Сенатор Пушков: администрация США предоставит Киеву ядерное оружие только в невменяемом состоянии
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Администрация США предоставит Киеву ядерное оружие только в невменяемом состоянии. Ведь в этом случае Запад и вся наша планета будут ввергнуты в настоящий ад глобальной атомной войны.
Об этом в своем Telegram-канале заявил российский сенатор Алексей Пушков, который возглавляет в Совете Федерации комиссию по информационной политике.
Только если в США все окончательно «с ума свихнутся», как выражался Владимир Высоцкий, только впав в невменяемое состояние, они способны передать Украине ядерное оружие. Это лучший способ затянуть Запад в ядерную преисподнюю
- считает политик.
Так он прокомментировал информацию о том, что власти Соединенных Штатов рассматривают идею возвращения Украине статуса ядерной державы. Такие сведения содержатся в статье, опубликованной в газете the New York Times. В материале рассказывается о переговорах представителей США и ЕС о гарантиях безопасности для Киева, если он заключит мирное соглашение с Москвой. В качестве такой гарантии в статье назвали передачу Украине ядерного оружия.
Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев говорил, что власти РФ не сумасшедшие, поэтому не хотят разжигания ядерного конфликта.
А представитель Пентагона контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил о допустимости для обмена ядерными ударами. Он считает, что после него американцы сумеют сберечь часть своего ядерного потенциала для сдерживания оппонентов в дальнейшем.
Совет Федерации РФ
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