Сенатор Пушков: администрация США предоставит Киеву ядерное оружие только в невменяемом состоянии

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Сенатор Пушков: администрация США предоставит Киеву ядерное оружие только в невменяемом состоянии

Администрация США предоставит Киеву ядерное оружие только в невменяемом состоянии. Ведь в этом случае Запад и вся наша планета будут ввергнуты в настоящий ад глобальной атомной войны.

Об этом в своем Telegram-канале заявил российский сенатор Алексей Пушков, который возглавляет в Совете Федерации комиссию по информационной политике.

Только если в США все окончательно «с ума свихнутся», как выражался Владимир Высоцкий, только впав в невменяемое состояние, они способны передать Украине ядерное оружие. Это лучший способ затянуть Запад в ядерную преисподнюю

- считает политик.

Так он прокомментировал информацию о том, что власти Соединенных Штатов рассматривают идею возвращения Украине статуса ядерной державы. Такие сведения содержатся в статье, опубликованной в газете the New York Times. В материале рассказывается о переговорах представителей США и ЕС о гарантиях безопасности для Киева, если он заключит мирное соглашение с Москвой. В качестве такой гарантии в статье назвали передачу Украине ядерного оружия.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев говорил, что власти РФ не сумасшедшие, поэтому не хотят разжигания ядерного конфликта.

А представитель Пентагона контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил о допустимости для обмена ядерными ударами. Он считает, что после него американцы сумеют сберечь часть своего ядерного потенциала для сдерживания оппонентов в дальнейшем.
59 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Msi Звание
    Msi
    -3
    Сегодня, 10:24
    о допустимости для обмена ядерными ударами. Он считает, что после него американцы сумеют сберечь часть своего ядерного потенциала для сдерживания оппонентов в дальнейшем.

    Нужно идти по пути увеличения мощности наших боезарядов. Нужны заряды ломающие континенты и создающий территории непригодные для дальнейшей хоз. деятельности...
    1. Bazyl LIVE
      Bazyl LIVE
      -8
      Сегодня, 10:37
      Я смотрю - вам подохнуть очень хочется...
      1. Msi Звание
        Msi
        -4
        Сегодня, 10:38
        Я смотрю - вам подохнуть очень хочется.

        Я это право уступлю вам... laughing
        Немного осталось, потерпите...
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          -1
          Сегодня, 10:41
          в США все окончательно «с ума свихнутся»
          Они там все малахольные ! wassat
          1. Arzoo Звание
            Arzoo
            +3
            Сегодня, 11:04
            Такие заявления со стороны США это бред шизофреников. А если мы начнем ядерным орудием торговать? В ответ на передачу Украине передадим Асаду или в Венесуэлу. Мадуро очень благодарен будет. Или кому захотим передадим, хуситам, например. Что тогда?
          2. frruc Звание
            frruc
            0
            Сегодня, 11:16
            только впав в невменяемое состояние, они способны передать Украине ядерное оружие.

            Они и без того находятся в невменяемом, коматозном состоянии. И не только старый клизмач Бидон и его администрация, но и некоторые европейские "деятели", у которых тоже имеются ядерные заряды.
            1. vetchinckin.iur Звание
              vetchinckin.iur
              +2
              Сегодня, 11:25
              Да на это не кто не пойдёт хоть в каком состоянии это же не пулемёт государственные секреты американцы хранить умеют а уж коды запуска украм да они же продадут кому хочешь.
              1. frruc Звание
                frruc
                -2
                Сегодня, 11:40
                vetchinckin.iur
                .....а уж коды запуска украм да они же продадут кому хочешь.

                Коды для запуска "Минитменов" украм не нужны, а вот снаряды, КР , планирующие бомбы с ябч могут получить.
          3. Пензяк Звание
            Пензяк
            0
            Сегодня, 12:39
            Ну деду точно крышу повело. Он сам себя называет своим мужем и им хоть и можно себя идентифицироваться как угодно, но тут уже диагноз.
          4. Аркадий007 Звание
            Аркадий007
            0
            Сегодня, 12:52
            Они рождены с уверенностью в своей непогрешимости и вседозволенности.
    2. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 10:39
      Думаю это перебор. Значит и планету потом в утиль? Пожалуй не нужно этого делать!
      1. Msi Звание
        Msi
        -2
        Сегодня, 10:40
        Значит и планету потом в утиль?

        Мне планета без России не нужна. Пусть таракашечки бегают...если случится непоправимое...
    3. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 10:58
      Такие заряды не возможны на текущем уровне развития. Испытания СССР термоядерной Царь-Бомбы четко показало стремительное падение КПД при дальнейшем наращивании мощности и бессмысленность этого направления развития ЯО. Земная же кора в принципе обладает превосходной сопротивляемостью ЯО и зона поражения по вертикали вниз во много десятков раз меньше, чем по горизонтали.
      1. Msi Звание
        Msi
        -1
        Сегодня, 11:01
        Такие заряды не возможны на текущем уровне развития.

        crying
        Будем надеяться, что наши умники, что - нибудь придумают... Или уже придумали, как с Орешником. Неожиданный сюрприз...
        1. blackGRAIL Звание
          blackGRAIL
          +1
          Сегодня, 11:07
          Орешник прекрасен, но не имеет никакого отношения к "зарядам ломающим континенты". А средства ведения войны конечно будут развиваться и совершенствоваться - это банально вопрос выживания.
          1. Msi Звание
            Msi
            0
            Сегодня, 11:09
            Орешник прекрасен, но не имеет никакого отношения к "зарядам ломающим континенты

            Я догадываюсь об этом...
            Я надеюсь, что наша инженерная мысть придёт и к другим нестандартные решениям и открытиям, как с Орешником. Такой игрушки нет ни у кого, а говорили, что это невозможно...
            1. blackGRAIL Звание
              blackGRAIL
              0
              Сегодня, 11:13
              а говорили, что это невозможно...

              А невозможно что? Что Россия не сможет создать гиперзвуковую баллистическую ракету наземного базирования?
            2. nepunamemuk Звание
              nepunamemuk
              -3
              Сегодня, 11:16
              орешник слишком сильно распиарил главный
              ничего такого в нём нет
              соединили гиперзвук и ракету среднего радиуса действия
              вот и всё...
  2. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    -2
    Сегодня, 10:41
    Англосаксы это сектанты.
    Химера лжи.
    Новый Вавилон - с гордыней, блудом и алчностью.
    Вавилон должен быть разрушен.
    Они всегда, особенно сейчас в агонии и невменяемом состоянии.
    Победа будет за нами!!!!
    Бог всё видит и поразит диавола и его войско.
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +4
      Сегодня, 11:07
      Вы бы хоть уточнили, какого именно бога имеете в виду. В мире более 2000 религий и, соответственно, тысячи богов.
      А христиане - это как раз и есть секта. Которая росла-росла, и стала всех других сектантами считать.
      Как-то так.
      1. Болторез Звание
        Болторез
        +1
        Сегодня, 12:40
        А христиане - это как раз и есть секта
        Причем изначально- иудейская.
  3. BAI Звание
    BAI
    -3
    Сегодня, 10:42
    Именно предоставят. И скажут: либо мир на наших условиях, либо у Украины будет ЯО.
    И плевать им на все договора
  4. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 10:44
    """Томас Бьюкенен заявил о допустимости для обмена ядерными ударами. Он считает, что после него американцы сумеют сберечь часть своего ядерного потенциала для сдерживания оппонентов в дальнейшем""".

    Очень интересно, а до рядовых граждан америки довели вот эти идеи Бьюкенена, что на самом деле это для их командования терпимо, "ограниченно" получить ядрён-батоном и положить условно половину населения и городов под радиоктивный пепел и куски бетона? То есть они готовы посчитать "допустимыми потерями" минимум полстраны? Да и вообще, с чего взял этот крендель, что к ним не полетит весь арсенал... Д"Б" (Лавров)
    1. Msi Звание
      Msi
      -1
      Сегодня, 10:48
      Да и вообще, с чего взял этот крендель, что к ним не полетит весь арсенал...

      Этот крендель взял с того, что мы уже не СССР по количеству боезарядов...могут и своими пожертвовать.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        0
        Сегодня, 10:50
        Оставшегося запаса хватит уничтожить США и его прихлебателей.
        1. Msi Звание
          Msi
          -1
          Сегодня, 10:52
          Оставшегося запаса хватит уничтожить США и его прихлебателей

          США наверное хватит, а вот всех сателлитов не знаю... Австралию надо бы так же угостить, чтобы воздействие было и на южное полушарие...чтобы никто не отсиделся.
          1. Уарабей Звание
            Уарабей
            0
            Сегодня, 10:56
            Да на всех там хватит.
            ...................................
          2. Андрей из Челябинска Звание
            Андрей из Челябинска
            -2
            Сегодня, 11:12
            Цитата: Msi
            США наверное хватит,

            Нет. Половину населения может и перебьем, и сверхдержавой им уже не быть, конечно, но совсем уничтожить не получится
  5. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    0
    Сегодня, 10:44
    Собственно, это и есть результат нашей беззубой политики. Грозили, что разрешение использование ракет Киевом станет прямым вовлечением НАТО в войну? Грозили. Выполнили свою угрозу? Как обычно - нет. Ну вот, теперь США обсуждают передачу Украине ЯО. Практика показывает, если там что начинают обсуждать, оно рано или поздно происходит
    1. Msi Звание
      Msi
      +2
      Сегодня, 10:50
      Ну вот, теперь США обсуждают передачу Украине ЯО.

      Ну теперь ударим Орешником по украине со спец. боевой частью, когда узнаем, что передали. request Но полагаю, что не передадут яо...
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 10:55
      Передать ЯО укропу они могут только в одном случае, если смирятся с окончательным провалом своей идеи фикс нанести "стратегическое поражение" России, затащить укропа в НАТО и существованием Европы для себя. Тогда они могут и поднасрать напоследок. Окраине они не смогут передать столько ядерного оружия, чтобы хватило для уничтожения России. А как только укроп применит ЯО, то Россиия просто сотрет с лица земли территорию под названием - окраина.
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        -3
        Сегодня, 11:13
        Цитата: Уарабей
        А как только укроп применит ЯО, то Россиия просто сотрет с лица земли территорию под названием - окраина.

        Вы сейчас описали счастливые мрии англосаксонского мира
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          0
          Сегодня, 11:21
          Так при таком раскладе, они гарантированно теряют ресурсы России, и имеют наполовину радиоктивно зараженную Европу. Плюс высочайшую вероятность, что Россия вдарит и по самим США. А на другой стороне весов Целая Европа и просто потеря окраины как члена НАТО.
          1. Андрей из Челябинска Звание
            Андрей из Челябинска
            -2
            Сегодня, 11:38
            Цитата: Уарабей
            Так при таком раскладе, они гарантированно теряют ресурсы России, и имеют наполовину радиоктивно зараженную Европу.

            Да с чего бы? Ну, выдадут они ВСУ какое-то количество ТЯО, пусть даже несколько 100-Кт зарядов. Я бы не сильно удивился поставке оружия, способное доставить такие заряды до Москвы. А может, наоборот не дадут, а то еще Путина угробят не ровен час, а наш дедушка для них гарант безопасности все же. В итоге местные отмороженные бахнут, армия наша, сосредоточенная на Украине, сильно сократится, также у нас будут потери, возможно, в сотни тысяч, возможно и в миллионы гражданских, президент наш, естественно, не будет устраивать Армагеддон а применит ЯО ограниченно по Украине, причем скорее не по городам, а по местам, где ВСУ держат оборону, тем самым минимизировав ущерб и радиоактивное заражение. РФ устоит, конечно, куда она денется, просто потери понесем тяжелейшие, в части вооруженных сил и в части гражданского населения, и будем продолжать гнать газ на Запад - нужны же деньги, последствия разгребать...
            1. Уарабей Звание
              Уарабей
              0
              Сегодня, 11:43
              В таком случае уже не будет никакой необходимости выцеливать военного укропа. Раз дело дошло до такого, то будет выноситься весь укростан, начиная от самых западных границ. Уже никакого смысла миндальничать с ними не будет. Мосты сожжены. Территория должа быть пуста вообще, чтобы закрыть любую вероятность продолжения каких-то угроз оттуда. И я практически уверен, что если пойдет такая пляска, то достанется всем. Ну акромя Китая, может быть.
              1. Простой Звание
                Простой
                +1
                Сегодня, 11:50
                При массовом применении ядерного оружия неизвестно что смертоносней - прямые поражающие факторы или ядерная зима лет на пять, Пройдут эти пять лет - как . еду для оставшихся людей - мутантов производить? все поля за пять лет будут равномерно заражены.
                1. Уарабей Звание
                  Уарабей
                  +1
                  Сегодня, 11:53
                  Скорее всего начнется просто постепенное вымирание населения на зараженных территориях. И скорее всего, радиоктивные осадки распределятся по всей планете. А там уже практически закат человеческой цивилизации не за горами.
                2. Андрей из Челябинска Звание
                  Андрей из Челябинска
                  -1
                  Сегодня, 12:25
                  Цитата: Простой
                  При массовом применении ядерного оружия неизвестно что смертоносней - прямые поражающие факторы или ядерная зима лет на пять

                  Александр:)))))) Даже если все страны, имеющие ЯО, бахнут ими в полном объеме, никаких ядерных зим, лет, осеней и весен не случится. Ядерная зима была крайне сомнительна даже при масштабной ядерной войне СССР и США на пике их ядерной мощи (более 100 000 БЧ), поскольку моделирование было, мягко говоря, притянуто за уши, а уж сейчас - и подавно.
                  Я понимаю, приятно ощущать себя силой, но реально человечество со своим ЯО - так, таракан на кухне планеты Земля:)))) Ну вот было крупнейшее землетрясение в Чили в 1960 г. его энергия, на секундочку, в тротиловом эквиваленте - 2,7 млрд. тонн. И что с землей случилось? Да ничего. А что такое 2,7 млрд тонн? Это, на секундочку, 20 000 БЧ мощностью в 100 КТ. У нас со Штатами и половины этого количества не наберется
                  1. Простой Звание
                    Простой
                    0
                    Сегодня, 12:33
                    Цитата: Андрей из Челябинска
                    Александр:)))))) Даже если все страны, имеющие ЯО, бахнут ими в полном объеме, никаких ядерных зим, лет, осеней и весен не случится ...


                    Одини оздоровительные эффекты. smile
                    Но проверять разнообразные тезисы чета не очень хочется.
                    1. Андрей из Челябинска Звание
                      Андрей из Челябинска
                      +1
                      Сегодня, 12:35
                      Цитата: Простой
                      Одини оздоровительные эффекты

                      Ну вот, к примеру, если США бахнут по нам всем своим стратегическим, большую часть территории РФ этот удар даже не затронет. Мы, правда, как нация погибнем, ибо у нас граждане сконцентрированы в ограниченном количестве больших городов, они будут уничтожены. Но РФ как территория - нет, так что куча незараженных территорий отойдет Китаю и другим странам.
                      Цитата: Простой
                      Но проверять разнообразные тезисы чета не очень хочется.

                      Конечно. Однако я немного почитал в свое время о том, как моделировалась ядерная зима. Там... скажем так, заведомо ложные предпосылки.
              2. Андрей из Челябинска Звание
                Андрей из Челябинска
                -1
                Сегодня, 12:16
                Цитата: Уарабей
                В таком случае уже не будет никакой необходимости выцеливать военного укропа. Раз дело дошло до такого, то будет выноситься весь укростан, начиная от самых западных границ.

                Не будет. Во-первых, это просто ни к чему, а во-вторых, сделав это, мы чрезмерно ослабим наш ядерный потенциал, нужный для сдерживания США.
                Цитата: Уарабей
                Уже никакого смысла миндальничать с ними не будет. Мосты сожжены. Территория должа быть пуста вообще, чтобы закрыть любую вероятность продолжения каких-то угроз оттуда.

                Такого вообще никогда не будет, Вы, боюсь, чрезвычайно переоцениваете возможности ЯО.
                Цитата: Уарабей
                . И я практически уверен, что если пойдет такая пляска, то достанется всем.

                Да никому не достанется. Вы что, еще не поняли? Дедушка бахнет в одном-единственном случае, если страна подвергнется массированному ядерному нападению, и терять будет уже нечего. Он не будет устраивать Армагеддон, в случае ограниченной ядерной атаки. Ну, погибнет сколько-то народа, ему-то что с этого?
                1. Уарабей Звание
                  Уарабей
                  -1
                  Сегодня, 12:23
                  Терять будет нечего уже в тот момент, когда бахнет укроп. Я понимаю, Вам очень хочется выставлять дедушку этаким терпилой, которому плевать на свое население, но это не так. Украину сотрут в пыль, не каждый квадратный километр конечно, но все крупные города и военные объекты - точно. И возможностей для продолжения войны с Россией у них не будет. А оставшегося потенциала хватит и на Америку и на Европу.
                  1. Андрей из Челябинска Звание
                    Андрей из Челябинска
                    0
                    Сегодня, 12:32
                    Цитата: Уарабей
                    Терять будет нечего уже в тот момент, когда бахнет укроп.

                    Будет. США не дадут ВСУ ЯО столько, чтобы они могли уничтожить РФ.
                    Цитата: Уарабей
                    Я понимаю, Вам очень хочется выставлять дедушку этаким терпилой, которому плевать на свое население, но это не так.

                    Мы сейчас видим, что Путин шаг за шагом сдает свои красные линии. Поэтому не я выставляю его терпилой. Это он делает сам, я лишь констатирую факт.
                    Цитата: Уарабей
                    Украину сотрут в пыль, не каждый квадратный километр конечно, но все крупные города и военные объекты - точно.

                    Зачем?
                    Цитата: Уарабей
                    И возможностей для продолжения войны с Россией у них не будет.

                    Тот же самый эффект будет достигнут, если ЯО накроют укрепрайоны и места дислокации ВСУ. Кстати, даже и это чревато перерасходом боеприпасов. Города-то зачем мочить?
                    Цитата: Уарабей
                    А оставшегося потенциала хватит и на Америку и на Европу.

                    Вы на досуге посчитайте, сколько понадобится ЯО на реализацию Вашего плана. И сколько его есть у РФ.
                    1. Уарабей Звание
                      Уарабей
                      0
                      Сегодня, 12:41
                      Не будет. Сам факт передачи ЯО окраине говорит о том, что Россию будут добивать до конца

                      Путин старается довести до конца СВО и по возможности избегать ситуаций которые могут привести к ядерной войне. И это правильно. Он ответственен за население своей страны. И это, естественно, всякая xoxлота пытается выдавать за слабость и трусость. Но собака лает, а караван идет. пусть пыжатся.

                      Чтобы у них вообще ничего не осталось за душой и даже не помышляли о "реванше"

                      У РВ больше 1700 зарядов на дежурстве. А хватит этого или нет, может показать только практика. Так что как мои слова - что хватит, так и Ваши - что не хватит, голословны.
                      1. Андрей из Челябинска Звание
                        Андрей из Челябинска
                        0
                        Сегодня, 13:01
                        Цитата: Уарабей
                        У РВ больше 10 000 зарядов на дежурстве.

                        Откуда? У нас по ограничениям СНВ-3 было меньше 2000 стратегических.
                        Цитата: Уарабей
                        Сам факт передачи ЯО окраине говорит о том, что Россию будут добивать до конца

                        Не говорит. 20-30 БЧ малой и средней мощности РФ точно не убьют.
                        Цитата: Уарабей
                        Путин старается довести до конца СВО и по возможности избегать ситуаций которые могут привести к ядерной войне.

                        Проблема только в том, что своими действиями он создает предпосылки к таким ситуациям.
                        Цитата: Уарабей
                        И это, естественно, всякая xoxлота пытается выдавать за слабость и трусость. Но собака лает, а караван идет. пусть пыжатся.

                        Мне вот интересно, насколько слепым нужно быть, чтобы не видеть, что США в начале СВО обсуждала возможности поставки ВСУ тяжелых вооружений, а сейчас - обсуждает ЯО.
                        Почему США не давали в начале СВО ВСУ танков и БМП? Да потому что боялись ответа Москвы. Сейчас они поняли, что бояться нечего.
                        Цитата: Уарабей
                        А хватит этого или нет, может показать только практика.

                        На Украине все еще более 400 городов вне нашего контроля. При этом, с учетом поражающих факторов, на город-миллионник надо не менее 10 БЧ в 100-150 кт., где-то одна БЧ на 100 000 чел. То есть для пятерки крупнейших городов уже надо больше 100 БЧ. А прочие города? А армия, на которую ЯО вообще действует много слабее, чем на гражданских в городе? А военные объекты?
                        Цитата: Уарабей
                        Так что как мои слова - что хватит, так и Ваши - что не хватит, голословны.

                        Мои - нет, ибо основываются на пусть и упрощенных, но все же расчетах
                      2. Уарабей Звание
                        Уарабей
                        0
                        Сегодня, 13:12
                        Не туда посмотрел. Это у СССР столько было)) Исправил потом. Но еще видел данные о пяти тысячах. Так что точных данных все равно нет.

                        Еще раз - сам факт передачи будет говорить о том, что и дальше дело не остановится.

                        Наоборот. Он своими действиями старается исключить предпосылки к подобным ситуациям.

                        Тот факт, что они начали с касок и потом передали ракеты, совсем не говорит о том, что они передадут и ядерку. И то, что они слишком много говорят, это как раз может говорить о том, что основня цель - запугивание. Хотели бы только реальных результатов, всё передавали бы молча.Что могло проскочить - они передали. Дальше уже резкое повышение ставок в выживании вообще всем.

                        Никакие расчеты не могут быть при отсутствии точных данных. Ни точные, ни упрощенные. Предположения ни о чем.
                    2. Болторез Звание
                      Болторез
                      +1
                      Сегодня, 12:45
                      США не дадут ВСУ ЯО столько
                      Никто никому ЯО не даст. Иначе свое ЯО захочет (и получит)
                      Индонезия, Саудия ,Алжир, Турция, Таиланд, Бразилия, Япония и прочие страждущие. А еще через лет 30 ядерной державой станет Токелау laughing . А это никому не нужно.
                      1. Андрей из Челябинска Звание
                        Андрей из Челябинска
                        0
                        Сегодня, 13:02
                        Цитата: Болторез
                        Иначе свое ЯО захочет (и получит)

                        Откуда?:)))
                      2. Болторез Звание
                        Болторез
                        +1
                        Сегодня, 13:26
                        Если у вас есть полмиллиарда долларов и свое государство- то это не проблема. 60 лет назад все нужные технологии были на грани фантастики, да- а сейчас это рутинно изучают в соответствующих вузах. Да и Ким, увидев такую пьянку, к ней с радостью присоединится и очень нужное очень выгодно продаст. С единоверцами ( при деньгах) поделится нужным Пакистан. Потому что когда одним в состоянии войны его дарят, а другим не позволяют заиметь- это даже по меркам современной политики двойные стандарты.
  6. Владимир М Звание
    Владимир М
    +1
    Сегодня, 10:45
    Сомнительно, что США передадут Украине ядерное оружие, в первую очередь это опасно для самих США.
    Это будет прецедент и ЯО "расползется" по всему миру, ничто не будет сдерживать страны мира в получении ЯО. Ну и страны мира по примеру Кима просто станут посылать США подальше.
    А вот рвануть одну из АЭС на территории Украины вполне могут.
  7. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 10:49
    Не предоставят, просто надо уничтожить киевский режим и тех, кто в тени стоит. и отвечать зеркально удар на удар по нато ! Там не дураки сидят, а они идут по своему плану! А если предоставят, то ударить по тем, кто предоставил! Надо всё делать просто, а не играть в их игры!
    а если у них план это война то хоть что делай война будет !
  8. Glock-17 Звание
    Glock-17
    +2
    Сегодня, 10:51
    На территории Украины размещались советские ядерные ракеты, но сама она не была ядерной державой и не имела коды к запускам или технологии для их производства и развития.
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      0
      Сегодня, 11:51
      Кодов, разумеется, Украина не имела, но вот на счет технологий вы не правы.
      Мало того, что ракеты размещались на Украине, так они проектировались и выпускались там же.
      На территории Украины размещалось КБ «Южное» им. М. К. Янгеля - разработчик многих баллистических ракет, а так же завод "Южмаш", на котором эти ракеты делали.
  9. Vulpes Звание
    Vulpes
    -1
    Сегодня, 11:10
    Или перед самым въездом ТРМП в оральный кабинет.
  10. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 11:13
    А где вы видели там вменяемое руководство? Может, в лице деда Дементия? Да и в подконтрольных странах, международная закулиса, понатыкала своих ставленников без семьи, детей, а значит и без заботы о будущем.
  11. Ewiak Ryszard
    Ewiak Ryszard
    -1
    Сегодня, 11:17
    Говоря о настоящем времени, Иисус объявил: «Будете конечно потом слышать о войнах и звуки военных действий [это предсказание большой войны, которая будет предшествовать глобальной ядерной войне и будет выглядеть как ее начало. Однако стратегическое ядерное оружие в этой войне не будет использовано, не дойдет сейчас до прямого столкновения России и США]; берегитесь, не ужасайтесь, ибо все должно совершиться [в значении: исполниться], но [это] еще не есть исполнение [признака = глобальная ядерная война]» (Матфея 24:6).

    Стратегическое ядерное оружие будет применено, но не сразу после нынешней войны, которая только началась. Это следует из текста Евангелия от Луки: «Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде; но не тотчас конец [τελος – в этом контексте: исполнение (признака)]» (Луки 21:9, Синодальный перевод).

    Здесь Иисус не говорит о предыдущих войнах. Войны всегда были и еще долгое время будут. Во время прошлых великих войн не было риска применения стратегического ядерного оружия. Однако такой риск связан с нынешней войной, которая только начинается.

    Нынешняя война связана с реализацией предсказания из Книги пророка Даниила: «В назначенное время [царь северный] вернется обратно» (Даниила 11:29а). Это в данном контексте означает конец однополярного мира. Россия вернет себе влияние, потерянное после распада СССР. Российские гарнизоны вернутся туда, где они были размещены ранее. А с этим связаны военные действия в результате которых не только Украина выпадет из американской сферы влияния. И они сейчас не перерастут в глобальную ядерную войну. В ходе текущей войны американцы не осмелятся напасть на Россию напрямую.

    Все предсказания из этого видения [Даниила, главы 11-12], а их много, сбываются эффектно, со 100% точностью, в хронологическом порядке, и это не совпадение. Бог говорит: «ведь Я бодрствую над Моим словом, чтобы его исполнить» (Иеремия 1:12, Новый русский перевод).

    Россия возвращается, и никто не сможет этого остановить, «ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? рука Его простерта, — и кто отвратит ее?» (Исаия 14:27, Синодальный перевод).
  12. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    -1
    Сегодня, 11:38
    Сенатор Пушков: администрация США предоставит Киеву ядерное оружие только в невменяемом состоянии


    Как говорится - каков поп, таков и приход. А кто у нас "поп"? Самоходный Джо.
  13. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 11:42
    Впав в невменяемое состояние, они способны передать Украине ядерное оружие. Когда передадут, то не важно в каком они были состоянии!
  14. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 12:51
    Сенатор Пушков: администрация США предоставит Киеву ядерное оружие только в невменяемом состоянии

    А Байден что вменяемый? laughing