секретариат по своему усмотрению определяет порядок и условия пребывания своих экспертов на ЗАЭС. Это совершенно не так»,— заявили на Смоленской площади.
        1. Сабуров_Александр53 Звание
          Сабуров_Александр53
          +1
          Сегодня, 12:23
          А кого интересует наше мнение со Смоленской площади? Не нравится - выходи из МАГАТЭ! Вышли же из ЕСПЧ и СЕ, сократили сотню своих дармоедов-делегатов, которые отбывали там номера за государственный счет и ничего.... А покидать МАГАТЭ пока страшно... сходу накроются любые контракты на зарубежные стройки АЭС. Ни одна страна не станет связываться с нами без согласования по линии МАГАТЭ. К сожалению пока это так и мы вынуждены будем терпеть Гросси и всех кто придет за ним.
          1. blackGRAIL Звание
            blackGRAIL
            0
            Сегодня, 12:43
            Проблема в том, что МАГАТЭ - это уровень ООН, в нем состоят все страны мира, а не местечковый ЕС и занят он предотвращением распространения ЯО, которое очень не любит ГЮ. И разрыв с ним будет очень негативно воспринят ГЮ - так что Россия этого никогда не сделает. Более того - решение принято Совет управляющих МАГАТЭ в который входят Бразилия, ЮАР, Индия, Китай и другие не западные страны, не являющиеся вассалами США. И никто из них не проголосовал против резолюции.
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 11:22
    В 2023—2024 гг. в состав Совета управляющих входят 35 стран: Австралия, Алжир, Аргентина, Армения, Бангладеш, Болгария, Бразилия, Буркина-Фасо, Великобритания, Германия, Дания, Индия, Индонезия, Испания,, Канада, Катар, Китай, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Кения, Намибия, Нидерланды, Парагвай, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, Словения, США, Уругвай, Финляндия, Франция, Эквадор, ЮАР и Япония.

    Давайте угадаем те 19 стран, что проголосовали за? wink
  6. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 11:34
    Обламывают зубы запад об Иран. А впереди подписание договора с Россией. Есть повод Западу залуматься!
  7. КЗаКВО32923 Звание
    КЗаКВО32923
    -2
    Сегодня, 12:05
    Опять же лицемерие и двойные стандарты, Сионацисты уже имеют ядерное оружие во всех компонентах, полноценную триаду. Но ни одна Гросси и прочая европейская "шелупонь" даже не заикаются о наличии 4-го в мире ядерного оружия. А тут их видите ли беспокоит даже не наличие, а гипотетическая разработка. Поэтому, тут только один возможный вариант, скорейшее и беспромедлительное получение ядренного оружия. Еще вчера причем! Удачи персам в этом деле! И дайте хуситам побольше и посовременнее игрушек, они поиграют с сионистами в зарницы.
  8. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 12:39
    Было бы удивительно, если бы персы это не сделали. Их, в очередной раз, тупо развели, как лохов.